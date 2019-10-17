 "Кожен суддя, ухвалюючи рішення, дивитиметься, а чи немає підприємств, пов'язаних з Офісом Президента", - Власенко про реформу судів від Зеленського

Сергій Власенко вважає, що цей законопроєкт насправді дублює всі намагання попередньої влади узурпувати суди. Зокрема, за словами народного обранця, такі закони ухвалювали і при Януковичі, так само "реформував" суди і Порошенко.
"Тобто мова не йде про те, щоб створити чесний і справедливий суд, який би виносив чесні і справедливі рішення, і щоб ці судді були незалежними. Йдеться про інше, про те щоб отримати контроль над судовою системою", - обурився Сергій Власенко.
Юрист пояснив, що для того, аби взяти під контроль суди, в законі передбачили 3 частини. Частина перша, за словами Власенка, розроблена для того, аби підвісити на гачок Верховний Суд. Адже у цій частині пропонується звільнити 100 суддів із 200, при цьому, нардеп зауважив, не вказується за якими принципами і яких саме суддів будуть звільняти. Друге, що хочуть зробити, - це звільнити всіх чинних членів ВККС і ВРП (органів, які здійснюють нагляд за судовою гілкою влади), тобто звільнити від чужих і призначити своїх за спрощеними процедурами, зазначив Власенко. І додав, що третя частина, це спрощення процедури притягнення суддів до відповідальності, яка не має на меті очищення судової влади.
"Це не означає, що нечесних суддів будуть притягати до відповідальності, а чесних - ні. Це буде означати, що кожен суддя, ухвалюючи рішення, дивитиметься, а чи нема там підприємств, пов’язаних з адміністрацією президента", - зауважив Сергій Власенко.
Ну так нужно ведь было очистить суды и тд от людей Яныка и Портнова, разве нет? Как Власенко предлагает это сделать иначе?
"И добавил, что третья часть, это упрощение процедуры привлечения судей к ответственности, не имеет целью очистки судебной власти."
А что - разве нет у нас такой проблемы, как, например ОАСК, где судьи под руководством маман Вовк откровенно издеваются над законом, считая себя ему неподвласными?
Не нужно было эту проблему решать, не?
Британские судьи возглавят новый суд в Казахстане, - The Times
https://censor.net.ua/news/3048673/britanskie_sudi_vozglavyat_novyyi_sud_v_kazahstane_the_times
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2397387-kazahstanu-mozno-a-ukraine-net.html
"Тимошенко говорила, что купит двоих судей и для этого ей нужно минимум 3 миллиона долларов. Речь тогда шла об императивном мандате и что потом нужно поддержать указ Ющенко о досрочных выборах"
"Юлия Владимировна лично мне обещала поставить бутылку коньяка, если она не купит судей КС. Просила у меня денег на это", - заявил Бродский.
Бродскому верить нельзя
він вважає за доцільне щотижня «позбавляти суддівських мантій негідних високого звання судді
Зеленський також розпорядився якомога швидше (до кінця цього року) заповнити приблизно 2 тис. вакансій у місцевих судах.
(БЬІСТРО И ЧТО Б ЛЮДЯМ НРАВИЛОСЬ!!!)
Доильные аппараты настраиваются
Не надо гражданам судьям её больше обижать и не придётся бояться