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Все про:ВР (5899) донос (15) корупція (2610)

 Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про викривачів корупції. ВIДЕО

Проєкт закону №1010 про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції ухвалено парламентом у другому читанні.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 252 нардепи.

Законопроєктом, зокрема, пропонується доповнити закон "Про запобігання корупції" статтею 53-7 "Винагорода викривачу", яка передбачає, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, у результаті якого завдані державі збитки в п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на момент скоєння злочину. Розмір винагороди планується визначати судом у межах 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на момент скоєння злочину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": При Кабміні створили комісію для захисту бізнесу: не бійтеся, звертайтеся до нас, - Гончарук. ВIДЕО

Реєструє і перевіряє повідомлення викривачів Національне агентство з питань запобігання корупції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154333
 
   
 Топ коментарі
 
Я думаю, дехто дуже напрягся)) Система не погана, має свою історію застосування і напрочуд ефективна. Давайте почнемо лохматити жирних котів! Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 5069
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закон о прослушке есть, закон "о стукачах" есть, теперь еще нужен закон о пытках и усиление "полномочий" ГБР. каждый зе-фюрер должен иметь свое гестапо. а то разболтался народ - смеет властя критиковать.
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Петьку тварь садите! вот где коррупция! Эта гнида не должна на свободе ходить!
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Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.

И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
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Ну где же бурная деятельность дела\расследования тогда во времена великого борца с коррупцией петра?
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Я думаю, дехто дуже напрягся)) Система не погана, має свою історію застосування і напрочуд ефективна. Давайте почнемо лохматити жирних котів! Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 5069
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В смысле zебанутых?! Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про викривачів корупції - Цензор.НЕТ 1205
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Zебанутым бессмысленно доказывать бессмысленность доказывания!
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Петьку тварь садите! вот где коррупция! Эта гнида не должна на свободе ходить!
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В туалет сходить не пробовали? Говорят крушина помогает, даже с мозгов гомно выводит.
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который сообщил о коррупционном преступлении, в результате которого нанесенный государству ущерб в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц..

2007грн х 5000 = 10 035 000 грн.. то есть до десяти лямов воруй не хочу..
на фига такая реформа?!
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Это чтобы парней из народа не зацепило, зкоманда берет много но "мелкими" частями! Сделали это вместе зебилы Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 3117
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зебилы все схавают, для них такая математика не доступна
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закон о прослушке есть, закон "о стукачах" есть, теперь еще нужен закон о пытках и усиление "полномочий" ГБР. каждый зе-фюрер должен иметь свое гестапо. а то разболтался народ - смеет властя критиковать.
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Коррупция убивает.Сомневаюсь,что ты заработал на галерах свою тачку..
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Приняли 1010- теперь все анонимные "бабушки", обеспечены работой! Можно писать - миниравать всех чиновников,по списку, и в случае наклёпа на чиновника, нести ответственность за наклёп анонимно! А за счёт государства 45 дней мешать работе чиновника, пока его не скинут с места, или он не завалит основную работу. А в случае "удачного выстрела", можно предъявить право на 10%, от ущерба который назначит 1й суд, а не высшие инстанции, которые это решение скасуют. А также от каждого решения судов, списывать на ананимов по 10% от суммы. Как бы они не передрались с поножовщиной , "кто первый якобы сообщил" Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 8152
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Да коррупиционерам не нужно переживать особо, ни одна экспертиза не покажет ущерб государству.
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Сообщаю...два товаригЧа...милованов и трепак...бадяжат сахаром...
Мне ордена не надо...я согласен на медаль..（с）...😀
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Головного не повідомив "Цензор"! В цьому законопроекті є стаття про анонімні повідомлення! Їх можна і необхідно подавати в НАЗК !





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"ТО ВИ ТЕЖ У СХЕМІ?": ЧОРНОВОЛ ВИЯВИЛА В ЛАВАХ "СЛУГИ НАРОДУ" ЕКСОЧІЛЬНИЦЮ "УКРАЇНСЬКОЇ БУРШТИНОВОЇ БІРЖІ"
Нею виявилася Слуга Народу ( 29 номер у списках на вибори у ВР від Слуг народу).
Нині представник Кабміну у ВР Верещук
На це Верещук відповіла: "І що, що я була засновником
https://www.youtube.com/watch?v=wHOjGvnOraY
https://www.5.ua/polityka/to-vy-tezh-v-skhemi-chornovol-vyiavyla-v-lavakh-sluhy-narodu-eksochilnytsiu-ukrainskoi-burshtynovoi-birzhi-197336.html
Виявляється Ірина Верещук займалась бурштином, коли була мером м.Рава-Руська.
При чому почала цим займатися під час революції гідності у 2013році!
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чорнвол?виявила??
-прийміть таблетку!і так кожен раз коли воно щось виявить!!
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Да какая разница, в принципе, кто выявил, Черновол или Беловол. Что скажете по сути?
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"ТО ВИ ТЕЖ У СХЕМІ?": ЧОРНОВОЛ ВИЯВИЛА В ЛАВАХ "СЛУГИ НАРОДУ" ЕКСОЧІЛЬНИЦЮ "УКРАЇНСЬКОЇ БУРШТИНОВОЇ БІРЖІ"
Нею виявилася Слуга Народу ( 29 номер у списках на вибори у ВР від Слуг народу).
Нині представник Кабміну у ВР Верещук
На це Верещук відповіла: "І що, що я була засновником
https://www.youtube.com/watch?v=wHOjGvnOraY
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01.10.19
Сьогодні в Україні є лише одна компанія з ліцензією на видобуток бурштину, - нардепка від СН Верещук
"За стільки років є єдина компанія, яка отримала ліцензію. Я не буду її рекламувати, можете подивитися в реєстрах
Верещук також повідомила, що цю компанію сьогодні включили до складу експертів, які зараз консультують уряд і займаються розробкою законодавства щодо легалізації видобутку бурштину.
«ну так її всі знають.власник бурштинової біржі, вона ж депутатом від СН
ЗАКОНА НЕТ, А ЛИЦЕНЗИЯ ЕСТЬ »
В Волынской обл. возле одного из сел уже стоят экскаваторы, пока люди их не пускают копать, потому что это превратит Полесье природу в пустыню.
Эта техника принадлежит И. Палице когда то правая рука Коломойского

https://censor.net.ua/ua/news/3151388/**********************************************************************************************************
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возлє одного сєла стоіт єкскаватор пєтра,..а пєтро с перепою іщєт єго на майдане шоб опять залєсть на стрелу=видать бєлочка шіколядна в орєшках...
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То есть создана надстройка, в потоках деребана по 10% бюджета от суммы решений 1х судов, которые никто не истребует, так как с голой мыши не чего изымать. Со всех дел прошедших через наши суды, в счёт анонимов, на Сейшельских островах.

А как получить за Нефтегаз?, Я ведь тоже говорил, что они крадут, даже пост писал Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про викривачів корупції - Цензор.НЕТ 7954 Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про викривачів корупції - Цензор.НЕТ 6465
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так Ви тут більше отримуєте???
-чи то жалко купувати папір..так звоніть ..тож таки разом усі візьмуться і закошмарять отих свиней що на маєтки собі субсидію отримують))
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Они на маетки и будут отримувати, а тебе її лишат. Субсідії.
Богатие-должни платити більше----і ми, церковні миши- платимо, а не вони.
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Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БУРШТИНОВА БІРЖА"
Адреса
01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 13/2
Дата заснування
19.12.2013
Код ЄДРПОУ
39030399
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Історія змін компанії
03.06.2019
БЕРТАШ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
03.06.2019
ВЕРЕЩУК ІРИНА АНДРІЇВНА
03.06.2019
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОМАШ ПЛЮС"
27.05.2019 змінився керівник
Верещук Ірина Андріївна
Чонбашев Нурбєк Чоробекович
https://opendatabot.ua/c/39030399
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А ти не сумуй. Найгірше для шоколадної дупи ще попереду. Тримайся!
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Считая нужным доложить ,
Он мчится сразу услужить !
Вознаграждение пятак ,
А он и той награде рад .
Насупясь ,ходит подбоченясь
И свысока на всех глядит ,
Вершитель судеб, лекарь душ ,
Ну до чего-же скользкий уж !
А в довершение всему я напишу шесть строчек:
Мужик-то с мужиком найдет
И общий труд и прочее .
А вот стукач со стукачём ...
Когда свести их вместе ,
Друг друга будут "выпасать",
Без совести и чести .
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Когда им удалось захватить целую страну, то грех не проследить, что бы ничего не утекло мимо их кармана.
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Sidor 37ec1707 Не в бровь, а в глаз! В этом вся суть хитросделанных
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История сталинских доносчиков заканчивалась, как правило плачевно. Иуд не любят как на Небе так и в Аду.
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Свидетели, давшие показания о лице, совершившего преступление, так же доносчики.
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Свидетель преступления - это свидетель. А доносчик - это другое.
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і ось те падло що собачок своїх вигулює і туалет вони роблять у пісочку де дітки граються ,те падло буде кожен день у суді сидіти в черзі...
а он ми їх побєділі а ті прокляті німчура он як живуть...у кожному магазині автомати стоять порожні пластмасові пляшки ковтають та чек на 7 гривень видають(25евроцентів)..а якщо хтось викине порожню баночку мимо ..то на нього відразу донос-=і якже живуть су.......
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В Германии , если соседа уличили в доносительстве, с ним перестают здороваться жильцы всего дома.
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діду!ти про яку херманію!?ти попробую у Німеччині винеси сміття не перебране у різних кульках у контейнери =таки перестануть ....а ти будеш мати цілий день щастя вислуховувати в управі правила поведінки у суспільстві....і все завдяки громадянським помічникам=по вашому доносітєлям..
-і да.. на перший раз отримаєш штраф з відстрочкою..
а здороваться с тобоютаки не будуть ще довго..
Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про викривачів корупції - Цензор.НЕТ 6049
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Не во всех случаях. Если ты стуканул на соседа. который выпивши сел за руль авто, то может быть и не здороваются. А если написал сведения о воровстве из бюджета, т.е. из кармана жильцов дома, то такие действия никем не порицаются, кроме, естественно, воров-коррупционеров.
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Доносчик - это свидетель преступления: коррупции, воровства из бюджета и пр. Свидетель ДОНОСИТ информацию о преступлении. Если он эту информацию не доносит, следовательно, он не свидетель.
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он не свидетель потому что мафия правит страной и ставит у руля дважды судимого или же вора-клептомана...и свидетель уже поинформирован кто такой гонгадзе и почему он без головы..
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Допустим, тебя в час ночи разбудила громкая музыка за стеной, в квартире у соседа. Ты позвонил в полицию и сообщил о правонарушении. Ты доносчик? Приведи ссылку на законодательство Украины, где упоминается термин "доносчик".
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а ты не юли!
-один из украинских деятелей в бегах попался в Франции на том что налоговые органы получили информацию о том что "новый"владелец стариного замка часто меняет суперкары ..
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У тебя, дед, старческий маразм. Нет в законодательстве Украины термина "свистун".
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все Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про викривачів корупції - Цензор.НЕТ 7280... заложу Гыга с цифровым , и на полученную денешку отдохну на Мальдивах !!!!
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Чувствуется что недолго осталось до принятия Закона о врагах народа.
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Теперь стучать станет выгодно..... Все ближе и ближе к "европке"...
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а на цензоре вам разве не выгодно?или по привычке?))
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Пятнадцать стукачей на Шкоду соседа
Йо-хо-хо и пляшка горилкы!
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Если до присвоения этого инструмента государством донос был чисто моральной категорией, которая получала свою негативную или позитивную оценку в зависимости от конкретных обстоятельств (мотивов доносчика) и, что еще важнее, - результатов предпринятых из-за доноса мер, то после того, как донос был поставлен на службу современному государству, он обрел новое качество.
Он институализировался и превратился в долг.
Тот, кто не доносил, автоматически сам становился сообщником, а значит преступником. К извечным стимулам предательства - мести, зависти, злобе - добавились поощрение государства и, в первую очередь, страх: не донесешь ты - донесут на тебя за то, что ты не донес.
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а ти живи так щоб= чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому главному в мире - борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить.
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Цили возбудились! Циля, фас! Не трать зря время!
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Сейчас нам надо задуматься над очень непростыми мировоззренческими вопросами, как:
- где баланс между правом на приватность и публичными интересами, оправдывающими доносительство?
- может ли государство в лице фискальной службы использовать украденные данные об уклонистах?
- может ли государство оплачивать услуги информаторов и/или провоцировать их на сотрудничество?
- могут ли украденные данные быть доказательством в суде?
- что делать, если разглашенная информация не свидетельствует о нарушении закона, как это полагал осведомитель?
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Во времена гитлеровской оккупации , фашисты тоже приняли закон о доносчиках - каждый кто знает, где скрывается иудей , должен был доложить об этом в комендатуру.
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ой вей...как же ты выжил!!видать строчил на всех не евреев доносы что они чучу себе пришили...
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Стук-стук-стукачок, брось крутые позы,
Я куплю тебе значок, с дятлом на берёзе.
Стук-стук, на, примерь - белые сандалии,
И с тобою мы теперь, встретимся едва ли…
Что ж ты сволочь, в несознанке, Приторчал.
Ты ж на всех, как та морзянка, Год стучал.
Лучше б в Нижнем ты Тагиле, Был в гостях.
Коль не мы - тогда другие, Навестят…
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В 90-е тоже были доносчики, которые доносили рекетирам об их потенциальных "клиентах" , и тоже за определенный процент. Похоже у рекетиров детки подросли и решили возобновить промысел своих отцов?
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подросли и шо??
он ахметов в 11 году похоронил друга по прозвищу бита...и братки с значками верховной рады вместо салюта стучали битами по макуевскому асфальту..

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А звучит -то как "красиво" - обличитель!
Азъ ѥсмь обличитель

Азъ ѥсмь обличитель. сущихъ во мнѣ золъ дѣ˫ании. ими же прогнѣвахъ х(с)а.

обличитель - ОБЛИЧИТЕЛЬ, я, м Человек, который, считая кого л. виновным в чем л., осуждает за что л., обвиняет в чем л.
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