 Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про викривачів корупції. ВIДЕО

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 252 нардепи.
Законопроєктом, зокрема, пропонується доповнити закон "Про запобігання корупції" статтею 53-7 "Винагорода викривачу", яка передбачає, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, у результаті якого завдані державі збитки в п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на момент скоєння злочину. Розмір винагороди планується визначати судом у межах 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на момент скоєння злочину.
Реєструє і перевіряє повідомлення викривачів Національне агентство з питань запобігання корупції.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
2007грн х 5000 = 10 035 000 грн.. то есть до десяти лямов воруй не хочу..
на фига такая реформа?!
Мне ордена не надо...я согласен на медаль..（с）...😀
Нею виявилася Слуга Народу ( 29 номер у списках на вибори у ВР від Слуг народу).
Нині представник Кабміну у ВР Верещук
На це Верещук відповіла: "І що, що я була засновником?»
https://www.youtube.com/watch?v=wHOjGvnOraY
https://www.5.ua/polityka/to-vy-tezh-v-skhemi-chornovol-vyiavyla-v-lavakh-sluhy-narodu-eksochilnytsiu-ukrainskoi-burshtynovoi-birzhi-197336.html
Виявляється Ірина Верещук займалась бурштином, коли була мером м.Рава-Руська.
При чому почала цим займатися під час революції гідності у 2013році!
-прийміть таблетку!і так кожен раз коли воно щось виявить!!
Нею виявилася Слуга Народу ( 29 номер у списках на вибори у ВР від Слуг народу).
Нині представник Кабміну у ВР Верещук
На це Верещук відповіла: "І що, що я була засновником?»
https://www.youtube.com/watch?v=wHOjGvnOraY
Сьогодні в Україні є лише одна компанія з ліцензією на видобуток бурштину, - нардепка від СН Верещук
"За стільки років є єдина компанія, яка отримала ліцензію. Я не буду її рекламувати, можете подивитися в реєстрах
Верещук також повідомила, що цю компанію сьогодні включили до складу експертів, які зараз консультують уряд і займаються розробкою законодавства щодо легалізації видобутку бурштину.
«ну так її всі знають.власник бурштинової біржі, вона ж депутатом від СН
ЗАКОНА НЕТ, А ЛИЦЕНЗИЯ ЕСТЬ »
В Волынской обл. возле одного из сел уже стоят экскаваторы, пока люди их не пускают копать, потому что это превратит Полесье природу в пустыню.
Эта техника принадлежит И. Палице когда то правая рука Коломойского
https://censor.net.ua/ua/news/3151388/**********************************************************************************************************
А как получить за Нефтегаз?, Я ведь тоже говорил, что они крадут, даже пост писал
-чи то жалко купувати папір..так звоніть ..тож таки разом усі візьмуться і закошмарять отих свиней що на маєтки собі субсидію отримують))
Богатие-должни платити більше----і ми, церковні миши- платимо, а не вони.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БУРШТИНОВА БІРЖА"
Адреса
01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 13/2
Дата заснування
19.12.2013
Код ЄДРПОУ
39030399
03.06.2019
БЕРТАШ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
03.06.2019
ВЕРЕЩУК ІРИНА АНДРІЇВНА
03.06.2019
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОМАШ ПЛЮС"
27.05.2019 змінився керівник
Верещук Ірина Андріївна
Чонбашев Нурбєк Чоробекович
https://opendatabot.ua/c/39030399
Он мчится сразу услужить !
Вознаграждение пятак ,
А он и той награде рад .
Насупясь ,ходит подбоченясь
И свысока на всех глядит ,
Вершитель судеб, лекарь душ ,
Ну до чего-же скользкий уж !
А в довершение всему я напишу шесть строчек:
Мужик-то с мужиком найдет
И общий труд и прочее .
А вот стукач со стукачём ...
Когда свести их вместе ,
Друг друга будут "выпасать",
Без совести и чести .
а он ми їх побєділі а ті прокляті німчура он як живуть...у кожному магазині автомати стоять порожні пластмасові пляшки ковтають та чек на 7 гривень видають(25евроцентів)..а якщо хтось викине порожню баночку мимо ..то на нього відразу донос-=і якже живуть су.......
-і да.. на перший раз отримаєш штраф з відстрочкою..
а здороваться с тобоютаки не будуть ще довго..
-один из украинских деятелей в бегах попался в Франции на том что налоговые органы получили информацию о том что "новый"владелец стариного замка часто меняет суперкары ..
Йо-хо-хо и пляшка горилкы!
Он институализировался и превратился в долг.
Тот, кто не доносил, автоматически сам становился сообщником, а значит преступником. К извечным стимулам предательства - мести, зависти, злобе - добавились поощрение государства и, в первую очередь, страх: не донесешь ты - донесут на тебя за то, что ты не донес.
- где баланс между правом на приватность и публичными интересами, оправдывающими доносительство?
- может ли государство в лице фискальной службы использовать украденные данные об уклонистах?
- может ли государство оплачивать услуги информаторов и/или провоцировать их на сотрудничество?
- могут ли украденные данные быть доказательством в суде?
- что делать, если разглашенная информация не свидетельствует о нарушении закона, как это полагал осведомитель?
Я куплю тебе значок, с дятлом на берёзе.
Стук-стук, на, примерь - белые сандалии,
И с тобою мы теперь, встретимся едва ли…
Что ж ты сволочь, в несознанке, Приторчал.
Ты ж на всех, как та морзянка, Год стучал.
Лучше б в Нижнем ты Тагиле, Был в гостях.
Коль не мы - тогда другие, Навестят…
он ахметов в 11 году похоронил друга по прозвищу бита...и братки с значками верховной рады вместо салюта стучали битами по макуевскому асфальту..
Азъ ѥсмь обличитель
Азъ ѥсмь обличитель. сущихъ во мнѣ золъ дѣ˫ании. ими же прогнѣвахъ х(с)а.
обличитель - ОБЛИЧИТЕЛЬ, я, м Человек, который, считая кого л. виновным в чем л., осуждает за что л., обвиняет в чем л.