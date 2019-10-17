 Росія знає наперед, із чим ми їдемо на переговори до Мінська, - експредставник України в ТКГ Марчук

Про це колишній представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук заявив газеті "Сьогодні" в інтерв'ю, опублікованому 16 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
"Росія – це ж дуже досвідчена машина і на людському, і на всіх інших рівнях. Крім того, що вона дуже розвідувально забезпечена інформацією про всі переговорні процеси ... Я в цьому переконувався кілька разів. Це не наше забезпечення. Крім того, вони не тільки прогнозують, але дещо знають наперед, із чим ми їдемо на переговори", - сказав він.
Марчук наголосив, що "на кожні переговори розписується технологія, повноваження".
"Ми ж там не самодіяльністю займаємося. Хоча я й був волонтером, але все було узгоджено: рівень компромісів, різного роду відходів і нападів тощо", - зазначив він.
Тристороння контактна група (ТКГ) розпочала роботу влітку 2014 року. Марчук брав участь у переговорному процесі в Мінську з 2015 року по травень 2019 р.
Хотя...Спинной мозг не поврежден,рефлексы хватательные присутствуют.Умеет жрать,трахаться и гадить.
Вывод:к депутатской работе годен.
Отгребаем по полной
скульптору Лысенко создавшему памятник Щорсу в Киеве позировал .......... молодой Леонид Макарович Кравчук . да да тот самый первый президент вот собственно он в гриме рядом со статуей
Только под его патронатом это возможно!
Зебилы, *****, что вы сделали с Украиной!!!!!!!???????????
Вспмните, как по "трассеру" (да и под чужим флагом) ищется источник слива. Подумайте, что запустить. СМИ - "желтые". Там пойдет веер. Потом выловим "сливальщика".
Дядя Женя не подведите.
США при виході з Сирії авіаударом знищили свою колишню базу
Метою атаки був цементний завод компанії Lafarge неподалік від Алеппо, в якому раніше знаходився склад ***********.
Після того, як американські війська покинули базу в Манбіджі, вона опинилася під контролем російських найманців, що підтримують режим Башара Асада та його іранських союзників, які тепер готуються до атаки турецької армії.
Полковник Майлс Кеггінс, який відповідає за зв'язки з громадськістю в штабі коаліційного угруповання в Іраку, повідомив, що авіаудар нанесли за допомогою двох літаків F-15
ИХТАМНЕТУ !!!
А тепер, коли вся ця 3.14здота - комуністи, кдбшники стали політиками і олігархами, і вже їхні онуки ..
І вони фактично разом з Путіним ведуть війну проти українців, прикриваючись націоналістичними гаслами??
Що тепер можна зробити?
Але історія поставить все на місце.
Весь цей недобитий савок знаходиться на стадії знищення.
"Богдан и Ермак поставили Данилюка перед фактом - будет так и не иначе. Данилюк заявил Зеленскому, что в таком случае он уходит, а эта сделка вылезет им всем боком", - говорит источник. По его словам, непублично аналогичного мнения придерживаются и некоторые другие члены команды Зеленского.https://www.obozrevatel.com/politics/ermak-vernul-kolomojskogo-v-biznes-s-rossiej-v-obmen-na-quotformulu-shtajnmajeraquot.htm
"Данилюк им в лоб сказал, что Россия не дает что-либо просто так. Понятно, что Зеленскому нужен результат по Донбассу, поэтому он готов на многое. А Коломойскому вообще все равно, это бизнес. Имея такое влияние в Офисе, грех было не воспользоваться возможностью заработать. Речь о миллиардах гривен. У них бытует мнение, что подвернулась возможность заработать на глупых русских без последствий. Но разве в Кремле идиоты сидят? Для Порошенко скандал в оборонке стал последним гвоздем, а если для Зеленского таковым окажется Донбасс, то пусть скажут спасибо Коломойскому. И Богдану", - сетует наш собеседник.
К слову, Андрей Ермак сделал не менее полезную услугу для Коломойского, уладив конфликт с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани. Как известно, Джулиани ранее открыто говорил, что Трампа не устраивает зависимость Зеленского от Коломойского, который находится на крючке у ФБР.