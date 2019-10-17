 Закон, що дозволяє НАБУ і ДБР здійснювати прослуховування, набув чинності

Про це йдеться в законі №1009, який опубліковано в парламентській газеті "Голос України" 16 жовтня і який набув чинності в четвер, 17 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
Зазначений проєкт закону було внесено до парламенту президентом Володимиром Зеленським і ухвалено Верховною Радою 4 жовтня.
Згідно з ним, ДБР і НАБУ внесено до списку правоохоронних органів, уповноважених знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж.
Крім того, скасовується частина "правок Лозового" до Кримінального процесуального кодексу про порядок призначення і проведення експертиз.
Також він регулює порядок розгляду кримінальних справ у судах, зокрема: вводить поняття вступної промови сторін процесу, вводить обов'язковість оприлюднення неповного, а короткого тексту обвинувального акта, а також запроваджує порядок надання доказів сторонами захисту й обвинувачення.
Також суддя отримує право переривати виступ у разі його свідомого затягування стороною процесу.
Згідно з іншими змінами, скасовувати незаконні постанови НАБУ і САП зможе не тільки керівник антикорупційної прокуратури, а й генеральний прокурор.
Регулюється також порядок прийому на роботу в НАБУ негласних співробітників. Відповідно до закону, зазначених співробітників приймають у штат на підставі конкурсного відбору.
Сексотов - по конкурсу? Жесть.
В США запрещено ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРОСЛУШКУ В СУДЕ. Пусть меня слушают на здоровье сколько влезет- если не лень. Я всё равно об этом никогда не узнаю. А если они это предъявят в суде- то сами же и получат по шапке за это- это уголовщина. А с меня все обвинения снимут- даже полученные без прослушки.
Проще говоря- их просто в попу пошлют. Если я к примеру делаю бомбу и проболтался- и они это подслушали- то они придут и найдут у меня бомбу. Вот- эту бомбу они в суде и предъявят. А КАК они о ней догадались- кому какое дело?
а вот еще будет интересно посмеяться с разговоров Кивы с очередной
экскорт-модельюпомощницей депутата, где Кива передернет затвор 18 раз..
кароче, "квартал 95" можно уже списать в утиль.. два новых камеди коллектива: "НАБУ и ГБР "зажигают огни"...
P.S. Есть многое на свете, друг Горацио, что не подвластно нашим мудрецам. (с)
Труба завернута в «портянку»
Ржавіє в смороді вона
Зажата добре під горлянку
Оце і все труби вбрання.
«Портянка» - не випрана онуча
Що «Легітимний» зек носив
Вона брудна, але липуча
Зек викинув, хоча й любив.
Трубу онуча придушила,
Та робить все, що їй дадуть
Чи діє так смороду сила,
Поки борги не пропадуть?
Чи в ДБР є офіцери,
Що мають Україну захищати?
Чи, як «труба» корупціонери,
«Конюшні» мають вичищати?
Вже в Лондоні суди сказали,
Що Беня Україну обкрадає
В Панамі також показали
Хто нашу Україну роз'їдає.
А в ДБР «портяна» заправляє,
У них свої задачі, свої строки
Він їм усю роботу замовляє
Проти Вкраїни їхні дії і кроки.
16.10.2019 р
Анатолій Березенський
Крысеныш настолько обделался ,что боиться собственной тени, чем дальше тем абсурднее законы, когда страной правит подобное , неадекватное создание , не он ,а страна теряет всякое уважение .