 Червоний Хрест направив жителям ОРДЛО 7 вантажівок із продуктами і будматеріалами, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

"Минулої доби через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 7 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вантажівки перевозили для жителів Донецької області продуктові набори, пластмасові труби, насоси, трасошукачі, електроди та арматуру загальною вагою майже 118 тонн", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Міжнародна організація з міграції направила жителям ОРДЛО 51 тонну гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба