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 Економіка
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Все про:законопроект (809) Южаніна (76)

 Законопроєкт №1210 занадто "сирий", сенсу ставити його на голосування немає, - Южаніна

Якщо врахувати пропозиції, напрацьовані фахівцями і нардепами в групах, погоджені всіма сторонами, то законопроєкт оновиться на 60%, - запевнила нардепка.

Зміни, які напрацьовуються та погоджуються профільними комітетами та робочими групами Верховної Ради, – ігноруються у залі парламенту. Така ж ситуація буде і з законопроєктом №1210, який зачіпає інтереси третини української вітчизняної економіки. Відповідну заяву зробила депутатка Ніна Южаніна після чергового засідання, передає "5 канал".

"Якщо врахувати пропозиції, напрацьовані фахівцями та нардепами у групах, погоджені усіма сторонами, зокрема "Слугами народу" й головою комітету Данилом Гетманцевим, то текст законопроєкту оновиться на 60%", – заявила нардепка.

Южаніна переконана, що додаткове і необґрунтоване фіскальне навантаження на підприємства галузі спровокує зворотні процеси – скорочення виробництва і кількості зайнятих людей. Тож ставити на голосування у парламенті такий "сирий" законопроєкт – логіки немає.

"Доцільно було б створити доопрацьований проєкт закону в комітеті. Як можна виносити в зал те, що точно може змінитись більше ніж на половину?" – поділилася міркуваннями Южаніна.

Нагадаємо, законопроєкт №1210 пройшов низку обговорень на засіданнях робочої групи. Голова профільного комітету обіцяв досягнути компромісу з бізнесом, який через підвищення рентної плати прогнозує закриття третини вітчизняного виробництва. На підтримку металургів виступили профільні асоціації, Федерація роботодавців України, ЄБА, Американська торгово-промислова палата та низка міжнародних експертних організацій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154361
 
 
 Топ коментарі
 
Петрушки перешли на службу к татарину
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До этого Оппоблок был против, теперь и БПП
Опять союз меча и орала
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Петрушки перешли на службу к татарину
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Они из нее и не выходили. Известно, что ахметка - лучший кореш и уважаемый партнер соевого мародера по разграблению страны
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Они всегда ему служили как и другим олигофренам. Все ето одна банда. Сколько уже было выборов и революция а при власти и на денежных потоках сидят одни и те же олигофрены.
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Эта тварь считает, что украинцы должны ездить на машинах в 2 раза дороже, чем в ЕС.
Смысла у неё нет - сникни нахрен, убогое.
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До этого Оппоблок был против, теперь и БПП
Опять союз меча и орала
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Кто бы сомневался что Воры будут против. Как людям подымать налоги и цены в 10 раз так в одну ночь все законы принимались а как олигофренам чуть подняли ренту на ископаемые которые кстати по Конституции принадлежат народу так слишком сырые законопроекты оказались.
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Зато 300% налог на растаможку автомобилей и в 10 раз поднятие цены на газ и свет для населения для Южаниной и Вальцмана не сырой.
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