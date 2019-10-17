 Баканов передав у ДБР матеріали внутрішньої перевірки співробітників СБУ: "Всі мусять усвідомити невідворотність покарання і рівність перед законом"

Про це повідомив пресцентр СБУ із посиланням на заяву голови відомства Івана Баканова, інформує Цензор.НЕТ.
"Я ініціював аудит, щоб виявити механізми корупції у Службі. Вже чинний закон дає нам можливість не чекати початку реформи, а ефективно очищати власні лави. Усі мають зрозуміти невідворотність покарання, усвідомити рівність перед законом", - наголосив Баканов.
Так, встановлено окремі правопорушення співробітників СБУ, які необґрунтовано ініціювали проведення огляду товарів, комерційних транспортних засобів, не маючи на це законних підстав.
До Національного агентства з питань запобігання корупції передано матеріали проти двох співробітників СБУ, які мали незадекларовану нерухомість і "підробляли" за сумісництвом.
У СБУ також відбулася перевірка обґрунтованості отримання службового житла. Уже виявлено окремі випадки неправомірного отримання квартир. Матеріали також будуть передані в ДБР.
Загалом у Службі безпеки провели 23 перевірки та службові розслідування, за результатами яких щодо 55 осіб вжито заходів. Кілька співробітників СБУ, в тому числі високопоставлених, перебувають під слідством.
https://news.kray.biz.ua/editor3/91055/?fbclid=IwAR3gQbzHTPkqgH5PAeXRvVHcq3fA6BSl0D34Ow6gXRYNTuUqX815sIPrneo
Какая вопиющая нетолерантность!
ШОК: В Англии не уважают людей с нетрадиционной транспортной ориентацией.
Пассажиры пригородного метро Лондона отметелили экоактивистов, залезших на крышу поезда и пытавшихся заблокировать движение поездов в час пик.
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Идиот тупорылый.
Разбирайся с "К" и ВКЗЕ. БАРАН!!!