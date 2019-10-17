 Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем, - НАБУ

Про це йдеться в заяві НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
"НАБУ підтверджує затримання експершого заступника секретаря РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Слідчі дії тривають. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства", - йдеться в повідомленні.
Раніше стало відомо, що Гладковського затримано співробітниками НАБУ після спроби виїхати з країни.
Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь".
Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.
Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.
Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".
О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.
На что конечно последовал совет ехать дальше )
После чего пашинский совершает вооруженное нападение на безоружных- выбегает из машины с пистолетом и криками застрелю )
Где тут бытовой конфликт ? Что значит не известно кто виноват ?
В Украине годами не могут ничего найти на топ-коррупционеров .
А Зелень заявляє що треба третину всіх соцвиплат відняти щоб військо далі розвивать.
Це притому що порох накрав в 80разів більше ніж було з нещасних 1.5% військового збору.
Зеленський де гроші що їх пороох і його кодла не краде більше?
"Украина намерена выполнить так называемую «формулу Штайнмайера», хотя ее и согласовывало предыдущее правительство. Если же компромисс с «формулой» не удастся, то придется треть денег из бюджета забрать для армии и попытаться «защитить себя без мирного процесса». Об этом в Люксембурге после заседания комитета по иностранным делам Европарламента заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Пристайко считает воплощение «формулы» путем к миру, альтернативой которому он называет полную мобилизацию.
«Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, мы должны знать, например, я говорил уже, обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса. Все эти опции перед украинским народом, но правительство обязано выбрать и предложить лучшие из этих решений», - цитирует министра «Радио Свобода».
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P.s. так шо тут тобі не так, пороxoxydoba?
Как будто специально "постебался"(погладшав на "потоках")
- Глянь, Черножопов, какая смешная у пациента фамилия - Зайцев!
К чему блистать "умом", если можно обосраться то, а?