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Все про:апеляція (238) Київ (6614) Пашинський (278)

 Розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд розглядає скаргу на запобіжний захід екснардепу від "Народного фронту" Сергію Пашинському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Пашинського прийшли підтримати екснардепи Андрій Тетерук і Максим Бурбак, а також чинні - Микола Княжицький, Вікторія Сюмар, Андрій Парубій та Сергій Висоцький, екссекретар РНБО Олександр Турчинов та ветерани АТО.

На початку засідання адвокат подав клопотання про "припинення знущань з підозрюваного" і попросив дозволити йому взяти участь у засідання поряд із захисниками, а не сидячи в клітці.

За словами адвоката Андрія Федура, Пашинський не є засудженим, а лише підозрюваним, тому утримування його в клітці є тортурами.

Глава конвою не був проти цього. Суд задовольнив клопотання, і Пашинського випустили з клітки.

Адвокати заявили клопотання про готовність деяких нардепів і колишніх державних діячів взяти Пашинського на поруки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі про арешт Пашинського досі немає відповіді на запитання, як саме було відновлено справу, - адвокат Прийма

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов назвав справу проти Пашинського політично заангажованою і зазначив, що Печерський районний суд повертається до сумної практики часів Януковича.

Адвокат Федур зазначив, що за територіальною підслідністю справу має розглядати не Печерський, а Шевченківський районний суд Києва, оскільки центральний апарат Держбюро розслідувань міститься в Шевченківському районі.

Федур також заявив, що слідчий суддя зовсім не розглядав докази, оскільки вони не були надані ні суду, ні стороні захисту. На що суддя зазначив, що апеляційний суд не повинен розглядати докази, а лише оцінювати правомірність рішення суду першої інстанції.

Федур заявив, що захист просить скасувати рішення про арешт Пашинського без альтернативного заходу.

Після цього слово взяв сам Пашинський, звернувшись до генпрокурора Рябошапки.

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Також читайте: Немає раціональних юридичних аргументів, для чого відправили Пашинського в СІЗО, - втрачається справедливість судочинства", - юрист Камєнєв

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154386
 
 
 Топ коментарі
 
Петіна прихильники з тутешнього форуму - розпочинайте свою сумну монотонну мантру про "репресії та політичне переслідування патріотів"..
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Нелегитимный режим, распустивший Верховную Раду вопреки Конституции, занялся политическими преследованиями.
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И не говори святого свинарчука арестовали...
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Нелегитимный режим, распустивший Верховную Раду вопреки Конституции, занялся политическими преследованиями.
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Сальвадор Альенде тоже любил смеяться.
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Я не пугаю. Я лишь указываю на вероятности.
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Не нравится режим - платишь миллиард долларов, собираешь миллион митинговальщиков в Киеве по 1000 баксов каждому и захватываешь власть. Потом отбиваешь 5-10 миллиардов долларов и сваливаешь. Но в одиночку у Пети без поддержки США и ЕС не прокатит - поэтому не рискует
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Чепуха. Никаких майданов не будет, не фантазируйте.
И тем более, не надейтесь: Порох никуда не свалит. Он давно мог это сделать, если бы хотел.
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Свинарчук тоже так думав... До сьогоднішнього дня...
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Чрезвычайно дурацкая провокация со стороны режима, теряющего под собой почву.
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режим це в параші за поребриком...
коли одне х..ло уже двадцять років при владі.
А у нас відповідальність чиновників.
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У вас Президент, не владеющий державной мовой.
Его вообще зарегистрировали вопреки закону о выборах.
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У нас... Все вірно... А шо ви у нас робите?
І вам нічого не мішає, не знаючи мову, засерати наш форум...
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"режима", да?
то есть ты сравнил с Асадом, Кимом и Пуйлом?

сидел бы се вна своей Тасмании и пердел на берегу, кормя собак динго
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Переход на личности - признак отсутствия аргументов.

