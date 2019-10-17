 Рада сьогодні розгляне законопроєкти про викривачів корупції та вдосконалення діяльності ДБР

Так, першим питанням у четвер планується розгляд у другому читанні законопроєкту №1010 "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції". Документ, зокрема, пропонує доповнити закон "Про запобігання корупції" статтею "Винагорода викривачу", яка передбачає, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір якого у п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Розмір винагороди планується визначати судом у межах 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину.

Законопроєкт №2116 "Про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань" заплановано до розгляду в першому читанні, це питання стоїть сьомим питанням в порядку денному.

Крім того, депутати розглянуть у другому читанні законопроєкт №1081, що передбачає створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, №1061 - щодо управління безпекою автомобільних доріг.

До розгляду в другому читанні також заплановано законопроєкти №1231 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" та №1230 про внесення змін до Митного кодексу щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

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Серед іншого, парламентарії розглянуть у другому читанні законопроєкт №1036-1 щодо внесення депутатських запитів, яким передбачається, що на одному пленарному тижні один народний депутат може внести не більше двох депутатських запитів, а також проєкт закону №1044-1 щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом.

Порядок денний також предбачає розгляд у першому читанні двох законопроєктів №1152 та №1152-1 щодо посилення відповідальності за закупівлю за рахунок бюджетних коштів завідомо неякісних лікарських засобів, №2161 - "Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України".

Депутати також планують ратифікувати Угоду між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA), а також у зв'язку з цим внести зміни до деяких законів.

Планується також ухвалити проєкт постанови №2152 про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу РФ.