 Турчинов, Парубій, Сюмар та деякі інші колишні і чинні нардепи хочуть взяти Пашинського на поруки

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду, де розглядається апеляція на запобіжний захід Пашинському.

Бажання взяти Пашинського на поруки також виявили чинні та колишні народні депутати Вікторія Сюмар, Андрій Парубій, Микола Княжицький, Костянтин Бондарєв, Сергій Висоцький, Андрій Тетерук.

Суд переконався, чи присутні зазначені особи в залі і заслухав їхні аргументи. Пізніше будуть перевірені їхні документи.

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Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.