 У "Слуги народу" буде спецзасідання фракції щодо війни і переговорів, - Арахамія

Про це журналістам у кулуарах Ради розповів глава фракції Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Думаю, через тиждень ми будемо це планувати", - уточнив глава фракції "СН" Давид Арахамія, коли саме відбудеться таке зібрання народних депутатів.
"Його не можна обговорювати, це питання, фрагментарно. Там дуже велика кількість нюансів", - зазначив нардеп.
За словами Арахамії, на це засідання планують запросити міністра закордонних справ Вадима Пристайка та кількох представників України в мінській переговорній групі.
Патрідіотів - можливо, але не патріотів.
Зєбіли, ВИ це "сделали"
Україна має знати довбойопів в обличчя.
У автора рускаязичная чєлюсть?
https://www.facebook.com/100025462579234/videos/467297677462314/
https://espreso.tv/news/2019/10/13/zelenskogo_u_rostov_ne_pustyat_u_nogo_zemlya_palatyme_pid_nogamy_vitaliy_portnykov
Яровой: 1.) раньше мы работали в связке с ГП (генеральная прокуратура - Ред.). Нам давали прокурора исполнителя - и сами ему писали все что нужно сделать, предварительно согласовав с Юрой (вероятно, речь о бывшем генеральном прокуроре Луценко - Ред.) (можно ли сейчас так организовать работу?) 2.) океан/сахар уже звонят спрашивают - что сделали за неделю? Можно нас состыковать с тем прокурором, на кого это распишут. Клиенту ничего не показать - уйдут к другим. 3.) организовывается система лоббистов (можно ли нас аккредитовать в этом движении?) И если у тебя что-то не получается - не стесняйся говори как есть. Мы настроены подключаться и помогать или усиливать позиции.
Медяник: Зеленый свет есть только у нашей юридической фирмы. И все дела только через наших адвокатов. По сахару сегодня тоже буду говорить. Дай мне фамилии тех, у кого дело Океану в ГП.
Яровой: Ок.
Медяник: По сахару с Трепаком (заместитель генерального прокурора Руслана Рябошапки - Ред.) поговорю.
Яровой: Ок.
Медяник: Сахар дело в НАБУ.
На этом моменте господина Медяника отвлекли и переписка закончилась.
Давид Арахамия.
Секретарь Национального инвестиционного совета с 21 июня 2019 года
Соучредитель международной IT-компании Template Monster.
Основатель волонтёрской организации «Народный проект», которая помогает украинским военным в зоне АТО.
В 2016 году стартовал новый проект Давида - веб-платформа Weblium.
Изучал экономику в Европейском университете (магистр). Прошёл магистерскую программу Professional Management в Open University London
В марте 2014 года Давид Арахамия вместе со знакомыми открыл сайт для сбора средств на экипировку десантников 79-й бригады. С этого началась волонтёрская инициатива «Народный проект», которая стала одной из ведущих в своём роде.
В сентябре 2014 - уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, а в октябре - советником министра обороны и председателем Совета волонтёров при Министерстве обороны Украины. В ноябре 2014 стал соучредителем Ассоциации народных волонтёров Украины и куратором «волонтёрского десанта» - группы волонтёров, которые начали работать в Минобороны.
Является соучредителем ООО «МВА - Центр», ООО «Украинское агентство экспорта и инвестиций», ООО «Международный центр стратегий безопасности и обороны».
В 2014 президент Украины Петр Порошенко наградил волонтера орденом "За заслуги" 3 степени.
Тут вам предлагают сойтись посередине, как завещал великий Бенин.
Какой будет ваш ответ, "слуги"?
Вот и отрабатывает)
https://www.youtube.com/watch?v=0Rv5sFPq7Pg&list=LLgLgdNXSddxL2CrqWMmPQYQ&index=1
Спостерігаю те, що вчиняють "зелені" з Україною. На усіх фронтах.
Як діють, і як реагують на спротив народу (не "наріду")...
І у мене складається стійке враження, що так може діяти тільки людина (люди), яка має тонко виважений план. Я поясню свою думку.
Отже:
1. У партії "СН", так само як і у середовищі її очільників - не діти. Не банальні клінічні довбо....би, як би вам не хотілося в таке вірити. Просто зважте - ну, не може хоча б мінімально адекватна людина, яка усвідомлює сутність функціоналу займаної нею посади та відповідальність за неї, верзти таку х......ню, яку ми бачимо на усіх рівнях від "СН". Від Гідранта, від голови ОПУ, від очільників профільних структур, від депутатів ВР....
2. Отже, це все робиться з певною метою. Якою?..
3. Проаналізуймо їх практику діяльності. Вкидання досить нелогічного, руйнівного, дестабілізуючого посилу - а потім "відкати".
Він пожартував. Його невірно зрозуміли, тощо.
Чому так відбувається?..
Чому нам, суспільству, закидають певні тези, а потім, з огляду на реакцію на це, "відкочують" їх зміст?..
На мою думку, йде просто перевірка готовності українського суспільства до ПОДАЛЬШОГО ЗЛИВУ.
Перший етап ми, населення України, вже "вдало" пройшли у квтіні 2019. Але ж треба перевірити ще багато моментів - і от саме зараз, ІМХО, ці моменти й перевіряють. Як сприймемо?.. Як відреагуємо?..
