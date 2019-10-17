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 Політика України
  2025  17
Все про:Трепак (47) Медяник В’ячеслав (1)

 "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару", - заступник генпрокурора Трепак прокоментував згадку його в листуванні нардепа від СН Медяника

Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником.

Про це Трепак написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Інтернетом гуляє переписка народного депутата В.Медяника (нардеп від СН, член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. - Ред.), у якій він обіцяє комусь поговорити начебто зі мною "по сахару". Саме цікаве і смішне у цій історії те, що, як каже народне прислів’я, "без мене мене оженили". Річ у тім, що я не знайомий з паном Медяником, ніколи з ним не бачився і не спілкувався. Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару". З такими питаннями - точно не до мене", - заявив Трепак.

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Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не по сахару, - заступник генпрокурора Трепак прокоментував згадку його в листуванні нардепа від СН Медяника 01

Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "По сахару з Трепаком поговорю".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154302
 
   
 Топ коментарі
 
В Украине никто ничего не решает и никто ни за что не отвечает. Чиновники и власть грабят страну и выводят деньги в офшоры уже двадцать девять лет.
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Трепак это вроде тот кто повязал бриллиантовых прокуроров или нет? Его ещё Гриценко на выборах советовал на главу сбу или генпрокурором.
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Цікаво, від чого прізвище у людини? Від слова "тріпатися"(плескати язиком), чи від іншого якогось? Наші мудрі предки прізвиська, які потім стали прізвищами, давали влучно і, як кажуть , по ділу.
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В Украине никто ничего не решает и никто ни за что не отвечает. Чиновники и власть грабят страну и выводят деньги в офшоры уже двадцать девять лет.
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та то бабло само виводиться....рафікі тут ні прі чьом
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помню в 90-е у нас выступал ГригорийОмельченко, вот это был борец за права Народа !
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Так намотайте медянику хобот на руку и спросите. Можно его переписку заодно посмотреть, там видать много чего интересного)
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Трепак это вроде тот кто повязал бриллиантовых прокуроров или нет? Его ещё Гриценко на выборах советовал на главу сбу или генпрокурором.
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Да, тот.
Кажется, есть еще брат у него. Может, с ним по сахару хотели поговорить))
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Да ты шо？ Ото медяник взял и просто так твою фамилию написал...типа по приколу？
Гнилая отмазка...зеленого скота...
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Цікаво, від чого прізвище у людини? Від слова "тріпатися"(плескати язиком), чи від іншого якогось? Наші мудрі предки прізвиська, які потім стали прізвищами, давали влучно і, як кажуть , по ділу.
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это точно.. знавал я одного Пацюка.. как оказалось, чистый пацюк по жизни..
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Это спрашивает комарнитский）
Твои предки ныли, как комары, по твоей же логике）
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Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал в эфире телеканала NewsOne переписку нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, который обещал некоему "Саше Яровому" помочь с решением вопросов по поводу "океана" и "сахара" и поговорить по этому поводу с замом генпрокурора Виктором Трепаком.

"Я вам скажу о юридических последствиях, которые должны вытекать из этой истории. Есть основания говорить про организацию коррупционной схемы в рядах власти, в которой возможно принимают участие народный депутат, представители бизнеса и прокуратуры. Для того, чтобы установить, имело ли место это правонарушение или нет, уже завтра генеральный прокурор Украины должен внести представление в парламент о лишении неприкосновенности это депутата. Для того, чтобы законным способом изъять эту переписку. Ждем завтра подачу от генерального прокурора. Основания на самом деле для этого есть. Как есть они в переписке Радуцкого", - заявил Бортник.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/335132-prezident_utratil_kontrolj_v_svoej_komande_politolog_prizval_lishitj_neprikosnovennosti_nardepa-reshalu_medjanika
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Слуга народа так и не сдали своих кнопкодавов, они их прикрыли, демонстрируя нежелание бороться с коррупцией в своих рядах. А если они не смогут бороться с коррупцией в своих рядах, они не будут иметь морального права бороться с внешней коррупцией. Они утратят социальную поддержку. Мне кажется, что президент утратил контроль в своей команде. И должен ударить кулаком по столу и взять этот контроль в руки. Иначе они его потеряют".
Б
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Типова схема "кидал-решал" - я поговорю з тим то "решу" твої проблеми а бабки собі в кишеню. Питання тільки одне - як такі люди потрапляють у ВР???
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в цій новині прекрасне все: і новий і чесний трепак, який вапще ні слухом, ні духом, і новий і чесний слуга медяник, який на роботі решалами своїми займається, ну і, звісно, зебілятка з локшиною на вухах, які після урінотерапії вірять у світле зелене майбутнє
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