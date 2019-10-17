 Для боротьби з контрабандою панчіх залучили цілих 5 оперативно-військових груп, а наркотрафік і незаконна міграція почекають, - ексглава митниці Макаренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Як доказ він опублікував наказ глави ДПСУ Сергія Дейнеко про створення 5 оперативно-військових груп для їхнього подальшого застосування в низці прикордонних пунктів пропуску.

"А інші 6993 кілометри державного кордону хто буде контролювати? Чи вся національна безпека, боротьба з незаконною міграцією, наркотрафіком і т.д. має зосередитись навколо контейнерів з жіночими панчохами?" - прокоментував Макаренко документ.

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