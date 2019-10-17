 Для боротьби з контрабандою панчіх залучили цілих 5 оперативно-військових груп, а наркотрафік і незаконна міграція почекають, - ексглава митниці Макаренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Як доказ він опублікував наказ глави ДПСУ Сергія Дейнеко про створення 5 оперативно-військових груп для їхнього подальшого застосування в низці прикордонних пунктів пропуску.
"А інші 6993 кілометри державного кордону хто буде контролювати? Чи вся національна безпека, боротьба з незаконною міграцією, наркотрафіком і т.д. має зосередитись навколо контейнерів з жіночими панчохами?" - прокоментував Макаренко документ.
- Это потому, что закона ты боишься меньше, чем дружков своих, бандитов.
- Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике - у Фокса на пере.(с)
Дресс-код, так дресс-код!
він згадав лише одну номенклатуру товарів.. Яка йому особливо,"по чоловічому" подобалась))
бо митниці джопоможе лише ОДНОМОМЕНТНе повне перезавантаження..
Поки що старі кадри дружно посилають Нефьодова нахір..
просто роблять все,що і завжди..
тут допоможе лише військовий біля кожного і право класти після кожної вантажівки "мордою в асфальт"..
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Це для того, щоб було менше панчіх в Україні. Людям не буде куди складати гроші. Вони вимушені будуть інвестувати в економіку. Елементарна логіка.
Чулки отстреливаются из танков и гранатометов!
Такое ощущение, что самая страшная для существования государства контрабанда - чулки, орехи и сигареты.