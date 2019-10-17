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Все про:НАБУ (2137) затримання (3039) Гладковський (93)

 Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем, - НАБУ

Президента корпорації "Богдан", ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримали в четвер співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це йдеться в заяві НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ підтверджує затримання експершого заступника секретаря РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Слідчі дії тривають. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. ФОТО

Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем, - НАБУ 01

Раніше стало відомо, що Гладковського затримано співробітниками НАБУ після спроби виїхати з країни.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь".

Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154384
 
   
 Топ коментарі
 
Политические репрессий..?
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Клятий Порох. Здав свого поддєльника. Що ти робиш??? Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7971
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Лолиботы , все на Майдан ! Слава Свынарчукам Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2237
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Да уж, не йметься Зе...Петро будет в ярости, другана посадили)
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Восстанавливать старую советскую боевую технику во время войны за счет запчастей , полученных контрабандой со стороны оккупантов - это сверх наглость по отношению к Кремлю. Такую наглость Москва не может простить. Такими методами, Украина и ядерное может получить.
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Сколько проедут танки на этих запчастях, полученных от ФСБ??? Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1222 Только упоротый порохобот может думать что ФСБ об этом не знало.
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У порохоботов цугцванг, и на майдан не попрешь за свинью натуральную позориться, и деньги сильно нужны.
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После оправдывания пашинского ты думаешь их сильно волнует за что позориться?)
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А в чем вопрос с пашинским? В том, что есть бытовой конфликт, гжде не известно кто виноват еще? тоесть все пертензии к нему, что там устроил драку со стрелбой с травмама, при том, что пострадавший там сам редкая мразь? Больше нет?
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Сам ты мразь-человек в новогоднюю ночь остановился помочь другому - у того сломалась машина,а тут подьезжает джип и пашинский с женой -нет не предлагают помощь-они же хозяева жизни-орут какого х тут встали!
На что конечно последовал совет ехать дальше )
После чего пашинский совершает вооруженное нападение на безоружных- выбегает из машины с пистолетом и криками застрелю )
Где тут бытовой конфликт ? Что значит не известно кто виноват ?
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Дура ты Танька(хоть и бот),за ним никто не пойдёт и даже если Луценко тоже,спорная даже внутренемайданная фигура,Портнов облом получил с панамским судом о деле Порошенко вчера,Это все пешки,Гладковские Пашинские,главного вам никто не посадит так как надуманное против пороха, и нет доказательств,Портнов тужится и всё не может
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очень страшные дела /Что у следователей волосы дыбом встают,очень страшные дела -это интригует.Но что члены преступной группировки Порошенко Пашинского слили специально, что бы он их разоблачил -разочаровывает. Надо было написать о внедрённом в преступную банду Порошенко Баканове, который оную банду геройски врукопашную разгромил со стрельбой и погонями . Так было бы интереснее.
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А именно так и думали полностью отмороженные члены банды во главе с Порошенко./Знать что думали полностью отмороженные члены банды во главе с Порошенко доступно не многим.Знающие должны информировать читателей цензора как Коломойский думает сломить украинцев и заставить их продать украинскую землю мировому еврейскому капиталу.
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Порохоботы, майку с надписью 'Я Свинарчук'- слабо надеть?
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Зебилы в эйфории,даёшь кость,ширма отвода внимания от отведения на востоке,Пашинский,Гладковский- это пешки которых не потянет за собой народ даже Луценко посадите хоть он из майданной команды фигура спорная и никто за ним не пойдёт,главное для вас и зелюбителей Порошенко но тут разочарую вас у вас нет на него ничего,так как все надуманное вы только можете гавкать ещё сильнее от бессилия- мародер,мальдивы,СвинарчукиЗаГрати,липецкая фабрика,порохоботы,соевые,Портнов только скулить может и утерся как вчера с панамским делом и получил облом
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пороxoxydoba в розпачі. Банду сивої гниди поволі, але таки злапають. Дійде справа і до самого головного кнура) Амінь.
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Да в панамская прокуратура это показатель, за 2 месяца не нашла состава УД по шоколаднику.
В Украине годами не могут ничего найти на топ-коррупционеров .
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отличная новость, Свинарчукам место за решёткой ! И Главсвина туда же
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Какие они мне весёлые. Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем, - НАБУ - Цензор.НЕТ 93 сегодня они задерживают,а завтра их посадят..Мы в Украине же
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Щось я не поняв. Порох білтше не краде, свинарчука ось посадили вже майже.
А Зелень заявляє що треба третину всіх соцвиплат відняти щоб військо далі розвивать.
Це притому що порох накрав в 80разів більше ніж було з нещасних 1.5% військового збору.
Зеленський де гроші що їх пороох і його кодла не краде більше?
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там есть условие похожее на шантаж. шантаж со стороны рф и ес.
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Ну он пруф привели поки я сюди добрався. То "Що мовчите? Скуштували **я?"
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А ось оригінал:

"Украина намерена выполнить так называемую «формулу Штайнмайера», хотя ее и согласовывало предыдущее правительство. Если же компромисс с «формулой» не удастся, то придется треть денег из бюджета забрать для армии и попытаться «защитить себя без мирного процесса». Об этом в Люксембурге после заседания комитета по иностранным делам Европарламента заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко считает воплощение «формулы» путем к миру, альтернативой которому он называет полную мобилизацию.

«Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, мы должны знать, например, я говорил уже, обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса. Все эти опции перед украинским народом, но правительство обязано выбрать и предложить лучшие из этих решений», - цитирует министра «Радио Свобода».
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P.s. так шо тут тобі не так, пороxoxydoba?
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Кстати, очень "удачно" фамилию поменяли - на треть длинней стала, но корень - "гладкий"(толстый, упитанный), вместо корня "свинья", как бы намекает.
Как будто специально "постебался"(погладшав на "потоках")
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Ну, Вам роль высмеивателя фамилий не очень подходит. Многие уже к 5-му классу средней школы понимают, что это моветон.
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Есть старый анекдот на эту тему, когда в регистратуре один врач другому:
- Глянь, Черножопов, какая смешная у пациента фамилия - Зайцев!
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Я тебе за "корень" и за цинизм, а ты мне за детсад....
К чему блистать "умом", если можно обосраться то, а?
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Спасибо, хоть объяснили почему Вы не блистаете умом...
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Вибачте, але все вищесказане Вами ніяким чином не відміняє двох загальновідомих фактів: порошенко зрадник і мародер, пороxoxydoba сідори.
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дивно. а якже розкрадання в укроборонпромі??? егегей зебілятка, де ж воно??? бубочка пречесна а де ж докази???
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Мне только интересно, почему после ухода "порошенковских свинарчуков" в армию перестало поступать тяжелое вооружение! И ракетные, морские программы программы остановились???? Шо теперь Россия друг?? А Порошенко наживался на войне поэтому и воевал с друзьями зеленой власти!!!
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А ведь прахоботов предупреждали не будить лихо, пока оно тихо. А как они тут верещали "свынарчуки пригрелись в новой власти, шах и мат вам, зебобики. " Ну что, когда будет шакаладный Майдан за осбождение грымчаков, пашинских, свынарчуков?
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Наконец то зелька зашевелился,теперь пусть рябокепка зажмет на допросе яйця свинорыльца в дверном проёме и выдавит из вора показания на потроха.
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расслабились соевые мародёры.. повылазили из щелей.. так всё спокойно было Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7903
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