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 Політика України
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 Звільнення українських держслужбовців на підставі закону про люстрацію призвело до порушення їхніх прав, - ЄСПЛ

Звільнення державних службовців на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрацію) призвело до порушення їхніх прав.

Таке рішення одноголосно ухвалив у четвер, 17 жовтня, Європейський суд з прав людини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Справа "Полях та інші проти України" (заяви № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 та 47749/18) стосувалася звільнення п’ятьох державних службовців відповідно до Закону України "Про очищення влади" (люстрацію) 2014 року", - повідомили у суді.

У цій справі ЄСПЛ одноголосно встановив: порушення статті 6 § 1 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з занадто тривалим розглядом справ трьох перших заявників на національному рівні, та порушення статті 8 (право на повагу до приватного життя) Конвенції щодо усіх п’яти заявників.

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Суд зазначив, що право трьох заявників на справедливий суд протягом розумного строку було порушено, оскільки судові процедури щодо їх звільнення вже тривають більше чотирьох з половиною років і досі не завершені. Щодо питання за статтею 8 Конвенції, ЕСПЧ не ставив під сумнів, що в період перебування при владі колишнього президента Віктора Януковича система державної служби та демократичного врядування України постала перед значними викликами.

Однак суд вирішив, що закон про очищення влади застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони займали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

Отже вказаний закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю, що мала місце в період правління колишнього президента.

Щодо цього український закон про очищення влади відрізняється від процедур люстрації, які були запроваджені у інших державах Центральної та Східної Європи і які були більш цільовими і вузько спрямованими.

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ЄСПЛ постановив, що Україна має сплатити кожному заявнику 5000 євро на відшкодування моральної шкоди. Суд також присудив 1500 євро першому заявнику і по 300 євро другому і п’ятому заявникам на кожного на відшкодування судових витрат.

Нагадаємо, 16 жовтня 2014 року Закон про люстрацію набув чинності. Відповідно до закону, заходи з люстрації застосовуються до вищих чиновників, які обіймали посади під час режиму Віктора Януковича. Відповідно до закону вводиться заборона на заняття державних посад протягом 10 років особами, які в період із 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року строком понад 1 рік обіймали високі посади. Аналогічна заборона діє стосовно осіб, які обіймали перераховані вище посади менше 1 року, але включно з періодом із 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і не звільнених за власним бажанням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154340
 
 
 Топ коментарі
 
А в Польше провели люстрацию - и шо? Это ЕСПЧ не волновало. И в других восточноевропейских странах.
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Так закон надо было принимать нормальный, а не "потужный" Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 1946 А то на примере того же Портнова, "люстрировать злодея и санкции наложить !!!!!", а потом генплокуЛОЛ без образования дает справку в европейские суды, что у украинского правосудия претензий к Портнову нет. Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 3088 Так что обделались как всегда, а ведь предупреждали, что так будет. Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 1946 Домахиваться нужно было за конкретные дела, а не ко всем скопом. Посадили бы пару тройку воров показательно, остальные бы сами разбежались. Но это же было нельзя, они же дети друзья-подельники ПоПА. Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 3088
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А вы , оказывается , примитивный дурак.
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Ось і ЄСПЛ дав свою неупереджену оцінку недолугому люстраційному законодавству України...
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все провластное так и делает..специально..и зеленский не исключение..
то что он щас напронимал..потом окажется незаконным
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А в Польше провели люстрацию - и шо? Это ЕСПЧ не волновало. И в других восточноевропейских странах.
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Так закон надо было принимать нормальный, а не "потужный" А то на примере того же Портнова, "люстрировать злодея и санкции наложить !!!!!", а потом генплокуЛОЛ без образования дает справку в европейские суды, что у украинского правосудия претензий к Портнову нет. Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 3088 Так что обделались как всегда, а ведь предупреждали, что так будет. Домахиваться нужно было за конкретные дела, а не ко всем скопом. Посадили бы пару тройку воров показательно, остальные бы сами разбежались. Но это же было нельзя, они же дети друзья-подельники ПоПА. Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 3088
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По-перше, польська люстрація була проведена на початку 90-х, а не з 2014-го. По-друге, оцінювали не всіх скопом, а персональну вину кожного. По-третє, є цілий ряд рішень ЄСПЛ стосовно порушень прав людини польським люстраційним законодавством. Вчіть матчастину!
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" Вчіть матчастину! "...... Да ты совсем зверь. такое от педротов требовать. Им низяяяя. у них методичка есть.
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..дец,овоща права не забудьте,он тоже паштрадал
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А кто подавал?
А знают ли эти ЕСПЧ-листы что у нас самый сраный судья Киева, в хату судьи ЕСПЧ не зайдет ибо "пацаны засмеют"?
А кто отвечать будет, ведь януковцы еще и отсудят за "нарушенные права". Че за дурдом вообще - зачем тогда придерживаться законов, если большая их часть нарушает права?
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Принятое ЕСПЧ решение, говорит что депутаты, принявшим ЗУ О люстрации, не могут теперь указывать нардепам 8 созыва, какие законы принимать .
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При падении коммунистических режимов в Восточной Европе, новая власть столкнулась с необходимостью очистить свои ряды от людей, сотрудничавших с предыдущим режимом. Для начала было решено открыть архивы спецслужб.

