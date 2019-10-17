 За 3,5 року Україна не повернула з-за кордону жодної копійки у справах оточення Януковича, - Касько

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив перший заступник генпрокурора Віталій Касько, передає Цензор.НЕТ.
"Потрібні докази у кримінальних справах в Україні, щоб вимагати чи просити повернення будь-чого з-за кордону. Ми говорили про це п’ять років тому, коли Головне слідче управління розслідувало ці всі кримінальні провадження. Зараз ми бачимо, що докази не надані. За 3,5 року жодної копійки з-за кордону країна в справах щодо оточення Януковича, і взагалі щодо корупційних злочинів, не отримала", - сказав він.
Касько пов'язує це з тим, що підозрювані колишні топчиновники не були засуджені в Україні, не було доведено, що заарештовані в іноземних юрисдикціях кошти походять від конкретного злочину, за який вони були б засуджені в Україні.
"Щойно українське слідство ці докази надасть, українські суди в це повірять і винесуть обвинувальні вироки, вони будуть направлені за кордон і ці гроші почнуть надходити в Україну. Поки жодної копійки з-за кордону у справах цієї категорії в Україну не надійшло. Але треба набратися терпіння. Є декілька кримінальних проваджень, у яких ми бачимо перспективи. Не буду називати строки, малювати красиві мільярдні цифри, як робили це деякі люди. Давайте дочекаємося рішень. Тоді набагато простіше буде їх коментувати і оцінювати", - додав він.
У травні 2017 року в Державній службі фінансового моніторингу заявляли, що за кордоном заблоковано активи колишніх чиновників часів Януковича на суму близько $260 млн.
- Он плохо кончил!(с)
В принципе он в президенты шел не интересы какой то там Украины и ее народа удовлетворять!
До речі, а скільки буде винагороди по новому Закону з тих 55 мільйонів доларів США , які Бєня вивів в офшори на рахунки приЗєдєнта Монікі Зеленскі ? Бо тут заява одна є... 😃
https://nv.ua/ukraine/politics/minoborony-podtverdilo-chto-pvo-vokruh-kieva-pereoborudovali-za-schet-roshen-2468575.html
...от украинцев мы не видели издания даже указания о гражданском аресте средств.
сколько ж вам порох еще палки в колеса будет вставлять.
Через банк Порошенко вывели около 2 млрд из банка Януковича - "Схемы"
Килограммы долларов определяют степень лояльности .
Две крайности, но обе выглядят как будто в детсаду сделали психлечебницу. Ну, либо еще мона подумать что все эти идиотские инфантильные высеру пишут тролли.
сна самом деле - за просто так простить миллиарды бандюкам? или за "позолотить ручку"? или у них на него тоже "что-то есть"?
Есть еще один вариант - Бок Яхве явился в образе горящей дырки от бублика и запретил Петке трогать бандюков, ибо "ближнего надо любить и прощать"
Хуже того, отставленного 15 лет назад с министров Кузьмука только на днях уволили с действительной военной службы в армии. Интересно, впустую потраченных средств на содержание в сверхштатных советниках цельного генерала армии, включая все виды довольствия (денежное содержание, обмундирование, служебное помещение, медицина, транспорт и др.) хватило бы на взвод срочной службы или на роту? В масштабах АТО или ООС это ничего не решило бы, а охрану любого сгоревшего арсенала могло бы усилить кардинально. Шо Кузьмук мог дельного насоветовать - как не угореть от денатурата?
Жертвовавшие на армию лохами себя не почувствовали?
И Кузьмук такой не один. Сейчас отставленный Оберполицмейстер Князев в наивысшем генеральском полицейском звании советует Авакову. От шо может насоветовать ярко выраженный рогопил (шоб не сказать - олигофрен) с заплетающимся в зубах языком?
Зато всучить ФОПам по кассовому аппарату - это пожалуйте.