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Все про:ВР (5899) Зеленський (3285) ДБР (565)

 Рада підтримала в першому читанні законопроєкт Зеленського про зміну статусу ДБР

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №2116 про зміну статусу Державного бюро розслідувань з центрального органу виконавчої влади на правоохоронний орган.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За проголосували 263 депутати.

Відповідно до чинного закону, ДБР є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, зарахованих до його компетенції.

Законопроєктом №2116 пропонують змінити статус бюро на державний правоохоронний орган.

Законопроєкт змінює порядок затвердження структури ДБР і утворення територіальних управлінь. Крім того, передбачається, що граничну чисельність ДБР буде визначати Кабінет Міністрів України за поданням директора бюро. На сьогодні гранична чисельність центрального апарату і територіальних управлінь ДБР визначена безпосередньо Законом України "Про Державне бюро розслідувань" і становить 1500 осіб.

Також читайте: Рада сьогодні розгляне законопроєкти про викривачів корупції та вдосконалення діяльності ДБР

Також законопроєкт уточнює порядок призначення директора Державного бюро розслідувань і його повноваження, нормує підстави притягнення працівників бюро до дисциплінарної відповідальності.

Водночас Рада не підтримала альтернативний законопроєкт народної депутатки від "Голосу" Олександри Устинової №2116-1.

Вона зазначила з трибуни парламенту, що президентський законопроєкт надає "дуже великі повноваження" для старого керівництва ДБР і пропонує залишити на посаді нинішнього керівника Романа Трубу. Також, за словами Устинової, президентський законопроєкт допоможе заводити людей у ДБР без конкурсу. Нардепка зазначила, що замість цього своїм альтернативним законопроєктом запропонувала звільнити все керівництво бюро і провести прозорий конкурс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154380
 
   
 Топ коментарі
 
Пока в ГБР сидит с ногами Портнов, давайте статусы и названия, какие хотите, но работать оно будет только на Портнова и рыгов.
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хрюкай на своїх австралійських сайтах, "патріот" запоребриковий. а тут якось без твоєї свинячої харі обійдемося
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Вы когда делом займёсь, юрызды ? Вы дороги ремонтировать собираетесь ?
План реиндустриализации страны есть ? Где его можно увидеть ?
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Вы когда делом займёсь, юрызды ? Вы дороги ремонтировать собираетесь ?
План реиндустриализации страны есть ? Где его можно увидеть ?
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Дороги ремонтируются, васек иностранный. Хотя тебе оттуда не видно, конечно, но ты вдруг решил, что не ремонтируются.
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У меня в Киеве ремонтируются. По дороге на дачу в єтом году отремонтировали тоже в Киевской области.
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Омелян даже карту давал: отремонтированы 7000 км.
Но, лахтинский лапоть, ты не забыл часом что Омелян больше не министр ?
Я спрашиваю КоЗеманду: что уже сделано, кроме прогулки на самокате по кабинету ?
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яке твое свиняче діло, чмо з-за поребрику, що у нас в Україні відбуваеться?
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Цить, лапоть
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хрюкай на своїх австралійських сайтах, "патріот" запоребриковий. а тут якось без твоєї свинячої харі обійдемося
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Цікаво, з якого дива модератор його так оберігає. Рада підтримала в першому читанні законопроєкт Зеленського про зміну статусу ДБР - Цензор.НЕТ 5048 Знає, що це масквабадець, бачить, як він образи українцям через коментар пише, і все одно не чіпає його.
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Лахтинский лапоть у тебя перед компом сидит, иностранец. Если тебе из-за поребрика не видно, что у нас тут происходит - это твои личные проблемы.
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Пока в ГБР сидит с ногами Портнов, давайте статусы и названия, какие хотите, но работать оно будет только на Портнова и рыгов.
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какой вездесущий Портнов, ну, буквально, везде он!
Правильно говорят - у страха глаза велики, соевым уже везде Портнов мерещится...Под кроватью его у себя еще не обнаружили?
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Ты реже бухай запоями.
Тогда может успеешь узнать о связи Труба-Портнов.
Может даже узнаешь, что Труба возглавляет ГБР.
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вижу, тема запоев тебе близка. Но не суди других по себе.
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гбр кацапско-портновская помойка
которая будет ликвидирована. дело времени.
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так пэдра ж его создавал. Еще гордился сильно... Рада підтримала в першому читанні законопроєкт Зеленського про зміну статусу ДБР - Цензор.НЕТ 2313
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Займаються різною фігнею, а не тим чим потрібно.
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Так шо? Безвиз всё? Жаль, такая хорошая и удобная штука была. Ну бубочке виднее, игарьвалеричу челядь на 5к гривен на заводах нужна
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Да если бороться с коррупцией и преступностью безвиз же отнимут 😂😂😂

Кацапня, как вы тупые
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