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Все про:ГПУ (3265) Портнов (126) Чорновол Тетяна (101) ДБР (565) Олександр Божко (1)

 ДБР "поховало" справу щодо погроз Портнова прокурору ГПУ Божку, - Чорновол

Прокурор ГПУ Олександр Божко подав заяву в Генпрокуратуру щодо погроз йому від ексзаступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова за відмову закрити кримінальне провадження проти нього. Справу пізніше передали в Державне бюро розслідувань, де вона не мала розвитку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "Прямого".

17 вересня в блозі на Цензор.НЕТ Андрій Дзиндзя опублікував скриншоти нібито листування між Портновим і Божком, у яких колишній заступник голови адміністрації Януковича погрожував прокурору "ви...ати в рот" і "перетворити на шматок гівна".

Невдоволення Портнова викликало те, що прокурор довгий час відмовлявся закривати кримінальне провадження проти нього. У результаті справа була закрита прокурором лише на початку вересня.

"Доброго дня. Бачу, ви надто активний. Виховні заходи доведеться здійснити. Ще раз почую ваше прізвище, буду перетворювати на шматок гівна. З повагою, Портнов", – йшлося у повідомленні.

ДБР поховало справу щодо погроз Портнова прокурору ГПУ Божку, - Чорновол 01

ДБР поховало справу щодо погроз Портнова прокурору ГПУ Божку, - Чорновол 02
ДБР поховало справу щодо погроз Портнова прокурору ГПУ Божку, - Чорновол 03

ДБР поховало справу щодо погроз Портнова прокурору ГПУ Божку, - Чорновол 04

ДБР поховало справу щодо погроз Портнова прокурору ГПУ Божку, - Чорновол 05

ДБР поховало справу щодо погроз Портнова прокурору ГПУ Божку, - Чорновол 06

ДБР поховало справу щодо погроз Портнова прокурору ГПУ Божку, - Чорновол 07

Прокурор ГПУ Олександр Божко прокоментував це так: "З огляду на побоювання за безпеку своєї родини, скажу так, що номер телефону, з якого дійсно надійшли погрози мені та що є в засобах масової інформації, надійшли з номеру телефону, який, відповідно до ЗМІ, наприклад, сайт "Миротворець", персональна сторінка Андрія Володимировича Портнова, згідно з інформацією на цих зокрема сайтах, – то користувався цим телефоном Портнов. Можливо, і зараз користується".

Божко написав заяву в ГПУ про те, що йому погрожують. Справу передали в Державне бюро розслідувань. І ДБР начебто почало розслідувати погрози Портнова на адресу прокурора Божка.

Однак, як вважає народний депутат восьмого скликання Тетяна Чорновол, справу ДБР "поховало". Вона пояснює своє припущення тим, що для того, щоб почати досудове розслідування, у Портнова щонайменше мали б вилучити телефон, з якого він, імовірно, надсилав погрози. За процедурою, на це спочатку потрібен дозвіл суду. Якби такий існував, рішення залишалося б в Єдиному реєстрі судових рішень, але воно відсутнє.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Панамі відкрили справу проти Портнова, - адвокат Порошенка

"Це означає, що слідство просто не робить ті кроки. Які просто мусило б зробити. Натомість з’явилася справа проти самого Олександра Божка. Портнов вирішив помститися і засадити неслухняного прокурора до в’язниці", - заявила Чорновол.

Вона зазначила, що Божко - це той прокурор, який розслідував справи Портнова попередні п'ять років. Він був прокурором у трьох справах.

Досудове розслідування проти самого Божка - в активній фазі. Його вже допитували. На допиті був присутній сам Портнов і його одіозний адвокат Таранов.

"Я думаю, що потрібно виходити саме зі змісту самих погроз. Оскільки, якщо подивитися погрози від 3 квітня, то там було сказано, що мені потрібно збиратись потихеньку до в’язниці", - сказав Божко.

Також зазначається, що прокурор Божко розслідував справу прем'єр-міністра України часів Януковича - Миколи Азарова. Справа готова до передачі в суд. Суть справи - за версією слідства, Азаров отримав хабар у розмірі 17 млн ​​євро від Андрія Клюєва за призначення першим віцепрем'єр-міністром України.

