 Листування нардепа від "СН" Медяника стане предметом розгляду спецгрупи, - Арахамія

Про це заявив журналістам лідер фракції "СН" Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми вчора домовилися на фракції провести засідання в п'ятницю, у нього є своя версія. Він нам її вчора пів години озвучував", - заявив Арахамія.
"Я не можу вам нічого сказати, тому що я не знаю, що це таке. Може, це у нього собака Сахар", - додав він.
Арахамія не став довго спілкуватися з пресою, оскільки на 14:30 його покликали на зустріч до президента.
Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "По сахару з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару".
ну-ну...еще варианты?
Такое впечатление, что Арахнид и прочие слуги считают, что в стране одни зебилы.