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 Політика України
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 У "Слуги народу" буде спецзасідання фракції щодо війни і переговорів, - Арахамія

Переговорам про війну на Донбасі на мінському майданчику і загалом подіям на сході буде присвячено окреме спецзасідання парламентської фракції партії "Слуга народу".

Про це журналістам у кулуарах Ради розповів глава фракції Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Думаю, через тиждень ми будемо це планувати", - уточнив глава фракції "СН" Давид Арахамія, коли саме відбудеться таке зібрання народних депутатів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арахамія передав СБУ докази участі за гроші в акції "Ні капітуляції". ВIДЕО

"Його не можна обговорювати, це питання, фрагментарно. Там дуже велика кількість нюансів", - зазначив нардеп.

За словами Арахамії, на це засідання планують запросити міністра закордонних справ Вадима Пристайка та кількох представників України в мінській переговорній групі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154296
 
   
 Топ коментарі
 
Капітулянтів терміново збирають на сходку.. Щось в "слуг урода" пішло не так, як планувалася в їхнього кремлівського баріна 😕
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А вони нічого і не вирішують. Єдине призначення цих зє-баранів та зє-овець це своєчасно по команді "смотрящего" натиснути потрібну кнопку. Та і військових експертів серед цих клоунів ще не було помічено жодного...😕

Зєбіли, ВИ це "сделали"
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Уклоністи поговорять про війну
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мабуть для спецзасідання потрібно направити їм і спецпризначенців?
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За інсталяцію в життя формули Штанмайера ,якщо це станеться, вся ця Зе-шобла депутатів має знати ,що цим робить сробі харакірі
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Тільки мені воно схоже на гидкого дрібного опариша?
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Більшість фракції ще гірші. Однак можливо там є процентів 30 патріотів.
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Патріоттів? Там?
Патрідіотів - можливо, але не патріотів.
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Что могут решать люди, которые далекие от войны, надо с военных профессиональных экспертов создавать спецзаседание.
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А вони нічого і не вирішують. Єдине призначення цих зє-баранів та зє-овець це своєчасно по команді "смотрящего" натиснути потрібну кнопку. Та і військових експертів серед цих клоунів ще не було помічено жодного...😕

Зєбіли, ВИ це "сделали"
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Петики , обтекайте. Понятно , что стадия отрицания действительности у гетьмана-невдахи подзатянулась , но єто лечится. Сколько бьі не гавкали , а возврата к старой системе обмана и убаюкивания народа не будет. Будет процесс восстановления сильной демократической Украиньі.
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Для припинення війни потрібна політична воля, принаймні так верещали зебобіки до виборів. Ось і будуть вирішувати це питання.
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Капітулянтів терміново збирають на сходку.. Щось в "слуг урода" пішло не так, як планувалася в їхнього кремлівського баріна 😕
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Щось задумали, мабуть як народ розвести на лоха...
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Кто ведёт счёт убитых и раненых за период «просто перестать стрелять» кодламойш слуг путлераста педофилыча????
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Без новых спецкурсов в Трускавце не обойтись....зеленое стадо надо научить что ему говорить...
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Тільки президентикові не кажіть , бо в нього "тишина" , вже три дні , ніхто не стріляє . Ще чотири дні і УРА !!! Відводимо війська , ПЕРЕМОГА !!! А наші вояки гинуть ,бо комарі їх покусали !!!
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Чому зникло з аватарок - ЗЄ команда?
Україна має знати довбойопів в обличчя. У "Слуги народу" буде спецзасідання фракції щодо війни і переговорів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7812
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Правящая партия вырабатывает стратегию... Это нормально и даже хорошо!
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😀Назвать это стадо партией...это надо иметь очень большую фантазию....
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Ну кучку алкоголиков типа Луценка, Гонтаревой и тд во главе с конченым пропойцей и вором порошенко называли же партией.... Так эти в отличии от соевых еще не навредили стране. Поэтому да, Патрия.
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Вирішуватимуть коли припиняти війну. Тільки мені здається що нові бариги будуть проти.
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Ну я все понимаю...Но только не то, когда подобное пишут воены с мягких боевых диванов. У "Слуги народу" буде спецзасідання фракції щодо війни і переговорів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2466
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Тоді, воєн дивану, не пиши про "уклоністи", якщо сам з теплого офісу пишеш, а не з передової.
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забув у тебе,зеленського коміка,спитати,що і як мені писати
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"в Донбассе "
У автора рускаязичная чєлюсть?
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У войны нет сроков,Украина может односторонне закончить отойди(сдатся) ,мордор эту войну начал и не хочет заканчивать,тем более уже постоянно звучит "конфликт на востоке Украины " от наших партнеров западных,а россия постоянно акцентирует что она не сторона конфликта,а чуть ли не голубь мира,миротворец, ( ихтамнет) что можна в СН обсуждать? Как ещё в чем то уступить?
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А ніхто і не називав бойові дії війною. У нас теж, до речі.
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А что вы хотите? Если они даже не знают куда ездят с официальным визитом))))) Спутать Латвию с Литвой могли только прахфесионналы уровня Мендельвошки.
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Авжеж, Ростов вже зайнятий. Моніка до колеги в Еквадор здрисне.
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войной должно заниматься СНБО, а Слуги пусть у Тищенко в кабаках сидят)
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да нє...там вже 2 дня як тішіна....( зі слів верховного дібіла)
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уже началось
Яровой: 1.) раньше мы работали в связке с ГП (генеральная прокуратура - Ред.). Нам давали прокурора исполнителя - и сами ему писали все что нужно сделать, предварительно согласовав с Юрой (вероятно, речь о бывшем генеральном прокуроре Луценко - Ред.) (можно ли сейчас так организовать работу?) 2.) океан/сахар уже звонят спрашивают - что сделали за неделю? Можно нас состыковать с тем прокурором, на кого это распишут. Клиенту ничего не показать - уйдут к другим. 3.) организовывается система лоббистов (можно ли нас аккредитовать в этом движении?) И если у тебя что-то не получается - не стесняйся говори как есть. Мы настроены подключаться и помогать или усиливать позиции.

Медяник: Зеленый свет есть только у нашей юридической фирмы. И все дела только через наших адвокатов. По сахару сегодня тоже буду говорить. Дай мне фамилии тех, у кого дело Океану в ГП.

Яровой: Ок.

Медяник: По сахару с Трепаком (заместитель генерального прокурора Руслана Рябошапки - Ред.) поговорю.

Яровой: Ок.

Медяник: Сахар дело в НАБУ.

На этом моменте господина Медяника отвлекли и переписка закончилась.
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За "царювання" Зеленського Україна перетворилася не просто на об'єкт глузувань, а на об'єкт презирства. Якісь жалюгідні аборигени, які обрали собі у вожді клоуна.
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не забудьте перед засіданням звозити дебілів в Трускавець
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Я думала что такие слова как спецзаседание» осталось в далеком совке, таки нет
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Стiнограмма засiдання: присутнi 4 осiб Давід,Ара,Хам и Я.Виступив Кац,тобто Зельц -пропонує здатися.голосували за стоя!Зрада відміняється,всі в сад,тобто на кавртал95 (не забуваємо придбати квітки)!
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Что могут решить "по войне" те, кто в основе своей об армии (даже не о войне) знает исключительно с телевизора?
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"Война" имеет и политическое измерение, именно этот аспект и должен быть обсужден... А специфические нюансы смогут прояснить приглашенные профессионалы....
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Вот просто бегло почитаем и сразу всем понятно кого именно ненавидят порохоботы, кремляди, и пр шваль:

Давид Арахамия.

Секретарь Национального инвестиционного совета с 21 июня 2019 года
Соучредитель международной IT-компании Template Monster.
Основатель волонтёрской организации «Народный проект», которая помогает украинским военным в зоне АТО.
В 2016 году стартовал новый проект Давида - веб-платформа Weblium.
Изучал экономику в Европейском университете (магистр). Прошёл магистерскую программу Professional Management в Open University London

В марте 2014 года Давид Арахамия вместе со знакомыми открыл сайт для сбора средств на экипировку десантников 79-й бригады. С этого началась волонтёрская инициатива «Народный проект», которая стала одной из ведущих в своём роде.

В сентябре 2014 - уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, а в октябре - советником министра обороны и председателем Совета волонтёров при Министерстве обороны Украины. В ноябре 2014 стал соучредителем Ассоциации народных волонтёров Украины и куратором «волонтёрского десанта» - группы волонтёров, которые начали работать в Минобороны.

Является соучредителем ООО «МВА - Центр», ООО «Украинское агентство экспорта и инвестиций», ООО «Международный центр стратегий безопасности и обороны».


