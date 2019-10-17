 Рада підтримала в першому читанні законопроєкт Зеленського про зміну статусу ДБР

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За проголосували 263 депутати.
Відповідно до чинного закону, ДБР є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, зарахованих до його компетенції.
Законопроєктом №2116 пропонують змінити статус бюро на державний правоохоронний орган.
Законопроєкт змінює порядок затвердження структури ДБР і утворення територіальних управлінь. Крім того, передбачається, що граничну чисельність ДБР буде визначати Кабінет Міністрів України за поданням директора бюро. На сьогодні гранична чисельність центрального апарату і територіальних управлінь ДБР визначена безпосередньо Законом України "Про Державне бюро розслідувань" і становить 1500 осіб.
Також законопроєкт уточнює порядок призначення директора Державного бюро розслідувань і його повноваження, нормує підстави притягнення працівників бюро до дисциплінарної відповідальності.
Водночас Рада не підтримала альтернативний законопроєкт народної депутатки від "Голосу" Олександри Устинової №2116-1.
Вона зазначила з трибуни парламенту, що президентський законопроєкт надає "дуже великі повноваження" для старого керівництва ДБР і пропонує залишити на посаді нинішнього керівника Романа Трубу. Також, за словами Устинової, президентський законопроєкт допоможе заводити людей у ДБР без конкурсу. Нардепка зазначила, що замість цього своїм альтернативним законопроєктом запропонувала звільнити все керівництво бюро і провести прозорий конкурс.
План реиндустриализации страны есть ? Где его можно увидеть ?
Но, лахтинский лапоть, ты не забыл часом что Омелян больше не министр ?
Я спрашиваю КоЗеманду: что уже сделано, кроме прогулки на самокате по кабинету ?
Правильно говорят - у страха глаза велики, соевым уже везде Портнов мерещится...Под кроватью его у себя еще не обнаружили?
Тогда может успеешь узнать о связи Труба-Портнов.
Может даже узнаешь, что Труба возглавляет ГБР.
которая будет ликвидирована. дело времени.
Кацапня, как вы тупые