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 Події, Суспільство
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Все про:СБУ (4805) ДБР (565) Баканов Іван (66)

 Баканов передав у ДБР матеріали внутрішньої перевірки співробітників СБУ: "Всі мусять усвідомити невідворотність покарання і рівність перед законом"

Служба безпеки України передала Держбюро розслідувань результати внутрішньої перевірки щодо можливого тиску співробітників спецслужби на бізнес і незаконного знищення речових доказів.

Про це повідомив пресцентр СБУ із посиланням на заяву голови відомства Івана Баканова, інформує Цензор.НЕТ.

"Я ініціював аудит, щоб виявити механізми корупції у Службі. Вже чинний закон дає нам можливість не чекати початку реформи, а ефективно очищати власні лави. Усі мають зрозуміти невідворотність покарання, усвідомити рівність перед законом", - наголосив Баканов.

Так, встановлено окремі правопорушення співробітників СБУ, які необґрунтовано ініціювали проведення огляду товарів, комерційних транспортних засобів, не маючи на це законних підстав.

До Національного агентства з питань запобігання корупції передано матеріали проти двох співробітників СБУ, які мали незадекларовану нерухомість і "підробляли" за сумісництвом.

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У СБУ також відбулася перевірка обґрунтованості отримання службового житла. Уже виявлено окремі випадки неправомірного отримання квартир. Матеріали також будуть передані в ДБР.

Загалом у Службі безпеки провели 23 перевірки та службові розслідування, за результатами яких щодо 55 осіб вжито заходів. Кілька співробітників СБУ, в тому числі високопоставлених, перебувають під слідством.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154378
 
 
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ЧИСТЫЕ РУКИ ТАК ЧИСТЫЕ РУКИ.А то последние десятилетия они сильно испачкались.,да и иуд там развелось судя по Крыму и Донбассу
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Пример для подражания:

Какая вопиющая нетолерантность!
ШОК: В Англии не уважают людей с нетрадиционной транспортной ориентацией.
Пассажиры пригородного метро Лондона отметелили экоактивистов, залезших на крышу поезда и пытавшихся заблокировать движение поездов в час пик.
ссылка на ютуб
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Баканов, тв не оТуел, передавать данные на сотрудников спецслужбы в правоохранительные органы. Ну давай еще всю категоию 1, 2 (негласный аппарат) передай.
Идиот тупорылый.
Разбирайся с "К" и ВКЗЕ. БАРАН!!!
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Браслет, как терминал-биоробота из фантастического кинофильма)
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