У рамках цієї справи прокурор Божко в серпні поточного року заарештував нерухомість і рахунки Азарова. Після цього Божка відсторонили від справи.

Чорновол допускає, що справа проти Портнова Божка і відсторонення останнього від досудового розслідування щодо Азарова - складові одного ланцюжка, де єдиним знаменником є ​​нинішній глава Офісу Президента України Андрій Богдан, який раніше працював в уряді Азарова і є другом Андрія Портнова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Монополія на застосування сили в державі потрапила до рук колишніх соратників Януковича. Їхні прізвища - Богдан і Портнов", - заява чотирьох екскомбатів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154355
 
 
 Топ коментарі
 
ТАНЯ! Довбай їх- сил тобі! А сміловості вистачає!
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просто Труба это любовница Портнова.. как же против "милого" уголовку возбуждать?!
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у тебя образование три класса воскресной школы?!.. или тебя люстрировали уже во втором классе?!..
конкурс на должность главы ДБР.. не?!.. не слышал такое?!
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ТАНЯ! Довбай їх- сил тобі! А сміловості вистачає!
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просто Труба это любовница Портнова.. как же против "милого" уголовку возбуждать?!
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А шо ж это Святой сывочолый гэтьман так опростоволосился и назначил "любовницу Портнова" главой ГБР?
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у тебя образование три класса воскресной школы?!.. или тебя люстрировали уже во втором классе?!..
конкурс на должность главы ДБР.. не?!.. не слышал такое?!
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А утверждал на эту должность Трубу кто: Зеленский, Коломойский, Портнов, Путин или все же Порошенко?
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значит, все таки люстрировали во втором классе..
подпись Президента носит церемониальный характер.. Главное слово было за комиссей "по выбору главы ДБР"..
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Значит подпись Порошенко ничего не значила и он был просто марионеткой в чужих руках? Так, старшеклассник?
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привожу пример: во времена Кучмы, вся власть по назначению судей, прокуроров была неформально в руках Кучмы и главы его Администрации.. а во времена Порошенко, вся власть перешла в комиссию по выбору главы ДБР, а Президенту осталось только подписать выбранную комиссией кандидатуру, что и было сделано..
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Т.е. он своего мнения не имел (наложить "вето"), был марионеткой?
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Трудно с зебилом. Да, у президентв есть опрелделенные полномочия и обязанности. где он решает. В остальном - он не решает. Например президент не решает, кого назначить премьером. Это - не его полномочия. В принципе. Он по конституции обязан подписать того, кого выделит коалиция. так что да, говоря твоими словами, президент тут своего мнения не имеет.
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Боже яке ти тупе животноє. Тобі пояснили функції президента в цьому питанні. ні, ти як іпануте на всю голову зелене іпанько продовжуєш питати про те що давно очевидно.
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Харе этот бред писать - закон о комиссиях был выписан Порошенко так, чтобы власть имела возможность проводить через них нужного ей человека практически со 100% результатом.

В общем случае это происходит так: треть членов комиссий назначается властями (по закону), комиссия выбирает не единственного победителя, а 2-3, из которых властями же выбирается один.
Сложно ли имея треть голосов нарантировано провести в топ-3 нужного человека?
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Это он тебе лично сообщил?

Впрочем - мне как-то плевать, с чем согласен или нет этот порошенковско-портновский ставленник.
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Та, зебилу абы перднуть жрет всякое гавно потому что
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Так вот они какие, юридические термины.. ГБР "похоронило" дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4591
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Пусть депутаты перепроверят и если подтвердится ХОРОНЯТ РУКОВОДСТВО ГБР ну и портянку заодно что б не ходить дважды
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Якщо б таке хтось написав таке тут на Цензор.нет, то Адміністратор деактивував би аккаунт на рівні провайдера ІР.
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ЗеДебилы, это новая харя вашей выбранной вами власти.
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А вони нічого проти нього не мають, а то і писали, що він їх "ситуативний партнер", а то і картинки з ним постять, де він Порошенку загрожує.

