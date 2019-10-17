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 Політика України
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Все про:Пашинський (278) Турчинов (874) Сюмар (158) поруки (7)

 Турчинов, Парубій, Сюмар та деякі інші колишні і чинні нардепи хочуть взяти Пашинського на поруки

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов, а також кілька чинних і колишніх народних депутатів готові взяти на поруки екснардепа Сергія Пашинського, заарештованого на два місяці у справі про стрілянину в Київській області.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду, де розглядається апеляція на запобіжний захід Пашинському.

Бажання взяти Пашинського на поруки також виявили чинні та колишні народні депутати Вікторія Сюмар, Андрій Парубій, Микола Княжицький, Костянтин Бондарєв, Сергій Висоцький, Андрій Тетерук.

Суд переконався, чи присутні зазначені особи в залі і заслухав їхні аргументи. Пізніше будуть перевірені їхні документи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154404
 
   
 Топ коментарі
 
Звісно,одна банда,заговоре Пашинський,сядуть усі.
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беню посади за вывод 5,5 млрд из Привата.
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Турчинов и Парубий, ну конечно, боятся чтоб Пашинский лишнего не сказал.
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Заспокойся ПфЕДЯ, Посадимо цих пдрсів,
Дійде і до тебе черга, бідло біло-голубе.
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Мразь бере на поруки мразь! А хто цю мразь візьме.....
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турчинов, сюмар и остальная мразь должны занять место рядом с пашинским,
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турчинов ещё пусть расскажет как Крым сдал патроит херов
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а может сдали те кто перешли на сторону оккупанта?
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а сейчас та божественная гнида проповеди читает, и кто же ему верит
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йуля ж сказала, что ни один танк не должен вийти!
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подельника не бросают, знают что очкастый знает много интересного
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Нельзя на поруки отдавать, а то по рукам пойдет ненароком.
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Патриоты сплачивают ряды перед лицом реванша! Смелей, товарищ - один за всех и все за одного!
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чи Петро не в друзях з поручителями..??? .якщо "не" то звиняйте....
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Банда "нф" хоче витягнути з тюрьми свого поплічника. Щоб самим не присісти)
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Не страна, а Чудеса Твои Господи, парубий сам под следстием, турчинов то же близок к тому, а тетерук, сюмар, а танька-облигция не хочет? Да они рядом давно должны сидеть рядом с этим бандюком. Да Народ неужели Вам проще уехать с Родины куда-то, чем добиваться справедливости?
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сообщники по растрелу майдана-а еще пастырь кому теперь верить
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Нехай сидить: не можна стріляти просто так в людей на вулиці.. Він токсичний, плюньте на нього.
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Какие, на фиг, поруки. Что это за пп#енная форма бандитам отмазывать своего кореша. Пусть со всеми их поруками сидит в сизо.
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