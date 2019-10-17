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 Політика України
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Все про:Марчук (102) перемовини (1398) шпигунство, шпіонаж (351)

 Росія знає наперед, із чим ми їдемо на переговори до Мінська, - експредставник України в ТКГ Марчук

На переговорах щодо Донбасу в Мінську російська сторона володіє інформацією про те, що пропонуватиме Київ.

Про це колишній представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук заявив газеті "Сьогодні" в інтерв'ю, опублікованому 16 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Росія – це ж дуже досвідчена машина і на людському, і на всіх інших рівнях. Крім того, що вона дуже розвідувально забезпечена інформацією про всі переговорні процеси ... Я в цьому переконувався кілька разів. Це не наше забезпечення. Крім того, вони не тільки прогнозують, але дещо знають наперед, із чим ми їдемо на переговори", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На реалізацію "формули Штайнмаєра" потрібні роки, - колишній представник України в ТКГ Марчук

Марчук наголосив, що "на кожні переговори розписується технологія, повноваження".

"Ми ж там не самодіяльністю займаємося. Хоча я й був волонтером, але все було узгоджено: рівень компромісів, різного роду відходів і нападів тощо", - зазначив він.

Тристороння контактна група (ТКГ) розпочала роботу влітку 2014 року. Марчук брав участь у переговорному процесі в Мінську з 2015 року по травень 2019 р.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154318
 
   
 Топ коментарі
 
Ничего удивительного, если окажется, что сам говнокомандующий сливает информацию х.уйлу через недавно установленные засекреченные каналы связи.
Только под его патронатом это возможно!
Зебилы, блять, что вы сделали с Украиной!!!!!!!???????????
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ну, не може ж Віва дошкуляти ВладімВладіміравічу всілякими неприємними несподіванками!
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Потому .что у власти Украины с первого дня дети СССР , любители русского мира и прочая скотина . Все вы и есть предатели и стукачи для РФ .Никто не думает об Украине , а только о деньгах , немного заботясь , как о территории заработка .Вся власть в Украине это малоросы - хохлы .
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ну, не може ж Віва дошкуляти ВладімВладіміравічу всілякими неприємними несподіванками!
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Зе-команда - збіговисько частково випадкових людей, серед яких 99% є ФСБ-шні агенти.
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Марчука убрала а поставили тупое ваЗЕлиновое быдло.
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Читать умеешь , соевый ? Он был в Минской группе с 2015 по май 2019 ! Кто был тогда при власти и кто сливал инфу ? Причём тут Зеля к тому времени ?
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...з формулюванням: не змогли купити квитки
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По-моєму, користь від мінських переговорів така сама, як і від роботи Ківи руками у Парламенті.
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Ну голова у него сломана от рождения и он работает чем может.Вот парадокс:голова больная,а хватается за причинные места.)
Хотя...Спинной мозг не поврежден,рефлексы хватательные присутствуют.Умеет жрать,трахаться и гадить.
Вывод:к депутатской работе годен. Росія знає наперед, із чим ми їдемо на переговори до Мінська, - експредставник України в ТКГ Марчук - Цензор.НЕТ 2716
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Так генерал КГБ Марчук и сам все россиянам с радостью доложит
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это шо зеленая логика? прикольно - он типа сам на себя дело шьет - как это по зебильски)))))
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так позвонить надо этому черту - ой - да там явно не кто мышей не ловит - это тема для сбу закрыта ,как при сссрии незя разрабатывать парт номенклатуру,вот и течет все у слуг бениных и видно сильно ,если генерал сбу об этом открыто говорит
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З голою сракою і паролоновим червоним носом ми йдемо на переговори.
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а вариант что черновики этих самых " наших" предложений пишут в Кремле не рассматривается ? Росія знає наперед, із чим ми їдемо на переговори до Мінська, - експредставник України в ТКГ Марчук - Цензор.НЕТ 4767
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к власти пришли кухаркины дети
Отгребаем по полной
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А что бьіло в 14-16 годах , отгребал Путин ? Та не , не надо нас дурить!
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Вони вже лохи хоча би лише тому, що переговори проходять не на нейтральній території.
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Потому .что у власти Украины с первого дня дети СССР , любители русского мира и прочая скотина . Все вы и есть предатели и стукачи для РФ .Никто не думает об Украине , а только о деньгах , немного заботясь , как о территории заработка .Вся власть в Украине это малоросы - хохлы .
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забавный факт из прошлого

скульптору Лысенко создавшему памятник Щорсу в Киеве позировал .......... молодой Леонид Макарович Кравчук . да да тот самый первый президент Росія знає наперед, із чим ми їдемо на переговори до Мінська, - експредставник України в ТКГ Марчук - Цензор.НЕТ 7377 вот собственно он в гриме рядом со статуей

Росія знає наперед, із чим ми їдемо на переговори до Мінська, - експредставник України в ТКГ Марчук - Цензор.НЕТ 4032
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Откуда инфа, товарищ Марчук? Агент Лолита не спит?
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опять тебе Порох сегодня ночью в кровать на энурезил.. бедняжка!
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Ничего удивительного, если окажется, что сам говнокомандующий сливает информацию х.уйлу через недавно установленные засекреченные каналы связи.
Только под его патронатом это возможно!
Зебилы, *****, что вы сделали с Украиной!!!!!!!???????????
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Порохоботи-ідіоти.
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Зе, срочно звони Баканову, но так, чтоб его жена не слышала, она у него гражданка РФ.
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Все просто. Главзебил , чтоб поцеловать ручку )(уйлу, готов торговать суверенитетом страны. Планы - так, ширмочка, 73 % схавают.
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Да любой Зебил продаст Украину за доллар!
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Марчук, я Вас помню еще НУ в городе, где дали ....лей Швеции.
Вспмните, как по "трассеру" (да и под чужим флагом) ищется источник слива. Подумайте, что запустить. СМИ - "желтые". Там пойдет веер. Потом выловим "сливальщика".
Дядя Женя не подведите.
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ГАРНІ НОВИНИ ПРО ШХТАМНЕТОВ У СИРІЇ
США при виході з Сирії авіаударом знищили свою колишню базу

Метою атаки був цементний завод компанії Lafarge неподалік від Алеппо, в якому раніше знаходився склад ***********.

Після того, як американські війська покинули базу в Манбіджі, вона опинилася під контролем російських найманців, що підтримують режим Башара Асада та його іранських союзників, які тепер готуються до атаки турецької армії.

Полковник Майлс Кеггінс, який відповідає за зв'язки з громадськістю в штабі коаліційного угруповання в Іраку, повідомив, що авіаудар нанесли за допомогою двох літаків F-15

ИХТАМНЕТУ !!!
Росія знає наперед, із чим ми їдемо на переговори до Мінська, - експредставник України в ТКГ Марчук - Цензор.НЕТ 5900
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От то трындите меньше, и документы прчьте куда подальше.....
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Обычная ситуация в переговрах между демократической и диктаторскими странами. У диктаторав всегда будет преимущество, потому что демократам нужно обсуждать свои решения публично.
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Ну если ваши разговоры в баньке известны россиянам, то нефиг оправдывать себя в неудаче переговоров с оккупантами .
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У нас в парламенте,в комитетах сидят откровенные враги,у нас 73% наивных лопухов и балбесов,у нас куча российских попов.И вы удивляетесь чему то.
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Команда любителей пытается играть с профессионалами. И еще много пятой колонны...
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А чим займається СБУ?!!!!!!!!! Кришуванням контрабанди? Чи вони самі передають фсб секретну інформацію??! Де арешти і засудження шпигунів та зрадників?! Їх в нас можна пачками пакувати щодня, як і хабарників та ворів. То де?!
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Проблему зради можна було вирішити на початку 90 х років, як це зробили країни Прибалтики - провівши люстрацію.
А тепер, коли вся ця 3.14здота - комуністи, кдбшники стали політиками і олігархами, і вже їхні онуки ..
І вони фактично разом з Путіним ведуть війну проти українців, прикриваючись націоналістичними гаслами??
Що тепер можна зробити?
Але історія поставить все на місце.
Весь цей недобитий савок знаходиться на стадії знищення.
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... когда об этой договоренности узнал глава СНБО Александр Данилюк, в Офисе президента состоялся разговор на повышенных тонах.
"Богдан и Ермак поставили Данилюка перед фактом - будет так и не иначе. Данилюк заявил Зеленскому, что в таком случае он уходит, а эта сделка вылезет им всем боком", - говорит источник. По его словам, непублично аналогичного мнения придерживаются и некоторые другие члены команды Зеленского.https://www.obozrevatel.com/politics/ermak-vernul-kolomojskogo-v-biznes-s-rossiej-v-obmen-na-quotformulu-shtajnmajeraquot.htm
"Данилюк им в лоб сказал, что Россия не дает что-либо просто так. Понятно, что Зеленскому нужен результат по Донбассу, поэтому он готов на многое. А Коломойскому вообще все равно, это бизнес. Имея такое влияние в Офисе, грех было не воспользоваться возможностью заработать. Речь о миллиардах гривен. У них бытует мнение, что подвернулась возможность заработать на глупых русских без последствий. Но разве в Кремле идиоты сидят? Для Порошенко скандал в оборонке стал последним гвоздем, а если для Зеленского таковым окажется Донбасс, то пусть скажут спасибо Коломойскому. И Богдану", - сетует наш собеседник.
К слову, Андрей Ермак сделал не менее полезную услугу для Коломойского, уладив конфликт с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани. Как известно, Джулиани ранее открыто говорил, что Трампа не устраивает зависимость Зеленского от Коломойского, который находится на крючке у ФБР.
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Так понятное дело: Зеленский раскрывает все планы Генштаба журналистам, в ВР 254 зелёных сепара сидят, в ОПЕ тоже руснявые.
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Марчук таки зізнався:Поросенка вигнали з президентського туалета-не всиг,*****, туалетний папірь з підписом свинячого клану "кучка-потрох2000"прихватизувати!А той папір так необачно до Сайдіка в ЄС відправили зелені без досвіду-свинота тепер не переживе-всю огорожу хитає-трясе,лозунг ""Кожна свинарка" у владу!"на рило напялила,верещить про "зраду-капітуляцію",коритом з своїми шоколадними фекаліями грюкає,кацапській козлятині голосити за втраченою поживою допомагає.Що ж, прийдеться після таких зізнань відкрити свиноті вже ту огорожу та створити їй коридор-нехай на фронті козли з поросятами стосунки виясняють,бо жалко ж скотину-їй тісно у київських межах.Нехай влада не боїтеся,що свіжини на Різдво не вистачить.Вистачить!Дикий молодняк он на огороді в гноєві риється.
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