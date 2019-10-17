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Все про:Богдан (42) затримання (3039) Гладковський (93)

 Гладковський мав вилетіти на відкриття автовиставки в Брюссель. Його затримання - спроба створити картинку для ТБ, - пресслужба "Богдана"

Президент корпорації "Богдан", ексзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський, затриманий у четвер співробітниками Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в аеропорту "Бориспіль", мав вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 у Брюссель, а не здійснював спробу залишити територію України, повідомила пресслужба "Богдана".

"Усе це затримання - не більш ніж інсинуації та спроба створити картинку для телебачення. Гладковський як президент автомобільної корпорації "Богдан" сьогодні мав вилетіти на відкриття автовиставки в Брюссель, на яку був офіційно запрошений організаторами. Тому такі дії не мають нічого спільного з правосуддям, швидше це можна розцінити як ручне управління силовими органами", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в корпорації, додавши скан-копії запрошень, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, у "Богдані" нагадали, що Гладковський не є фігурантом жодної кримінальної справи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем, - НАБУ

Раніше стало відомо, що Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь".

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154401
 
   
 Топ коментарі
 
Знаємо ці закордонні виставки по лєрці та югку-поліглоту.. Потім не витягнеш в Україну..
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Вот и вся алярма от НАБУ.

Узнают о том, что Гладковский должен куда-то по делам ехать и устраивают бурю в стакане. Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана" - Цензор.НЕТ 1535
Дешевые понты клоунов.
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Поц поехал шлифовать великобританский язык, чтоб в оригинале читать Fack You
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Щось соєвий гнидник заворушився, невже слова переходять в справи..
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Крім того, у "Богдані" нагадали, що Гладковський не є фігурантом жодної кримінальної справи.

Так що ж таке, знову обісрались.
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Всех патриотов скоро пересажают!!!!!! Пашинский, теперь Свинарчук, а завтра кто? Сывочолый Гетьман Ясное Солнышко???
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Залишиться наш Сивочолий
Лиш Памятником
у "вдячних галичан"
що "зализали" не одну
Вельмишановну владну Дупу...
Гладковський мав вилетіти на відкриття автовиставки в Брюссель. Його затримання - спроба створити картинку для ТБ, - пресслужба "Богдана" - Цензор.НЕТ 3833
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