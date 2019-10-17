 Винагороду отримають викривачі, які повідомили про факти злочинів, що завдали збитків державі у 10 млн і більше, - Янченко. ВIДЕО

Про це Янченко розповіла журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Цей законопроєкт покликаний побудувати суспільство відповідальних громадян. Такі громадяни, якщо їм стало відомо про факти корупції, повідомляють про них у Національне агентство з питань запобігання корупції, а також у правоохоронні органи", - сказала нардепка.

Вона зазначила, що законопроєкт захищає громадян, які повідомляють про корупцію.

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"Йдеться і про захист трудових прав. Тобто фактично гарантія відсутності звільнення через надання даних, викриття корупційних злочинів. Це і психологічна допомога та правова, це також захист фізичний. Тобто, якщо певному викривачу, його життю і здоров'ю близьких осіб буде певна загроза, то він має право претендувати на фізичний захист. Але головне - це те, що ті викривачі, які надали цінні дані для викриття особливо важких корупційних злочинів, йдеться про злочини, які завдають збитків державі в 10 млн і більше, то такі викривачі отримають грошову винагороду відразу після рішення суду. Щойно суд ухвалить рішення, що певний злочин мав місце, мали місце певні збитки для державного або місцевого бюджету, викривач отримає винагороду в сумі рівно 10%", - розповіла Янченко.

За її словами, надання винагороди після рішення суду стало компромісним рішенням, щоб громадяни не чекали, поки майно буде реалізовано державними органами. Тому винагороду виплачуватимуть з державного бюджету.

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Янченко також розповіла, що НАЗК має перевіряти надану інформацію про корупцію протягом 30 днів для того, "щоб надати людині статус викривача і з цим будуть пов'язані додаткові права і гарантії".

Вона також зазначила, що законопроєкт передбачає повідомлення інформації в анонімний спосіб.

"Зрозуміло, що стосовно анонімного викривача ми не отримаємо додаткової персональної інформації тощо, відповідно, можливості зв'язатися з таким викривачем, зокрема для надання грошової винагороди, в державних органів не буде", - зазначила нардепка.