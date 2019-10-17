 Винагороду отримають викривачі, які повідомили про факти злочинів, що завдали збитків державі у 10 млн і більше, - Янченко. ВIДЕО

Про це Янченко розповіла журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
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"Цей законопроєкт покликаний побудувати суспільство відповідальних громадян. Такі громадяни, якщо їм стало відомо про факти корупції, повідомляють про них у Національне агентство з питань запобігання корупції, а також у правоохоронні органи", - сказала нардепка.
Вона зазначила, що законопроєкт захищає громадян, які повідомляють про корупцію.
"Йдеться і про захист трудових прав. Тобто фактично гарантія відсутності звільнення через надання даних, викриття корупційних злочинів. Це і психологічна допомога та правова, це також захист фізичний. Тобто, якщо певному викривачу, його життю і здоров'ю близьких осіб буде певна загроза, то він має право претендувати на фізичний захист. Але головне - це те, що ті викривачі, які надали цінні дані для викриття особливо важких корупційних злочинів, йдеться про злочини, які завдають збитків державі в 10 млн і більше, то такі викривачі отримають грошову винагороду відразу після рішення суду. Щойно суд ухвалить рішення, що певний злочин мав місце, мали місце певні збитки для державного або місцевого бюджету, викривач отримає винагороду в сумі рівно 10%", - розповіла Янченко.
За її словами, надання винагороди після рішення суду стало компромісним рішенням, щоб громадяни не чекали, поки майно буде реалізовано державними органами. Тому винагороду виплачуватимуть з державного бюджету.
Янченко також розповіла, що НАЗК має перевіряти надану інформацію про корупцію протягом 30 днів для того, "щоб надати людині статус викривача і з цим будуть пов'язані додаткові права і гарантії".
Вона також зазначила, що законопроєкт передбачає повідомлення інформації в анонімний спосіб.
"Зрозуміло, що стосовно анонімного викривача ми не отримаємо додаткової персональної інформації тощо, відповідно, можливості зв'язатися з таким викривачем, зокрема для надання грошової винагороди, в державних органів не буде", - зазначила нардепка.
В апреле 2004 года американский канал «CBS» показал сюжет о пытках над заключёнными тюрьмы, что вызвало громкий международный скандал. Сообщения о пытках были встречены возмущением в Ираке. Представители Временного управляющего совета Ирака назвали пытки «ненавистной практикой, направленной на унижение человеческого достоинства иракцев».[1]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B5_%D0%90%D0%B1%D1%83-%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B1
Нормальная практика общества - не дать бандитам захватить страну.
порог должен составлять от 50 000 грн..
Он ждет чтоб ты прочитал и кратко ему пересказал, а он уже решит(если соизволит прочитать), кто там что и кому наносит)
"Этот законопроект призван построить общество ответственных граждан"
Да. Вот в нас большинство имеет дело с сумами больше 10млн
ну как всегда,специально для забобиков. Вроде и приняли только хер кто получит.
Вот требуюут от тебя 50 000 за решение какихто проблем в суде. А тут хоба, тебе вобще ничего не положено. Ведь убытки государства равны нулю так как спор между двумя частными фирмами.
Нахера вобще этот закон приняли?
Незаконный вывод денег вкладчиков из ПриватБанка на счета кипрской офшорной компании ТОВ "Квартал 95" в размере 41 000 000 долларов США. Государство вынуждено было их компенсировать из госбюджета. Т.е. государству нанесён убыток.
Али́-Баба́ (араб. علي بابا) - главный герой арабской сказки «Али-Баба и сорок разбойников», 270-й сказки сборника «Тысяча и одна ночь»[1].
В Европе сказка появилась в XVIII веке во французском переводе, но оригинальный текст был опубликован только в 1910 г[2][3]. У Али-Бабы есть более успешный брат Касим и жена Зейнаб. Работая лесорубом, Али-Баба неожиданно узнаёт тайну волшебной пещеры, где разбойники прячут свои сокровища, и сказочно обогащается.
Однако.....
https://www.youtube.com/watch?v=VLSzJ3GeZv4
А вот такой же закон, но на сумму хотя бы с мильйона - другое дело. Тогда под раздачу попадают и прокуроры и местные чинуши с депутатиками. Это уже имеет смысл.
значит журналисты на "подсосе"
источники нацелились - срубить бабло
цензор и др. станут скучными, писатели разбредутся, ресурсы закроются