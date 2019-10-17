 "Це закон не про викривачів, а про стукачів", - Власенко

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказав нардеп журналістам у кулуарах парламенту.

"За нашим же визначенням викривач - це будь-хто охочий. Це будь-яка людина, яка йде вулицею і бачить хороший будинок і каже: "Ось цей будинок належить корупціонеру, перевірте його". Або каже: "Мій сусід - корупціонер", - і не пояснює чому так вважає. Тобто це закон не про викривачів, а про стукачів у найгіршому сенсі цього слова", - заявив Власенко.

Він також вважає, що законопроєкт надає невластиві повноваження для Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Зокрема, це участь у кримінальних процесах на боці викривача, це, по суті, ініціація кримінального провадження, гарантування безпеки викривача, тобто - це всі функції, які не властиві НАЗК, оскільки воно здійснює лише аналітичну роботу з аналізу декларацій", - розповів Власенко.

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Нардеп каже, що пропонував, щоб цю роботу з викривачами здійснювало НАБУ.

"Вони і так здійснюють слідство. Нехай би вони отримували заяви від викривачів, нормальних викривачів, розслідували б ці справи, забезпечували охорону. У них для цього є все", - сказав Власенко.

Він також вважає, що винагорода для викривачів може стати новим видом бізнесу.

"Після рішення суду про винуватість (відшкодовують кошти викривачу. - Ред.). Але вибачте, між рішенням суду та отриманням грошей у бюджет дистанція величезного розміру. Можна отримати мільйон разів рішення суду про винуватість особи в корупційному злочині, але ніколи не отримати ні копійки в бюджет... Мій висновок простий - введено новий вид бізнесу, який буде називатися "анонімні викривачі", люди писатимуть анонімки, нічим не пояснюючи...", - сказав нардеп.

Як повідомлялося, парламент ухвалив у другому читанні проєкт закону №1010 про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції.