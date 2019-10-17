 Росія майже втричі збільшила час затримання українських суден у Керченській протоці, - журналіст Клименко. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова наглядової ради "Майдану закордонних справ" Андрій Клименко.

Так, моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", "Майдану закордонних справ" та BlackSeaNews повідомляє, що у серпні-вересні 2019 року дія загрози "азовського пакету санкцій" остаточно скінчилася:



1) Тривалість штучного утримування перед Керченською протокою "маріупольських" та "бердянських" суден значно зросла – "на вході" до Азовського моря в 2,4 раза, а на "виході" з Азовського моря – в 3,2 раза.



Інфографіка: Клименко/Facebook

2) Упродовж літа-початку осені 2019 року (на відміну від російських або інших суден, що йдуть до/з азовських портів РФ) "маріупольські" та "бердянські" судна проходять Керченську протоку не за традиційною чергою, а окремими караванами, що формуються один раз на декілька днів (мабуть, щоб Берегова охорона ФСБ РФ витрачала менше часу, пального...).



3) Ситуація зі штучним утримуванням перед Керченською протокою "маріупольських" та "бердянських" суден повернулася до показників вересня-жовтня 2018 року.



4) Схоже, що настав час, коли знову потрібно активувати питання про "азовський пакет" санкцій до російських портів Азовського моря, з яких здійснюються регулярні перевезення до окупованого Криму: це порти Ростов-на-Дону, Азов та Темрюк. Та, звичайно - "Порт Кавказ", той самий, що навпроти Керчі на узбережжі Тамані.

З подробицями і деталями можна ознайомитися за посиланням.