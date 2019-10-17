 Госпсуд, який мав розглянути позов про повернення акцій "Приватбанку" ексвласникам, "замінували"

Нині в суді відбуваються перевірки, на його територію нікого не пропускають, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Після попереднього засідання суду 8 жовтня юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв з високою ймовірністю прогнозував, що суд може ухвалити остаточне рішення 17 жовтня. У держорганах уже на 8 жовтня були заготовлені повідомлення на випадок можливого програшу.
Раніше стало відомо, що держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "ПриватБанку" проти колишніх власників.
Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.
19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".
Нагадаємо, 16 січня 2018 року НБУ на своєму сайті оприлюднив звіт міжнародного детективного агентства Kroll про багатомільярдні махінації в "Приватбанку". Збитки фахівці компанії оцінили в 5,5 млрд дол.
У повідомленні НБУ також зазначалося, що результати розслідування Kroll підтвердили попередні висновки Національного банку, який висловлює свою готовність ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування.
Ознайомитися з результатами розслідування можна в презентації.
В НБУ крім цього нагадали, що розслідування Kroll відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбаченим Меморандумом.
У червні 2017 року міжнародна організація-журналістів розслідувачів "Центр з розслідування корупції та організованої злочинності" (OCCRP) повідомила, що "Приватбанк" протягом 2015-2016 років видав понад $ 1 млрд кредитів 28 харківським фірмам, які пов'язували з екс-бенефіціаром банку Ігорем Коломойським.
Нагадаємо, 4 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ відкрила низку кримінальних проваджень, пов'язаних з "Приватбанком".
"За заявою пана Шлапака ще кілька місяців тому ГПУ дійсно відкрила кілька кримінальних проваджень за різними кваліфікаціями про події в "Приватбанку", особливо в період грудня 2016 року, але є провадження і за більш далекий період - з 2008 по 2016 роки. Зараз слідство ГПУ концентрується на одному з цих проваджень, в якому визначаються події навколо видачі кредитів двом структурам на кілька десятків мільярдів грн, при тому що ці структури Нацбанком були визнані пов'язаними з бенефіціарами.
4 липня глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак заявив, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом доведення банку до неплатоспроможності. Також Шлапак заявив, що особам, пов'язаним з колишнім керівництвом "Приватбанку", було видано 190 млрд гривень кредитів.
Міністерство фінансів опублікувало лист, який 16 грудня минулого року екс-власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов направили уряду з проханням придбати акції банку і ухвалити позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації щоб уникнути банкрутства. У цьому листі колишні власники "Приватбанку" брали на себе зобов'язання щодо реструктуризації кредитів, наданих банком пов'язаним юридичним особам. Згідно із заявою Мінфіну, це зобов'язання не було виконано у встановлений термін.
Зі свого боку Ігор Коломойський стверджував, що колишні акціонери банку беруть участь упереговорах щодо реструктуризації кредитів, які почалися в червні.
Раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Ігор Коломойський оскаржує в суді рішення про визнання "Приватбанку" неплатоспроможним і його націоналізацію. Свій позов до Національного банку і "Приватбанку" про розірвання договору поруки Коломойський подав 9 червня.
18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень.
Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.
Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".
До націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.
Вчера вечером (после 20-00) находясь в Днепре в ресторане "Репортеръ" в компании приближенных, в разговоре о будущем суде по Приватбанку, г-н Коломойский, сказал следующее "Там уже все решено. Мне отстегнут лярд компенсации. ЗэВэ вмешиваться не будет"
11.10.2019 г.
удя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.
17.10.2019 г.
... сегодняшнее заседание Хозяйственного суда Киева по поводу реприватизации ПриватБанка может вылиться в колоссальный международный скандал.
Уехавший в такой серьезный момент, под надуманным поводом с Украины, проводящий пустые, формальные встречи с кем попало в Латвии, Зеленский почти всю ночь созванивался с различными лицами в стране.
сПРАВА ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО пРЕЗИДЕНТА І ГЕНПРОКУРОРА.
НЕ НАСТІЛЬКИ ТУПИЙ,ЩО НЕ РОЗУМІТИ,ЩО ДАТИ ЩЕ БАБЛА БЄНІ -НЕ ПОЯСНИТИ НІЯК..
З МАЙНА КОМПАНІЇ КУРЧЕНКА АРЕШТ ЗНЯЛА ТА САМА СУДДЯ, ЯКА ЙОГО НАКЛАДАЛА
Cуд скасував своє визначення від 17 липня 2014 року, яким наклав арешт на майно компанії.
Господарський суд Києві 30 листопада зняв арешт з грошових коштів та майна товариства з обмеженою відповідальністю "Східно-європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК), підконтрольної скандально відомому бізнесмену Сергію Курченку.
Про це йдеться в ухвалі суду від 30 листопада 2015 року, його текст доступний на сайті Єдиного реєстру судових рішень. В ухвалі вказано, що рішення приймала суддя Людмила Шкурдова.
Водночас, в ухвалі суду від 15 липня 2014, згідно з якою було накладено арешт на гроші та майно компанії Курченко, також фігурує прізвище Шкурдової. Тобто, рішення про зняття арешту ухвалила та ж суддя, яка його й наклала.
Це не єдина гучна багатомільйонне справа, яку вела Шкурдова. У жовтні 2014 року вона постановила стягнути з держпідприємства "Вугілля України" 669 млн. гривень на користь "Дочірнього банку Сбербанку Росії".
Крім того, за даними "Главкому", зараз Людмила Шкурдова претендує на посаду судді Київського апеляційного госпсуду. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/z-mayna-kompaniyi-kurchenka-aresht-znyala-ta-sama-suddya-yaka-yogo-nakladala-552167.html
НА КОРИСТЬ МІЖНАРОДНОГО АФЕРИСТА БЄНІ..
ЛОНДОНИ ЇЙ НЕ УКАЗ.
МОСКВА?
пухлый конвертик от Бени с денежками судье роднее и ближе чем какая-то "москва".
я не кажу,що суддя проплачується кремлем, а лише що вона керується антиукраїнськими поглядами,що впливають на її рішення.
Звичайно,і бабло від Бєні візьме...
Крумханзл прокоментував суди з ПриватБанкомПідтверджена аудитором сума проблемних кредитів, які дісталися ПриватБанку становить близько 213 млрд грн
https://mind.ua/news/20203350-krumhanzl-prokomentuvav-sudi-z-privatbankom
Господарський суд Києва(суддя Шкурдова) хоче отримати докази від Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), які підтверджують, що у ПриватБанку був нульовий або від'ємний капітал на момент укладення договору купівлі-продажу його акцій між екс-акціонерами банку, серед яких найбільшими на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, за одну гривню державі в особі Міністерства фінансів (Мінфін). https://mind.ua/news/20199794-sud-vimagae-pidtverdzhennya-nulovogo-abo-negativnogo-balansu-privatbanku-na-moment-nacionalizaciyi
які ще докази треба,бл..дь ?
Беня бы молча взорвал.
Просто телефонное хулиганство , согласитесь, не Бенин уровень!
Тогда и тебя подозревать можно.....
Или ты по телефону не разговариваешь?
бєня через "Приват" приватизував і продав і перевів в офшори навіть автобуси Фк "Дніпро"
звідки нова "мирова".!? Бо Бєня 'включив хуцпу',а Зе поки що не наважується його просто послати на..уй"
2.націоналія завжди правильна.)
бо "від імені Народу" а не Закону,котрий вторинний від Волі Народу.
у 2012 Шкурдова просилась до 'своїх"-до Вовка в апеляційний суд..
Кс сказав ні.:
Конституційний Суд України в рішенні у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду юстиції» (справа про повноваження державних органів у сфері судоустрою) від 21 червня 2011 року № 7-рп/2011, досліджуючи оспорювану норму частини першої статті 80 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та зіставляючи її з положеннями Основного Закону України, дійшов висновку щодо необхідності відрізняти інститут наділення професійного судді повноваженнями від інституту переведення його з одного суду до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, а тим більше - до суду іншого рівня і спеціалізації.