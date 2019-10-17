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Все про:НАБУ (2137) Гладковський (93)

 Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. ФОТО

Президента корпорації "Богдан", ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримали в четвер співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під час спроби виїхати за територію України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, Гладковський намагався сьогодні вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль", але був затриманий на кордоні співробітниками НАБУ.

"112-Україна" також повідомив про затримання Гладковського і опублікував фото.

"Гладковський щойно намагався вилетіти з країни, але його не випустили. Він поїхав у ресторан на Бориспільській трасі, де його затримало НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни 01
Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни 02

Пізніше агентство "Інтерфакс-Україна" повідомило, що в НАБУ підтвердили затримання: Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Як повідомляє Telegram-канал ЛЕЩЕНКО ТУТ, затримання Гладковського було погоджено керівництвом Генпрокуратури. Власне затримання відбулося в ресторані Kidev, разом з ним був його син Ігор, який фігурував у журналістському розслідуванні про постачання контрабандних деталей з Росії за завищеними цінами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незабаром ви побачите результат, - Зеленський про розслідування справи Гладковського

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь".

Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154376
 
   
 Топ коментарі
 
Щас порохобіты закатят истерику!
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Как так??? Экс-замсекретаря СНБО Гладковский задержан сотрудниками НАБУ при попытке выехать из страны, - СМИ - Цензор.НЕТ 2553 Экс-замсекретаря СНБО Гладковский задержан сотрудниками НАБУ при попытке выехать из страны, - СМИ - Цензор.НЕТ 2553Ценный реформатор времен ПараШи,явно репрессии Экс-замсекретаря СНБО Гладковский задержан сотрудниками НАБУ при попытке выехать из страны, - СМИ - Цензор.НЕТ 3628
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А сынка арестовали? тоже мразота та еще, стоит только на его дворец глянуть.
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Які успіхи у ЗЕ? Невже тарифи знизив на опалення? Ціни на харчі вже вище ніж в Польші.
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Не. Зебилам не нужно это все. Они как-нить свои нестираные носки пока пожуют.

Главное, шо Гладковского и Пашинского арестовали. Они вот это вот на хер без соли намажут и будут жрать. Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни - Цензор.НЕТ 4766
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вони вже давно вищі..

за рахунок компенсації ПДВ поляками..а також підтримки Європою свого с/Г виробництва..
За рахунок того,що РИНКУ ЗЕМЛІ ДОСІ НЕМАЄ...
За рахунок того,що малий виробник харчів НЕ МАЄ можливості продавати в українських магазинах.....
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Понты сгубили .
На велике доехал бы до любого населённого пункта,а там электричкой до границы.
Как же так,?!
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уверен, за ним была наружка и прослушка
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Лалалалалохушку сутенер походу отпустил надолго со смены только в 2 случаях:
- когда в Лондоне засудили Коломойского;
- когда в Киеве арестовали Гладковского.

Следующий раз наверное будет, когда Гладковского отпустят за неимением доказательств.
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так що ж там доказувать то?і так усе на виду....люди нехай ще побачать обшук та які вони "нори"понаривали під маєтками =то до суду порвуть..
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Понимаешь...

Международные суды тем от колхоза и отличаются, что там важно не желание кого-то посадить, шоб быдлу понравиться, или чьи-то домыслы, а исключительно точные, неопровержимые, не скомпрометированные доказательства.

Именно поэтому до сих пор Украина постоянно пролетает за кордоном с люстрациями- желание есть, а мозгов и доказательств нет.
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або коли вам ,порохоботам, взагалі перестануть поступати гроші з штабу )))
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Странно, стоило только арестовать Свинарчука, а порохоботов с ветки, как ветром сдуло... Горькую, что-ли пошли пить....
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так там і дубневіча сьогодні мають....
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Странно...откуда известно что он хотел покинуть Украину...мужик обедал в ресторане на трассе по пути в Борисполь...а может он хотел трахнуть стюардессу...или директора аэропорта..или ехал встречать Путина...?
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зболтнул....а прослушка сейчас висит даже в поле над головой))
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И все в НАБУ такие "алярма!!! гладковский от нас убегает!!! в ружжо!!!"
Прилетают, как голые в баню, в ресторацию, а Гладковский спокойно котлету жует...

Тупой пиар на ровном месте это все.
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А якщо не тікає, то хіба того ворюгу арештовувати непотрібно?
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Неа. Пока вина не доказана в суде, человек не виновен.

Для ареста до окончания следствия нужны достаточные основания. В данном случае похоже, что они надуманные.
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вася читай внимательно. не выпустили пограничники .....
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он же спешил в Лондон
английский учить..
эээхх..
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Судя по тому, что Гладковский не спеша ехал в ресторан, он вобще никуда не спешил и ни от кого не убегал.

НАБУ опять пиарится на ровном месте.
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"Гладковский только что пытался вылететь из страны, но его не выпустили. Он поехал в ресторан на Бориспольской трассе, где его задержало НАБУ", - говорится в сообщении.
*******
Прочитайте ще раз.
Він приїхав у ресторан з аеропорту, де його не пропустили на рейс.
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Очень похоже на поведение человека, которому срочно надо бежать. Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни - Цензор.НЕТ 1584

Не пустили на самолет - ну и хер с вами. Поеду в ресторан подожду там пока меня арестуют.


Вот до сих пор все беглецы именно так и поступали. Не улетали по поддельным документам, не уезжали через неподконтрольные территории, не прорывались через погранцов, а спокойно ехали в ресторан. Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни - Цензор.НЕТ 686
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Ответом может быть, например, врыв здания НАБУ неизвестными экстремистами. Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни - Цензор.НЕТ 7050
Ну или на любой станции метро в час-пик, когда дырявые зубожилы прутся в Киев на заработки.

Или так низя?
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Можна, я конфіскую чорну злочинну Тойоту Лендкрузер?
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И часы, часы с него сними обязательно.

Самые принципиальные борцы с марадерством обычно именно марадерством и промышляют.
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Тсю... Можешь выкинуть. У Гладковского круче.
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Мені нормально,все працює,чого викидувать?
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Петя говоришь... А кого в ЗЕбильной команде зовут Петром?
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Думаю у него щассс очко шиферные гвозди 8мм легко перекусит!
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Не слыхал? скорее следующий Портнов! Петю оправдали в Панаме по заяве Портнова, и теперь Портнова там обвиняют в наклепу и готовят подачу в международній розыск. Так что скорее следующий Портнов.
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PORTNOV ​​Друзья, сообщаю, что вчерашняя истерика Порошенко и его российских адвокатов о якобы закрытом уголовном деле в Панаме - ложь.
Панамский прокурор лишь временно приостановил расследование. И если Генеральная прокуратура Украины отреагирует на лежащее в её недрах мое обращение по отмыванию Порошенко преступных доходов в Панаме, расследование в этой стране продолжится.
Я в этом вопросе не отступлю и в течение нескольких следующих дней опровергну и остальные вчерашние лживые заявления команды Порошенко о его Панамских офшорах и уголовных делах.
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Стєсняюсь спросіть...
Вродє уже сообщалі, шо Порох сбєжал в Турцію. Нє, сначала в Турцію, а потом в Англію.
Єво шо, до сіх пор нє арєстовалі?
Бгг
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где,я вас спрашиваю,бойова Підлога Маккартні!Пєдро?
как будто их выпилили с сайта...
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Ситник на Рівненщині на халяву відпочив, штраф заплатив, тепер він їм покаже.
Це репресії будуть жахливі.
Картате покривало комедіантам тепер вже не допоможе.
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кто такой этот гладковский?

это свинярчук, пособник и прихвостень мыролюбного свиновальца?
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біл задержан на границе при попітке вілететь за границу! Не знал, что крутой ресторан на Бориспольской трассе - граница и аэропорт!!! )))) Вот скажите, часто едучи в аеропорт по бориспольской трассе, вы останавливаетесь покушать? Мне кажется, Гладковский просто заехал покушать и не думал никуда улетать! Это не в оправдание возможных махинаций, а просто из-за тупости формулировок наших спецслужб, которые там что-то в оправдание задержания начали подтасовывать, видимо выжидали, когда же Гладковский окажется поближе к аэропорту )))
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не позорь шефа. папу твоего не выпустили пограничники.
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Ваші спецслужби - ФСБ Росії. Ви - ногсії рос. мови в Україні. Скоро будуть вас визволяти путінські війська.
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Для порохоботів: 1. Це вже занадто!
2. Київ вставай!
3. План "Клоуна Зелебоби" про капітуляцію України в дії!
4. Вчора зрадофіли взяли Пашинського ти мовчав, сьогодні вони взяли Свинарчука ти мовчиш, а завтра вони прийдуть по тебе!
5. Свободу мародерам!
6. Же суи Свинарчук!
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А за незаконно полученное удовольствие, Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни - Цензор.НЕТ 2320 не предусмотренное регламентом ВР в стенах парламента Кива, когда будет привлечён? Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни - Цензор.НЕТ 3621
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Огласите пожалуйста цены на контрабанду. Не завышеные.
Где можна посмотреть прейскурант на контрабанду?
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І чого "кацапствующіє" з-за паребрика так дружно ломанулись з коментами. Що Фуйло здохло? Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни - Цензор.НЕТ 6947
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Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны
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При Порошенку такого не було... Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни - Цензор.НЕТ 474
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"Щас порохобіты закатят истерику!" - ну, і де та "истерика"? Якраз цього мерзотника і судити не потрібно - за яйця і на гіллякуГладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни - Цензор.НЕТ 9202
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Порохоскот должен быть в трауре круглые сутки. Пока Зеленскому это удается. Гуд.
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" о поставках контрабандных деталей из России по завышенным ценам. Источник: https://censor.net.ua/n3154376"
контрабанда по завышенным ценам -- это сюр..)))
такое только у зебилов проходит ))))
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Свинарчук это хорошо, но пока срока нет это не очём, а чего про вышки Бойко не говорят, про Ахметова, Пинчука как они заводы приватизировали брали кредиты в госбанков и за них покупали и не возвращали, а Ефремов что поддерживал сепаров чего без срока,,,,,,,,,,, а то вы как буд-то в одни ворота бъете
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Сейчас нужно бить по воротам Порошенка и его свинарчуков, это с их разрешения выше указанные регионалы шиковали на протяжении пяти лет правления пороха, А потом и до них очередь дойдёт.
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Хоч і російською (це недобре. У нас занадто багато носіїв рос. мови), але по суті дуже добре!!!
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или вы рыгов и русню защищаете с подачи Портной сучки , а Зебилы!!!!!!!!!!!!
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Зєльоні шмарклі хапаються за найменший привід, щоб обісрати Пороха, але не виходить....щось тут не так. Про Гондона, Бігус інфо і іншу жидівську 3.14здоту, включаючи фінансового спонсора цієї наволочі говорити марно, вони не варті слів - на гілляку...
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Якщо команда Зе посадить твого Пороха та Свинарчука за грати - я аплодуватиму стоячи. Та і тебе треба перевірити - з якого корита похрюкуєш...
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Та краще Петра вже б прямо за яйця і без приводу кудись! Так надійніше! А то безвідповідальність і на нову владу погано діє!
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Ой, як хочеться бачити його разом з Рошен та у ТЮРМІ...!!!
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товарищу дали возможность попытаться вылететь . очень разумно. теперь пусть в суде доказывает что не покинет страну. интересно выпустят ли под залог?
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Прокинулися усі "НОСИТЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА" в Украъны... Ось тому й неможливо (поки що), виплутатися з "братніх обіймів" руського вонючого міра.
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Пєтєрасти, а ДЕ ВАШІ завивання - "Свинарчуки тепер із Зе працюють?"
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Нічого страшного - через пару днів вийде під заставу величиною як добрий обід в ресторані де його затримали.
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Ни одного порохобота на ветке. Ждут когда Петю поймают, все дружно набарли воздух и хором ЗРАДА!
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Вяло, но есть. Я вон кремлеботов отчетливо вижу, они, в связке с потрохоботами, постоянно шатают Украину, делят нас на разные сословия: по вере, мове, компасу, голосованию, отношению к Алексеичу. Пытаются создать иллюзию дискомфорта для отдельных групп населения. Но хер они угадали, я вам скажу. Их тухлые попытки на протяжении пяти лет, показали полную неэффективность и лишь наоборот, вызвали обратную (рвотну) реакцию.
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найбільший про..об на виборах у Порошенко получився,коли він змінив Гриніва(нехай заскорузлого,але послідовного) на єврейського політтехнолога,скоріше йо..нутого афериста..
котрий ропочав "розкручувати гасло "якщо не Порошенко то путін"..Чим обізлив багатьох..
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странно..почему сейчас??
1 лондонский суд набил бене попу
2 в америке аресты людей фирташа
3 панама портнову сказала не рой яму другому
4 пороха зассцут трогать..гонором колхозники не вышли
5 и в очередной раз окр суд киева перенес оглашение вырока на счет привата
шимпанЗЕ помните?? весною саджати будемо...ну ну
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Кхм, Лондонский суд набил попу?
Из всей завуалированной сенсации ясно три положения по делу Коломойши:
1) Лондонский суд постановил, что имеет право заниматься этим делом.
2) Фигурирующая сумма достаточна для расследования этого дела.
3) Активы заморожены на время разбирательства.
Так что вердикта здесь нет, ещё пока нет. Может и будет не в пользу Бени, но об этом рано говорить, особенно учитывая, что подельники Гонтаревой, подавали в суд Штатов, пиаря открытое дело, как приговор. Чем там закончилось рассказать? Я так тоже могу подавать в суд на всех подряд, но подать -- не значит выиграть.
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Я так и не поняла, почему не выпустили? У Гладковского был запрет на выезд из страны? А почему НАБУ задержало в ресторане? Гладковский что, все эти месяцы прятался, а вся полиция с СБУ и прочими У его искала? Что вдруг произошло? Создается впечатление, что на фоне остальных провалов ЗЕкоманда услышала фамилию которую склоняла во время предвыборной кампании и решила: вот то, что нас спасет! А за что арестовываем, придумаем потом.
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