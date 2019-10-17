EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  2510  23
Все про:дороги (787) Голик (40)

 Будівництво в Україні хороших доріг дасть країні 8 важливих переваг, - Голик

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик назвав 8 основних причин, чому побудувати хороші дороги - стратегічне завдання для країни.

"Україна посідає 132 місце у світі за рівнем розвитку автомобільних доріг. Середня швидкість руху на автодорогах України відповідно в 2-3 рази нижче, ніж у західноєвропейських країнах. Крім того, понад 9600 мостів за технічними параметрами не відповідають вимогам сучасних норм і фактичному навантаженню, 1923 мости вимагають термінового ремонту, а 86 мостів перебувають в аварійному непрацездатному стані. Одним словом - біда", - пише у своїй авторській колонці на сайті Цензор.НЕТ Голик.

На його думку, будівництво хороших доріг дасть Україні низку переваг. Серед них він виділив 8 основних.

"Бізнес стане ефективніше. Швидкість і якість перевезення, швидкість обороту товарів і грошей, зниження амортизації транспорту і псування товару, зниження собівартості перевезень - це все підвищує ефективність бізнесу, особливо орієнтованого на перевезення", - назвав першу причину радник прем'єра.

Він також вважає, що з появою якісних доріг інвестиції будуть рівномірно розподілятися по країні, а сільські території та маленькі міста отримають імпульс розвитку.

"По-перше, дорога, що проходить через село або маленьке місто - джерело доходів. Заправки, готелі, придорожні ресторанчики, станції обслуговування вантажівок і легкових автомобілів - це перше, що спадає на думку. По-друге, дорога - це ключова інвестиційна перевага. Центри переробки агропродукції. Малі виробництва. Іноді - видобувні і переробні підприємства", - вважає Голик.

Поява хороших доріг сприятиме розвитку внутрішнього туризму, а, крім того, вони "відмінно зшивають країну, об'єднують її культурно і особистісно".

"Якісні дорожні мережі навколо великих міст дозволяють формуватися міським агломераціям і спрощують всередині регіональну міграцію людей. На місці Києва і його передмість, на місці агломерацій Дніпра і Запоріжжя, Одеси, Львова, Харкова ми отримуємо єдині великі економічні центри, привабливі для життя та інвестицій", - впевнений Голик.

На думку радника голови уряду, "сама по собі правильно організована дорожня галузь, де домінують якісний капітальний ремонт і будівництво нових доріг за сучасними технологіями - перспективна галузь, яка створює десятки тисяч робочих місць", а також є джерелом податкових надходжень. Крім того, Голик зазначає, що вже зараз "транспортна галузь збільшується в обсягах і ефективності, а це вже - сотні тисяч робочих місць".

Як повідомляв Юрій Голик раніше, менш ніж за три місяці було завершено ремонт траси Запоріжжя - Маріуполь. "Ми почали робити її в липні, а вже у вересні ця траса була готова вся "по асфальту". У жовтні на ній буде вся розмітка, знаки, бар’єрка та інші нюанси. І це кардинально змінить якість життя десятків тисяч людей".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154329
 
   
 Топ коментарі
 
Дорога ..если это трасса...проходящая через село...или маленький город...это бред...должны быть обьездные дороги...
 показати весь коментар
 
У меня например все тазики из пластмассы украинские. Зачем ты покупаешь польские тазики?
 показати весь коментар
 
А зачем дороги? Ведь экономики как не было, так и нет.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Дорога ..если это трасса...проходящая через село...или маленький город...это бред...должны быть обьездные дороги...
 показати весь коментар
 
 
Безопасность пешехода,должно быть преимуществом..
 показати весь коментар
 
 
двадцать лет строите, а всё и не начинали вовсе......
 показати весь коментар
 
А зачем дороги? Ведь экономики как не было, так и нет.
 показати весь коментар
 
 
Строительство в Украине хороших дорог .-А вдруг? А вдруг эта глубокая, новая, интересная мысль советника премьера отвлечёт того от затеи Хотим соединить водным путем Балтийское и Черное моря, - Гончарук
 показати весь коментар
 
твари заводики стройте, обеспечивайте работой людей. наши люди едут в польшу льют там пластмассовые тазики и мы же их там покупаем. почему *** не поставить завод или 2 и не делать эти тазики у нас ??? уроды.
 показати весь коментар
 
 
У меня например все тазики из пластмассы украинские. Зачем ты покупаешь польские тазики?
 показати весь коментар
 
 
Чтобы дать работу украинцам, присылающим евро в Украину.
 показати весь коментар
 
заводы строит не государство а инвестор. Напиши письмо в Форд, и все свои оскорбления адресуй им.
 показати весь коментар
 
Есть такое понятие - рынок сбыта. В Украине невыгодно строить автофабрику, какие условия не создавай.
 показати весь коментар
 
Характеристики миски Полимерагро ПГ-1038Тип: Тазик Для уборки и переноса воды Форма: круглая Цвет: красный, синий, фиолетовый, черный Размеры: 425х415х160Объем: 12 л Материал: полипропилен Компактность Стильный дизайн Простота в уходе
Производитель миски ПГ-1038 - тм Полимерагро (Украина)
Официальная гарантия на миску Полимерагро ПГ-1038 - 14 дней
 показати весь коментар
 
 
До речі, зелена влада, де б..ять дороги?
 показати весь коментар
 
Даст преимущества? А я думал что не даст. Всем спасибо.
 показати весь коментар
 
ниочем.
Точно также можно написать новость "Отмена зимы даст Украине 8 преимуществ"
 показати весь коментар
 
Ну, так это новое лицо-советник у премьера!
А раньше был советником у губернатора Резниченко, в компании которого выстроили систему откатов в области от ремонта дорог, школ, садиков!
Голик - коррупционер высшего ранга!
П.С. Вопросы к Лёхе-премьеру и его честности есть?
 показати весь коментар
 
Вопросов к ним давно нет. Он был замом а не помощником. Строил сады и школы часто в селах де учится уже некому, также дороги в селах на улицах в две хаты и пофигу ему было что до этих сел по разбитым дорогам не доехать. Но были и проекты удачные процентов 10
 показати весь коментар
 
Хорошие дорои дали бы не 8, а 888 преимуществ.
Это понимали и Рузвельт, и Гитлер.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору