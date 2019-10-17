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 Політика України
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Все про:Власенко (64) законопроект (809) суд (5609) реформи (1698)

 "Кожен суддя, ухвалюючи рішення, дивитиметься, а чи немає підприємств, пов'язаних з Офісом Президента", - Власенко про реформу судів від Зеленського

Юрист Сергій Власенко розповів у коментарі на youtube-каналі народного депутата Костянтина Бондарєва, чому законопроєкт Зеленського №1008, який сьогодні ухвалила Верховна Рада, - це загроза незалежності українських судів.

Сергій Власенко вважає, що цей законопроєкт насправді дублює всі намагання попередньої влади узурпувати суди. Зокрема, за словами народного обранця, такі закони ухвалювали і при Януковичі, так само "реформував" суди і Порошенко.

"Тобто мова не йде про те, щоб створити чесний і справедливий суд, який би виносив чесні і справедливі рішення, і щоб ці судді були незалежними. Йдеться про інше, про те щоб отримати контроль над судовою системою", - обурився Сергій Власенко.

Юрист пояснив, що для того, аби взяти під контроль суди, в законі передбачили 3 частини. Частина перша, за словами Власенка, розроблена для того, аби підвісити на гачок Верховний Суд. Адже у цій частині пропонується звільнити 100 суддів із 200, при цьому, нардеп зауважив, не вказується за якими принципами і яких саме суддів будуть звільняти. Друге, що хочуть зробити, - це звільнити всіх чинних членів ВККС і ВРП (органів, які здійснюють нагляд за судовою гілкою влади), тобто звільнити від чужих і призначити своїх за спрощеними процедурами, зазначив Власенко. І додав, що третя частина, це спрощення процедури притягнення суддів до відповідальності, яка не має на меті очищення судової влади.

"Це не означає, що нечесних суддів будуть притягати до відповідальності, а чесних - ні. Це буде означати, що кожен суддя, ухвалюючи рішення, дивитиметься, а чи нема там підприємств, пов’язаних з адміністрацією президента", - зауважив Сергій Власенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154345
 
   
 Топ коментарі
 
"Второе, что хотят сделать - это освободить всех действующих членов ВККС и ВСП (органов, осуществляющих надзор за судебной ветвью власти), то есть освободить от чужих и назначить своих по упрощенным процедурам, отметил Власенко. "

Ну так нужно ведь было очистить суды и тд от людей Яныка и Портнова, разве нет? Как Власенко предлагает это сделать иначе?

"И добавил, что третья часть, это упрощение процедуры привлечения судей к ответственности, не имеет целью очистки судебной власти."

А что - разве нет у нас такой проблемы, как, например ОАСК, где судьи под руководством маман Вовк откровенно издеваются над законом, считая себя ему неподвласными?
Не нужно было эту проблему решать, не?
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Адвокат Власенко переживает, что рушаться десятиления схемы передачи взяток судьям.
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Яйца от Тимошенко до Порошенко вряд ли зажмутся.А вот зелёному охлосу будет хорошо.
Доильные аппараты настраиваются "Кожен суддя, ухвалюючи рішення, дивитиметься, а чи немає підприємств, пов'язаних з Офісом Президента", - Власенко про реформу судів від Зеленського - Цензор.НЕТ 9638
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не . нужно этих небожителей немного приземлить
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"Второе, что хотят сделать - это освободить всех действующих членов ВККС и ВСП (органов, осуществляющих надзор за судебной ветвью власти), то есть освободить от чужих и назначить своих по упрощенным процедурам, отметил Власенко. "

Ну так нужно ведь было очистить суды и тд от людей Яныка и Портнова, разве нет? Как Власенко предлагает это сделать иначе?

"И добавил, что третья часть, это упрощение процедуры привлечения судей к ответственности, не имеет целью очистки судебной власти."

А что - разве нет у нас такой проблемы, как, например ОАСК, где судьи под руководством маман Вовк откровенно издеваются над законом, считая себя ему неподвласными?
Не нужно было эту проблему решать, не?
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Власенко переживает, что его людей там не будет.
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Их не надо реанимировать - они и есть те же, что были во времена Яныка.
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Адвокат Власенко переживает, что рушаться десятиления схемы передачи взяток судьям.
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На превеликий жаль, вона не руйнується, а лише підсилюється під нових "диспетчерів".
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та ладно? не помню ее вообще в индейцах - она скорее нам не друг и это как минимум - как то так)))
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Я хотів сказати, що ВАНА оголошує війну зєбєням. Обділили її у всьому.
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да я понял - не ну не док такой же степени я индеец - хотя как посмотреть и смотря для кого - удобно ведь,очень удобно)))))
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Вот что нам на надо...
Британские судьи возглавят новый суд в Казахстане, - The Times

https://censor.net.ua/news/3048673/britanskie_sudi_vozglavyat_novyyi_sud_v_kazahstane_the_times
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В Астане создан суд во главе с английским лордом Гарри Вульфом и его командой. Цель - привлечение инвестиций. А почему же в Украине не прибегают к подобным практикам?

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2397387-kazahstanu-mozno-a-ukraine-net.html
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К бритнаским судьям нужны британские законы и британские граждане, которые их всегда выполняют.
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Проблема невыполнения законов как раз в значительной степени состоит в манипулирующих законами судах.
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А иначе британские судьи покупаются так же как и казахские, украинские и все прочие..... Вне системы ни один судья не устоит, ибо "человек слаб"......
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Треба щоб в турборежимі працював новий закон про стукачів - стукачі стукають прямо в суд , той в турборежимі дивиться чия людина корупціонер - й виносить рішення слідчим органам , займатись справою чи ні, й в якому руслі готуват документ до суду..,СЛАВА ЗЕВЛАДІ!!!
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Мы знаем, куда они должны смотреть... "Кожен суддя, ухвалюючи рішення, дивитиметься, а чи немає підприємств, пов'язаних з Офісом Президента", - Власенко про реформу судів від Зеленського - Цензор.НЕТ 6808

"Тимошенко говорила, что купит двоих судей и для этого ей нужно минимум 3 миллиона долларов. Речь тогда шла об императивном мандате и что потом нужно поддержать указ Ющенко о досрочных выборах"

"Юлия Владимировна лично мне обещала поставить бутылку коньяка, если она не купит судей КС. Просила у меня денег на это", - заявил Бродский.


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Тимошенко можно верить, она всегда говорит обоснованно.
Бродскому верить нельзя
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Для підвищення ефективності роботи Феміди глава держави, зокрема, запропонував щотижневі звільнення суддів

він вважає за доцільне щотижня «позбавляти суддівських мантій негідних високого звання судді

Зеленський також розпорядився якомога швидше (до кінця цього року) заповнити приблизно 2 тис. вакансій у місцевих судах.

(БЬІСТРО И ЧТО Б ЛЮДЯМ НРАВИЛОСЬ!!!)

"Кожен суддя, ухвалюючи рішення, дивитиметься, а чи немає підприємств, пов'язаних з Офісом Президента", - Власенко про реформу судів від Зеленського - Цензор.НЕТ 7965
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Зеленскому удалось зажать яйца в дверях вообще всем ,от Тимошенко до Порошенко. Вот и синхронный вой от шакалов из обеих оппозиций.
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Яйца от Тимошенко до Порошенко вряд ли зажмутся.А вот зелёному охлосу будет хорошо.
Доильные аппараты настраиваются "Кожен суддя, ухвалюючи рішення, дивитиметься, а чи немає підприємств, пов'язаних з Офісом Президента", - Власенко про реформу судів від Зеленського - Цензор.НЕТ 9638
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вся муйня при владі має свій інтерес а лохторату втірає...
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Это предприятие называется - Украина.
Не надо гражданам судьям её больше обижать и не придётся бояться
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