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 Найманці РФ посилено б'ють з мінометів: за добу випустили 88 боєприпасів

Російські найманці на Донбасі збільшили інтенсивність застосування мінометів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, зокрема, 16 жовтня, після 17:00, НЗФ РФ здійснили обстріл поблизу населених пунктів Піски, Луганське та Водяне, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм (34 міни) і калібру 82 мм (12 мін).

"Загалом по всій лінії розмежування за минулу добу зафіксовано 11 фактів застосування противником мінометів із загальною витратою 88 мін", - йдеться в повідомленні.

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Найманці РФ посилено бють з мінометів: за добу випустили 88 боєприпасів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154357
 
 
 Топ коментарі
 
Только у зеленой плесени 2 дня уже не стреляют...
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шо ви брешете? ЗєлєЧМОніка каже, що 2 дні без обстрілів...
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А чьо мовчить ЗЕ , не просить XU повліять ?
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Только у зеленой плесени 2 дня уже не стреляют...
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шо ви брешете? ЗєлєЧМОніка каже, що 2 дні без обстрілів...
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Дашовыгаварите? А фриц Сайдик утвеждает о прорыве переговоров и об наступлении мира, что даже можно проводить выборы и давать окупантам воду, пенсии и деньги на инфраструктуру.
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Тобто це підготовка до розведення військ?
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А чьо мовчить ЗЕ , не просить XU повліять ?
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Пуйло скаже йому, вона не сторона конфлiкта,договаривайтесь с Пушилиным,они только миротворцы, хотят помирить Днр с Украиной,и шо ты им сделаеш ихтамнет,а стреляют апалченцы вот и всё
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Не врите это на Бамбасе новый год и петарды с салютами Президенту из Литвы ( ой кажется заблудился) то есть из Латвии виднее . Сказал не стреляют значит не стреляют.
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"В общем, по всей линии разграничения, за минувшие сутки зафиксировано 11 фактов применения противником минометов с общим расходом 88 мин".(с)

...расходовалі значить міни...просто і понятно...

...Про «травми воєннослужащіх, прівєдших к нєвозможності самостоятєльного существованія», тоже вже читали...
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отвечать нужно туда откуда прилетает и без разницы что или кто там находится
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