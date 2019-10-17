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 Економіка, Здоров'я
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Все про:бюджет (676) Мінздоров'я (991) фінансування (567)

 108 млрд закладено на охорону здоров'я в бюджет-2020, - МОЗ

Сума загальних витрат на охорону здоров'я в проєкті бюджету-2020 збільшилася на 9,8 млрд грн порівняно з 2019 роком і становить 108 млрд грн.

Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з квітня 2020 року медреформа почнеться на вторинному (спеціалізованому) і третинному (високоспеціалізованому) рівні медичної допомоги.

"З квітня 2020 року медичні заклади цих рівнів будуть фінансуватися за договорами, укладеними з Національною службою здоров'я України. Сума фінансування залежатиме від обсягу наданої закладами медичної допомоги", - уточнюють у пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це було непорозуміння, яке хтось сприйняв як протистояння. Будемо над цим працювати", - Скалецька про обстановку в МОЗ

108 млрд закладено на охорону здоровя в бюджет-2020, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154344
 
 
 Топ коментарі
 
ВВП Нью-Йорка в 2017 году составило 1 триллион 300 миллиардов 137 миллионов долларов, в то время как ВВП РФ показал 1 триллион 283 миллиардов, ЧЕТ Я РЖУ ПЗДЦ
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ВВП України 120 млрд, а ВВП Бангладеш 250 млрд
ВВП України на душу населення 2 900 долл, а от наприклад о.Вануату 3 250, Кабо-Верде 3 560, Монголі 4 030, Намібії 5 730, Домініканська респ. 7 880, о.Науру 9 037, Екваторіальної Гвінеї 10 450, о.Антігуа і Барбуда 17 630.
Так що вірною дорогою ідемо, товариші !
Порошенко дуже творчо і активно продовжив справу Кучми, Януковича а Зеленський активно продовжує в свою чергу справу Порошенко по вбивству економіки країни. ну можливо не так "творчо" і активно як порошенко - все таки політичного досвіду бракує. Але це справа наживна.
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К чему этот трёп 108 млрд закладено на охорону здоров'я в бюджет-2020, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2333 .?? Ну ежели так ,, - ВВП штата Калифорния вдвое превышает ВВП твоей козляндии . А доходы одной только Apple ,за прошлый год в 3,5 раза больше объема фонда национального благосостояния козлостана.
Читай и смейся . 108 млрд закладено на охорону здоров'я в бюджет-2020, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8881 .
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ВВП Нью-Йорка в 2017 году составило 1 триллион 300 миллиардов 137 миллионов долларов, в то время как ВВП РФ показал 1 триллион 283 миллиардов, ЧЕТ Я РЖУ ПЗДЦ
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К чему этот трёп 108 млрд закладено на охорону здоров'я в бюджет-2020, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2333 .?? Ну ежели так ,, - ВВП штата Калифорния вдвое превышает ВВП твоей козляндии . А доходы одной только Apple ,за прошлый год в 3,5 раза больше объема фонда национального благосостояния козлостана.
Читай и смейся . 108 млрд закладено на охорону здоров'я в бюджет-2020, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8881 .
 показати весь коментар
 
 
ВВП України 120 млрд, а ВВП Бангладеш 250 млрд
ВВП України на душу населення 2 900 долл, а от наприклад о.Вануату 3 250, Кабо-Верде 3 560, Монголі 4 030, Намібії 5 730, Домініканська респ. 7 880, о.Науру 9 037, Екваторіальної Гвінеї 10 450, о.Антігуа і Барбуда 17 630.
Так що вірною дорогою ідемо, товариші !
Порошенко дуже творчо і активно продовжив справу Кучми, Януковича а Зеленський активно продовжує в свою чергу справу Порошенко по вбивству економіки країни. ну можливо не так "творчо" і активно як порошенко - все таки політичного досвіду бракує. Але це справа наживна.
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В Бангладеш 160 млн. населения, в Украине -- 42 млн., т.е. то, что могут произвести в технологически неразвитых экономиках, коимы является и Украина, и Бангладеш 160 млн. нельзя сравнивать с тем, что могут произвести 42 млн.
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с теневой экономикой ввп в районе 300млрд
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жизнь это череда побед и поражений. В уж восприятие тех или иных событий зависит от стиля психики. Ну не всем же быть пессимистами.
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примерно по 100 евро на человека..в год..(
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это если каждый из 45млн будет болеть, реальность немного другая, а вообще денег на здравоохранение никогда не бывает много. хоть триллион у.е., фармакология и врачи подстроятся под любую платежеспособность населения.
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да я в месяц на лекарства больше трачу, чем родное государство на меня готово в год выделить..
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