EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1787  70
Все про:конфіскація (269) Янукович (7041) Касько (85)

 За 3,5 року Україна не повернула з-за кордону жодної копійки у справах оточення Януковича, - Касько

За 3,5 року українське слідство не надало переконливих доказів у кримінальних провадженнях щодо оточення втікача Віктора Януковича для повернення заморожених активів з-за кордону.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив перший заступник генпрокурора Віталій Касько, передає Цензор.НЕТ.

"Потрібні докази у кримінальних справах в Україні, щоб вимагати чи просити повернення будь-чого з-за кордону. Ми говорили про це п’ять років тому, коли Головне слідче управління розслідувало ці всі кримінальні провадження. Зараз ми бачимо, що докази не надані. За 3,5 року жодної копійки з-за кордону країна в справах щодо оточення Януковича, і взагалі щодо корупційних злочинів, не отримала", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Латвії ухвалив рішення про конфіскацію $30 млн, які пов'язують з колишніми українськими чиновниками, - ГПУ

Касько пов'язує це з тим, що підозрювані колишні топчиновники не були засуджені в Україні, не було доведено, що заарештовані в іноземних юрисдикціях кошти походять від конкретного злочину, за який вони були б засуджені в Україні.

"Щойно українське слідство ці докази надасть, українські суди в це повірять і винесуть обвинувальні вироки, вони будуть направлені за кордон і ці гроші почнуть надходити в Україну. Поки жодної копійки з-за кордону у справах цієї категорії в Україну не надійшло. Але треба набратися терпіння. Є декілька кримінальних проваджень, у яких ми бачимо перспективи. Не буду називати строки, малювати красиві мільярдні цифри, як робили це деякі люди. Давайте дочекаємося рішень. Тоді набагато простіше буде їх коментувати і оцінювати", - додав він.

У травні 2017 року в Державній службі фінансового моніторингу заявляли, що за кордоном заблоковано активи колишніх чиновників часів Януковича на суму близько $260 млн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154313
 
 
 Топ коментарі
 
Соевая банда давно уже распилила эти деньги, а нам лохам втирают, что не вернули.
 показати весь коментар
 
А прихильники петі на тутешньому форумі потужно репетували про повернуті й конфісковані в бюджет України 1,5 лярди зелених єнотів, вкрадених першим хряком та його оточенням .. І югко про це триндів, і останній блог тут на цензорі тетянки чорновол - теж про це був.. Невже брехали? Чи потужно розікрали ті 1.5 лярди?
 показати весь коментар
 
Так сыньоносый снял аресты со всех счетов шоблы януковской
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
- Напишите комедию в стихах, как Грибоедов!
- Он плохо кончил!(с)
 показати весь коментар
 
Другий шанс Каська показати власну ефективність. Невже на цей раз Рябошапко помішає.?
 показати весь коментар
 
 
Яскрава робота свині порошенка і його кума югка... 100% злив і продажа України і її інтересів
 показати весь коментар
 
 
Рука руку моет. Педро не зря принял участие в создании Партии Регионов.
 показати весь коментар
 
 
Чем тебе не нравится ПР ? ))) Зеленые зарыганные сопли из Трусакавца лучше?
 показати весь коментар
 
 
Но зато как он удовлетворил СОБСТВЕННЫЕ интересы!
В принципе он в президенты шел не интересы какой то там Украины и ее народа удовлетворять!
 показати весь коментар
 
 
Невже хтось серйозно намагався ті кошти повернути, а не переоформити їх на себе?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Соевая банда давно уже распилила эти деньги, а нам лохам втирают, что не вернули.
 показати весь коментар
 
 
Ну, во первых - в бюджет, а во вторых, там речь шла не о возврате из-за рубежа, а о конфискации по закрытому решению районного суда с Донбасса. Мутная, кстати история - с кого именно, что именно и как реально взыскали.
 показати весь коментар
 
 
Есть доказательства? В студию!!! У Каська появился уникальный случай проявить себя в "ЗЕ-команде" - и деньги украденные, Украине, вернуть, и показать свою эффективность... Глядишь, и Рябошапку "подсидит", сам Генпрокурором, станет...
 показати весь коментар
 
 
Смени методичку или новой нет? У тебя есть конкретные данные, кто что распилил? Цифры, приговоры? Или твой высер, как портновская дешёвка? По Порошенко уже не прокатит, учти, зеб. Где пруфы? В студию! Ежели,их у тебя нет, значит врёшь. Врать нехорошо. А теперь слушай. Касько мудозвон ещё тот, задвигает пи..дунка там, где кишка тонка чё то сделать. Вот Лондон доказал, что Беня - вор и мошенник! А почему? А потому, что профи в НГУ, (да да и Лера тоже!) подготовили для Лондонского высокого суда безупречные с юридической точки зрения, материалы. У Касько были все возможности наказать рыгов 5 лет назад. И ШТО? Где результат? Что он сделал? Ах, суды не те? А качество подготовки материалов какое было? Ах, уволили? Теперь Касько обиженый прошлой злочинной владой. Теперь Зекоманда его вернула. Будет он о деле думать, или он - ручной бобик сводить счёты с папередниками? Вот пусть доведёт до суда пару дел, типа Лукаш, Ефремова (там Рябошапка уже анонсировал, дай бог если так), вот тогда можно будет говорить, что он не ишак. А пока....Ему нет веры.
 показати весь коментар
 
 
если Мародьора не посадят, грош цена новой прокуратуре
 показати весь коментар
 
 
В какой Вселенной лондонский суд ДОКАЗАЛ,что "Беня-вор и мошенник". Что ж ті так топорно врешь?
 показати весь коментар
 
и это говорит мудак, который развалил дело против Курченко..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ой, так наша бубочка все вернет! Все деньги проклятых рыгоАналов. бене)))))) ну и себе любимому! Он истинный патриот Украины, и никогда фуем не играл в бане для януковоща, ум честь и совесть порядочных людей!
 показати весь коментар
 
 
ну алкаш не вернул ждем от бубочки😁
 показати весь коментар
 
 
если начинать отбирать у Пэтрыка в день по 1 магазину Рошен - Пэдрык будет сдавать ровно 1 своего в день.. чистая математика
 показати весь коментар
 
 
А прихильники петі на тутешньому форумі потужно репетували про повернуті й конфісковані в бюджет України 1,5 лярди зелених єнотів, вкрадених першим хряком та його оточенням .. І югко про це триндів, і останній блог тут на цензорі тетянки чорновол - теж про це був.. Невже брехали? Чи потужно розікрали ті 1.5 лярди?
 показати весь коментар
 
 
Может то касько звездит? Дятелко, перед тем как стучать, убедись что клювом не по гамну попадаешь
 показати весь коментар
 
 
может просто то бабло зашло на счета панамского гетьмана, а они грешным делом перепутали личные счета с государственными?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ага, это тебе путлер или зелебоба сказал, неважный ты наш? Иди соси у хозяев, кремлевский лизун. Не отвлекайся
 показати весь коментар
 
 
Так сыньоносый снял аресты со всех счетов шоблы януковской
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так зелений прапор Каську в руки ! Нехай тепер він і вся "нова влада" слуг урода і поверне в Украхну все бабло, що вкрав Януковіч. А за одне і все бабло , що Бєня зі своїм подєльніком скомуніздив з Привату... А щоб швидше було то нехай і Великого Інквізитора Портянку до тої справи залучить ...
До речі, а скільки буде винагороди по новому Закону з тих 55 мільйонів доларів США , які Бєня вивів в офшори на рахунки приЗєдєнта Монікі Зеленскі ? Бо тут заява одна є... 😃
 показати весь коментар
 
 
как так!??? Югик нам втирал, шо армию построили на эти денжища!
 показати весь коментар
 
 
То не Югик, а Сирожа Пашинский на пару с Танюхой Черновол о том трубили. За 3,5 року Україна не повернула з-за кордону жодної копійки у справах оточення Януковича, - Касько - Цензор.НЕТ 7249
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зебилы, да у вас там групповуха))
 показати весь коментар
 
А шо Вовік про це казав на марахвонє? Нічого? Дивно...
 показати весь коментар
 
Это наверное те 1,5 лярда , которые типа конфисковали и на которые типа гетьман восстановил ПВО вокруг Киева ?
 показати весь коментар
 
Вот только ни кто ни одного ни другого не видели , кроме разговоров
 показати весь коментар
 
А ты видел армию нашу? Которая до сих пор собирает деньги по людям на подштаники и тепловизоры. Вот так они ее и построили самую сильную армию в Европе. Все военные разработк которыми Парашенко хвастался как были в одном експерементальном екземпляре так и остались. А десятки миллиардов долларов которые нам дал Запад и США пошли на офшоры.Вот поетому весь мир и Европа и Трамп на нас такие злые и требуют капитуляции. Потому как они уже устали бороться с нашими коррупционерами.
 показати весь коментар
 
 
Пипец, вот это винегрет в голове! ЗачОт!
 показати весь коментар
 
 
А теперь вспомним о нескольких годовых прокурорских бюджетах, которые превышают разискиваемые суммы
 показати весь коментар
 
 
А казали за клована все піде-поїде як на шмарклях.
 показати весь коментар
 
Яноковощ отсыпал немного из мешка Йугику и Парашенку и плевали они на вас всех.
 показати весь коментар
 
 
Це була пэремога!!!!!!! Если бы вернула то Путен напал
 показати весь коментар
 
 
15.02.2019 Мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича. ВИДЕО

...от украинцев мы не видели издания даже указания о гражданском аресте средств.
 показати весь коментар
 
 
внезапно... а деньги по иску к газпрому, за который кобелев себе 8 лям долларов из гос бюджета выписал, где?
 показати весь коментар
 
 
Да, так мы получили миллиарды долларов от Газпрома ? Или как всегда. Премии уже пропили и потратили, а иск так и не выиграли.
 показати весь коментар
 
ну так вперед, касько!
сколько ж вам порох еще палки в колеса будет вставлять.
 показати весь коментар
 
 
картавое брехло ! должно сидеть в соседней с петей камере

 показати весь коментар
 
 
Было бы удивительно если бы вернули накраденное. Не для этого барыга ставил плокулола.
 показати весь коментар
 
 
И не вернет никогда потому что вы там все ***** . каждому по Рябошапке ! Касько , ты сейчас чем занят в ГП , а тем что легализуешь свою квартиру переданную , как служебную или ,что то не так ? Давид был решительный и порядочный ,а вы все луценки ,шокины .
 показати весь коментар
 
Я уже даже теряюсь - одни давиды пролезли во власть. Голиафов погнали, а сами уселись на их место. Но почему-то обосрались судить голиафов, наверное потому что давиды - очень добрые
 показати весь коментар
 
Ворон .ворону ....Не сади и не посажен будешь...С Давидами во власть прошли и Голиафы .
Килограммы долларов определяют степень лояльности .
 показати весь коментар
 
Я вот одинаково ржу с визгов под роликами Дубинского, и с воплей в коментах блога Антиколорадоса.

Две крайности, но обе выглядят как будто в детсаду сделали психлечебницу. Ну, либо еще мона подумать что все эти идиотские инфантильные высеру пишут тролли.
 показати весь коментар
 
 
Прихильники Зеленського, не треба скигити! "Беріть лопату" і працюйте. З 20 травня - нова влада. Скоро вже шість місяців. Де ваші результати?
 показати весь коментар
 
в т.ч. из-за этого на Петка говорят шо вор и коррупционер.
сна самом деле - за просто так простить миллиарды бандюкам? или за "позолотить ручку"? или у них на него тоже "что-то есть"?

Есть еще один вариант - Бок Яхве явился в образе горящей дырки от бублика и запретил Петке трогать бандюков, ибо "ближнего надо любить и прощать" За 3,5 року Україна не повернула з-за кордону жодної копійки у справах оточення Януковича, - Касько - Цензор.НЕТ 9126
 показати весь коментар
 
Кстати, а что удалось вернуть Украине из денег Лазоренко?
 показати весь коментар
 
Сегодня совокупный Зебил ( если оценить все ЗЕвысеры в коментах) пробил очередное дно по уровню кретинизма. По шкале Зебилизма - уже близко к абсолютному нулю. Поток сознания. Точняк, как у ГлавЗе на 14 часовой прессухе. Там ноль уже был зафиксирован.
 показати весь коментар
 
Не плюй в колодец, сам из него пить будешь...😀😀😀😀За 30лет наши элиты хорошо усвоили😀😀😀
 показати весь коментар
 
А чем выхвалявся юГидически необГазованный юГа?
Хуже того, отставленного 15 лет назад с министров Кузьмука только на днях уволили с действительной военной службы в армии. Интересно, впустую потраченных средств на содержание в сверхштатных советниках цельного генерала армии, включая все виды довольствия (денежное содержание, обмундирование, служебное помещение, медицина, транспорт и др.) хватило бы на взвод срочной службы или на роту? В масштабах АТО или ООС это ничего не решило бы, а охрану любого сгоревшего арсенала могло бы усилить кардинально. Шо Кузьмук мог дельного насоветовать - как не угореть от денатурата?
Жертвовавшие на армию лохами себя не почувствовали?
И Кузьмук такой не один. Сейчас отставленный Оберполицмейстер Князев в наивысшем генеральском полицейском звании советует Авакову. От шо может насоветовать ярко выраженный рогопил (шоб не сказать - олигофрен) с заплетающимся в зубах языком?
Зато всучить ФОПам по кассовому аппарату - это пожалуйте.
 показати весь коментар
 
И шо? Это значит что при кловане уже этим ни кто заниматься не будет, раз при Порохе не занимались? Железная отмазка! Опять зелохов разводят.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору