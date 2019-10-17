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 Розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд розглядає скаргу на запобіжний захід екснардепу від "Народного фронту" Сергію Пашинському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Пашинського прийшли підтримати екснардепи Андрій Тетерук і Максим Бурбак, а також чинні - Микола Княжицький, Вікторія Сюмар, Андрій Парубій та Сергій Висоцький, екссекретар РНБО Олександр Турчинов та ветерани АТО.

На початку засідання адвокат подав клопотання про "припинення знущань з підозрюваного" і попросив дозволити йому взяти участь у засідання поряд із захисниками, а не сидячи в клітці.

За словами адвоката Андрія Федура, Пашинський не є засудженим, а лише підозрюваним, тому утримування його в клітці є тортурами.

Глава конвою не був проти цього. Суд задовольнив клопотання, і Пашинського випустили з клітки.

Адвокати заявили клопотання про готовність деяких нардепів і колишніх державних діячів взяти Пашинського на поруки.

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Екссекретар РНБО Олександр Турчинов назвав справу проти Пашинського політично заангажованою і зазначив, що Печерський районний суд повертається до сумної практики часів Януковича.

Адвокат Федур зазначив, що за територіальною підслідністю справу має розглядати не Печерський, а Шевченківський районний суд Києва, оскільки центральний апарат Держбюро розслідувань міститься в Шевченківському районі.

Федур також заявив, що слідчий суддя зовсім не розглядав докази, оскільки вони не були надані ні суду, ні стороні захисту. На що суддя зазначив, що апеляційний суд не повинен розглядати докази, а лише оцінювати правомірність рішення суду першої інстанції.

Федур заявив, що захист просить скасувати рішення про арешт Пашинського без альтернативного заходу.

Після цього слово взяв сам Пашинський, звернувшись до генпрокурора Рябошапки.

Після перерви слово взяв прокурор. Він сказав, що прокуратура побоюється: опинившись на волі, Пашинський, використовуючи свої зв'язки, зможе впливати на суд.

На запитання про те, що було першим: постріл Пашинського і Хімікуса чи удар, який Хімікус завдав Пашинському пляшкою по голові, прокурор відповів, що спершу був постріл.

Суддя уточнив: тобто, Хімікус завдав удар, вже будучи пораненим? Прокурор відповів, що фактично удар і постріл відбулися одночасно. Це викликало сміх у залі.

Суддя уточнив, що на місці події знайдено дві гільзи. Це підтверджує версію Пашинського про те, що спершу він здійснив попереджувальний постріл вгору.

Після цього в суді виступили колишні нардепи, які бажають взяти Пашинського на поруки. Олександр Турчинов нагадав, що Пашинський захищав під час конфлікту свою дружину. І повторив, що вважає справу політичною. Андрій Парубій зазначив, що в 2014 році Пашинський не виїхав з країни, а виконував обов'язок захисту батьківщини. Також він підкреслив, що Пашинський жодного разу не ухилився від слідства.

Микола Княжицький сказав, що Пашинський є в Росії "ворогом номер 1". І нагадав, що відразу після конфлікту Пашинський всю новорічну ніч організовував надання Хімікусу медичної допомоги.

Вікторія Сюмар зазначила, що "один втікач часів Януковича" писав про те, нібито Пашинський втік після оголошення йому підозри, тоді як насправді він перебував в Україні. Це, на думку Сюмар, свідчить про замовний характер справи.

Також на підтримку Пашинського висловилися нардепи 8-го скликання Тетерук, Величкович, Бурбак, Висоцький, Бондаренко, Медуниця, Булатов і деякі інші.

Після цього суд оголосив технічну перерву.

Засідання відновилося через півгодини. Суддя оголосив перерву до 12:30 п'ятниці, 18 жовтня.

Цей час необхідний прокуратурі для того, щоб уточнити адресу центрального офісу ДБР. Таким чином сторона обвинувачення зможе аргументувати підслідність справи Печерському, а не Шевченківському районному суду.

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Також читайте: Немає раціональних юридичних аргументів, для чого відправили Пашинського в СІЗО, - втрачається справедливість судочинства", - юрист Камєнєв

