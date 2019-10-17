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 Політика України
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Все про:недоторканність (462) Дубневич (30) Рябошапка Руслан (141)

 Рябошапка направив у Раду подання на притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, - ГПУ

У четвер, 17 жовтня 2019 року, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України дев'ятого скликання Ярослава Дубневича.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, передає Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зібрано достатньо доказів для повідомлення народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, ці діяння спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Укрзалізниця" передала правоохоронцям інформацію про мільйонні збитки, заподіяні Дубневичами, - Кравцов

"Слідством зібрано достатньо доказів, які дають підстави підозрювати, що, будучи народним депутатом України восьмого скликання та перебуваючи на посаді Голови Комітету ВР з питань транспорту, він був обізнаним про фінансовий стан ПАТ "Укрзалізниця", зокрема його потреби при проведенні державних закупівель, а також мав вплив на засновників та посадових осіб ПАТ, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, башмакоскидачів, пристроїв зрівнювальних, рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок та комплектів роздільного скріплення. Докази свідчать про те, що вказана особа зі спільниками вивчила та проаналізувала попит і ціни на ринку стрілочних переводів та прийняла рішення заволодіти коштами Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця"", - констатували в ГПУ.

"Зокрема, слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції на адресу Філії, при цьому народним депутатом неодноразово було використано своє службове становище в інтересах пов’язаних з ним осіб. В подальшому грошові кошти були використані спільниками на власний розсуд", - стверджують в ГПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" активно відходить від впливу Дубневичів та інших прізвищ, - Кравцов

Відповідно до ст. 480, п. 2 ч.1 ст. 481 Кримінального процесуального кодексу України особливий порядок кримінального провадження застосовується стосовно народного депутата України, письмове повідомлення народному депутату України про підозру здійснюється Генеральним прокурором.

Згідно із законом притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України.

Отже, Генеральний прокурор просить Верховну Раду України дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності вищезгаданого народного депутата України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154387
 
   
 Топ коментарі
 
Це добре. Сподіваюсь , наступний - сивочолий..
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"снаряды рвутся всё ближе и ближе" Рябошапка направил в Раду представление на привлечение к уголовной ответственности Ярослава Дубневича, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1613
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свынарчук, теперь вот дубневич...сивочолый уже собирается учить английский в Лондон
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Це добре. Сподіваюсь , наступний - сивочолий..
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Вот и понеслась.
Скорей бы всё это дерьмо воровское оказалось там, где ему место.
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Ничего не почалось, картинка для тв и народонаселения
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Апеляційний суд щойно залишив в силі рішення Печерського суду м. Києва. Тепер рішення набрало законної сили і наші пенсіонери та вчителі дружно поділяться своїми 4000 доларів з Портновим. 8 млн йому більше потрібні. Зробили себе разом
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страна порвет все баяны, когда свыночола свыня возглавит стадо на скамье подсудимых
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так його не чіпатимуть,нехай опиниться в ростові,-то буде цікавіше..
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.... определяющее слово в написанном Вами...**сподіваюсь**. В начале избрания Зе многие надеялись... а почему то сейчас проценты надеющихся резко уменьшились.... Начали думать......??? Вы же ещё не думаете... а надеетесь. Разочарование будет очень горьким. Вместо сывочёлого может его место занять маленький с Кривого Рога...А шансов у маленького уже не меньше..чем у сывочёлого.)))... Если не опомнится и не остановится!!!
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«Понеде́льник начина́ется в суббо́ту»
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свынарчук, теперь вот дубневич...сивочолый уже собирается учить английский в Лондон
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а картавый алкаш югик вовремя намылился изучать англицкий
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Понты для окружающих. Как на счет прокурора Харьковской области Фильчакова
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Соевые, не понял - где шутки, где насмешки, где троллинг "зеленой шмаркли". Почему вам уже не смешно? Рябошапка направил в Раду представление на привлечение Ярослава Дубневича к уголовной ответственности , - ГПУ - Цензор.НЕТ 5994
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У соевых кураторов сейчас все мозги выкипят. Думаю, что выход у них сейчас один: вопить о "палетических рипрессиях". Рябошапка направил в Раду представление на привлечение Ярослава Дубневича к уголовной ответственности , - ГПУ - Цензор.НЕТ 9929
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Порохоботи, а коли Пеця збирається від'їжати на курси англійської мови експрес-курс по методу Елони Давидовой??? Рябошапка направил в Раду представление на привлечение Ярослава Дубневича к уголовной ответственности , - ГПУ - Цензор.НЕТ 7463
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не, пэтя будет изучать англицкий в петушинном углу
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Пройшло пів року ЗЕбілізму, прокурор вже на 100% своя людина, Чому досі "Пеця" не сидить!? Може в консерваторії треба щось поміняти?..
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Невже мене почули ? Я ж тут в одиночку топлю за массовые аресты и облавы Рябошапка направил в Раду представление на привлечение Ярослава Дубневича к уголовной ответственности , - ГПУ - Цензор.НЕТ 7197
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Какой "красивый" послужной список:

