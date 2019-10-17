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Все про:Арахамія (78) Медяник В’ячеслав (1)

 Листування нардепа від "СН" Медяника стане предметом розгляду спецгрупи, - Арахамія

Листування народного депутата В'ячеслава Медяника зі "Слуги народу" стане предметом розгляду спеціальної групи, яка збереться в п'ятницю, 18 жовтня.

Про це заявив журналістам лідер фракції "СН" Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми вчора домовилися на фракції провести засідання в п'ятницю, у нього є своя версія. Він нам її вчора пів години озвучував", - заявив Арахамія.

"Я не можу вам нічого сказати, тому що я не знаю, що це таке. Може, це у нього собака Сахар", - додав він.

Арахамія не став довго спілкуватися з пресою, оскільки на 14:30 його покликали на зустріч до президента.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівництво фракції має провести розмову з Медяником щодо його "цукрового" листування, - нардеп від СН Янченко. ВIДЕО

Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "По сахару з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154400
 
 
 Топ коментарі
 
Переписка нардепа от "СН" Медяника станет предметом рассмотрения спецгруппы, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5801...собака сахар... Переписка нардепа от "СН" Медяника станет предметом рассмотрения спецгруппы, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5801зебилы схавают
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Может, это у него собака Сахар", - добавил он.Источник: https://censor.net.ua/n3154400

Такое впечатление, что Арахнид и прочие слуги считают, что в стране одни зебилы.
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так там уже все порешали в переписке все сказано))))))
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зебилы всё схавают.. любой идиотизм из зомбоящика)) они мышебратья расеяйских ватников, кули)
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ну да, собака - Сахар, а трепак - это такая болезнь ))
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Сдаётся мне ,что Арахамия это загримированный Парубий ...
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Ниуя себе кукарекнул! Тебя загримируем под Таисию Повалий, будешь нам петь в короткой юбке. Пососи яички для хорошего голоса.
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Ну конеШно Листування нардепа від "СН" Медяника стане предметом розгляду спецгрупи, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6328но только сначала вам споёт сирена Скорой Помощи Листування нардепа від "СН" Медяника стане предметом розгляду спецгрупи, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6328только ты не забудь поведать врачу сколько вас а то можете в одну смирительную рубашку не поместиться.. Листування нардепа від "СН" Медяника стане предметом розгляду спецгрупи, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7519
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В рубашке с тобой, на УАЗе, ты девка впереди.
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Впердолить тебе? Листування нардепа від "СН" Медяника стане предметом розгляду спецгрупи, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2849Та не,драть больных и убогих это некрасиво ,Боженька может наказать.
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А потім зібрати групу, яка буде розглядати групу, яка розглядає переписку медяника... Зе-тварі, коли ви почнете працювати?
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Не так просто це зробити після соєвих "тварей"..... Всі закони Палубій з Петром Соєвичем споганили!
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Эта ара хамия ещё та глиста,из любой жопы вылезет не заморавшись.
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Может, это у него собака Сахар", - добавил он.Источник: https://censor.net.ua/n3154400

Такое впечатление, что Арахнид и прочие слуги считают, что в стране одни зебилы.
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надо прямо писать кокс и всё. сразу видно .что человек к зиме готовиться
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Может люди обсуждали кто с чем чай пьёт 😀 а по поводу собак так, Арахамия дворняшку и напоминает)
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Срочно! Требуется ветеринар, можно без опыта и образования. Обязательное условие - фамилия Трепак.
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Це капець !... Розбудіть мене... Це все мені, мабуть, сниться... Точно сниться ! Я бачу не одне ху№ло. Їх багато. Куди не повернись -- вони кругом !... Ара хам теж *****...
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