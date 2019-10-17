 Розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Пашинського прийшли підтримати екснардепи Андрій Тетерук і Максим Бурбак, а також чинні - Микола Княжицький, Вікторія Сюмар, Андрій Парубій та Сергій Висоцький, екссекретар РНБО Олександр Турчинов та ветерани АТО.
На початку засідання адвокат подав клопотання про "припинення знущань з підозрюваного" і попросив дозволити йому взяти участь у засідання поряд із захисниками, а не сидячи в клітці.
За словами адвоката Андрія Федура, Пашинський не є засудженим, а лише підозрюваним, тому утримування його в клітці є тортурами.
Глава конвою не був проти цього. Суд задовольнив клопотання, і Пашинського випустили з клітки.
Адвокати заявили клопотання про готовність деяких нардепів і колишніх державних діячів взяти Пашинського на поруки.
Екссекретар РНБО Олександр Турчинов назвав справу проти Пашинського політично заангажованою і зазначив, що Печерський районний суд повертається до сумної практики часів Януковича.
Адвокат Федур зазначив, що за територіальною підслідністю справу має розглядати не Печерський, а Шевченківський районний суд Києва, оскільки центральний апарат Держбюро розслідувань міститься в Шевченківському районі.
Федур також заявив, що слідчий суддя зовсім не розглядав докази, оскільки вони не були надані ні суду, ні стороні захисту. На що суддя зазначив, що апеляційний суд не повинен розглядати докази, а лише оцінювати правомірність рішення суду першої інстанції.
Федур заявив, що захист просить скасувати рішення про арешт Пашинського без альтернативного заходу.
Після цього слово взяв сам Пашинський, звернувшись до генпрокурора Рябошапки.
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Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.
Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.
7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.
И тем более, не надейтесь: Порох никуда не свалит. Он давно мог это сделать, если бы хотел.
коли одне х..ло уже двадцять років при владі.
А у нас відповідальність чиновників.
Его вообще зарегистрировали вопреки закону о выборах.
І вам нічого не мішає, не знаючи мову, засерати наш форум...
то есть ты сравнил с Асадом, Кимом и Пуйлом?
сидел бы се вна своей Тасмании и пердел на берегу, кормя собак динго
Если армия не признаёт Главковерха, и проводит парад отдельно от него - у власти именно режим.
а че переход на личности то? потому что ты либо специально хрень несешь из вредности, или что-то с тобой не так.
ну вот зачем сравнивать даже с "Бацькой"? режим, ага
путін бох... Алелуя алелуя алелуя...
Пришла осень а ещё никто не сидит.Вот и прессуют утырка отмороженного.
Посадив его при Порохе,зелёная плесень не прошла бы.
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Переконаний, що Пашинський не бикував би з стволом, був би в нас закон про вільний обіг вогнепальної зброї, як в Америці.
Офигенно - угрожать убийством, а потом плакать: меня ударили. Да неужели?
А у нас что, все с "наградными" писАлетами шастают по улицам? Или только Звезданутые Шкуряки, с Херащенками и Паршинскими?..
Сведения по поставкам можно найти в открытом доступе, фирмы указаны владельцы. Подождем ..
А, так это не плешивая обезьяна выскочила со стволом, под аккомпанемент мата своей самки, потрусить айцами, вопя что "спицнас, лижать фсем", размахивая оружием?
А потом оглушительно обосралась, впопыхах высрав в блоге что на него напали, унизили, обозвали жену свиньей, а его чертом, ударили бутылкой невзирая на его мольбы опомниться, смеялись когда полумертвый Пашинский лежал и выстрелил в воздух, прося вызвать "скорую" и покаяться, а потом получили пулю в ногу и закричали что это Пашинский сам напал.
Потом Пашинский обосрался, так как на штанах жертвы нападения было видно что никто не стрелял лежа и высрал: , (ой) , а я перепутал, ля-ля-ля, не лежал, а стоял, но все равно Химикус - очень злой, а я - очень добрый.
Кто не верит - желаю шоб на него тоже напал такой богатырь и оскорбил бутылкой.
А якби ВонА "не працювала" то і Вони Україні не заважали б !..
Будь ты рыжий, хоть горбатый,
Два хвоста, четыре лапы,
Семь рогов. копыт шестнадцать.
Лишь бы ты умел игратся,
Лишь бы ты со мной дружил,
Лишь бы ты
однопартийцемцыплёнком был..."
НЕ выпускайте эту мразь.