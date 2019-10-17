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 Політика України, Економіка
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Все про:Держприкордонслужба (2282) контрабанда (1014) Макаренко Микола (6) митниця (582)

 Для боротьби з контрабандою панчіх залучили цілих 5 оперативно-військових груп, а наркотрафік і незаконна міграція почекають, - ексглава митниці Макаренко

Ексглава Державної митної служби України Анатолій Макаренко заявив, що для боротьби з контрабандою на пунктах пропуску в центральній, південній та західній частинах країни кинуті значні сили, тоді як східний напрямок залишається без уваги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Як доказ він опублікував наказ глави ДПСУ Сергія Дейнеко про створення 5 оперативно-військових груп для їхнього подальшого застосування в низці прикордонних пунктів пропуску.

Для боротьби з контрабандою панчіх залучили цілих 5 оперативно-військових груп, а наркотрафік і незаконна міграція почекають, - ексглава митниці Макаренко 01

"А інші 6993 кілометри державного кордону хто буде контролювати? Чи вся національна безпека, боротьба з незаконною міграцією, наркотрафіком і т.д. має зосередитись навколо контейнерів з жіночими панчохами?" - прокоментував Макаренко документ.

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Для боротьби з контрабандою панчіх залучили цілих 5 оперативно-військових груп, а наркотрафік і незаконна міграція почекають, - ексглава митниці Макаренко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154354
 
 
 Топ коментарі
 
Абаждите. Наркотрафик контролируется властью - депутатами, министрами,силовиками, а чулки нет. Это две большие разницы.
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Шо взять у ЗЕбаранов с Зедебіламі - панчохи то не прибуток їх керманичів при владі..
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"...Для боротьби з контрабандою панчіх залучили цілих 5 оперативно-військових груп..."
===
Це для того, щоб було менше панчіх в Україні. Людям не буде куди складати гроші. Вони вимушені будуть інвестувати в економіку. Елементарна логіка.
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Абаждите. Наркотрафик контролируется властью - депутатами, министрами,силовиками, а чулки нет. Это две большие разницы.
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Це ж треба ми з вами в одну хвилину співпали з поглядом))
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- Я вор в законе, и дружков не продавал.
- Это потому, что закона ты боишься меньше, чем дружков своих, бандитов.
- Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике - у Фокса на пере.(с)
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Шо взять у ЗЕбаранов с Зедебіламі - панчохи то не прибуток їх керманичів при владі..
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не понимает чувак..., на чулках еще можно заработать, а на наркотрафике и мигрантах - уже зарабатывают...
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Хм. Яка може бути митниця на кордоні з "брацкімнаротом " ? Путєн як і банкова вважають що ми "адіннарот" . Не буде митниць поміж брацкімінаротамі , доки бєня рулює зєлєм .
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Моника и без чулок?
Дресс-код, так дресс-код! Для борьбы с контрабандой чулок привлекли целых 5 оперативно-военных групп, а наркотрафик и незаконная миграция подождут, - экс-глава таможни Макаренко - Цензор.НЕТ 4470
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Ребята, что за уйня секретные документы распространяет кто хочет, где СБУ!!!
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Я правильно понял - советы дает человек возглавлявший контрабанду?
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"бувший" ,звичайно ж буде "розганяти зраду".. ))))

він згадав лише одну номенклатуру товарів.. Яка йому особливо,"по чоловічому" подобалась))
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Створення цих груп правильне...

бо митниці джопоможе лише ОДНОМОМЕНТНе повне перезавантаження..
Поки що старі кадри дружно посилають Нефьодова нахір..
просто роблять все,що і завжди..

тут допоможе лише військовий біля кожного і право класти після кожної вантажівки "мордою в асфальт"..
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Як боротьба з панчохами замість наркотиків допоможе ОДНОМОМЕНТНО перезавантажити митницю?
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Вони і досі вважають що, найбільша загроза з Заходу.
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"...Для боротьби з контрабандою панчіх залучили цілих 5 оперативно-військових груп..."
===
Це для того, щоб було менше панчіх в Україні. Людям не буде куди складати гроші. Вони вимушені будуть інвестувати в економіку. Елементарна логіка.
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5 оперативно-военных групп ...
Для боротьби з контрабандою панчіх залучили цілих 5 оперативно-військових груп, а наркотрафік і незаконна міграція почекають, - ексглава митниці Макаренко - Цензор.НЕТ 70
Чулки отстреливаются из танков и гранатометов!
Такое ощущение, что самая страшная для существования государства контрабанда - чулки, орехи и сигареты.
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ПыСы. Чулки - это красота, а красота - Страшная Сила!
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