Ось подивіться деякі пости і лайки
ГБР "похоронило" дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол - Цензор.НЕТ 747

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Нда...) портянка даже кофе не попил -в бега, пора опять в бега... И это упоротое пыталось, под уйлюлюканье зерыгобилов, Пороха посадить))))))
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Дура, это ГБР, которое сейчас за твоего портнова мазу тянет - создано твоим работодателем Порошенко П.А.
Так что стрелки не переводи.
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Мое ГБР уже обосрано кумовьями и приспособленцами зекретина -так что методичка вам, зерыгам, не поможет)
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Э нет, дура соевая - в ГБР никого из кумовьев Зеленского нет - там работают все те, кого назначили при твоем Порошке. Так что перевод стрелок опять неудачный. ГБР "похоронило" дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4537
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зебил! Всегда слушай предупреждения порохобота, если твои мама с папой над твоим мозгом не трудились.
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На прямом суперканале ещё много интересного. Для кого? Для имбецилов , естественно. Дядя переписку себя с собой выкладывает в качестве доказательства...идиоты ,основной контингент прямого, верят..
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Да, а еще зебилы мнят себя экспертами во всем, прям мания величия какая то. Вот и ты вскукарекнул с палаты, передавай привет наполеону
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это как богдан о подкупах майдана для других имбицилов?)))
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Зебилы вы Портнова,Мертвечука,почти никогда не упоминаете он вас устраивает ?или только Порошенко?,даже если делается самим Портновым надуманные подачи на допрос
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Щас зебилы набегут делать портняшке искусственное дыхание изо рта в ширинку
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Портнов такая что заслуживает судебного преследования и срока лет 200. И пока не сядет на всю катушку без уменьшения срока не успокоится. Намутил воду во времена Януковича, смылся, а теперь хочет восстановления и дальше снова мутить воду и тащить Янека обратно к власти
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Щось цей прокурор надто надіється на Державу , як і той принциповий харківський суддя сім'ї якого , як говорять , за вказівкою партнова відрізали голови . Така в мережі ходить інфа . Місце йому на палі на Майдані . Іншого цей нелюд данєцкій не заслуговує .
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Портнов - негогдяй,
Но он делает правильное дело: пишет заявы о совершении преступлений "воровским кодлом "божков".
А будет нарушать Закон - и его в тюрьму.
От чего же Главмародёр страны не посадил Портнова, имея кума прокурора?
П.С. И ещё. Таня Членовол, после того как посадили Пашинского, осталась с сексом один на один. Отсюда расту ноги ее активности. Она просто приревновала Божка до Портнова, грозящего поиметь прокурора в однополом сексуальном контакте. Именно поэтому Таня решила вклиниться в перепалку. Ревность, знаете ли, господа...
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Товарісч, ти не в курсе. Портнов срався показуватись в Україну, коли президентом був Порошенко.
Товарісчь Портнов ховався в Моцквє, під захистом *****.
Таким чином, як його було посадити?
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Ну, хтось же повинен розказати йому так, щоб він це зрозумів.
Бо сам він, нє понімає...
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Как можно было так создать этот ГБР, чтобы заселить его сплошной грязью из-под ногтей мерзавца портнова? А, запетики? Это ведь дело рук вашего кумира!
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Тов.Гитлер не ошибался,когда глаголил,что "СЛАВЯНЕ" -не до раса.
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І дуже прикро, що свою найважливішу і найрезонанснішу справу він не довів до кінця! ДБР "поховало" справу щодо погроз Портнова прокурору ГПУ Божку, - Чорновол - Цензор.НЕТ 5738
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Портнову, схоже, прогули на цвинтарі пишуть
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В рашке, у Поклонской крыша съехала от Николашки, а у Чорновал от Портнова.
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имеет место обычный реванш.
не пройдет и пары лет, как вернутся все рыги и примкнут к зеле
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портов хрестоматийный криминальный психопат. и работает тут за денежки в донецкогос клана. государству следует обратить не это внимание.
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А КТО В КУРСЕ - НА КАКИЕ ГРОШТ ПОРТНОВ В АВСТРИИ ЖИЛ ?
там очень дорого и просто так в австрии жить нельзя долго
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