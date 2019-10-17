 Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в правоохоронних органах.
За його словами, Гладковський намагався сьогодні вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль", але був затриманий на кордоні співробітниками НАБУ.
"112-Україна" також повідомив про затримання Гладковського і опублікував фото.
"Гладковський щойно намагався вилетіти з країни, але його не випустили. Він поїхав у ресторан на Бориспільській трасі, де його затримало НАБУ", - йдеться в повідомленні.
Пізніше агентство "Інтерфакс-Україна" повідомило, що в НАБУ підтвердили затримання: Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем.
Як повідомляє Telegram-канал ЛЕЩЕНКО ТУТ, затримання Гладковського було погоджено керівництвом Генпрокуратури. Власне затримання відбулося в ресторані Kidev, разом з ним був його син Ігор, який фігурував у журналістському розслідуванні про постачання контрабандних деталей з Росії за завищеними цінами.
Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь".
Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.
Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.
Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".
О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.
Главное, шо Гладковского и Пашинского арестовали. Они вот это вот на хер без соли намажут и будут жрать.
за рахунок компенсації ПДВ поляками..а також підтримки Європою свого с/Г виробництва..
За рахунок того,що РИНКУ ЗЕМЛІ ДОСІ НЕМАЄ...
За рахунок того,що малий виробник харчів НЕ МАЄ можливості продавати в українських магазинах.....
На велике доехал бы до любого населённого пункта,а там электричкой до границы.
Как же так,?!
- когда в Лондоне засудили Коломойского;
- когда в Киеве арестовали Гладковского.
Следующий раз наверное будет, когда Гладковского отпустят за неимением доказательств.
Международные суды тем от колхоза и отличаются, что там важно не желание кого-то посадить, шоб быдлу понравиться, или чьи-то домыслы, а исключительно точные, неопровержимые, не скомпрометированные доказательства.
Именно поэтому до сих пор Украина постоянно пролетает за кордоном с люстрациями- желание есть, а мозгов и доказательств нет.
Прилетают, как голые в баню, в ресторацию, а Гладковский спокойно котлету жует...
Тупой пиар на ровном месте это все.
Для ареста до окончания следствия нужны достаточные основания. В данном случае похоже, что они надуманные.
английский учить..
эээхх..
НАБУ опять пиарится на ровном месте.
*******
Прочитайте ще раз.
Він приїхав у ресторан з аеропорту, де його не пропустили на рейс.
Не пустили на самолет - ну и хер с вами. Поеду в ресторан подожду там пока меня арестуют.
Вот до сих пор все беглецы именно так и поступали. Не улетали по поддельным документам, не уезжали через неподконтрольные территории, не прорывались через погранцов, а спокойно ехали в ресторан.
Ну или на любой станции метро в час-пик, когда дырявые зубожилы прутся в Киев на заработки.
Или так низя?
Самые принципиальные борцы с марадерством обычно именно марадерством и промышляют.
Панамский прокурор лишь временно приостановил расследование. И если Генеральная прокуратура Украины отреагирует на лежащее в её недрах мое обращение по отмыванию Порошенко преступных доходов в Панаме, расследование в этой стране продолжится.
Я в этом вопросе не отступлю и в течение нескольких следующих дней опровергну и остальные вчерашние лживые заявления команды Порошенко о его Панамских офшорах и уголовных делах.
Вродє уже сообщалі, шо Порох сбєжал в Турцію. Нє, сначала в Турцію, а потом в Англію.
Єво шо, до сіх пор нє арєстовалі?
Бгг
Маккартні!Пєдро?
как будто их выпилили с сайта...
Це репресії будуть жахливі.
Картате покривало комедіантам тепер вже не допоможе.
это свинярчук, пособник и прихвостень мыролюбного свиновальца?
2. Київ вставай!
3. План "Клоуна Зелебоби" про капітуляцію України в дії!
4. Вчора зрадофіли взяли Пашинського ти мовчав, сьогодні вони взяли Свинарчука ти мовчиш, а завтра вони прийдуть по тебе!
5. Свободу мародерам!
6. Же суи Свинарчук!
Где можна посмотреть прейскурант на контрабанду?
************
При Порошенку такого не було...
контрабанда по завышенным ценам -- это сюр..)))
такое только у зебилов проходит ))))
котрий ропочав "розкручувати гасло "якщо не Порошенко то путін"..Чим обізлив багатьох..
1 лондонский суд набил бене попу
2 в америке аресты людей фирташа
3 панама портнову сказала не рой яму другому
4 пороха зассцут трогать..гонором колхозники не вышли
5 и в очередной раз окр суд киева перенес оглашение вырока на счет привата
шимпанЗЕ помните?? весною саджати будемо...ну ну
Из всей завуалированной сенсации ясно три положения по делу Коломойши:
1) Лондонский суд постановил, что имеет право заниматься этим делом.
2) Фигурирующая сумма достаточна для расследования этого дела.
3) Активы заморожены на время разбирательства.
Так что вердикта здесь нет, ещё пока нет. Может и будет не в пользу Бени, но об этом рано говорить, особенно учитывая, что подельники Гонтаревой, подавали в суд Штатов, пиаря открытое дело, как приговор. Чем там закончилось рассказать? Я так тоже могу подавать в суд на всех подряд, но подать -- не значит выиграть.