 108 млрд закладено на охорону здоров'я в бюджет-2020, - МОЗ

Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з квітня 2020 року медреформа почнеться на вторинному (спеціалізованому) і третинному (високоспеціалізованому) рівні медичної допомоги.

"З квітня 2020 року медичні заклади цих рівнів будуть фінансуватися за договорами, укладеними з Національною службою здоров'я України. Сума фінансування залежатиме від обсягу наданої закладами медичної допомоги", - уточнюють у пресслужбі.

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