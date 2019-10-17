 Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем, - НАБУ

Про це йдеться в заяві НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ підтверджує затримання експершого заступника секретаря РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Слідчі дії тривають. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. ФОТО

Раніше стало відомо, що Гладковського затримано співробітниками НАБУ після спроби виїхати з країни.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь".

Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.