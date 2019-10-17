 Справу про схему з пальним в "Укрзалізниці" на 40 млн передано до ВАКС

Про це повідомляє пресслужба САП у фейсбуці в четвер, інформує Цензор.НЕТ.

"САП направлено до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про обвинувачення двох колишніх посадовців філії ПАТ "Укрзалізниця" "Центр забезпечення виробництва" у зловживанні службовим становищем, яке спричинило збитки на загальну суму 39,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України 24 травня повідомили двом колишнім співробітникам філії "Центр забезпечення виробництва" (ЦЗВ) "Укрзалізниці", які обіймали посади в 2015-2016 рр., про підозру в заподіянні держкомпанії 39,8 млн грн збитків.

За даними слідства, у грудні 2015 та березні 2016 року Філія "ЦЗВ" отримала від ТОВ "Вог Аеро Джет" 30 тис. тонн дизельного пального в борг, які мала повернути до 1 березня 2016 року, або ж сплатити штраф у розмірі 2-2,7 млн грн за кожен день прострочення. Однак повертати борг "ЦЗВ" почав лише 29 березня 2016 року, завершивши цей процес у травні.

"Слідство вважає, що посадовці Філії свідомо затягнули з погашенням боргу, адже 18 березня 2016 року вже мали укладений контракт на постачання дизпалива. До того ж паливо позичила Філії та сама компанія, яка виграла її конкурс із постачання, тож процес погашення міг бути доволі швидким. Проте його розпочали лише після незаконного збільшення ціни за контрактом, що було предметом розслідування", - зазначала "Укрзілізниця".