В 2014 президент Украины Петр Порошенко наградил волонтера орденом "За заслуги" 3 степени.
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Арахноид похож на больного из психушки.
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Яке там засідання "фракції"? Вони ніхто - кнопки зелені на клавіатурі, на які тисне Вова-піаніст своєю цюцюркою з 95 кварталу.
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Товарищ Дристайко!
Тут вам предлагают сойтись посередине, как завещал великий Бенин.
У "Слуги народу" буде спецзасідання фракції щодо війни і переговорів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3536

Какой будет ваш ответ, "слуги"?
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Теперь его точно ликвидируют, вопрос времени.
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А кто у него "повелитель прелести"? *****. У "Слуги народу" буде спецзасідання фракції щодо війни і переговорів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3526
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Не зря Арахамия, клялся служить Повелителю Бюджета!
Вот и отрабатывает)
https://www.youtube.com/watch?v=0Rv5sFPq7Pg&list=LLgLgdNXSddxL2CrqWMmPQYQ&index=1
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Панове, я коротенько

Спостерігаю те, що вчиняють "зелені" з Україною. На усіх фронтах.
Як діють, і як реагують на спротив народу (не "наріду")...

І у мене складається стійке враження, що так може діяти тільки людина (люди), яка має тонко виважений план. Я поясню свою думку.
Отже:
1. У партії "СН", так само як і у середовищі її очільників - не діти. Не банальні клінічні довбо....би, як би вам не хотілося в таке вірити. Просто зважте - ну, не може хоча б мінімально адекватна людина, яка усвідомлює сутність функціоналу займаної нею посади та відповідальність за неї, верзти таку х......ню, яку ми бачимо на усіх рівнях від "СН". Від Гідранта, від голови ОПУ, від очільників профільних структур, від депутатів ВР....
2. Отже, це все робиться з певною метою. Якою?..
3. Проаналізуймо їх практику діяльності. Вкидання досить нелогічного, руйнівного, дестабілізуючого посилу - а потім "відкати".

Він пожартував. Його невірно зрозуміли, тощо.

Чому так відбувається?..
Чому нам, суспільству, закидають певні тези, а потім, з огляду на реакцію на це, "відкочують" їх зміст?..
На мою думку, йде просто перевірка готовності українського суспільства до ПОДАЛЬШОГО ЗЛИВУ.
Перший етап ми, населення України, вже "вдало" пройшли у квтіні 2019. Але ж треба перевірити ще багато моментів - і от саме зараз, ІМХО, ці моменти й перевіряють. Як сприймемо?.. Як відреагуємо?..

Так, звісно, у плані перевірки реакції мова не йде за рядову "зелень" - вони є біомаса.
Перевіряють реакцію саме пасіонаріїв, "порохоботів", фронтовиків - саме вони становлять, як і раніше, найбільшу загрозу для кінцевого бенефіціанта, Єрефії.

Нас перевіряють - спроможні ми ще опиратися, чи вже готові здатися?
Я особисто не готовий подарувати їм таке "щастя".
А ви?..

У "Слуги народу" буде спецзасідання фракції щодо війни і переговорів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4717

https://bitter-onion.livejournal.com/2497510.html
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На фронте продолжатся односторонний буквально расстрел наших воинов кацапскими снайперами. Ежедневно погибшие и безнадежно покалеченные. Раньше при "мародере" писали о 200-х орках ежедневно, теперь даже об "адекватном ответном огне" ничего не сообщается. Изведут клоуны армию. Как еще бойцы и командиры держатся и не психонули по поводу этой смертельной мастурбации слуг непонятно какого народа?
Совещания они, миротворцы ху.евы проводят...
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Злити Золоту Акцію або "єщьо 100 днєй!"

Дивіться, зараз у презедента є Золота Акція -- труба в Європу. В контексті України то значить або Європа замерзне без кацапського газу аккурат на новорічне свято (а того ситі європейці не простять Меркельші, Макрону тощо) або ні, але для того вимушена буде надавити на Пуйла.
З Північним Потоком номер два - хана, дякуємо Данії. З Турецьким теж -- його нема і мабуть не буде, до фактично після виходу США з Сірії і кидання курдів Россія де-факто воює з Турцією.
В Україні рекордні запаси газу, до весни вистачіть (дякуйте Пороху та Коболєву), навесні Україна зможе приймати американський чи катарський газ в Одесі. Ну або як і було -- брати в Європі.

Але щось мені підказує, що недолуге створіння просере цю Золоту Акцію. І війна в тому чи іншому стані продовжиться і Україна втратить гроші за транспортування газа в Європу.
Просто вам про війну не скажуть по ТВ. Ви помітили, що Зєля не бачить обстріли? Наступного дня після загибелі жінки-солдата Ярослави Ніконенко він говорить "у нас уже два дня тишины". Доречі, дівчина загинула на тому самому участку, де був "фартовий" Зєля.
А що грошей не буде? Не вірите? Он тютюнові фабрики першими звалили, Ацелор Мітал вигнав гроші з України. І це тільки початом...

Як саме Зе злиє цю можливість з трубою я ще не знаю, але талант у нього неабиякий.
Дайтє єму єщьо 100 днєй!
https://bitter-onion.livejournal.com/2497962.html
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Люті новини

1. Санкции наступают!
Газпрому дистанционно через спутник отключили австрийские компрессоры. С помощью кувалды и лома компрессоры запустить не удалось. Оборудование превратилось в груду бесполезного металла. У компании есть компрессоры американского и шведского производства, однако их решили не подключать, чтобы снова не столкнуться с незапланированным отключением.
Рыдаю...

2. В Панаме открыто уголовное дело против Портнова за ложь под присягой про "панамские офшоры" Порошенко, за что тот нарвался на статью № 384 УК Панамы "за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного правонарушения".
Перед этим в Панаме закрыто уголовное дело против Порошенко по иску Портнова.
И только ДБР продолжает ползать под Портновым, стирая задницы до шейных позвонков.

3. Знаете, что интересно?
Кому болит российско-украинская война? Правильно! Порохоботам.
Теперь смотрите, Зеленский стал президентом и теперь ему нужно решать реальные проблемы с реальной войной.
А хомячкам, которые его выбрали, это не интересно: они "устали от войны".
Остались только мы. У Зеленского остались только порохоботы.
Карма сыграла с Вовой злую шутку.
В связи с этим, меня, как самого лютого и проплаченого порохобота ***т один вопрос: где можно посмотреть, сколько потратил на Армию собственных средств "простой парень из нарота", миллионер, быдлом выбранный клован-..........?

4. Какой-то ЗЕ заявил, что на месте разведения войск уже 2 дня тишина.
Так ему сказал ОБСЕ.
Кто убил за эти 2 дня двух бойцов и ранил пятерых, его не интересует.
Говорит, если такая тишина продлится еще 5 дней, будем отводить войска. Передайте долбо........у, что "фермеры" следят за каждым его движением.

5. Если бы в свое время в школьной программе по литературе вместо рассказов, как немой **л@н собаку топил, школьники читали бы "1984" и "Скотный двор" -- мы бы жили в другой стране.

Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!

И.Лютый
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"Нужно прекратить стрелять! Я и президент РФ Владимир Путин,
сделали все, что обещали, не изменяя по ходу
наши договоренности", - слуга Зеленский

У "Слуги народу" буде спецзасідання фракції щодо війни і переговорів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9232

За минулу добу окупанти 30 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"16 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, зенітних установок, гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 23 обстріли: сім разів біля Водяного, що на Приазов'ї - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1 та БМП-2, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.; тричі неподалік Авдіївки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів; двічі у районі Пісків - з мінометів калібру 120 та 82 мм гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази біля Лебединського - з мінометів калібру 82 та 120 мм і гранатометів; двічі поблизу Мар'їнки - зі станкових протитанкових гранатометів, РПГ та стрілецької зброї; біля Пищевика - з ручних протитанкових гранатометів; два рази неподалік Чермалика - з великокаліберних кулеметів; двічі біля Талаківки - зі стрілецької зброї; у районі Новомихайлівки - з підствольних гранатометів; поблизу Тарамчука - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 7 обстрілів: тричі неподалік Луганського - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів; біля Зайцевого - зі станкових протитанкових гранатометів, мінометів калібру 82 мм та зенітної установки ЗУ-23-2; біля Золотого, Новозванівки і Катеринівки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У штабі повідомили, що за минулу добу, внаслідок обстрілів, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один - отримав поранення.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12193810.html
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"в Донбассе" ? ви там взагалі з правописом не товаришуєте?
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