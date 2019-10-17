 Найманці РФ посилено б'ють з мінометів: за добу випустили 88 боєприпасів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, зокрема, 16 жовтня, після 17:00, НЗФ РФ здійснили обстріл поблизу населених пунктів Піски, Луганське та Водяне, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм (34 міни) і калібру 82 мм (12 мін).

"Загалом по всій лінії розмежування за минулу добу зафіксовано 11 фактів застосування противником мінометів із загальною витратою 88 мін", - йдеться в повідомленні.

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