У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 120 округом (Львівська область). Член депутатської групи "За майбутнє". Член Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
Народний депутат 8 скликання. Обраний у 2014 році від "Блоку Петра Порошенка" за округом №120 (Львівська область). Голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту.
З 2012 по 2014 обирався народним депутатом Верховної Ради 7 скликання за округом №120 (Львівська область) як безпартійний самовисуванець. Долучився до фракції "УДАР".
З 2006 по 2012 рік був двічі обраний депутатом Львівської обласної ради. Вперше, у 2006 році був обраний за списком БЮТ, був заступником голови фракції.
Вдруге, у 2010 році, обраний за 24 округом (Городоцький район), від партії "Відродження", був безпартійним. З 2002 по 2006 рік був депутатом Пустомитівської районної ради. Співзасновник БФ "Фонд братів Дубневичів".________________
Очередное доказательство того, что в украинском "истеблишменте" все собираются в группы интересов (партии) по коммерческим соображениям, а не по политическим убеждениях.
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тому що гроші керують світом. нічого дивного. Згадай "передовой атряд КПСС" Рябошапка направив у Раду подання на притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8507
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Читаємо ще раз: "Очередное доказательство того, что в украинском "истеблишменте" ВСЕ собираются в группы интересов (партии) по коммерческим соображениям, а не по политическим убеждениях."
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Перше рішення Рябошапки яке я підтримую повністю. На жаль дубневичі на Львівщині є місцевими князьками, які скупили половину економіки області та володіють заводами і т.д. Правда я б спочатку висував підозру Богдану, а не його брату, бо той взагалі кримінальний авторитет 90-х.
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Алкаш самый умный, свалил английский учить лет.))
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а что скажешь на счет коломойского, портнова, лукаш, бойко, медведчука? Они тебя так не возбуждают?
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Розенблат і Поляков також були в розробці у Ситника. Їх він посадити не може. Справи до суду не дійшли.

І Мартиненку не може нічого закинути, звинуватити саме в суді.
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И это только приняли закон о 10% откате раскрывателям коррупционеров! Рябошапка направив у Раду подання на притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8428
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теперь надо пару судей прикрыть. тех кто уже замарался.
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Хер вам в сраку, зедебіли! Повеселіться трішки, поки є можливість! Хі-хі...
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Да что же творится, так всех патриотов из святой БПП пересажают.
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та да, реваншисты пока резвятся. Портновы, коломойши рулят, пока.
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а Портнова и беню как же? Тебя эти "патриоты" уже не нервируют?
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Когда будет открыто дело против Портнова,Бойко,Мертвечука? врагов Украины уже новая власть не первый месяц,есть прокурор свой, чего вы тяните кота?
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Все по порядку, сначала посадят главаря, Петю.
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Быстрее шевелите маслами, господин Ген. Прокурор. Народ ждёт справедливости. Где посадки???
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а тем временем зеля делает себе подарки размеров в 25 % сметы )))
продолжайте веселиться, зебенята ))))
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зеля кушает 25% сметану??и не жирно для него..или он с гречневым хлебушком поскольку у него безглютеновая диета и лактозу также его организм не усваивает....
-так что порохнявые не ровняйте всех по сваих зажравшихся работодателях...
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ты смету для зелиного кина не отличаешь от сметаны???
дебиленок, иди читай толковый словарь.)))
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Третий пошел. Пашинский, Свинарчук, теперь Дубневич. Это радует. Но главное, чтобы не получилось как при Алкоголике: арестовали, год продержали на нарах, выдоили и отпустили. Надо довести дело до конца.
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