 Чернишов про обіцянку Кравцова забезпечити доступ до мережі Wi-Fi у поїздах: Або популізм, або "схема", де хтось спиляє грошей

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У своєму пості Чернишов нагадав про обіцянку глави правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова забезпечити доступ до мережі Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті" наступного року. При цьому Кравцов зазначав, що після реалізації проєкту щодо Київського вокзалу, залежно від результатів, "Укрзалізниця" планує за подібною моделлю запустити його в поїздах "Інтерсіті" протягом 2020 року. Серед механізмів запуску Wi-Fi у поїздах Кравцов називав інвестиції власних коштів, зазначаючи, що це збитковий варіант, а також запуск приватного інвестора, який буде заробляти на рекламі, на доступі. Однак, за словами глави УЗ, перший варіант втілити в життя не вдалося і зараз будуть пробувати другий.

Так, коментуючи ініціативи голови "Укрзалізниці", Чернишов повідомив, що якщо "поїзд їде там, де немає хорошого покриття мобільним інтернетом, то можна поставити у вагоні будь-яке обладнання, яке роздає WI-FI, однак інтернету в вагоні все одно не буде, бо щоб роздати WI-FI - треба звідкись сигнал взяти, а взяти ніде".

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За його словами, це відбувається тому, що держава досі не змогла домовитися з мобільними операторами (і з військовими!) про реформу частот 900 МГц: "Це те, що зовсім просто розрулити - але не змогли. Якби, наприклад, CDMA технологію (яка створює істотні перешкоди мобільним операторам в Україні та сусідніх країнах ЄС) відключили, то зараз би взагалі не було складнощів з перерозподілом частот у 900-му діапазоні. CDMA в Україні зараз - це Інтертелеком. Напевно, у нього приблизно 300 тис. абонентів зараз. (У Лайфселла - найменшого з "великої трійки" - приблизно 7 мільйонів), а частоти 800 і 700 - на яких у всьому світі існує швидкий інтернет саме для сіл, доріг і залізниць - там взагалі кінь не валявся ще".

"І як же нам розуміти цитату БІГ БОСА "Укрзалізниці"? Для мене все це поки що видається або популістськими обіцянками - за які хтось інший колись буде відповідати. Або просто "схемою", де хтось спиляє грошей, але нічого не побудує. Було б добре якби СЕО "Укрзалізниці" це все пояснили", - написав Чернишов.

"Ще, до речі, було б чудово, якби розповіли йому що немає окупних мереж WI-FI від реклами. Або плата за доступ - що вже майже всюди вмерло, або, як скрізь у світі, - доступ у мобільний інтернет через свій тарифний план. Це, до речі, великий привіт і творцям "Держави в смартфоні". Держава, можливо, і зайде в смартфон, але як тільки той смартфон поїде на поїзді (або на машині між містами), то Держава його відразу ж покине", - резюмував ексгендиректор "Київстару".



