 За 3,5 року Україна не повернула з-за кордону жодної копійки у справах оточення Януковича, - Касько

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив перший заступник генпрокурора Віталій Касько, передає Цензор.НЕТ.

"Потрібні докази у кримінальних справах в Україні, щоб вимагати чи просити повернення будь-чого з-за кордону. Ми говорили про це п’ять років тому, коли Головне слідче управління розслідувало ці всі кримінальні провадження. Зараз ми бачимо, що докази не надані. За 3,5 року жодної копійки з-за кордону країна в справах щодо оточення Януковича, і взагалі щодо корупційних злочинів, не отримала", - сказав він.

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Касько пов'язує це з тим, що підозрювані колишні топчиновники не були засуджені в Україні, не було доведено, що заарештовані в іноземних юрисдикціях кошти походять від конкретного злочину, за який вони були б засуджені в Україні.

"Щойно українське слідство ці докази надасть, українські суди в це повірять і винесуть обвинувальні вироки, вони будуть направлені за кордон і ці гроші почнуть надходити в Україну. Поки жодної копійки з-за кордону у справах цієї категорії в Україну не надійшло. Але треба набратися терпіння. Є декілька кримінальних проваджень, у яких ми бачимо перспективи. Не буду називати строки, малювати красиві мільярдні цифри, як робили це деякі люди. Давайте дочекаємося рішень. Тоді набагато простіше буде їх коментувати і оцінювати", - додав він.

У травні 2017 року в Державній службі фінансового моніторингу заявляли, що за кордоном заблоковано активи колишніх чиновників часів Януковича на суму близько $260 млн.