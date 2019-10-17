 108 млрд закладено на охорону здоров'я в бюджет-2020, - МОЗ

Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що з квітня 2020 року медреформа почнеться на вторинному (спеціалізованому) і третинному (високоспеціалізованому) рівні медичної допомоги.
"З квітня 2020 року медичні заклади цих рівнів будуть фінансуватися за договорами, укладеними з Національною службою здоров'я України. Сума фінансування залежатиме від обсягу наданої закладами медичної допомоги", - уточнюють у пресслужбі.
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ВВП України на душу населення 2 900 долл, а от наприклад о.Вануату 3 250, Кабо-Верде 3 560, Монголі 4 030, Намібії 5 730, Домініканська респ. 7 880, о.Науру 9 037, Екваторіальної Гвінеї 10 450, о.Антігуа і Барбуда 17 630.
Так що вірною дорогою ідемо, товариші !
Порошенко дуже творчо і активно продовжив справу Кучми, Януковича а Зеленський активно продовжує в свою чергу справу Порошенко по вбивству економіки країни. ну можливо не так "творчо" і активно як порошенко - все таки політичного досвіду бракує. Але це справа наживна.