Если армия не признаёт Главковерха, и проводит парад отдельно от него - у власти именно режим.
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правильно, ёще завизжать нуна шоб ввели против нас санкции, раз тут "режим".
а че переход на личности то? потому что ты либо специально хрень несешь из вредности, или что-то с тобой не так.
ну вот зачем сравнивать даже с "Бацькой"? режим, ага
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свыня должна сидеть и рядом с ней сывочола свыня
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И не говори святого свинарчука арестовали...
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Воістину Воскрєсє!
путін бох... Алелуя алелуя алелуя...
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Это скорее криминал под политическим соусом.
Пришла осень а ещё никто не сидит.Вот и прессуют утырка отмороженного. Рассмотрение апелляции на меру пресечения Пашинскому - Цензор.НЕТ 5940

Посадив его при Порохе,зелёная плесень не прошла бы.
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После 31 декабря отменится неприкосновенность для депутатов Рады. Самые интересные уголовные дела.
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в корень зришь. люди вокруг нас обычно чувствуют лицемерие. а когда дела сами говорят, то это есть фактор. нельзя рассчитывать на поддержку если дел толковых нет, а есть бестолковые.
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петина мантра о политическом преследовании не спасет мерзавцев. Всех на нары!
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Петіна прихильники з тутешнього форуму - розпочинайте свою сумну монотонну мантру про "репресії та політичне переслідування патріотів"..
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І що характерно та показово - за однаковими тезами й аргументами з кацапськими тролями.
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Так фактично 99% порохотролів і є кацапи, корисних ідіотів які підтримують свиней з місцевих можна перерахувати на пальцях.
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Добре, можливо цей Хімікус вів себе агресивно і заслуговує на кару по закону. Але людина, яка дістає пістолета і просто одразу стріляє в людину - це небезпечна людина.
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на одного и другого мне плевать, но что сделал бы ты если бутылкой по голове получил?
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Я б об'їхав ту нещасну машину, а не провокував конфлікт, бо інколи треба виключати альфа-самця і включати голову.
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Зачепила Хімікуса жінка Пашинського з вікна автівки, яка була за кермом. Хімікус гарантовано послав її по "адресу". Ну так і заїхали б десь у чагарник та зробили б те, що їй радив Хімікус!
____________
Переконаний, що Пашинський не бикував би з стволом, був би в нас закон про вільний обіг вогнепальної зброї, як в Америці.
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на руках у населения много оружия не зарегистрированного можно и так нарваться
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Которое лежит разве, что под матрасом.
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Поставить их вместе, и сразу будет видно что версию про бутылку придумал подозреваемый .
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Чья голова, какой асфальт на проселочной дороге .
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А что бы делал ты, если бы к тебе выскочила какая-то тварь с воплями и начала махать стволом под носом? Встал бы на колени?
Офигенно - угрожать убийством, а потом плакать: меня ударили. Да неужели?
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не понятно кто первый начал, замечание сделала его жена по всей видимости.
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"что бы сделал ты если бутылкой по голове получил"
А у нас что, все с "наградными" писАлетами шастают по улицам? Или только Звезданутые Шкуряки, с Херащенками и Паршинскими?..
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дуже жаль. що в Зеленського немає авіаційного заводу аборакетного заводу. а тільки квартал та Ліга Сміху і в Україну за гроші поставляються придурки та зебіли в 3-4 рази більшій кількості ніж це можна терпіти.
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Навіщо терпіти? Не терпи. Сходи хочаб по малєнькому. Якщо і не допоможе, то і по ВЕЛИКОМУ сходи Розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському - Цензор.НЕТ 5845
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И тут послышался голос Ивана из-под кучи дерьма....
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После слов - слили, можно дальше не читать. НО пусть шоколадники боятся .
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Звісно вірити з слів не можна, але які цікаві подробиці!!! Таке навмисно не вигадаєш. Можливо якийсь слідчий вирішив трохи матеріалу з досудового слідства скинути в мережу, щоб складно було потім всі ці покази приховати.
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Ну я же написал,что в первой фразе- решили слить. В обмен на что захотели слить не указано .
Сведения по поставкам можно найти в открытом доступе, фирмы указаны владельцы. Подождем ..
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якщо чесно,маячня,на правду не схоже
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Тобто Петро всі накрадені мільярди доларів витрачав на погашення зовнішнього боргу України? А вночі працював(підкрадав), щоб підняти пенсії українцям? Може бути, може бути...
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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. Источник: https://censor.net.ua/v3154386\\\\\\\\\\\

