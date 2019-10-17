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 Алею пам'яті жінок-захисниць висадять завтра в Києві

Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда закликала разом ушанувати пам'ять загиблих за свободу і незалежність України жінок.

Про це Коляда написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра о 9:30 на проспекті Правди в Києві ми будемо висаджувати першу в столиці Алею пам’яті жінок-захисниць. В пам’ять про всіх наших посестр, в пам’ять про Яну Червону, Настю Вітовську, Сабіну Галицьку, Ірину Шевченко,….про всіх наших дівчат", - підкреслила міністерка.

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Коляда нагадала, що днями ворожий снайпер убив Ярославу Никоненко, і закликала згадати всіх і вшанувати пам'ять загиблих.

"Ми, жінки, так довго доводили, що можемо на рівні з чоловіками воювати за країну. Ми вибороли можливість обіймати бойові посади, бути курсантками військових закладів. Зрештою, жінки стали захищати державу на рівні з чоловіками і разом з тим гинути на передовій в боях за Україну", - констатувала Коляда.

Як зазначається, відкриття алеї відбудеться з ініціативи ГО "Жіночий Ветеранський Рух" у м.Київ 18 жовтня о 9:30 у сквері на проспекті Правди, 76.

Алею памяті жінок-захисниць висадять завтра в Києві 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154347
 
 
 Топ коментарі
 
"У середу, 16 жовтня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу загинув старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білинського Криль Степан Валерійович... " Зелене порахувало скількі загинуло після його приходу до влад після започаткуванни ним ТУРБОДОГОВОРНЯКІВ З ПУЙЛОМ
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"У середу, 16 жовтня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу загинув старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білинського Криль Степан Валерійович... " Зелене порахувало скількі загинуло після його приходу до влад після започаткуванни ним ТУРБОДОГОВОРНЯКІВ З ПУЙЛОМ
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Або Пристайкодипломатія розуміє , що вона городить , займаючсь заявами НЕ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ? "Вони розуміють , що вони творять?"- перефраз їх образу мавпування *****. ТУРБОДЕПУТАТИ, ГІБРИДНІ ДИПЛОМАТИ, ПреЗЕдент у смартфоні, БОГДАН -клєрк, ПОРТНОВ законотворець, БАБУШКА БЕНЯ сірий власник країни Україна над ним усіма... А робітникам диджиталофісу проводять ТУРБОРЕЖИМ отримання середньої освіти з вивчення курсу географії
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треба їм підказати як садити. а то великі дерева будуть приглушувати сажанці.
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А нельзя сформулировать загловок так:
"Аллея памяти БУДЕТ ВЫСАЖЕНА ..."
а не "Аллею женщин высадят завтра ..."
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а зачем разделять солдат по гендерному признаку? дикость какая-то, прежде всего - это люди, которые отдали свою жизнь, защищая нашу Украину. я ЗА аллею памяти защитников Украины, но против разделения солдат по гендерному признаку.
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