Так, звісно, у плані перевірки реакції мова не йде за рядову "зелень" - вони є біомаса.
Перевіряють реакцію саме пасіонаріїв, "порохоботів", фронтовиків - саме вони становлять, як і раніше, найбільшу загрозу для кінцевого бенефіціанта, Єрефії.
Нас перевіряють - спроможні ми ще опиратися, чи вже готові здатися?
Я особисто не готовий подарувати їм таке "щастя".
А ви?..
https://bitter-onion.livejournal.com/2497510.html
https://www.youtube.com/watch?v=CqEmQpyTEeU
Совещания они, миротворцы ху.евы проводят...
Дивіться, зараз у презедента є Золота Акція -- труба в Європу. В контексті України то значить або Європа замерзне без кацапського газу аккурат на новорічне свято (а того ситі європейці не простять Меркельші, Макрону тощо) або ні, але для того вимушена буде надавити на Пуйла.
З Північним Потоком номер два - хана, дякуємо Данії. З Турецьким теж -- його нема і мабуть не буде, до фактично після виходу США з Сірії і кидання курдів Россія де-факто воює з Турцією.
В Україні рекордні запаси газу, до весни вистачіть (дякуйте Пороху та Коболєву), навесні Україна зможе приймати американський чи катарський газ в Одесі. Ну або як і було -- брати в Європі.
Але щось мені підказує, що недолуге створіння просере цю Золоту Акцію. І війна в тому чи іншому стані продовжиться і Україна втратить гроші за транспортування газа в Європу.
Просто вам про війну не скажуть по ТВ. Ви помітили, що Зєля не бачить обстріли? Наступного дня після загибелі жінки-солдата Ярослави Ніконенко він говорить "у нас уже два дня тишины". Доречі, дівчина загинула на тому самому участку, де був "фартовий" Зєля.
А що грошей не буде? Не вірите? Он тютюнові фабрики першими звалили, Ацелор Мітал вигнав гроші з України. І це тільки початом...
Як саме Зе злиє цю можливість з трубою я ще не знаю, але талант у нього неабиякий.
Дайтє єму єщьо 100 днєй!
https://bitter-onion.livejournal.com/2497962.html
1. Санкции наступают!
Газпрому дистанционно через спутник отключили австрийские компрессоры. С помощью кувалды и лома компрессоры запустить не удалось. Оборудование превратилось в груду бесполезного металла. У компании есть компрессоры американского и шведского производства, однако их решили не подключать, чтобы снова не столкнуться с незапланированным отключением.
Рыдаю...
2. В Панаме открыто уголовное дело против Портнова за ложь под присягой про "панамские офшоры" Порошенко, за что тот нарвался на статью № 384 УК Панамы "за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного правонарушения".
Перед этим в Панаме закрыто уголовное дело против Порошенко по иску Портнова.
И только ДБР продолжает ползать под Портновым, стирая задницы до шейных позвонков.
3. Знаете, что интересно?
Кому болит российско-украинская война? Правильно! Порохоботам.
Теперь смотрите, Зеленский стал президентом и теперь ему нужно решать реальные проблемы с реальной войной.
А хомячкам, которые его выбрали, это не интересно: они "устали от войны".
Остались только мы. У Зеленского остались только порохоботы.
Карма сыграла с Вовой злую шутку.
В связи с этим, меня, как самого лютого и проплаченого порохобота ***т один вопрос: где можно посмотреть, сколько потратил на Армию собственных средств "простой парень из нарота", миллионер, быдлом выбранный клован-..........?
4. Какой-то ЗЕ заявил, что на месте разведения войск уже 2 дня тишина.
Так ему сказал ОБСЕ.
Кто убил за эти 2 дня двух бойцов и ранил пятерых, его не интересует.
Говорит, если такая тишина продлится еще 5 дней, будем отводить войска. Передайте долбо........у, что "фермеры" следят за каждым его движением.
5. Если бы в свое время в школьной программе по литературе вместо рассказов, как немой **л@н собаку топил, школьники читали бы "1984" и "Скотный двор" -- мы бы жили в другой стране.
Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
сделали все, что обещали, не изменяя по ходу
наши договоренности", - слуга Зеленский
За минулу добу окупанти 30 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"16 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, зенітних установок, гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 23 обстріли: сім разів біля Водяного, що на Приазов'ї - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1 та БМП-2, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.; тричі неподалік Авдіївки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів; двічі у районі Пісків - з мінометів калібру 120 та 82 мм гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази біля Лебединського - з мінометів калібру 82 та 120 мм і гранатометів; двічі поблизу Мар'їнки - зі станкових протитанкових гранатометів, РПГ та стрілецької зброї; біля Пищевика - з ручних протитанкових гранатометів; два рази неподалік Чермалика - з великокаліберних кулеметів; двічі біля Талаківки - зі стрілецької зброї; у районі Новомихайлівки - з підствольних гранатометів; поблизу Тарамчука - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 7 обстрілів: тричі неподалік Луганського - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів; біля Зайцевого - зі станкових протитанкових гранатометів, мінометів калібру 82 мм та зенітної установки ЗУ-23-2; біля Золотого, Новозванівки і Катеринівки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У штабі повідомили, що за минулу добу, внаслідок обстрілів, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один - отримав поранення.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12193810.html