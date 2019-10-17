 "Монополія на застосування сили в державі потрапила до рук колишніх соратників Януковича. Їхні прізвища - Богдан і Портнов", - заява чотирьох екскомбатів

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, яку підписали:

Ігор Лапін "Зола" - командир штурмової роти батальйону "Айдар" 2014 року, народний депутат ВР VIII скликання.

Андрій Тетерук - полковник, командир добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУ МВС України в Київській області 2014 року, народний депутат ВР VIII скликання.

Юрій Береза ​​- командир полку спеціального призначення "Дніпро-1" 2014 року, народний депутат ВР VIII скликання.

Михайло Бондар - командир відділу 1-го батальйону оперативного призначення Національної Гвардії України імені генерала Кульчицького 2014 року, народний депутат VIII та IX скликань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності

Наводимо текст заяви повністю.

"Як свідчать останні події, монополія на застосування сили в державі потрапила до рук колишніх соратників Януковича. Їхні прізвища - Богдан і Портнов.

Після Революції Гідності один з головних юристів Януковича, злякавшись народного гніву, був змушений тікати за кордон. Сьогодні він знову відновлює ручне управління правоохоронними органами і судами для помсти і розправи над тими, через кого змушений був переховуватися.

Про це свідчить, зокрема, і той факт, що публічно анонсовані ним репресивні заходи буквально відразу втілюються в реальні кримінальні справи.

За таким сценарієм було анонсовано відкриття кримінальних справ проти Олександра Турчинова, вже відкрито кримінальне провадження проти коменданта Майдану Андрія Парубія, поновлено закриту раніше справу проти екскерівника оборонного комітету Сергія Пашинського, якого днями за захист себе і дружини від нападника через суд кинули за ґрати.

Це є грубою розправою, яка не має нічого спільного ні з законом, ні з правосуддям в принципі.

Інтеграція у владу колишніх прибічників проросійського режиму Януковича несе нищівну загрозу для України, яка платить життям і кров'ю своїх солдатів за те, щоб не пустити путінську сволоту на українську землю. А тим часом агресор приходить у нашу державу, стаючи частиною влади, встановлюючи контроль над цілими сферами життя країни.

Політикам, журналістам, всій громадськості відомо, що саме завдяки зв'язкам з Богданом Портнов сьогодні має можливість управляти судами і здійснювати розправи.

Ми закликаємо Президента України, в руках якого сьогодні зосереджена вся повнота влади в державі, звернути увагу на те, що його підопічні на ключових посадах на Банковій вручили ключі від судової системи юристу Януковича, що ДБР перебуває під ручним управлінням Портнова.

Впевнені в тому, що в інтересах держави і Президента припинити практику замовних кримінальних переслідувань українських патріотів, зокрема і нашого колеги Сергія Пашинського".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пашинського заарештували до 4 грудня. ВIДЕО

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і який завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не дало результату, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Водночас другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

Крім того, за словами адвоката Сергія Пашинського, рішення, яке ухвалив суд щодо тримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно неправомірним.

"Рішення є таким, яке переслідує нелегітимну мета. Суд ухвалив рішення без наявності обґрунтованої підозри і за відсутності будь-яких доказів наявності ризиків", - заявив Федур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перехресний допит доводить, що версія Пашинського правильна, - адвокат

Справа була розслідувана і закрита, після чого в жовтні цього року ДБР відновило її розслідування, що адвокат Андрій Федур назвав "правовим свавіллям".

Сам Пашинський називає "необґрунтований повторний розгляд цієї справи" помстою заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.