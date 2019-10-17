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 Політика України
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Все про:донос (15) Арахамія (73) НАЗК (649) Слуга народу (348)

 У "Слузі народу" хочуть притягати викривачів корупції до кримінальної відповідальності за наклеп

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував законопроєкт про кримінальну відповідальність за наклеп про нібито вчинення корупційних дій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання з приводу закону про викривачів корупції і того, що деякі називають його "законом" про стукачів".

Депутат зауважив, що наразі є багато людей, які знають про корупційні дії, але бояться повідомляти про це правоохоронні органи.

"Є така гіпотеза у нас, що якщо матеріально стимулювати цих людей, то вони будуть менше боятися, більш ретельно збирати інформацію і отримувати матеріальну винагороду. Чи спрацює це в нашому суспільстві, чи ні — це гіпотеза, гіпотеза чи валідується, чи спростовується", - сказав Арахамія.

Водночас, говорячи в контексті цього закону про можливість анонімних повідомлень, депутат наголосив: "З анонімами є питання. І ми вже домовилися, що ми внесемо окремий законопроект по внесенню змін до КПК — про посилення відповідальності за надання недостовірної інформації. Кримінальну відповідальність. Зараз там штраф, 6 місяців умовно. Треба робити кримінальну відповідальність: три роки, наприклад, в’язниці, якщо люди просто будуть наклепи робити".

Таким чином, вважає Арахамія, це демотивує тих людей, які захочуть "анонімками" вирішувати власні справи.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Винагороду отримають викривачі, які повідомили про факти злочинів, що завдали збитків державі у 10 млн і більше, - Янченко. ВIДЕО

Як повідомлялося, сьогодні, 17 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції" (№ 1010). Законом передбачено, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у 5 тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину.

Розмір винагороди викривача становить 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання. Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154389
 
 
 Топ коментарі
 
Оказывается Порох таки был лох. Сидели бы всякие Лещенки, Шабунины, Найемы, Гнапы и прочие долго и нудно.
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Порохобот, ты с Зелемойским сегодня пробежался по коксовой дорожке, если стал с соей разговаривать?
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т.е. если я обвинил "честного и неподкупного" судью, дал доказательства..., а его "коллеги" потом в суде их не приняли, или следователь с прокурором накосячил (может специально, за долю малую)- то потом "честный и лживо обвиненный" судья , оправданный коллегами меня за решетку упечет, при чем думаю сроки будут идти по высшей планке!
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Обличителями будут оформлять хронических зеков и бомжей (зиц-обличителей) на такой случай.
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Кому что не взбредет в голову - туда, в закон.Лишь бы показать свое участие в законотворчестве. Если объект обличения выкрутится, то получается, что обличитель, за правду понесет уголовную ответственность.Как говорится " не рой яму другому, сам в нее попадешь". )
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Простая, но очень дельная мысль. Только вот до всех ли она дойдет?
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Есть еще одна гипотеза. Те, кто знает о коррупции, стесняется о ней сообщить в силу того, что сами в ней замешаны. И вот вопрос: побегут ли коррупционеры стучат на самих себя, пусть даже и за вознаграждение?
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Ну, суд панамы уже привлек Портнова, только слуги своих не выдают.
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кажется они не законы пишут, а сценарий к сериалу Слуга народа 5 сезон
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Стук-стук-стукачок, брось крутые позы,
Я куплю тебе значок, с дятлом на берёзе.
Стук-стук, на, примерь - белые сандалии,
И с тобою мы теперь, встретимся едва ли…
Что ж ты сволочь, в несознанке, Приторчал
Ты ж на всех, как та морзянка, Год стучал
Лучше б в Нижнем ты Тагиле, Был в гостях.
Коль не мы - тогда другие, Навестят…
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Все зрозуміло. Зє-команда танцювала навколо вогню, стукала в бубен і грозно вигукувала щось незрозуміле. Поки Пєця не злякавсь по серьозному і не погодивсь відслюнявити бабулєсов. Постанова про боротьбу з корупцією закінчилась, розходьтесь.
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"У "Слузі народу" хочуть притягати викривачів корупції до кримінальної відповідальності за наклеп - Цензор.НЕТ 209Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував законопроект про кримінальну відповідальність за наклеп про нібито вчинення корупційних дій".
Ух ти. Януковичем запахло. Ось вам і Ара хам ія. Яке зручне формулювання для того, що закрити рота викривачам корупції, крадіжок, відкатів.
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