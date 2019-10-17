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Все про:Червоний Хрест (144) гуманітарна допомога (222) ДСНС (2102)

 Червоний Хрест направив жителям ОРДЛО 7 вантажівок із продуктами і будматеріалами, - Держприкордонслужба

Міжнародний комітет Червоного Хреста 16 жовтня направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 7 вантажівок із гуманітарною допомогою загальною вагою майже 118 тонн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

"Минулої доби через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 7 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вантажівки перевозили для жителів Донецької області продуктові набори, пластмасові труби, насоси, трасошукачі, електроди та арматуру загальною вагою майже 118 тонн", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Міжнародна організація з міграції направила жителям ОРДЛО 51 тонну гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154299
 
 
 Топ коментарі
 
помогают "жителям" ордло и дальше убивать украинцев. Это для того что бы война против Украины продолжалась.
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Кармильцы вселенной жрать хотят,жрите русский дух.
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помогают "жителям" ордло и дальше убивать украинцев. Это для того что бы война против Украины продолжалась.
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так это те 15млрд долларов помощи Украине от Европы?
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Смолы горячей членистоногим колорадам...
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Лучше б они туда 7 грузовиков с "Циклоном Б" направили...
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Лугандонці посміхаються та думають какіе же ані ібанутие ти европейци
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«Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (с) Евангелие от Матфея (гл.6, ст. 2-4)...
Левая рука раздаёт гуманитарную помощь, а правая - ужесточает санкции. Это так по христиански!
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Так санкции против Хла, а помощь украинским гражданам.
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Ух ты! Денис Пушилин, Леонид Пасечник, и иже с ними - украинские граждане?
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Глисты тоже живут в человеческом организме...
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После сюжета г+г в котором жирная, старая кошелка говорила прямов в камеру: "Давайте биндеры праклятые ,быстрее мост стройте мне,с..уки" у меня появилось желание вместо продуктов и стройматериалов,отправить бомбочку в десяток килотонн, этим самым жителям ОРДЛО...
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Ну, нельзя так... Размерность перепутали: надо мегатонн
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Если это расейское отделение Красного Креста, то я представляю шо там за материалы были доставлены...
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Ти читати не вмієш, чи що?

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3154299
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грузовик з гандонами їм відправте,щоб суч*ри не плодились.
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Да гамно прессованное с противотанковой миной внутри им отправить. Жрите на здоровье!
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За каждого убитого украинца 100 тонн гуманитарки. Нормально? Пограничники, зачем вы пропускаете свою смерть?
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