А, так это не плешивая обезьяна выскочила со стволом, под аккомпанемент мата своей самки, потрусить айцами, вопя что "спицнас, лижать фсем", размахивая оружием?
А потом оглушительно обосралась, впопыхах высрав в блоге что на него напали, унизили, обозвали жену свиньей, а его чертом, ударили бутылкой невзирая на его мольбы опомниться, смеялись когда полумертвый Пашинский лежал и выстрелил в воздух, прося вызвать "скорую" и покаяться, а потом получили пулю в ногу и закричали что это Пашинский сам напал.

Потом Пашинский обосрался, так как на штанах жертвы нападения было видно что никто не стрелял лежа и высрал: Розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському - Цензор.НЕТ 5912, (ой) , а я перепутал, ля-ля-ля, не лежал, а стоял, но все равно Химикус - очень злой, а я - очень добрый.
Кто не верит - желаю шоб на него тоже напал такой богатырь и оскорбил бутылкой. Розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському - Цензор.НЕТ 4723
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не за пашинського, а проти портновсько-богдановського =бєспрєдєла=.
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Дождемся вечера или лучше завтрашнего дня сейчас бесполезно копья ломать или вечером Пашинский будет пить шампанское дома или поедет опять на сизо честно от этой власти ждать посадок и привлечений к отвечтвенности я что то не ожидаю опять цирк и карусели это да
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Поэтому рейтинг преза и дальше будет падать.
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Ви вірите, що хтось когось буде садити? Був про вас кращої думки.
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суліма йван, ви на вершині, вам звітує генпрокуратура з усіма =тайнами слідства=
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А чому ви дивуєтесь? Адвокат Пашинського заявляв, що його підслідного хочуть вбити у камері? Пашинський різав собі вени? Ось Сергій і вирішив злити відразу все про всіх, що знав, щоб захистити своє життя. Можливо він навіть слідчих попросив, щоб вони це злили в мережу. Тепер вбивати Пашинського - тільки підтвердити, що щось у цьому є. Тому з Пашинським будуть домовлятись.
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Вань, ти краще розкажи що з цього приводу думає бабця Жуля, адже це її колишній однопартієць якого Вона привела до влади! Як і Лозінського до речі...
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Так і Ісус Іуду привів. А Іуда Ісуса продав потім. Так само і багато українських політиків. Портнов, доречі, найбільше зробив на суду, щоб Юля отримала строк. А перед тим Портнов був чи не другою людиною в Юліній партії. Сьогодні вони ж не поруч з Юлею?
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Так бабця Жуля взагалі в в політику виключно шваль тягне! Королевська, жЫнщЫа третього тисячоліття Луценчиха, Сявченко, мер Черкас (забув прізвище) що зараз в Москві сидить "и прочая, и прочая, и прочая"...
А якби ВонА "не працювала" то і Вони Україні не заважали б !..
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Тобто вони Юлю давно зрадили а ви все продовжуєте за них голосувати? Може це не вони Україні заважають, а ті, хто свою совість на виборах торгує?
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Лучшие представители народа пришли выручать Серёгу. Вот что такое настоящая дружба.
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Вспомнился детский стишок на предмет "дружбы"
Будь ты рыжий, хоть горбатый,
Два хвоста, четыре лапы,
Семь рогов. копыт шестнадцать.
Лишь бы ты умел игратся,
Лишь бы ты со мной дружил,
Лишь бы ты однопартийцем цыплёнком был..."
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Порохоскот визжит, это очень хорошо, давно пора наводить порядок.
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Будет сидеть дальше на лице написано. И похоже начал даватт показания.
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Какие показания, зедебил? Дело закрыто полгода назад. Все материалы давно в папке подшиты, просто некоторые зедебилы необучены читать и, как Шариков, мечтают о вседозволенности и беззаконии.
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На Пєцю дав покази. Тепер його треба ховати, як Мігеле Плачідо, щоб його мафія не дістала
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.......ветераны АТО пришли поддержать мародера и афериста пашинского......Какой-то стокгольмский синдром.
НЕ выпускайте эту мразь.
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