 Розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Пашинського прийшли підтримати екснардепи Андрій Тетерук і Максим Бурбак, а також чинні - Микола Княжицький, Вікторія Сюмар, Андрій Парубій та Сергій Висоцький, екссекретар РНБО Олександр Турчинов та ветерани АТО.

На початку засідання адвокат подав клопотання про "припинення знущань з підозрюваного" і попросив дозволити йому взяти участь у засідання поряд із захисниками, а не сидячи в клітці.

За словами адвоката Андрія Федура, Пашинський не є засудженим, а лише підозрюваним, тому утримування його в клітці є тортурами.

Глава конвою не був проти цього. Суд задовольнив клопотання, і Пашинського випустили з клітки.

Адвокати заявили клопотання про готовність деяких нардепів і колишніх державних діячів взяти Пашинського на поруки.

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Екссекретар РНБО Олександр Турчинов назвав справу проти Пашинського політично заангажованою і зазначив, що Печерський районний суд повертається до сумної практики часів Януковича.

Адвокат Федур зазначив, що за територіальною підслідністю справу має розглядати не Печерський, а Шевченківський районний суд Києва, оскільки центральний апарат Держбюро розслідувань міститься в Шевченківському районі.

Федур також заявив, що слідчий суддя зовсім не розглядав докази, оскільки вони не були надані ні суду, ні стороні захисту. На що суддя зазначив, що апеляційний суд не повинен розглядати докази, а лише оцінювати правомірність рішення суду першої інстанції.

Федур заявив, що захист просить скасувати рішення про арешт Пашинського без альтернативного заходу.

Після цього слово взяв сам Пашинський, звернувшись до генпрокурора Рябошапки.

Після перерви слово взяв прокурор. Він сказав, що прокуратура побоюється: опинившись на волі, Пашинський, використовуючи свої зв'язки, зможе впливати на суд.

На запитання про те, що було першим: постріл Пашинського і Хімікуса чи удар, який Хімікус завдав Пашинському пляшкою по голові, прокурор відповів, що спершу був постріл.

Суддя уточнив: тобто, Хімікус завдав удар, вже будучи пораненим? Прокурор відповів, що фактично удар і постріл відбулися одночасно. Це викликало сміх у залі.

Суддя уточнив, що на місці події знайдено дві гільзи. Це підтверджує версію Пашинського про те, що спершу він здійснив попереджувальний постріл вгору.

Після цього в суді виступили колишні нардепи, які бажають взяти Пашинського на поруки. Олександр Турчинов нагадав, що Пашинський захищав під час конфлікту свою дружину. І повторив, що вважає справу політичною. Андрій Парубій зазначив, що в 2014 році Пашинський не виїхав з країни, а виконував обов'язок захисту батьківщини. Також він підкреслив, що Пашинський жодного разу не ухилився від слідства.

Микола Княжицький сказав, що Пашинський є в Росії "ворогом номер 1". І нагадав, що відразу після конфлікту Пашинський всю новорічну ніч організовував надання Хімікусу медичної допомоги.

Вікторія Сюмар зазначила, що "один втікач часів Януковича" писав про те, нібито Пашинський втік після оголошення йому підозри, тоді як насправді він перебував в Україні. Це, на думку Сюмар, свідчить про замовний характер справи.

Також на підтримку Пашинського висловилися нардепи 8-го скликання Тетерук, Величкович, Бурбак, Висоцький, Бондаренко, Медуниця, Булатов і деякі інші.

Після цього суд оголосив технічну перерву.

Засідання відновилося через півгодини. Суддя оголосив перерву до 12:30 п'ятниці, 18 жовтня.

Цей час необхідний прокуратурі для того, щоб уточнити адресу центрального офісу ДБР. Таким чином сторона обвинувачення зможе аргументувати підслідність справи Печерському, а не Шевченківському районному суду.































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Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.