 Алею пам'яті жінок-захисниць висадять завтра в Києві

Про це Коляда написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра о 9:30 на проспекті Правди в Києві ми будемо висаджувати першу в столиці Алею пам’яті жінок-захисниць. В пам’ять про всіх наших посестр, в пам’ять про Яну Червону, Настю Вітовську, Сабіну Галицьку, Ірину Шевченко,….про всіх наших дівчат", - підкреслила міністерка.

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Коляда нагадала, що днями ворожий снайпер убив Ярославу Никоненко, і закликала згадати всіх і вшанувати пам'ять загиблих.

"Ми, жінки, так довго доводили, що можемо на рівні з чоловіками воювати за країну. Ми вибороли можливість обіймати бойові посади, бути курсантками військових закладів. Зрештою, жінки стали захищати державу на рівні з чоловіками і разом з тим гинути на передовій в боях за Україну", - констатувала Коляда.

Як зазначається, відкриття алеї відбудеться з ініціативи ГО "Жіночий Ветеранський Рух" у м.Київ 18 жовтня о 9:30 у сквері на проспекті Правди, 76.