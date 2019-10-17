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 Росія майже втричі збільшила час затримання українських суден у Керченській протоці, - журналіст Клименко. ІНФОГРАФІКА

Тривалість штучного утримання перед Керченською протокою "маріупольських" і "бердянських" суден значно зросла - "на вході" в Азовське море в 2,4 раза, а на "виході" з Азовського моря - в 3,2 раза.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова наглядової ради "Майдану закордонних справ" Андрій Клименко.

Так, моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", "Майдану закордонних справ" та BlackSeaNews повідомляє, що у серпні-вересні 2019 року дія загрози "азовського пакету санкцій" остаточно скінчилася:

1) Тривалість штучного утримування перед Керченською протокою "маріупольських" та "бердянських" суден значно зросла – "на вході" до Азовського моря в 2,4 раза, а на "виході" з Азовського моря – в 3,2 раза.

Росія майже втричі збільшила час затримання українських суден у Керченській протоці, - журналіст Клименко 01
Інфографіка: Клименко/Facebook

2) Упродовж літа-початку осені 2019 року (на відміну від російських або інших суден, що йдуть до/з азовських портів РФ) "маріупольські" та "бердянські" судна проходять Керченську протоку не за традиційною чергою, а окремими караванами, що формуються один раз на декілька днів (мабуть, щоб Берегова охорона ФСБ РФ витрачала менше часу, пального...).

3) Ситуація зі штучним утримуванням перед Керченською протокою "маріупольських" та "бердянських" суден повернулася до показників вересня-жовтня 2018 року.

4) Схоже, що настав час, коли знову потрібно активувати питання про "азовський пакет" санкцій до російських портів Азовського моря, з яких здійснюються регулярні перевезення до окупованого Криму: це порти Ростов-на-Дону, Азов та Темрюк. Та, звичайно - "Порт Кавказ", той самий, що навпроти Керчі на узбережжі Тамані.

З подробицями і деталями можна ознайомитися за посиланням.

Росія майже втричі збільшила час затримання українських суден у Керченській протоці, - журналіст Клименко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154336
 
 
 Топ коментарі
 
А что вы хотели при окупации? Зато Украина отчиталась что она беспрепятственно пропускает через свою территорию на Рашку, автомобили, самолеты и поезда согласно международным законам. Ну стойте раком дальше если терпилы. Еб***т всегда того кто нагнулся.
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ну Порох же не для сопровождения судов отправлял катера а в плен....да зебилы?
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дуже дивно, що кацапи, використовують слово "свинарник" до когось іншого
ти щиро вважаєш, кацапе, що десь є свинарник окрім вашого???
ги
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А что вы хотели при окупации? Зато Украина отчиталась что она беспрепятственно пропускает через свою территорию на Рашку, автомобили, самолеты и поезда согласно международным законам. Ну стойте раком дальше если терпилы. *****т всегда того кто нагнулся.
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Росія майже втричі збільшила час затримки українських суден у Керченській протоці, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 898

Украина 9283 долл. США
1. Пьяная, распадающаяся Россия, санкции. Диктатор Путин. Ho 29267 долларов США - в 3,15 раза лучше Украины
2. Диктатор Назарбаев, Казахстан 27550 - в 3 раза лучше
3. Диктатор Лукашенко, Белоруссия 20003 - в 2,2 раза лучше

Что со свободной, независимой Украиной?
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А Нефть Азербайджана не увеличивает ВВП
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Зато мы сшили самую большую в мире вышиванка и сварили гигантскую галушку! Хрен кто нас в этом переможет.....
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можеш тішити себе казочками про неп'яну процвітаючу парашку
ти навіть не уявляєш, як нам тут радісно від вашого "процвітання"
ги
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с учетом 40% ввп в тени реально почти в 2 раза выше - общаюсь с русскими в чате ну не вижу чтоб русские кроме москвы и санктпетербурга жили лучше -- единственно пенсии реально лучше а вот все остальное --если например взять любой райцентр на западной украине и сравнить с райцентром в центральной россии то извини мы живем куда круче
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Аскар,
Новые здесь? Это Цензор. Здесь нет логики. Эмоции выше крыши. Часто здесь украинцы называют друг друга кaцапами, когда сталкиваются с некими аргументами, которые они не принимают.
Но, про свинарник былo не слишком вежливo.

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дуже дивно, що кацапи, використовують слово "свинарник" до когось іншого
ти щиро вважаєш, кацапе, що десь є свинарник окрім вашого???
ги
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ну мы-то не откажемся от поездов в Рашу!, они приносят нам героические прибыля!
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Так зебоба посылает наших моряков в плен?
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Ну садилка, судя по последним новостям, у вас, зерыгов, даже расти не начинала)))
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ну Порох же не для сопровождения судов отправлял катера а в плен....да зебилы?
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Просрамшие свою армию и ядерну зброю,расслабившие свои булки потеряв бдительность,теперь удивляются округляя свои глаза действиям своего исконного врага из кацапской орды.
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от для чого кацапні був потрібен той міст
а вата й досі думає, щоб покращити їх життя
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Канал через перешийок стане гарантією того що кацапи в Криму ніколи не одержать дніпровської води .
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