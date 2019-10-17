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Все про:армія (2588) Естонія (269) мова (398)

 В Естонії російськомовних солдатів-строковиків зобов'язали вивчати державну мову

В Естонії почали в обов'язковому порядку навчати естонської мови російськомовних солдатів-строковиків, які слабо володіють державною мовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Метою навчання є поліпшення знання естонської мови, що сприяє кращій інтеграції в естонське суспільство, а також зміцненню позицій військовослужбовців у Силах оборони", - розповів у четвер Естонському телебаченню начальник пресслужби Сил оборони майор Арво Йиесалу (Arvo Jaesalu).

За його словами, для частини солдатів недостатнє володіння естонською мовою є проблемою, оскільки їхня підготовка, зокрема, навчання водінню автотранспорту, ведеться естонською мовою.

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Курси естонської мови проводилися в Силах оборони з 2016 року на добровільній основі. Цього року обов'язкове навчання мають пройти близько 310 солдатів із приблизно трьох з половиною тисяч військовослужбовців-строковиків.

Заняття проводять двічі на тиждень професійні викладачі у вільний від солдатської служби час.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154311
 
   
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Хто з Естонії, підкажіть. Хіба можна бути громадянином Естонії не знаючи її мови? І хіба може "негромадянин" відбувати строкову службу?
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Везде можно, если ты не на государственной службе.
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Дійсно. Прожити від народження в Естонії та не знати естонської мови. Недарма таким паспорт аленя видають:
В Эстонии русскоговорящих солдат-срочников обязали изучать государственный язык - Цензор.НЕТ 7713
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Денис завжди топить за рф, помічено неодноразово.
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А в нас хіба по іншому? Відмінність лише в тому,що не видають паспорт алєня....
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Ничего удивительного, обычная практика любой страны. На госсулжбе нужно знать госязык.
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Русофоби такі вони русофоби. Дорусофобуються, що ті повтікають. Їм краще вивчити китайську, воні їм рідніша. Молодці естонці, так би в нгас. Але ми вибрали малороса. А якщо серйозно, то там, де немає кацапів, там мир і благодать. А де кацапи, там скрізь написано, що ми за мир, а в дії тількит війна і нестабільність. Такі вони московити!
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В СССР в армии учили русскому язьіку вьіходцев из отдаленньіх республик , правда , не преподаватели , и не в свободное от службьі время. Но то такє , а єстонцьі все правильно делают.
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кто учил? Сержант матюками и поджопниками? Я встречал клоунов , которые через полгода службы без разговорника ни гу-гу, или приходили толпой, взяв одного , который хоть немного понимает...
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Правильно роблять, виправляючи з часом наслідки колоніального минулого при СССР-і. Громадянин, що не володіє мовою титульної нації- нонсенс. В УкраЇні, нажаль, теж є такі випадки, наприклад в Закарпатті, ми теж енергійно почали виправляти такі помилки, викликаючи шаленний супротив Угорщини, яка мріє покласти око на цю частину України, чи хоча б на тамтешніх українських громадян, використовуючи їх в якості рабсили, вихованої і підготовленої Україною надурняк.
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Эстонский язык близкий к финскому, угрофины разберуться.
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русскагаварящие челюсти менять будут
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-недавно рассказал эстонцам о том какие они тормоза . - и они тебя не побили ? - побили. через две недели.
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уже третьи сутки висели над полигоном эстонские парашютисты...
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естонці знаються на екзекуціях ...********** з армії повернуться інвалідами ...вивчать мову
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Державною мовою національної більшості країни не можуть розмовляти тільки гості, окупанти та зрадники.
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