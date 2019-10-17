EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1649  24
Все про:Мінздоров'я (991) Зоряна Скалецька (32)

 "Це було непорозуміння, яке хтось сприйняв як протистояння. Будемо над цим працювати", - Скалецька про обстановку в МОЗ

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька переконана, що у відомстві були непорозуміння, але все вже налагоджується. Тим не менше, вона нарікає на роботу відомства, і, за її словами, неузгодженість у структурі, що "затягує вирішення багатьох питань".

Про це вона повідомила в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я, коли приходила у Міністерство, вважала, що кожен працює на своєму місці, кожен має свої завдання, функції та має їх виконувати. А трапляється так, що треба шукати якийсь документ у Міністерстві, з'ясовувати, де той працівник, який знає ту інформацію, яку потрібно міністру сьогодні й зараз для зустрічі. Це насправді затягує внутрішні питання", – розповіла вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "МОЗ зволікає - пацієнти вмирають!" - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також міністерка зазначила, що МОЗ вже виходить більш-менш на стабільну роботу і вважає, що протистояння в Міністерстві немає.

"Я думаю, що це було непорозуміння, яке хтось сприйняв як протистояння, і будемо над цим працювати", – сказала Скалецька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ виберуть на чесному конкурсі. Трансформація системи триває

Напередодні Уляна Супрун заявила, що на закритому засіданні уряду міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька порушила питання про звільнення держсекретаря МОЗ Артема Янчука, який перебуває в декретній відпустці. На його місце призначили Інну Солодку - колишню колегу Андрія Пивоварова, глави юридичної служби МОЗ часів Раїси Богатирьової. Колишня глава МОЗ написала, що звільнення Янчука було проведено "в супертаємному режимі з порушенням законодавства".

Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ гендиректорка Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я Литовченко розповіла, що представники нових команд у різних міністерствах змушують керівників директоратів писати заяву про звільнення за власним бажанням.

24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154325
 
 
 Топ коментарі
 
Назвать себя недоразумением, не каждому под силу. Дерзай дальше.
 показати весь коментар
 
Ахахах, зебіли вони такі..
"Это было недоразумение, которые кто-то воспринял как противостояние. Будем над этим работать", - Скалецкая об обстановке в Минздраве - Цензор.НЕТ 6341
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Назвать себя недоразумением, не каждому под силу. Дерзай дальше.
 показати весь коментар
 
 
Та надо было не просто забить на своих подчиненных, не выслушав их претензии, а обрыгать их и только потом уйти.

Ну и понятное дело, что любой просер теперь - шутка или недоразумение.
 показати весь коментар
 
 
"- Мне очень жаль, это недоразумение.
- Дорогая, недоразумение - это когда Рамзес уничтожил Сирию. Вы - катастрофа!" (к/ф Мумия)...
 показати весь коментар
 
 
с-ка, чого ж я не пішов у чиновники?
я б міг отої маячні, що вони верзуть, набалакати цілі томи
 показати весь коментар
 
 
С таким министерством и умереть спокойно не получится
 показати весь коментар
 
 
Наконец новый типа министр здравоохранения выдала конкретную правду. Она и есть недоразумение
 показати весь коментар
 
 
А як зєБОТіки всиралися за те, що в Супрун нібито немає медичної освіти. А з юридичною виявляється можна, все ОК.
 показати весь коментар
 
 
Самое главное недоразумение в Минздраве это Скалецкая на посту министра
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Саме найбільше непорозуміння, це коли пороВшивим ботам, таким як "Ыгор Емець" (або "Игор Ємець") не можуть пояснити, що ім"я і прізвище потрібно писати на одній мові а не на різних. Ну, що б ти, до прикладу, не виглядав як неосвічена людина а то і просто дИбіл.
 показати весь коментар
 
В мене йде авторизація з Гугл-акаунту, а в чому проблема, а в тому, що працюю на різних компах з Віндою, та Айос.Якщо стикався, то зрозумієш наскільки там важко не сплутати ці літери, бо вони розташовані в системах зовсім навпаки.
До речі, освічений Ви наш, коми треба ставити перед "а" завжди, та перед "як" також буває.
А також вивчи правопис "щоб"
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Не переживайте, пороВшивые. Всё будет Ок.
Мойте свои ж...пы. Черенки от лопаты уже заготовлены
 показати весь коментар
 
Кретин, кому ты угрожаешь ? Армии и мобрезерву ? Ты вообще кто, чучело ?
Армейские вас порвут в капусту, только попробуйте рыпнуться.
 показати весь коментар
 
 
да не попробуют. Эта зеленая публика только в своих интернетиках смелые, а в жизни даже в маршрутке стеяняются попросить остановку.
 показати весь коментар
 
 
Як там ваш Главмародер? Ще не повісився?
 показати весь коментар
 
Как по мне, єто один из саміх охеревших членов текущего правительства.
 показати весь коментар
 
 
Точно, "недоразумение"(С).
Весь Квартал - от "премьера без мозгов"(С) Гончарука, до "министра без портфеля" (С) Дубилета - все вы одно сплошное недоразумение, без денег и без армии.
 показати весь коментар
 
 
Не ну это действительно херня какая-то-министерствами и даже правительством 40 с лишним миллионной европейской страны керуют какие-то "координаторы", "слушатели каких-то там международных годичных курсов", "антикоррупционеры",не имеющие не только никакого управленческого бэкграунда,но и вообще какого-либо жизненного опыта.как они могут СТРАНОЙ управлять да ещё в такой тяжёлой экономической и политической ситуации?! выбрали на свою голову
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору