 "Монополія на застосування сили в державі потрапила до рук колишніх соратників Януковича. Їхні прізвища - Богдан і Портнов", - заява чотирьох екскомбатів

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, яку підписали:
Ігор Лапін "Зола" - командир штурмової роти батальйону "Айдар" 2014 року, народний депутат ВР VIII скликання.
Андрій Тетерук - полковник, командир добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУ МВС України в Київській області 2014 року, народний депутат ВР VIII скликання.
Юрій Береза - командир полку спеціального призначення "Дніпро-1" 2014 року, народний депутат ВР VIII скликання.
Михайло Бондар - командир відділу 1-го батальйону оперативного призначення Національної Гвардії України імені генерала Кульчицького 2014 року, народний депутат VIII та IX скликань.
Наводимо текст заяви повністю.
"Як свідчать останні події, монополія на застосування сили в державі потрапила до рук колишніх соратників Януковича. Їхні прізвища - Богдан і Портнов.
Після Революції Гідності один з головних юристів Януковича, злякавшись народного гніву, був змушений тікати за кордон. Сьогодні він знову відновлює ручне управління правоохоронними органами і судами для помсти і розправи над тими, через кого змушений був переховуватися.
Про це свідчить, зокрема, і той факт, що публічно анонсовані ним репресивні заходи буквально відразу втілюються в реальні кримінальні справи.
За таким сценарієм було анонсовано відкриття кримінальних справ проти Олександра Турчинова, вже відкрито кримінальне провадження проти коменданта Майдану Андрія Парубія, поновлено закриту раніше справу проти екскерівника оборонного комітету Сергія Пашинського, якого днями за захист себе і дружини від нападника через суд кинули за ґрати.
Це є грубою розправою, яка не має нічого спільного ні з законом, ні з правосуддям в принципі.
Інтеграція у владу колишніх прибічників проросійського режиму Януковича несе нищівну загрозу для України, яка платить життям і кров'ю своїх солдатів за те, щоб не пустити путінську сволоту на українську землю. А тим часом агресор приходить у нашу державу, стаючи частиною влади, встановлюючи контроль над цілими сферами життя країни.
Політикам, журналістам, всій громадськості відомо, що саме завдяки зв'язкам з Богданом Портнов сьогодні має можливість управляти судами і здійснювати розправи.
Ми закликаємо Президента України, в руках якого сьогодні зосереджена вся повнота влади в державі, звернути увагу на те, що його підопічні на ключових посадах на Банковій вручили ключі від судової системи юристу Януковича, що ДБР перебуває під ручним управлінням Портнова.
Впевнені в тому, що в інтересах держави і Президента припинити практику замовних кримінальних переслідувань українських патріотів, зокрема і нашого колеги Сергія Пашинського".
Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і який завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не дало результату, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.
Водночас другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.
Крім того, за словами адвоката Сергія Пашинського, рішення, яке ухвалив суд щодо тримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно неправомірним.
"Рішення є таким, яке переслідує нелегітимну мета. Суд ухвалив рішення без наявності обґрунтованої підозри і за відсутності будь-яких доказів наявності ризиків", - заявив Федур.
Справа була розслідувана і закрита, після чого в жовтні цього року ДБР відновило її розслідування, що адвокат Андрій Федур назвав "правовим свавіллям".
Сам Пашинський називає "необґрунтований повторний розгляд цієї справи" помстою заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.
Прокурор ГПУ Олександр Божко подав заяву до Генпрокуратури щодо погроз йому від ексглави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова через відмову Божка закрити кримінальне провадження проти Портнова. Справу пізніше передали до Державного бюро розслідувань.
Як розповів Кореспондент "Прямого", 17 вересня в мережі інтернет з'явилася переписка, в якій Андрій Портнов погрожував прокурору Олександру Божку, який вів проти нього справу. Відповідні СМС-повідомлення з телефону Божка оприлюднив у своєму блозі журналіст-розслідувач Андрій Дзиндзя.
Невдоволення Портнова викликало те, що прокурор тривалий час відмовлявся закривати кримінальне провадження проти нього. У підсумку справа була закрита прокурором лише на початку вересня.
"Здравствуйте. Я вижу, вы слишком активны. Воспитательные мероприятия придется осуществить. Еще раз услышу ваше имя, буду превращать в кусок говна. С уважением, Портнов" - йшлося у повідомленні.
"Зважаючи на побоювання за безпеку своєї родини, скажу так, що номер телефону, з якого дійсно надійшли погрози мені та що є в засобах масової інформації, надійшли з номеру телефону, який, відповідно до ЗМІ, наприклад, сайт "Миротворець", персональна сторінка Андрія Володимировича Портнова, згідно інформації на цих зокрема сайтах, - то користувався цим телефоном Портнов Андрій Володимирович. Можливо, і на даний час користується", - прокоментував прокурор ГПУ Олександр Божко.
Божко написав заяву в ГПУ про те, що йому погрожують. Справу передали в Державне бюро розслідувань. І ДБР начебто почало розслідувати погрози Портнова на адресу прокурора Божка…
В тому, що справа похована, не сумнівається депутат восьмого скликання Тетяна Чорновол, пояснючи це тим, що для того, щоб почати досудове розслідування, в Портнова щонайменше мали б вилучити телефон, з якого він, імовірно, надсилав погрози. За процедурою, на це спочатку потрібен дозвіл суду. Якби такий існував, рішення залишалося б в Єдиному реєстрі судових рішень, але воно відсутнє.
"Так як він з'явився в Україні, слідство повинно було, як мінімум, викликати його для дачі свідчень. І вони повинні були зразу вилучити мобільні телефони, які були тоді при Портнові, щоб зробити тоді перевірку того, чи надходили з його телефону ці СМСки, чи ні. Для того вони повинні були отримати рішення суду, яке дозволяє їм це зробити. Тобто не було даного рішення суду. Ніяких обшуків в нього не проводилося. Тобто це означає, що слідство просто не робить ті кроки. Які просто мусило б зробити. Натомість з'явилася справа проти самого Олександра Божка. Портнов вирішив помститися і засадити неслухняного прокурора до в'язниці", - прокоментувала народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол.
"У мене є інформація, що зараз на підписі у генпрокурора лежить підозра прокурору Генеральної прокуратури, такому собі Олександру Божку. Чим цей Божко мене зацікавив і зацікавила кримінальна справа проти нього? Тим, що Божко - це той прокурор, який розслідував справи Портнова попередні п'ять років. Він був прокурором в цілих трьох справах. Що абсолютно унікально, Портнов зараз мстить навіть прокурору, який його навіть не посадив" - додала Чорновол.
Цікаво, що в'язницею Портнов погрожував Божку в цій самій переписці, справа щодо якої, можливо, вже похована. А от досудове розслідування проти самого Божка - в активній фазі. Його вже допитували. На допиті був присутній сам Портнов та його одіозний адвокат Таранов.
"Я думаю, що потрібно виходити саме зі змісту самих погроз. Оскільки, якщо подивитися погрози від 3 квітня, то там було сказано, що мені потрібно збиратись потихеньку до в'язниці", - сказав Божко.
Цікаво, що прокурор Божко розслідував справу прем'єр-міністра України часів Янукович - Миколи Азарова. Справа готова до передачі в суд. Суть справи - за версією слідства, Азаров отримав хабар у розмірі 17 мільйонів євро від Андрія Клюєва. За це призначив Клюєва першим віцепрем'єр-міністром України.
В рамках цієї справи прокурор Божко в серпні поточного року арештував нерухомість і рахунки Азарова. Після цього Божка відсторонили від справи. Нардеп Тетяна Чорновол припускає, що справа Портнова проти Божка та відсторонення останнього від досудового розслідування по Азарову - складові одного ланцюга, де єдиним знаменником є теперішній голова Офісу президента України Андрій Богдан, який раніше працював в уряді Азарова та є другом Андрія Портнова.
"В часи Януковича Богдан і Азаров були дуже близькі. І я зараз вважаю, що Азаров просто дзвонить Богдану і каже: "Ти зараз впливовий в Україні. Ну зроби щось. Тому що, як це так, що зараз ваша влада, а активізувалося розслідування по моїй справі, і якраз в серпні місяці арештовані мої активи". Тому я вважаю, що це відбувається саме таким чином. Богдан, отримавши цей дзвінок від Азарова, жаліється Портнову, своєму партнеру, і Портнов каже: "Так це ж той, хто проти мене справу розслідував. Зараз ми йому покажемо", - розповіла Чорновол.
Якою буде подальша доля прокурора Олександра Божка - покаже час.
https://prm.ua/portnov-pogrozhuvav-prokuroru-bozhku-chomu-dbr-pohovalo-spravu/
Слідчі розкололи Пашинського і той почав давати безцінні свідчення на Порошенка та інших членів організованого злочинного співтовариства. Пашинського надали всі докази того, що члени угруповання його злили спеціально. Зокрема пропозицію про зливі Пашинського надходило від дружини екс-генерального прокурора Ірини Луценко. Після цього Пашинський почав співпрацювати зі слідством з питань, пов'язаних виключно з Петром Порошенко, Юрієм Луценком, Розенблат, Кононенко, Грановським, Іриною Луценко, Мариною Порошенко, сім'єю Свинарчук. Пашинський розповідає такі подробиці, що у слідчих волосся дибки стає. Про це повідомляє видання Час з посиланням на власне джерело. Зокрема Пашинський запевняє, що багато схеми придумувала особисто дружина Петра Порошенка Марина Порошенко і якщо слідчі хочуть вийти на Петра Порошенка, потрібно копати під Марину Порошенко і її найближчих родичів. Також Пашинський звинувачував членів злочинної банди Петра Порошенка в тому, що вони прикривалися патріотизмом і робили дуже страшні речі пов'язані з армією. В армію поставлялося тільки те, на чому можна було заробити. БТРи поставлялися тому, що їх реконструювали на заводі Богдан (ред. Належить Свинарчук та Порошенко). Катери поставлялися тому, що вони робилися на заводі Порошенко Кузня на Рибальському. Постачанням їжі вони займалися виключно тому, що їжу в армію поставляли фірми з орбіти Рошен. Форму на сотень тисяч солдатів шив завод пов'язаний з родичами Марини Порошенко. Вони заробляли на всьому і мова йде про мільярди доларів. Все продавалося в армію набагато дорожче собівартості. Дешевше було закуповувати в США ніж на заводах Порошенко. Олігарх продавав армії все в 3-4 рази дорожче собівартості За словами Пашинського, у Луценка можна було купити будь-яку кримінальну справу, як на троєщинському ринку. Пашинський запевняє, що Луценко продав більшу частину справ Майдану пов'язані екс-регіоналами. За його словами на Майдані все було не так однозначно як багатьом здається. Пашинський розповів, що на Майдані було більше 20 точок впливу, які воювали і конкурували між собою. Багато регіоналів мали свої сотні на Майдані і тому Майдан не був монолітним, він був дуже розколотий і наступний рік боротьби за владу показав це. Всього через рік лідери Майдану почали вже у відкриту воювати між собою. Також Пашинський запевняє, що на Майдані стріляли все, оскільки після 18 числа управляти майданом було вже неможливо. Там вже у відкриту воювали всі проти всіх в тому числі і проти Беркута. Хто стріляв зі снайперських гвинтівок він не знає і по всій видимості це правда. Пашинський запевняє, що в ті страшні дні стріляти міг хто завгодно, там уже йшлося за виживання кожного. Все вже було занадто запущено, щоб контролювати. Слідчі по крупицях збирають всі відомості і зводять їх в єдину схему. Примітно, що показання злитого раніше помічника Луценка Юрія Гримчака дуже сходяться з показаннями Пашинського. Вони обидва називають одні й ті ж прізвища, які прийшли з Майдану і не зрозуміли, що Майдан це не бізнес, що люди це не пішаки і що війна це не величезні перспективи. А саме так і думали повністю відморожені члени банди на чолі з Порошенком
В них навіть прізвища і морди кацабські... і мова в них кацабська... Вони українофоби... Все вказує на їх причетність до злочинів проти євромайданівців!
Приймайте це як факт - і пильнуйте.
Відоме медіа-видання Al Jazeera опублікувало чергову гучну статтю про кримінальні зв'язки президента США, Дональда Трампа, та його друга, Руді Джуліані, з колишнім мега-злодієм-президентом України, Віктором Януковичем.
Виявляється, що офшорки з украденими Януковичем в Україні коштами, скуповували Сємьон Кіслін та Павло Фукс - близькі соратники Руді Джуліані.