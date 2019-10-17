 "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару", - заступник генпрокурора Трепак прокоментував згадку його в листуванні нардепа від СН Медяника

Про це Трепак написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Інтернетом гуляє переписка народного депутата В.Медяника (нардеп від СН, член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. - Ред.), у якій він обіцяє комусь поговорити начебто зі мною "по сахару". Саме цікаве і смішне у цій історії те, що, як каже народне прислів’я, "без мене мене оженили". Річ у тім, що я не знайомий з паном Медяником, ніколи з ним не бачився і не спілкувався. Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару". З такими питаннями - точно не до мене", - заявив Трепак.
Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "По сахару з Трепаком поговорю".
Кажется, есть еще брат у него. Может, с ним по сахару хотели поговорить))
Гнилая отмазка...зеленого скота...
Твои предки ныли, как комары, по твоей же логике）
"Я вам скажу о юридических последствиях, которые должны вытекать из этой истории. Есть основания говорить про организацию коррупционной схемы в рядах власти, в которой возможно принимают участие народный депутат, представители бизнеса и прокуратуры. Для того, чтобы установить, имело ли место это правонарушение или нет, уже завтра генеральный прокурор Украины должен внести представление в парламент о лишении неприкосновенности это депутата. Для того, чтобы законным способом изъять эту переписку. Ждем завтра подачу от генерального прокурора. Основания на самом деле для этого есть. Как есть они в переписке Радуцкого", - заявил Бортник.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/335132-prezident_utratil_kontrolj_v_svoej_komande_politolog_prizval_lishitj_neprikosnovennosti_nardepa-reshalu_medjanika
Б