 В Естонії російськомовних солдатів-строковиків зобов'язали вивчати державну мову

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Метою навчання є поліпшення знання естонської мови, що сприяє кращій інтеграції в естонське суспільство, а також зміцненню позицій військовослужбовців у Силах оборони", - розповів у четвер Естонському телебаченню начальник пресслужби Сил оборони майор Арво Йиесалу (Arvo Jaesalu).

За його словами, для частини солдатів недостатнє володіння естонською мовою є проблемою, оскільки їхня підготовка, зокрема, навчання водінню автотранспорту, ведеться естонською мовою.

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Курси естонської мови проводилися в Силах оборони з 2016 року на добровільній основі. Цього року обов'язкове навчання мають пройти близько 310 солдатів із приблизно трьох з половиною тисяч військовослужбовців-строковиків.

Заняття проводять двічі на тиждень професійні викладачі у вільний від солдатської служби час.