EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1377  33
Все про:НАБУ (2137) прослуховування (120) ДБР (563)

 Закон, що дозволяє НАБУ і ДБР здійснювати прослуховування, набув чинності

Національне антикорупційне бюро і Державне бюро розслідувань отримали право на зняття інформації з телекомунікаційних систем ("прослушку").

Про це йдеться в законі №1009, який опубліковано в парламентській газеті "Голос України" 16 жовтня і який набув чинності в четвер, 17 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Зазначений проєкт закону було внесено до парламенту президентом Володимиром Зеленським і ухвалено Верховною Радою 4 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заявив, що читає прослушку розмов учасників акцій протесту, - блогер після зустрічі в ОП

Згідно з ним, ДБР і НАБУ внесено до списку правоохоронних органів, уповноважених знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж.

Крім того, скасовується частина "правок Лозового" до Кримінального процесуального кодексу про порядок призначення і проведення експертиз.

Також він регулює порядок розгляду кримінальних справ у судах, зокрема: вводить поняття вступної промови сторін процесу, вводить обов'язковість оприлюднення неповного, а короткого тексту обвинувального акта, а також запроваджує порядок надання доказів сторонами захисту й обвинувачення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ почало проти мене справу через те, що не виніс догану заступнику, - Луценко

Також суддя отримує право переривати виступ у разі його свідомого затягування стороною процесу.

Згідно з іншими змінами, скасовувати незаконні постанови НАБУ і САП зможе не тільки керівник антикорупційної прокуратури, а й генеральний прокурор.

Регулюється також порядок прийому на роботу в НАБУ негласних співробітників. Відповідно до закону, зазначених співробітників приймають у штат на підставі конкурсного відбору.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154300
 
   
 Топ коментарі
 
Тепер за півроку всю корупцію знищать!!! Ага, розмріялися..
 показати весь коментар
 
ну.. теперь ждем публикацию разговоров Богдана и судей Окружного Админ Суда (помните, такой себе судья Волк).. или ждем публикацию разговоров Трубы и Портнова (которые, как бы даже не знакомы, но очень часто общаются по делам против Пороха)..
а вот еще будет интересно посмеяться с разговоров Кивы с очередной экскорт-модельюпомощницей депутата, где Кива передернет затвор 18 раз..
кароче, "квартал 95" можно уже списать в утиль.. два новых камеди коллектива: "НАБУ и ГБР "зажигают огни"...
 показати весь коментар
 
+ 100%!!!.. а еще послушать бы разговор Богдана и Каломойского, где они называют Вовочку Зеленой Шмарклей и ржут с его глупости и "комплекса Бонопартизма"..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тепер за півроку всю корупцію знищать!!! Ага, розмріялися..
 показати весь коментар
 
 
Теперь к указанные структуры будут самостоятельно сливать дела, без доли сбушникам.
 показати весь коментар
 
 
- Теперь я меньше миллиона не возьму, иначе добрые мулаты просто не станут меня уважать. ©
 показати весь коментар
 
 
теперь кто будет против клоуна тому аяяй
 показати весь коментар
 
 
Регулируется также порядок приема на работу в НАБУ негласных сотрудников. Согласно закону, указанные сотрудники принимаются в штат на основании конкурсного отбора.

Сексотов - по конкурсу? Жесть.
 показати весь коментар
 
 
Ты барыга, наркоторговец, взяточник, коррупционер? Нет? Так чего тебе бояться? Про что на тебя настучат? Про то, какую порнху смотришь или что? Замахали эти "понятия" про "стукачей" из зековского совка.
 показати весь коментар
 
 
Вот и гарно.Таких как Чаус и "бриллиантовые" прокуроры паковать легче будет.Грымчак и Пашинский ждут не дождуться пополнения сокамерников.Скучновато им там среди блатных.
 показати весь коментар
 
 
А как же теперь сбушнкии ифно сливать будут .
 показати весь коментар
 
 
Это неправильный закон и глупый. Это запугивание населения. Определить прослушку всё равно невозможно- так чего о ней думать?

В США запрещено ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРОСЛУШКУ В СУДЕ. Пусть меня слушают на здоровье сколько влезет- если не лень. Я всё равно об этом никогда не узнаю. А если они это предъявят в суде- то сами же и получат по шапке за это- это уголовщина. А с меня все обвинения снимут- даже полученные без прослушки.

Проще говоря- их просто в попу пошлют. Если я к примеру делаю бомбу и проболтался- и они это подслушали- то они придут и найдут у меня бомбу. Вот- эту бомбу они в суде и предъявят. А КАК они о ней догадались- кому какое дело?
 показати весь коментар
 
 
На самом деле тут с этим ещё строже- чем я сказал.
 показати весь коментар
 
Прослушка граждан США осуществляется с санкции специального суда и материалы как доказательства предъявляются в суде. Не мелите чушь.
 показати весь коментар
 
Для прослушки граждан других государств, проживающих в США, не нужна санкция суда.
 показати весь коментар
 
тану.. гоніш.. якби не було серіалу, то у нас про це ніхто не знав би
 показати весь коментар
 
ну.. теперь ждем публикацию разговоров Богдана и судей Окружного Админ Суда (помните, такой себе судья Волк).. или ждем публикацию разговоров Трубы и Портнова (которые, как бы даже не знакомы, но очень часто общаются по делам против Пороха)..
а вот еще будет интересно посмеяться с разговоров Кивы с очередной экскорт-модельюпомощницей депутата, где Кива передернет затвор 18 раз..
кароче, "квартал 95" можно уже списать в утиль.. два новых камеди коллектива: "НАБУ и ГБР "зажигают огни"...
 показати весь коментар
 
 
А я б хотів почути розмову судді Баришівського суду з посильним Коломойського. А ще хотів би дізнатись, яке рухоме чи нерухоме майно придбала та суддя після того, як виконала ту ганебну вказівку.
 показати весь коментар
 
 
+ 100%!!!.. а еще послушать бы разговор Богдана и Каломойского, где они называют Вовочку Зеленой Шмарклей и ржут с его глупости и "комплекса Бонопартизма"..
 показати весь коментар
 
 
"Не бариги" тишком-нишком продали "Мотор сiч" кацапам під виглядом китайської офшорки. Тепер рашка матиме гелікоптерні двигуни! Мажте на хлєб!
 показати весь коментар
 
 
Тоді Мотору пипець. Розвалять "до основанья, а затем". Спеців переманять до лаптестану і фсьо, заводу труба.
 показати весь коментар
 
 
Я извиняюсь, а скрытые камеры в туалетах и в банях установят? Или,- только прослушку?
 показати весь коментар
 
 
В твоем туалете хотели установить, да оказалось, что смотреть не на что.
 показати весь коментар
 
Ну, чтож... Тогда, - только слушайте... Закон, що дозволяє НАБУ і ДБР здійснювати прослуховування, набув чинності - Цензор.НЕТ 4738
 показати весь коментар
 
 
Застегни ширинку охламон - за тобой следит шпион 😁
 показати весь коментар
 
 
Уже давно существуют приложения которые в реальном времени кодируют разговоры с ключем 256 бит и через интернет соединение 3G ты можешь общаться безопасно, главное один раз при личной встрече, создать ключ и установить на оба телефона... и этим давно уже пользуются, так что думаю реальных результатов это разрешение на прослушку не даст...
 показати весь коментар
 
 
В каждой мобилке, (разработанной - неизвестно кем, и собранной - неизвестно где) заложены десятки и даже сотни "полицейских" скрытых функций (доступных - неизвестно кому), позволяющих дистанционно отслеживать географическое местоположение, передвижение, фиксировать параметры окружающей среды, активировать звукозапись по ключевым словам и фразам, анализировать акустический фон, и ещё много чего...

P.S. Есть многое на свете, друг Горацио, что не подвластно нашим мудрецам. (с) Закон, що дозволяє НАБУ і ДБР здійснювати прослуховування, набув чинності - Цензор.НЕТ 1571
 показати весь коментар
 
 
ТРУБА І «ПОРТЯНКА» - ЩО ЦЕ?
Труба завернута в «портянку»
Ржавіє в смороді вона
Зажата добре під горлянку
Оце і все труби вбрання.

«Портянка» - не випрана онуча
Що «Легітимний» зек носив
Вона брудна, але липуча
Зек викинув, хоча й любив.

Трубу онуча придушила,
Та робить все, що їй дадуть
Чи діє так смороду сила,
Поки борги не пропадуть?

Чи в ДБР є офіцери,
Що мають Україну захищати?
Чи, як «труба» корупціонери,
«Конюшні» мають вичищати?

Вже в Лондоні суди сказали,
Що Беня Україну обкрадає
В Панамі також показали
Хто нашу Україну роз'їдає.

А в ДБР «портяна» заправляє,
У них свої задачі, свої строки
Він їм усю роботу замовляє
Проти Вкраїни їхні дії і кроки.
16.10.2019 р
Анатолій Березенський
 показати весь коментар
 
 
И Украина после всего сможет где то говорить о правах человека?
Крысеныш настолько обделался ,что боиться собственной тени, чем дальше тем абсурднее законы, когда страной правит подобное , неадекватное создание , не он ,а страна теряет всякое уважение .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору