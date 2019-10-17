 Червоний Хрест направив жителям ОРДЛО 7 вантажівок із продуктами і будматеріалами, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.
"Минулої доби через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 7 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вантажівки перевозили для жителів Донецької області продуктові набори, пластмасові труби, насоси, трасошукачі, електроди та арматуру загальною вагою майже 118 тонн", - йдеться в повідомленні.
https://www.62.ua/news/1662690/skolko-ludej-ostalos-v-ordlo
Левая рука раздаёт гуманитарную помощь, а правая - ужесточает санкции. Это так по христиански!
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3154299