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154386
 
 
 Топ коментарі
 
Нелегитимный режим, распустивший Верховную Раду вопреки Конституции, занялся политическими преследованиями.
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Петіна прихильники з тутешнього форуму - розпочинайте свою сумну монотонну мантру про "репресії та політичне переслідування патріотів"..
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И не говори святого свинарчука арестовали...
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.......ветераны АТО пришли поддержать мародера и афериста пашинского......Какой-то стокгольмский синдром.
НЕ выпускайте эту мразь.
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Да подожди ты через 1,5 года там зе клоуны сидеть будут во главе с зеНариком
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Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной...
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Чупакабру выпустили из клетки. Теперь эта гнида может утверждать, что имеет право на то чтобы его уважали.
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Фабрика троллей работает не покладая рук!
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А Чорновил чего не пришла? Или так и осталась на рельсах лежать?
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Этот пашинский как будто со страниц книги Чезаре Ломброзо "Преступный человек" только что сошел Розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському - Цензор.НЕТ 7417
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Посмотрите на последнее фото (рукопожатие Пашинского и Федура).
Сразу видно, кто хозяин (даже не смотрит в сторону рукопожатия) и кто раб (Федур) подобострастно склонивший голову перед человеком, который на него даже смотреть не хочет.
И окружение поддержки Пашинского. Так и хочется сказать, скажи кто Пашинский и я скажу кто его друзья.
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Последнее фото зачетное, как говорится тут комментарии излишни
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Рабська праця, як вчив Маркс є неефективна, так і тут. Дурень-федур озвучує схему захисту дурня пашинського про образу честі дружини, яку той мав захищати бойовою зброєю від сільських жлобів. Якщо в Україні є закон, то сяде. Це, як індикатор.
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Шо такое? А хде Танька Чернорот? Или я что-то пропустил?
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"Ничего, Танечка, найдешь себе другого - честного!" (х/ф Берегись автомобиля) Розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському - Цензор.НЕТ 3304
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как где? на дурке решила отсидеться, пока вокруг штормит.
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Как все таки могуча пропаганда! Убедили очень многих, что Пашинский - преступник! И вы, все здесь, поддерживаете это, БЕЗ МАЛЕЙШЕГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА! Очнитесь! Перечитайте сами, все ерунду, что здесь написана!
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плешинский онжыдеть? шыкаладный деть?
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Не коверкая слова, можешь внятно что-то сказать?
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объясняю. будет ситеть все свинокодло потужных мыролюбцев и реформистов.
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Ну, я так понял, что все таки не можешь писать не коверкая слова. "Мыролюбцы" это кто такие? Не такая вата, как ты?
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Пашинский с моего города, и баллотировался по моему округу, и все знают какие он схемы мутил, и как отжимал с местным "олигархом" завод "Житомирські Ласощі".
Пашинский обычный рэкетир, который прикрывается вышиванкой, впринципе как и большинство из власти Свына)
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Ну, так вот за эти "ласощи" он и схлестнулся с Портновым. Не поделили. Но, причем тут это к "стрельбе" в гопника?
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Чорт, рошен вже обхожу, тепер це, мама старенька, пече не часто. З жінок не дочекаєшся....засадо)
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Ти дурнику, не чув промову самого пашинського там докази не треба, в тій промові усеє про те, як він ******** до жлобів, вибіг з пістолетом....хочу глянути на суддю, яка його випустить.
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Пашинський, свинарчуг , здається жопка надвигается во всей красе, и нужно чем-то делать народу анестезию. На верху им там виднее, что именно надвигается, дополнительно картину дополняют фактьі что идут большие недоимки в бюджет, в частности , от таможни,и оно обязательно сработает, скорей всего уже срабатьівает, про МВФ можно забьіть, что перепозьічать денег в декабре - маловероятно, также, обратите внимание, как говорят о новіх налогах и сборах -как то весьма нервно. Что делать ? Да , думаю, хотя бьі картохи купить надо про запас
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Согласен. В экономике - надвигается большая Ж, с двумя буквами "ОО". Провалы во внешней политике уже привели к протестам. В итоге - плебсу нужно кинуть "косточку". А именно - "посадки". Со времен растерзания христиан диким зверями на аренах Рима - ничего не изменилось в философии плебса. "Хлеба и зрелищ", ну а если хлеба не хватает, то зрелища следует сделать, как можно более кровавыми.
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Кто-то возражать будет твоим древнеримским теориям? Народ требует маслаков да пожирней, таких, как Петя хотя бы!
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Ну, зрелища вам дадут. Проблема в том, что в животе урчать не перестанет.
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Пашинський тягне час, сидіти буде, бо справа очевидна. Але шліфувати граніт в Старих Бабанах не хоче, хоче відсидітися в комфортній камері СІЗО.
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Коли я у себе в селі шукаю пригод, не беру навіть газовий балончик. З сільськими жлобами так не можна, але тоді і вони пляшку не беруть. Можна і по морді, але і з іншого боку синці на пиці, та на тюрму не нафестивалю.
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Зверніть увагу, як светр Пашинського сірого кольору підкреслює його сіру пацьюцу натуру. Мишиний король.
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Слегка взбодрились ребятки! Но, не сдаются! Их за годы независимости столько уже набралось теоретических "политически преследуемых" И ни один не наказан А посадки с конфискациями можно хоть с Кравчука начинать!
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