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 Політика України
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Все про:Власенко (64) донос (15) НАЗК (649)

 "Це закон не про викривачів, а про стукачів", - Власенко

Народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко вважає, що викривачем корупції не може стати будь-хто, а тільки людина, яка працює в системі, де відбувається корупційний злочин.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказав нардеп журналістам у кулуарах парламенту.

"За нашим же визначенням викривач - це будь-хто охочий. Це будь-яка людина, яка йде вулицею і бачить хороший будинок і каже: "Ось цей будинок належить корупціонеру, перевірте його". Або каже: "Мій сусід - корупціонер", - і не пояснює чому так вважає. Тобто це закон не про викривачів, а про стукачів у найгіршому сенсі цього слова", - заявив Власенко.

Він також вважає, що законопроєкт надає невластиві повноваження для Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Зокрема, це участь у кримінальних процесах на боці викривача, це, по суті, ініціація кримінального провадження, гарантування безпеки викривача, тобто - це всі функції, які не властиві НАЗК, оскільки воно здійснює лише аналітичну роботу з аналізу декларацій", - розповів Власенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Винагороду отримають викривачі, які повідомили про факти злочинів, що завдали збитків державі у 10 млн і більше, - Янченко. ВIДЕО

Нардеп каже, що пропонував, щоб цю роботу з викривачами здійснювало НАБУ.

"Вони і так здійснюють слідство. Нехай би вони отримували заяви від викривачів, нормальних викривачів, розслідували б ці справи, забезпечували охорону. У них для цього є все", - сказав Власенко.

Він також вважає, що винагорода для викривачів може стати новим видом бізнесу.

"Після рішення суду про винуватість (відшкодовують кошти викривачу. - Ред.). Але вибачте, між рішенням суду та отриманням грошей у бюджет дистанція величезного розміру. Можна отримати мільйон разів рішення суду про винуватість особи в корупційному злочині, але ніколи не отримати ні копійки в бюджет... Мій висновок простий - введено новий вид бізнесу, який буде називатися "анонімні викривачі", люди писатимуть анонімки, нічим не пояснюючи...", - сказав нардеп.

Як повідомлялося, парламент ухвалив у другому читанні проєкт закону №1010 про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154369
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас много коррупционеров будут осуждать этот закон. Я даже догадываюсь почему.
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В Большом театре оркестр играет симфонию. На концерте Андропов со свитой в ложе.
В антракте Дирижера(Д) приглашают к Андропову(А) в ложу:
(А) А скажите сколько у вас получает скрипач
(Д) Двести рублей
(А) А вон тот на большом барабане
(Д) Четыреста
(А) А почему это так? Скрипач все время пилит и пилит, а тот три раза стукнул и ему четыреста…??
(Д) Ну, понимаете партия у него такая ….
(А) ВЫ МНЕ ГОЛОВУ НЕ МОРОЧЬТЕ!!! Партия у нас у всех одна, А СТУЧАТЬ надо чаще
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Всі знають, що ти крадеш. А спиш спокійно. Як це тобі вдається?
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Выпасать - это будущее тех, кто сейчас это все начинает.
Им же и прилетит, бумеранг
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Дві кози привели на Майдан?Це реально круто!
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Минтруда решило поддержать информаторов о коррупционерах
23.11.2017
Его цель - с одной стороны, заинтересовать чиновников информировать «компетентные органы» о покушениях на взятки со стороны своих же коллег выплатами им от 5 до 15% от суммы предотвращенного ущерба. С другой, защитить информаторов, введя запрет на их увольнение с работы в течение 3 лет, а кроме того - гарантиями полной конфиденциальности и предоставления юридической помощи.
Не забыты и моральные поощрения: имена стукачей предлагается вносить в книгу почета с выдачей специального свидетельства или благодарственного письма.
- А также холодильника «Розен-леф» и бесплатной путевки в Сибирь,- в шутку дополнил картину цитатой из всенародно любимого фильма известный адвокат Дмитрий Аграновский.
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Це зрада зрадная-некапітулянти з диванами набитими грошима одразу втечуть на фронт в знак протесту.
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Не,стучать не надо, надо коррупционеров так за.бать, выводя на чистую воду и придавая огласке, чтобы он к каждому шороху прислушивался. И заявления в правоохранительные органы по каждому факту.
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Да кто ж зае...вать будет? Оффшорник Зеленский напару с Бабломойским?
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Лоліта,Шмеркель,Путлер вже так ****** цей народ,що той вибрав собі Зель навіть армією з 14%-ою різницею.То що ти поробиш-лишається вити на місяць.
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Власть породила массу стукачей всех сортов.
Стукачи платные - за денежное вознаграждение - разовое, периодическое или постоянное.
Стукачи, завербованные на компрометирующих материалах, стучащие, чтобы спасти собственную шкуру.
Стукачи - «патриоты», тайно осведомляющие о неправильном образе мыслей, разговорах или поступках сограждан.
Стукачи за обещания в продвижении по служебной лестнице.
Стукачи - дети, стукачи - родители, стукачи - соседи, сослуживцы, дворники, стукачи - по «призванию», по «болезни».
С чего начинается гадина...
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зебилы почему то обсуждают самые общие вопросы. типа, за все хорошее против всего плохого. ))))
а сей власенко толкует о деталях. тех самых, где прячется дьявол..
впрочем зебилам этого НИКОГДА не понять)))))
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Куди вже тим віртуальним зебілам зрозуміти козляче-поросячий язик.Вони тупі тільки й знають ,що шаурму з тваринок поїдати та страшні визги роялем глушити.Добре,що в фонтанах ще свіжину полощуть-бо так і до чуми недалеко.
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