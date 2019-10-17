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 Політика України
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Все про:ВР (5899) Разумков Дмитро (239)

 День за два: Разумков відзвітував про 50 днів нової Ради. ВIДЕО

Спікер ВР Дмитро Разумков опублікував відеоролик про результати 50 днів роботи нової Ради, який був у традиційному для команди Зе стилі.

Як інформує Цензор.НЕТ, цей відеоролик спікер ВР виклав на своїй сторінці у Facebook.

"День за два: перші 50 днів роботи Верховної Ради України", - написав Разумков.

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"Підсумки роботи підбиваються після 100 днів, але ВР IX скликання живе в так званому турборежимі. У нас фактично день за два. Тому і підсумки роботи ми підбиваємо вдвічі швидше", - сказав Разумков.

Він зазначив, що з першого дня роботи ВР взяла досить непоганий темп.

У відеоролику перераховано основні законопроєкти, ухвалені новою Радою.

Так, 3 вересня відбулося голосування про зняття депутатської недоторканності ("за" проголосували 373 нардепи) і в КС було направлено закон про внесення змін до Конституції про зменшення кількості депутатів ВР до 300 осіб, 10 вересня - ухвалено закон про процедуру імпічменту президента України ("за" 245 голосів), 12 вересня було спрощено процедуру митного контролю, 18 вересня було розблоковано роботу Антикорупційного суду України, 19 вересня - спрощено процедуру призначення і звільнення чиновників.

"Багато хто називає роботу ВР революційною, але для нас це не революція, а еволюція. Це нормальний розвиток як парламенту, так і держави. Ми це обіцяли, і саме це ми сьогодні робимо", - сказав Разумков.

Також спікер підкреслив, що перший місяць роботи ВР, що така робота парламенту подобається не всім, а саме тим, хто звик, що парламент "мертвий" і не працює, що в ньому можна створювати "схеми": "Такого більше не буде. Український парламент буде працювати на український народ і саме цього чекають від нас люди, і саме це надихає нас працювати, іноді і цілодобово".

Читайте: Рада сьогодні розгляне законопроєкти про викривачів корупції та вдосконалення діяльності ДБР

Також у ролику наводиться деяка статистика роботи ВР. Так, за перші 50 днів парламентом було розглянуто 209 законопроєктів, прийнято в цілому - 56, ухвалено в 1-2 читаннях - 16. Крім того зазначається, що, згідно з опитуваннями громадської думки, 45% українців вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі, рівень довіри до спікера парламенту - 54%.

"За цей проміжок часу було зроблено так багато, але було зроблено ще так мало. Ми маємо виконати ті обіцянки, які давали суспільству, нашим виборцям і людям, які нас підтримали під час виборчої кампанії. І я впевнений, що ми зможемо змінити цю держава, щоб вона була комфортною, і в ній було якісне життя для нас і наших з вами дітей, для нашого майбутнього. Але я переконаний, що ми зможемо зробити це тільки разом", - підсумував Разумков.

Нагадаємо Рада IX скликання почала свою роботу 29 серпня. Президент України Володимир Зеленський розпустив колишнє скликання, а 21 липня відбулися дострокові парламентські вибори, за підсумками яких перемогу з найбільшим в історії країни результатом здобула президентська партія "Слуга народу" - 43,16%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154323
 
 
 Топ коментарі
 
Чуваки пахали в турборежиме...лили воду из пустого в порожнее..и получили ожидаемый результат....ноль.
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ролик от Бадоева ))) ему точно хуже не будет ))
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Наконец-то взялись за это коррупционное кубло.
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Это просто прэлэстно! Одним махом уволить 120 тысяч коррупционеров.
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кацапе, а який зв'язок між оцим:
День за два: Разумков відзвітував про 50 днів нової Ради - Цензор.НЕТ 6570

і оцим:
День за два: Разумков відзвітував про 50 днів нової Ради - Цензор.НЕТ 506
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ха-ха 2 раза... Шутка за 3 гривни... Это все, на что твоей скудной фантазии хватило?
Бугога
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А хіба йому Петро Олексійович гривнями платить? Я так вважаю, що *******.
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и правильно там не за что платить🤣свинарники а не поезда
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Епоха бідності все. Нащо їм тринадцята зарплата?
Нащо їм взагалі зарплата? Он Порох як перестав красти так гроші мішками роздають. Вже он купюри по 1000грн друкують бо п'ятисотки в чумудани не влізають. То тільки порохоботи проти - бо красти більше не дають.
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Дещо зроблено, але потрібно значно більше.. Десь із середини грудня суспільство почне вимагати результатів роботи нової влади.. Потужних і полум'яних слів ми наслухались від влади за попередні п'ять років "потужних реформ" сивочолого.. Мірило ефективності влади лише одне - реальні справи, реальні реформи, реальні й довгі терміни ув'язнення всіх хто розкрадав Україну..
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Вены повздувались....жилы растянулись у депутатов.....А свято де? Де результат?! День за два: Разумков відзвітував про 50 днів нової Ради - Цензор.НЕТ 9431
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Встигли, наприймали. "Послы стран Запада и **** обратились к украинской власти с просьбой пересмотреть отдельные положения судебной реформы, - заявление"
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"Реакция на принятый ВР Украины законопроект о судебной реформе крайне негативна, как на Западе, так и внутри страны. Совместное заявление послов ЕС, Канады и США - реформа нуждается в серьезной доработке.
Глава Верховного суда открытым текстом обвинила создателей законопроекта в запугивании судей Верховного Суда, некомпетентности авторов законопроекта, прямо указала на связь данного законопроекта с делом Коломойского и будущими законодательными решениями по Донбассу. Ее вывод прост - т.н. "судебная реформа" - это просто попытка режима Зеленского заменить своими ставленниками судей Высшего суда для проведение нужных ему решений." тутаздеся
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зооцирк..... День за два: Разумков відзвітував про 50 днів нової Ради - Цензор.НЕТ 710 навеяло... один чел не с очень широким кругозором, посмотрев на рекламу фильма "300 спартанцев" сказал: "А я думал порнуха какая-то... зооспартанцы".
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Как-то так...Чего только с Украиной не было и это переживём. Зебобики повеселятся,повзрослеют и всё наладится...или нет
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Да, много...это ж сколько всего отменять потом придется!))
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Чуваки пахали в турборежиме...лили воду из пустого в порожнее..и получили ожидаемый результат....ноль.
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Трохи подививсь шоу від ЗЕ "Нова ВР".
Якщо у такій одіозній ВР минулого скликання було якесь обговорення, і голосували або "ЗА" або "ПРОТИ", то у "новій ВР" постійно, десь 150 тіл, або "утримались", або "не голосувало"!
Мабуть немає в методі що, в даному випадку, тиснути зелене чи червоне! А про що там говорять незрозуміло!
Як голосують у "Новій ВР" (А система то, не включена!!! )День за два: Разумков відзвітував про 50 днів нової Ради - Цензор.НЕТ 263
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Это именно тот неловкий момент,когда Лешка купил в переходе диплом и став,по клятвенным заверениям продавца,"доктором філософії у галузі права",придя домой и рассмотрев покупку выяснил,что держит в руках инструкцию к мясорубке.
Хотя,при этой власти кухарок и свадебных фотографов и эта бумазейка проканала.
Готов к работе премьер-министром. День за два: Разумков відзвітував про 50 днів нової Ради - Цензор.НЕТ 9099
Гребаный стыд.
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Не дивився відеозвернення бо маю фізичну відразу до пана Разумкова..
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НУ ПРОСТО ПЕРЕДОВИК! ГЕРОЙ СОЦТРУДА! СТАХАНОВЕЦ!
Впрочем ни чего другого от члена Парии Молодые Регионы, я не ожидал. Грабить страну и продавать её, так только по стахановски. По региАнальному.
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Пятилетку за три года! Кричали на фабрике пошива кирзовых тапочек. И лежали они потом на складах до полной утилизации.
Так и в Раде - скорость и количество не означает качество законов.
Так кто ответит за такой "базар" - день за два?
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Основное достижение - прием корма и занятие анонизмом не отходя от рабочего места.
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Разумков хотел бы, чтоб ему дом строили в турбо-режиме? Или плитку клали на кухне? Или зуб лечили? Или тормоза в авто ремонтировали? А со страной можно? Шлепать законы, читая по диагонали или вовсе не читая, получается, можно?
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Ага, ну как же... Пока сам себе рейтинг не сделаешь - никто не сделает...
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ой-е ей....ух ты - ух ты...ишь ты - иш ты...чуть слезу не вышиб самолюбованием...а турбоработу, вот, слабо заметно...
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Ну, да! В дурдомі саме так стаж нараховують......
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Ролик как раз для люмпенов, которые зЕбилы. Ноль информации, зато умственные бомжи хавают на ура День за два: Разумков відзвітував про 50 днів нової Ради - Цензор.НЕТ 1291 Страна катится в ад, в нищету и бесправие, а им пофигу, главное, - что не барыга и пусть их дети и внуки закончат жизнь под забором, зато порохоботы наказаны. День за два: Разумков відзвітував про 50 днів нової Ради - Цензор.НЕТ 1369
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Це не звіт. Це знову ж таки просто політичне БЛА-БЛА-БЛА! Ще одне маленьке шоу і не більше.
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