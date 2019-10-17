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 У Росії хочуть визнавати українців носіями російської мови без співбесіди

Російський уряд сьогодні, 17 жовтня, розгляне проєкт закону про визнання уродженців України та Білорусі носіями російської мови без проходження співбесіди під час звернення за отриманням громадянства Росії.

Відповідні зміни пропонується внести до статті 331 закону "Про громадянство Російської Федерації", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до частини першої статті 331 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації" іноземні громадяни або особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови, тобто особами, які володіють російською мовою і повсякденно використовують її в сімейно-побутовій і культурній сферах, у разі , якщо ці особи або їхні родичі по прямій висхідній лінії постійно проживають або раніше постійно проживали на території Російської Федерації або на території, яка належала до Російської імперії чи СРСР, у межах Державного кордону Російської Федерації, за результатами співбесіди, проведеної з ними комісією з визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови (комісія)", - нагадали в пресслужбі уряду РФ.

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"Проєктом федерального закону передбачається можливість визнання комісією носіями російської мови без проходження вищезгаданої співбесіди громадян Республіки Білорусь і громадян України, які вільно володіють російською мовою, під час подання особисто заяви про визнання їх носіями російської мови і за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 331 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації". Порядок подання таких заяв буде визначатися Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації", - пояснюється в повідомленні.

Крім того, зазначають у пресслужбі, наразі відсутній єдиний підхід до проведення комісіями співбесід з претендентами на громадянство РФ. Так, в одних випадках співбесіда проходить з використанням аудіо-, відео- та мультимедіа матеріалів, в інших проводиться тестування на знання російської мови. У зв'язку з цим з метою поліпшення якості роботи комісій законопроєктом пропонується наділити МВС РФ повноваженнями з визначення за погодженням з Міністерством освіти єдиних критеріїв визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови, порядку розроблення, використання та зберігання контрольних вимірювальних матеріалів, використовуваних під час проведення комісією співбесіди з іноземним громадянином або особою без громадянства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154310
 
   
 Топ коментарі
 
Це як визнавати носіями ВІЛ без аналізу?
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В Украине нужно не второе гражданство разрешать а принимать закон о лишении украинского гражданства всяких хлам и обладателей второго паспорта, но у нас припезденты меняются а яиц нету принять такой закон.
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ви там що на своей парашке, зовсім їібануті???
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Недоработка. Туда же и граждан Китая надо, иначе все равно демографическую дырку не заткнуть
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в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССРИсточник: https://censor.net.ua/n3154310


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Выпускников филологических факультетов педВУЗов Украины и Беларуси, уже давно пора приглашать в Россию, для преподавания русского языка в школах... Потому что они "русский" язык знают намного лучше, чем "рассеяне"...
Мать, помню, как-то "учительский" анекдот, рассказывала:
"Приезжает в школу, в российскую "глубинку", комиссия из облОНО. "Открытый" урок русского языка. Учительница провела его. На перемене комиссия собралась в "учительской". Один из членов комиссии спрашивает учительницу:
- Послушайте... Урок вы вели нормально, тема раскрыта неплохо... Меня приводит в недоумение одна деталь: почему ваши ученики так странно говорят - "упавши", "поднявши", "вставши", лягши"?...
- А они у нас так привыкши..."
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па-русскі можна говорити як завгодно і все буде правильно...це ж тобі не українська мова, де і так не можна, і сяк не можна, і ніяк не можна...вєлікіє русскіі палучілісь бєлиє русскіє палучілісь а малиє русскіє штота нє палучяюцца...
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Колись я був за бугром в магазині Wallmart. Підходить російска бабка й питає: Ви нє подскажєтє как будет слово "сахар" по английски, а то найті нікак нє могу.
Кажу, що шукайте пакети из написом "Sugar" (звучить як "шуга"). Через декілька хвилин вона знову підбігла: "А ви нє подскажєте как в английском язике пишется буква "Ш".

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Ясно... Посміявся від душі... Так у англійській мові говорять одне, а пишуть - інше, як і в російській, вона не знала? Там же правопис не мінявся, десь із століття 15-го!!! Ну наші далеко не відстали... Говорив учора з товаришем, про грибне полювання, в цьому році. Розповів він "свіжий", "живий" анекдот: "
«Йду по Ніжину. Зустрічаю знайомого. «Крутий» бізнесмен - свій завод продтоварів, купа продуктових магазинів… Розумний чоловік - дві вищі освіти, однак, «апломб» - «зашкалює"…
- Привіт!
- - Привіт…
- Слухай, що це з грибами? Поїхав у ліс, хотів назбирать, бо люблю це діло, а в ньому пусто, хоч і дощі недавно, гарні, пройшли…
- Так поїдь на луги… Товариш, на днях, розповідав - поїхав, так за дві години три відра печериць, набрав… Більше всього там, де корови пасуться та серуть…
Той, зверхньо так:
- Робить мені нічого - в гамні печериці, виколупувать… Я краще в магазині шампіньйонів куплю…".
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Росії не важливо, що говорять українці. Росії важливо, щоб українці говорили все, що завгодно, але російською мовою.
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Особисто я не проти щоб вата отримувала мокшанське громадянство, АЛЕ за двох умов: 1) Вони автоматично позбавляються українського громадянства і 2) вони забирають всі свої лахи і вйобують на х#й за межі України без права повернення.... Готовий скидатися на квитки для бажаючих в один кінець))))
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Раша правдами і неправдами хоче доєднати більшу частину України до своєї імперії. І, схоже, якась суттєва частина українців була б не проти повернутись в СРСР. Наприклад гандони з Лугандону. Але відправившись в бік СРСР вони туди так і не дійшли, а зависли у повітрі між Україною і Рашою. Облом у гандонів вийшов.
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Немає ніяких "руссскоязичнихукраінцов",а є українці з комплексом меньшовартості.
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"Людиною можна бути лише тоді, коли не розумієш російську "мову" (Я).
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РАБЫ московии вымирают, да и работать не хотят, обленились (да и не умеют уже), нужна новая рабочая сила и пушечное мясо, особенно накануне большой ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ войны по захвату новых колоний-провинций (из нынешних все соки уже выжаты по максимуму, метрополии нужны свежие ресурсы для праздного и сытного выживания)!
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в Ворде есть

русский украинский (литературный русский)
русский молдавский
русский брайтон-бичский и
русский русский (матерный диалект русского литературного) У Росії хочуть визнавати українців носіями російської мови без співбесіди - Цензор.НЕТ 8591
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Чому google translate не може адекватно перекладати тільки з руського?
Тому, що google translate не розрізняє інтонацію! А русскій язик в повсякденному спілкуванні включає лише 2 слова що означають статеві органи, вимовлені, або написані в різних інтонаціях!
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Хто з українських письменників сказав:"Вийміть з москальської мови усі українські слова - і там майже нічого не залишиться"(с)
Я б додав: "Окрім татарських, та слів романо-германської групи"
Люди добрі, первий наклад словника В.Даля, який мав назву "Толковый словарь ВЕЛИКОРУСКАГА НАРЕЧИЯ РУСЬКОГО ЯЗЫКА" був ЗНИЩЕНИЙ вщент! Единий примірник з грифом "таємно" був відправлений у архів. А до друку цей словник, вже у іншому форматі (сильно перекручений) і під назвою "Толковый словарь руSSкого языка" потрапив аж через 40(!) років!! Коли самого Даля вже не було на цим світі.
Тобто це московіти розмовляють вкраденою у нас і "дуже перекрученою українською(руською)"!
П.С. Британська енциклопедія стверджує, що ******* українська - старша за т.зв. "******* расєйську".
П.П.С. Українська має 250 тис. слів. Расєйська - 130 тис.
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Так "українська" та "білоруська", як окремі мови, виникли в столітті 15-му... А "рассейська" - у 19-му, при потомку "ефіопа" - Пушкіні, шотландця - Лєрмонтові, поляка - Грибоєдові (Грибоедов родился в Москве, в обеспеченной родовитой семье. Его предок, Ян Гржибовский (польск. Jan Grzybowski), в начале XVII века переселился из Польши в Россию. Фамилия Грибоедов представляет собой своеобразный перевод фамилии Гржибовский[3]).
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Після засекречення втрат на лугандоні та у сирії не дивно, що знадобилася термінова інвентаризація російськомовних щелеп по усьому світу. ))) Отямтеся, москалики, бо потратимо усіх!
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Кожне слово, сказане в Україні державною мовою Російської Федерації, насправді є трьома словами: Путін-Ввєді-Вайска.
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Всё правильно. Зачем какое-то собеседование? Достаточно наличия лишней хромосомы. Или на крайний случай русскоязычной челюсти. У Росії хочуть визнавати українців носіями російської мови без співбесіди - Цензор.НЕТ 5462
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Ну, що рюсскававанящие, ви вже рассеяні...... вітаю..
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В Україні потрібно офіційно визнати "рузьке език" - суржиком української мови.

І право користуватися цим суржиком крім - офіційний установ, дитячих садків, шкіл, вищих навчальних закладів , телебачення...
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Захист державної мови Російської Федерації в Україні під БУДЬ ЯКИМ ПРИВОДОМ, є підривною диверсійною діяльністю на користь Росії.
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Цікаво, а як на расєі з китайцями в цьому плані? Вони теж насітєлі рузкава йазика?
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