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 Ексспівробітника СБУ, який вербував інформаторів для "ДНР", заочно засудили до 12 років позбавлення волі

За матеріалами Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України в Донецькій області до дванадцяти років позбавлення волі заочно засуджено колишнього співробітника СБУ за участь у діяльності терористичної організації "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що колишній начальник одного з міських відділень СБ України у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань.

За даними відомства, перебуваючи на посаді керівника так званого "Макіївського підрозділу МДБ ДНР", він активно протидіяв військовим підрозділам та правоохоронним органам, залученим до антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил. Зловмисник, зокрема, підшукував серед місцевого населення громадян, яких під приводами начебто кримінального переслідування змушував збирати інформацію про військовослужбовців Збройних Сил України та СБУ. У разі відмови співпрацювати він піддавав людей тортурам та погрожував їм незаконним позбавленням волі.

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За рішенням Костянтинівського міськрайонного суду Донеччини фігуранта справи засуджено за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового рішення до виконання.

Зловмисник перебуває у розшуку.

Вирок суду набув чинності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154394
 
 
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Уж дайте плииииз. Никакого разглашения тайны следствия. Да и от фото и бывшей должности не откажемся. Уважьте "старых пердунов" розыска.
Ладно без шуток, кто это. Тогда можно найти и вытащить.
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Упс.
Константиновский суд выложит в тырнет по приговору. Там и найдем Урода (ударение на первом слоге). Ексспівробітника СБУ, який вербував інформаторів для "ДНР", заочно засудили до 12 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 2206
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