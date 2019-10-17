 У Росії хочуть визнавати українців носіями російської мови без співбесіди

Відповідні зміни пропонується внести до статті 331 закону "Про громадянство Російської Федерації", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Відповідно до частини першої статті 331 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації" іноземні громадяни або особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови, тобто особами, які володіють російською мовою і повсякденно використовують її в сімейно-побутовій і культурній сферах, у разі , якщо ці особи або їхні родичі по прямій висхідній лінії постійно проживають або раніше постійно проживали на території Російської Федерації або на території, яка належала до Російської імперії чи СРСР, у межах Державного кордону Російської Федерації, за результатами співбесіди, проведеної з ними комісією з визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови (комісія)", - нагадали в пресслужбі уряду РФ.
"Проєктом федерального закону передбачається можливість визнання комісією носіями російської мови без проходження вищезгаданої співбесіди громадян Республіки Білорусь і громадян України, які вільно володіють російською мовою, під час подання особисто заяви про визнання їх носіями російської мови і за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 331 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації". Порядок подання таких заяв буде визначатися Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації", - пояснюється в повідомленні.
Крім того, зазначають у пресслужбі, наразі відсутній єдиний підхід до проведення комісіями співбесід з претендентами на громадянство РФ. Так, в одних випадках співбесіда проходить з використанням аудіо-, відео- та мультимедіа матеріалів, в інших проводиться тестування на знання російської мови. У зв'язку з цим з метою поліпшення якості роботи комісій законопроєктом пропонується наділити МВС РФ повноваженнями з визначення за погодженням з Міністерством освіти єдиних критеріїв визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови, порядку розроблення, використання та зберігання контрольних вимірювальних матеріалів, використовуваних під час проведення комісією співбесіди з іноземним громадянином або особою без громадянства.
Мать, помню, как-то "учительский" анекдот, рассказывала:
"Приезжает в школу, в российскую "глубинку", комиссия из облОНО. "Открытый" урок русского языка. Учительница провела его. На перемене комиссия собралась в "учительской". Один из членов комиссии спрашивает учительницу:
- Послушайте... Урок вы вели нормально, тема раскрыта неплохо... Меня приводит в недоумение одна деталь: почему ваши ученики так странно говорят - "упавши", "поднявши", "вставши", лягши"?...
- А они у нас так привыкши..."
Кажу, що шукайте пакети из написом "Sugar" (звучить як "шуга"). Через декілька хвилин вона знову підбігла: "А ви нє подскажєте как в английском язике пишется буква "Ш".
«Йду по Ніжину. Зустрічаю знайомого. «Крутий» бізнесмен - свій завод продтоварів, купа продуктових магазинів… Розумний чоловік - дві вищі освіти, однак, «апломб» - «зашкалює"…
- Привіт!
- - Привіт…
- Слухай, що це з грибами? Поїхав у ліс, хотів назбирать, бо люблю це діло, а в ньому пусто, хоч і дощі недавно, гарні, пройшли…
- Так поїдь на луги… Товариш, на днях, розповідав - поїхав, так за дві години три відра печериць, набрав… Більше всього там, де корови пасуться та серуть…
Той, зверхньо так:
- Робить мені нічого - в гамні печериці, виколупувать… Я краще в магазині шампіньйонів куплю…".
русский украинский (литературный русский)
русский молдавский
русский брайтон-бичский и
русский русский (матерный диалект русского литературного)
Тому, що google translate не розрізняє інтонацію! А русскій язик в повсякденному спілкуванні включає лише 2 слова що означають статеві органи, вимовлені, або написані в різних інтонаціях!
Я б додав: "Окрім татарських, та слів романо-германської групи"
Люди добрі, первий наклад словника В.Даля, який мав назву "Толковый словарь ВЕЛИКОРУСКАГА НАРЕЧИЯ РУСЬКОГО ЯЗЫКА" був ЗНИЩЕНИЙ вщент! Единий примірник з грифом "таємно" був відправлений у архів. А до друку цей словник, вже у іншому форматі (сильно перекручений) і під назвою "Толковый словарь руSSкого языка" потрапив аж через 40(!) років!! Коли самого Даля вже не було на цим світі.
Тобто це московіти розмовляють вкраденою у нас і "дуже перекрученою українською(руською)"!
П.С. Британська енциклопедія стверджує, що ******* українська - старша за т.зв. "******* расєйську".
П.П.С. Українська має 250 тис. слів. Расєйська - 130 тис.
І право користуватися цим суржиком крім - офіційний установ, дитячих садків, шкіл, вищих навчальних закладів , телебачення...