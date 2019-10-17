 ДБР "поховало" справу щодо погроз Портнова прокурору ГПУ Божку, - Чорновол

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "Прямого".

17 вересня в блозі на Цензор.НЕТ Андрій Дзиндзя опублікував скриншоти нібито листування між Портновим і Божком, у яких колишній заступник голови адміністрації Януковича погрожував прокурору "ви...ати в рот" і "перетворити на шматок гівна".

Невдоволення Портнова викликало те, що прокурор довгий час відмовлявся закривати кримінальне провадження проти нього. У результаті справа була закрита прокурором лише на початку вересня.

"Доброго дня. Бачу, ви надто активний. Виховні заходи доведеться здійснити. Ще раз почую ваше прізвище, буду перетворювати на шматок гівна. З повагою, Портнов", – йшлося у повідомленні.











Прокурор ГПУ Олександр Божко прокоментував це так: "З огляду на побоювання за безпеку своєї родини, скажу так, що номер телефону, з якого дійсно надійшли погрози мені та що є в засобах масової інформації, надійшли з номеру телефону, який, відповідно до ЗМІ, наприклад, сайт "Миротворець", персональна сторінка Андрія Володимировича Портнова, згідно з інформацією на цих зокрема сайтах, – то користувався цим телефоном Портнов. Можливо, і зараз користується".

Божко написав заяву в ГПУ про те, що йому погрожують. Справу передали в Державне бюро розслідувань. І ДБР начебто почало розслідувати погрози Портнова на адресу прокурора Божка.

Однак, як вважає народний депутат восьмого скликання Тетяна Чорновол, справу ДБР "поховало". Вона пояснює своє припущення тим, що для того, щоб почати досудове розслідування, у Портнова щонайменше мали б вилучити телефон, з якого він, імовірно, надсилав погрози. За процедурою, на це спочатку потрібен дозвіл суду. Якби такий існував, рішення залишалося б в Єдиному реєстрі судових рішень, але воно відсутнє.

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"Це означає, що слідство просто не робить ті кроки. Які просто мусило б зробити. Натомість з’явилася справа проти самого Олександра Божка. Портнов вирішив помститися і засадити неслухняного прокурора до в’язниці", - заявила Чорновол.

Вона зазначила, що Божко - це той прокурор, який розслідував справи Портнова попередні п'ять років. Він був прокурором у трьох справах.

Досудове розслідування проти самого Божка - в активній фазі. Його вже допитували. На допиті був присутній сам Портнов і його одіозний адвокат Таранов.

"Я думаю, що потрібно виходити саме зі змісту самих погроз. Оскільки, якщо подивитися погрози від 3 квітня, то там було сказано, що мені потрібно збиратись потихеньку до в’язниці", - сказав Божко.

Також зазначається, що прокурор Божко розслідував справу прем'єр-міністра України часів Януковича - Миколи Азарова. Справа готова до передачі в суд. Суть справи - за версією слідства, Азаров отримав хабар у розмірі 17 млн ​​євро від Андрія Клюєва за призначення першим віцепрем'єр-міністром України.

У рамках цієї справи прокурор Божко в серпні поточного року заарештував нерухомість і рахунки Азарова. Після цього Божка відсторонили від справи.

Чорновол допускає, що справа проти Портнова Божка і відсторонення останнього від досудового розслідування щодо Азарова - складові одного ланцюжка, де єдиним знаменником є ​​нинішній глава Офісу Президента України Андрій Богдан, який раніше працював в уряді Азарова і є другом Андрія Портнова.

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