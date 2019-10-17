 Закон, що дозволяє НАБУ і ДБР здійснювати прослуховування, набув чинності

Про це йдеться в законі №1009, який опубліковано в парламентській газеті "Голос України" 16 жовтня і який набув чинності в четвер, 17 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Зазначений проєкт закону було внесено до парламенту президентом Володимиром Зеленським і ухвалено Верховною Радою 4 жовтня.

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Згідно з ним, ДБР і НАБУ внесено до списку правоохоронних органів, уповноважених знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж.

Крім того, скасовується частина "правок Лозового" до Кримінального процесуального кодексу про порядок призначення і проведення експертиз.

Також він регулює порядок розгляду кримінальних справ у судах, зокрема: вводить поняття вступної промови сторін процесу, вводить обов'язковість оприлюднення неповного, а короткого тексту обвинувального акта, а також запроваджує порядок надання доказів сторонами захисту й обвинувачення.

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Також суддя отримує право переривати виступ у разі його свідомого затягування стороною процесу.

Згідно з іншими змінами, скасовувати незаконні постанови НАБУ і САП зможе не тільки керівник антикорупційної прокуратури, а й генеральний прокурор.

Регулюється також порядок прийому на роботу в НАБУ негласних співробітників. Відповідно до закону, зазначених співробітників приймають у штат на підставі конкурсного відбору.