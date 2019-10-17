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Все про:вибух (1784) ракети (514) Росія (20192) полігон (194)

 Трьох дипломатів США в РФ зняли з поїзда неподалік полігону під Сєверодвінськом, де в серпні стався вибух

Спецслужби РФ зняли з поїзда трьох американських дипломатів неподалік місця в Архангельській області РФ, де в серпні стався вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс"

Інформоване джерело повідомило в середу, що троє співробітників американського посольства були в понеділок зняті з поїзда Ньонокса - Сєверодвінськ у зв'язку з в'їздом на режимну територію без дозволу. За його словами, це були військово-морський аташе при посольстві США Кертіс, аташе при посольстві США Арріола, а також військовий аташе Данн.

Як зазначило джерело, американські дипломати під час поїздки по Архангельській області кілька разів пересідали з поїзда на поїзд, після чого були зупинені в Сєверодвінську.

Раніше в посольстві США в Москві повідомили, що зняті з поїзда з Ньонокси в Сєверодвінськ американські дипломати перебували в офіційній поїздці, про яку було повідомлено Міноборони РФ. У МЗС РФ підтвердили, що співробітники дипмісії повідомили Міноборони РФ про поїздку, проте йшлося про намір відвідати Архангельськ, а не Сєверодвінськ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може створити ракету з необмеженою дальністю ураження до 2025 року, - розвідка США

Нагадаємо, 8 серпня на території військового полігону в Архангельській області Росії стався вибух.

10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

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Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Еммануеля Макрона, що в зону ПП були відправлені незалежні експерти, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.

The New York Times з посиланням на американську розвідку зазначає, що вибух стався під час випробування прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою Буревісник, яку НАТО позначає як SSC-X-9 Skyfall.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154317
 
   
 Топ коментарі
 
Они не бухали в поезде! Спалились...
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судя из медленно, по каплям проясняющейся инфы, не нужно будет удивляться, если окажется, что случай в нёноксе это повторение случая с лошариком. не аккумуляторы на нём горели и рванули, а и там и там рванул один и тот же дивайс потерявший критичность. всё выглядит так, что лошарик, искавший и нашедший потерянную "чюдо ракету с непредсказуемым движком на борту", незапустившимся при тесте, взял её к себе на борт, где этот движок, находящийся во взведённом состоянии непредсказуемо стартонул, приведя к пожару в таком мизерном обьёме пространства, что двух комплектов воздуха на 40', всем 10 членам экипажа не хватило для его тушения. понятно, как потушить то, шо хоть как то начало работать, а выключить - ну никакой возможности небыло. похоже, шо лошарика с горящим в отсеке дивайсом, удалось таки завести в шлюзовую камеру, где его встречали 4 чела из персонала её обслуги со штатного носителя. в момент эвакувации "подводников", по видимому эта ракета и рвонула, как и подобная на полигонном тесте, прихватив к 10 лошарам ещё и 4х с обслуги шлюзовой камеры. в настоящее время с высокой степенью вероятности, предполагается, шо носитель с затопленной шлюзовой камерой и лошариком полным воды, заведён на "звёздочку" для откачки этой высокорадиоактивной воды, реального извлечения трупов счастливчиков и последующей оценки возможности ремонта. так, что неудивительно, что амеры туда рвуться. вопчем, если это так, то дела у раши с непредсказуемым супероружием идут нормально )).
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Понятно) кацапы спецом разрешили, а потом создали бучу про шпийонов -амеры еще не врубились с кем дело имеют, пол века не хватило?
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Разрешили то в Архангельск, а те в Северодвинск попёрлись.
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Они не бухали в поезде! Спалились...
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... и не матюкались, шалав не приводили!
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Значит бомбануло на полигоне знатно, раз амеров не пустили
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Значит что-то интересное там бомбануло, раз амеры туда попёрлись.
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Это они о здоровье иностранных дипломатов "беспокоятся", не хотят их жизнь подвергать опасности подцепить радиоактивные элементы (на долгие годы)! Дядю вову-***** нужно слушаться,сказал же, что все в пределах "нормы" (парашинской ) и нечего сомневаться, он же "НИКОГДА НЕ ВРЕТ" (а если и брешет, то только "во благо и спокойствие")!
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))) у туристов есть другие карты. и куда поинтереснее.
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в чём проблема выбрать в меню желаемый вид и масштаб карты ?
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Да я совсем не про то!
Я про "Ранее в посольстве США в Москве сообщили, что снятые с поезда из Неноксы в Северодвинске американские дипломаты находились в официальной поездке, о которой было уведомлено Минобороны РФ. В МИД РФ подтвердили, что сотрудники дипмиссии уведомили Минобороны РФ о поездке, однако речь шла о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск.
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та это нормально. амеры поступили так как и поступает всегда раша. мало ли шо там заявлено в протоколе о намерениях. пусть знают на своей шкуре, каково оно, когда говорят одно а делают другое. там ещё пусть разберутся за какую мзду их в "зону" пропускающие пропустили. ведь должно, по традициям, стоять несколько кругов охранения, с обязательной проверкой документов допуска на каждой. похоже, на одном из ближних их только взяли. дальние подступы лехко они проехали. заодно, по минимуму, оттестили посты прохождения контроля по вьезде в режимную зону))
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мона мышкой и позумить, а не только попереключать вид ))
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пральна!, шоб лампочки с подъездов не воровали!!!)
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судя из медленно, по каплям проясняющейся инфы, не нужно будет удивляться, если окажется, что случай в нёноксе это повторение случая с лошариком. не аккумуляторы на нём горели и рванули, а и там и там рванул один и тот же дивайс потерявший критичность. всё выглядит так, что лошарик, искавший и нашедший потерянную "чюдо ракету с непредсказуемым движком на борту", незапустившимся при тесте, взял её к себе на борт, где этот движок, находящийся во взведённом состоянии непредсказуемо стартонул, приведя к пожару в таком мизерном обьёме пространства, что двух комплектов воздуха на 40', всем 10 членам экипажа не хватило для его тушения. понятно, как потушить то, шо хоть как то начало работать, а выключить - ну никакой возможности небыло. похоже, шо лошарика с горящим в отсеке дивайсом, удалось таки завести в шлюзовую камеру, где его встречали 4 чела из персонала её обслуги со штатного носителя. в момент эвакувации "подводников", по видимому эта ракета и рвонула, как и подобная на полигонном тесте, прихватив к 10 лошарам ещё и 4х с обслуги шлюзовой камеры. в настоящее время с высокой степенью вероятности, предполагается, шо носитель с затопленной шлюзовой камерой и лошариком полным воды, заведён на "звёздочку" для откачки этой высокорадиоактивной воды, реального извлечения трупов счастливчиков и последующей оценки возможности ремонта. так, что неудивительно, что амеры туда рвуться. вопчем, если это так, то дела у раши с непредсказуемым супероружием идут нормально )).
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Так прибори при них знайшли , чи вони на нюх і смак визначали характеристики остатків взриву російської суперракеточки
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Да, рашка загнивает. Ржд вообще отстой....
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Нічого особливого не помітив. Це ще 2 місне купе підвищеного комфорту. Мабуть на Дальній Схід.
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Лол. приватні вагони підвищенного комфорту. До такого попилу в Україні ще не додумалися.
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https://www.youtube.com/watch?v=y4bkZJplvD4

https://www.youtube.com/watch?v=pP3jr0bVYQs

Местные из Ненокса уличили военщину во лжи.
Там он и Чернобыль вспоминает.
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