Несколько недель после падения Берлинской стены офицеры "Штази" - спецслужб ГДР - пытались уничтожить бумаги, которые могли бы их разоблачить. Но столкнулись с техническими трудностями. В "Штази" любили порядок и бережно хранили все документы. А бумагорезательные машины производства ГДР просто не могли справиться с таким объемом и ломались. Тысячи документов сотрудники архива рвали на кусочки вручную, но сжечь не успели. В офисы "Штази" ворвались демонстранты, службу распустили, и каждый смог получить доступ к своему досье. И даже порванные документы удалось восстановить и собирать как пазл - 15 тысяч мешков с обрывками документов начали отцифровывать в 2012 году.

Когда восточная и западная Германия объединились, чиновникам и судьям ГДР пришлось устраиваться на работу заново. Они подавали заявление, а руководство отправляло запрос в архив. Тех, кто был связан со спецслужбами - увольняли. Закон действует до сих пор. Проверять чиновников и политиков будут до конца 2019 года.

В Чехословакии еще до "бархатного развода", когда страна разделилась на две, запретили бывшим сотрудникам спецслужб и партийным функционерам занимать высокие посты в госструктурах в течение пяти лет. В Словакии закон позже отменили, а в Чехии запрет продлили до 2000 года. Под действие закона попали 140 тысяч человек. Выпустили специальные "люстрационные удостоверения" - их нужно было показывать при приеме на работу.

В Польше люстрация прошла мягче. Там создали специальные квалификационные комиссии - они проверяли сотрудников Службы безопасности страны - на предмет нарушения ими прав человека. Полноценный закон о люстрации в Польше приняли только в 1997 году - по нему люди занимавшие государственные должности, или претендовавшие на них, должны были заполнить люстрационную декларацию, и рассказать о своем сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами. Тех, кто при заполнении декларации соврал - лишали права быть чиновниками на срок 10 лет. В 2007 закон расширили, и теперь люстрационные декларации заполняют первые лица государства, директора госпредприятий, адвокаты, судьи, и даже директора школ. Гарантировано избежать люстрации могут только те, кто достиг совершеннолетия уже после падения коммунистического режима.
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Я не понял, это когда же открыли архивы спецслужб ГДР "для начала" ? Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 50
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Вот оторвите мягкое место от дивана и поедьте в Берлин - там вам объяснят
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Не, она хуже... Она упоротая из секты ПоПА. Звільнення українських держслужбовців на підставі закону про люстрацію призвело до порушення їхніх прав, - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 4784
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Открыли сразу после объединения, но только личный доступ к "своему" делу или делу умерших родственников "по наследству". Все остальное перешло по наследству по подведомственности. Звільнення українських держслужбовців на підставі закону про люстрацію призвело до порушення їхніх прав, - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 1604
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Коломойский купил ЕСПЧ и подрывает потужные реформы последней пятилетки.
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Де ці зебіли, які закидають Пороху за те, що "не посадив корупціонерів"??7
Аааа, он, тільки один поки що висрався... Alex Rozhenko А що з них взяти, якщо вони навіть аналізи здавати не хочуть?

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Украина должна совершенно четко обозначить для ЕСПЧ: "мы принимаеи ваши решения к сведению, но не к исполнению"
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У такому разі, коли Україна знову проситиме гроші у міжнародної спільноти, їй скажуть, що матимуть її прохання...
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Права имеет только Вече Майдана, вот распустит тот ЕСПЧ, так будут знать.
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Когда бандюка садят в тюрьму - это нарушение прав человека!!!
Звільнення українських держслужбовців на підставі закону про люстрацію призвело до порушення їхніх прав, - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 1435


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Очередное доказательство того, что Украине не по пути с Европой.... Не доросли они ещё до уровня украинской демократии...
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Прямо не знаю... я за введення смертної кари за корупцію, як альтернативу люстрації.
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Ну, и много в послевоенной ФРГ было политиков, которые состояли в СС или гестапо и самый гуманный немецкий суд решил: "А Вы докажите, что именно он расстреливал! А на нет и суда нет!"
Люстрация для того и вводится, что по всем фигурантам нереально провести подробное расследование.
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Так и этого положения есть выход, на каждого претендента на восстановление ,открывать дело и расследовать его "былые подвиги", и количество соискателей резко уменьшится

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