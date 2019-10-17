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 Політика України
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Все про:аеропорт (403) Дніпропетровськ (1179) Філатов (220)

 Філатов висловив сподівання, що ВР підтримає виділення мільярда гривень на реконструкцію аеропорту в Дніпрі

Реконструкція аеропорту Дніпра - персональна обіцянка містянам уже від нової влади країни. Тому Верховна Рада має підтримати виділення мільярда гривень на оновлення аеропорту. Як відомо, Бюджетний комітет окремим рядком вніс цю суму в проєкт державного кошторису на наступний рік.

"Сподіватимемося, що уряд та інші відповідальні, які нескінченно відводять очі і вдають, що проблеми не існує, нарешті зрозуміють: аеропорт у Дніпрі - це персональна обіцянка моїм землякам вже нової влади", - зазначив Борис Філатов.

Глава міста також подякував депутатам-мажоритарникам від Дніпра і висловив сподівання, що народним обранцям вдасться домогтися також позитивних результатів голосування у Верховній Раді за виділення коштів на оновлення аеропорту, пише VGORODE.UA

Мер Дніпра зазначив, що питання аеропорту стало непростим для його взаємин з державними політиками.

Філатов висловив сподівання, що ВР підтримає виділення мільярда гривень на реконструкцію аеропорту в Дніпрі 01
Філатов висловив сподівання, що ВР підтримає виділення мільярда гривень на реконструкцію аеропорту в Дніпрі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154374
 
 
 Топ коментарі
 
Отсутсвие нормального аэропорта в Днепре это просто сюреализм какой-то. Город почти миллионник а люди летают из Запорожья Харькова или Кривого Рога. Еще немного и Днепр станет уровня какого-то Задрыщенска.
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и как же он это сделает, если аэропорт -частная собственность Бени вместе с инфраструктурой и взлеткой?
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Получается, он просит (вернее требует) миллиард из бюджета для аэропорта, который принадлежит Коломойскому? Вот это я понимаю хуцпа! Филатов выразил надежду, что ВР поддержит выделение миллиарда гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре - Цензор.НЕТ 8194
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Вот это мэр -он и Кличко, что то никаких требований от трухи, для Одессы, не слышала...
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Отсутсвие нормального аэропорта в Днепре это просто сюреализм какой-то. Город почти миллионник а люди летают из Запорожья Харькова или Кривого Рога. Еще немного и Днепр станет уровня какого-то Задрыщенска.
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Ги-ги!
28 мільярдів Коломойському, твому дрючбану і ще 1 мільярд Дніпру, тобто тобі?
Чи не занадто дорого ви коштуєте Україні?
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Аеропорт в Дніпрі це добре.. Але довіряти будівництво потрібно не Борі . Боря - нехай з ремонтом Центрального мосту розбереться, з будівництвом метро та розкаже де його заступник Лисенко зараз, чи не занадто довго він перебуває у відрядженні?
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Лучше кличку доверить. И нехай по крыше попрыгает после постройки.
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Ты, придурок, наполни пассажиропотоком тот аэропорт, что есть. Сделай конкурентными расценки на туристические рейсы, что бы люди для вылета в Египет и Турцию не ехали в Киев, где дешевле, а летели из Днепра. Лярд попилить - это сильно!
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и как же он это сделает, если аэропорт -частная собственность Бени вместе с инфраструктурой и взлеткой?
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Чел не в теме, просто жырный шрифт хотел поюзать.
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Челу похрен, чей аэропорт. Чел задрался ездить на КИЕВ по автобану Днепр - Киев. Чел хочет адекватных цен на билеты, ранних вылетов и поздних прилетов, что бы не терять оплаченных турагенству дней. А жЫрный шрифт для ***"анов, языка не знающих.
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Суд еще месяц тому оставил аэропорт под фирмами Коломойского. Поэтому легче новый построить
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Получается, он просит (вернее требует) миллиард из бюджета для аэропорта, который принадлежит Коломойскому? Вот это я понимаю хуцпа! Филатов выразил надежду, что ВР поддержит выделение миллиарда гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре - Цензор.НЕТ 8194
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он просит на новый аэропорт, а не на реконструкцию старого.
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почему? пусть Беня задавится своим аэропортом и рейсами за бешенные деньги в Вену.
взлетку все равно надо было ремонтировать, а так построят новую, терминал Ярославский обещал проинвестировать.
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Вся Украина заплатит, а потом Боря скажет, что это его сугубо личная заслуга. Филатов выразил надежду, что ВР поддержит выделение миллиарда гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре - Цензор.НЕТ 5095
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За Борисполь и Жуляны все Украина уже заплатила
а чтоб куда то полететь нужно переться в Киев
Нафига ?
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Может оставить этот аэропорт владельцу, а построить новый в чистом поле современный, а не советский . А то за сутки один международный рейс в Вену и еще в Киев по цене экскурсии в космос .
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