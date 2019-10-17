 Ексспівробітника СБУ, який вербував інформаторів для "ДНР", заочно засудили до 12 років позбавлення волі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що колишній начальник одного з міських відділень СБ України у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань.

За даними відомства, перебуваючи на посаді керівника так званого "Макіївського підрозділу МДБ ДНР", він активно протидіяв військовим підрозділам та правоохоронним органам, залученим до антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил. Зловмисник, зокрема, підшукував серед місцевого населення громадян, яких під приводами начебто кримінального переслідування змушував збирати інформацію про військовослужбовців Збройних Сил України та СБУ. У разі відмови співпрацювати він піддавав людей тортурам та погрожував їм незаконним позбавленням волі.

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За рішенням Костянтинівського міськрайонного суду Донеччини фігуранта справи засуджено за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового рішення до виконання.

Зловмисник перебуває у розшуку.

Вирок суду набув чинності.