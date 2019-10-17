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Все про:Іспанія (254) протест (1010) спецпризначенці (121)

 МВС Іспанії направило сотні спецпризначенців у Каталонію

Правоохоронні сили в столиці іспанської провінції Каталонія Барселоні будуть посилені чотирма підрозділами сил спеціального призначення національної поліції Іспанії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє 16 жовтня іспанська газета El Pais.

"Міністерство внутрішніх справ переносить протягом найближчих декількох днів у Каталонію ще 200 працівників спеціальних підрозділів поліції, щоб підсилити місцеву поліцію в очікуванні продовження серйозних заворушень, які почалися після судових вироків лідерам каталонських сепаратистів", – йдеться в повідомленні.

Утім, наголошується, що боротися безпосередньо проти протестувальників спецпризначенці не будуть; бійці спецпідрозділів візьмуть на себе завдання охорони державних органів влади, казначейства, поліцейських відділень, а також важливих об'єктів інфраструктури зв'язку та енергопостачання – під охорону потраплять будівлі аеропорту El Prat, порту Барселони, кількох станцій місцевої залізничної компанії AVE та атомних електростанцій Аско і Ванделлос.

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Вирок дев'яти лідерам сепаратистського руху, які звинувачувалися іспанським судом в організації протестів з метою відокремлення Каталонії від Іспанії, призвів до масових виступів у Каталонії. Протестувальники заблокували аеропорт, перекрили траси і залізницю, влаштували заворушення в каталонській столиці.

Мітинги каталонського сепаратистського руху традиційно були ненасильницькими. Але за дві ночі жорстоких зіткнень між поліцією і протестувальниками постраждали понад 200 осіб.

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Нагадаємо, 14 жовтня Верховний суд Іспанії визнав дев'ятьох каталонських лідерів винними в заколоті й розтраті у зв'язку з організацією референдуму про незалежність регіону у 2017 році. Максимальний термін ув'язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас - за підбурювання до заколоту і розтрату державних коштів.

23-26 травня в державах ЄС відбулися вибори депутатів Європарламенту, на них Карлес Пучдемон був обраний депутатом ЕП від каталонської коаліції "Вільні для Європи" (Lliures per Europa). До Європарламенту також пройшов Оріол Жункерас, який на той час відбував попереднє ув'язнення в іспанській в'язниці.

1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність, який у Мадриді визнали незаконним. У жовтні 2017 року голова місцевого Женералітату (парламенту) Карлес Пучдемон підписав декларацію про незалежність Каталонії від Іспанії, а потім утік до Бельгії, рятуючись від переслідування з боку іспанської юстиції.

24 березня 2018 року Верховний суд Іспанії почав кримінальне провадження проти Пучдемона і ще 12 політиків. Також суд видав ордер на арешт шістьох сепаратистів, серед яких і ексглава парламенту Каталонії. 25 березня Пучдемон був затриманий у Німеччині, коли він повертався до Бельгії.

Зазначимо, що 10 листопада в Іспанії відбудуться дострокові парламентські вибори, вже четверті за чотири роки. На попередніх виборах у квітні перемогла Іспанська соціалістична робітнича партія. Вона отримала 123 місця в нижній палаті парламенту, але не змогла сформувати коаліцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154294
 
   
 Топ коментарі
 
а ким був Порошенко в лютому? коли кацапи на Крим поперлись? про мусарів і українську армію в 2014-му навіть питати не стану.....
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овощ був бздливим,тупим,жадним і промоскаленим даунбасітом.
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Учитесь наши благодетели, как подавлять сепаров. Правильно сделали бы, и Крым и Донбасс не были бы в окупации.
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***** мутить сепаратистські настрої по всьому світу.
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ху#ло передает привет. Похоже скоро в ЕС станет на одного сторонника снятия санкций больше, а протесты внезапно прекратятся как желтые жилеты во Франции.
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Сложная там, конечно ситуация. Каталония имеет свою культуру и язык... Сложно как-то это судить.
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Давай повернемось в первіснообщинний лад, хай кожне поселення буле незалежною "державою". Цих мудил-сепарів треба так "прати", щоб вони по під полоси на асфальті повзали, на дорогах які вони поперекривали. В Україні було 2 Майдани, ніхто доріг не перекривав, а ці мразі перетворили життя цілого регіону на пекло- лбди не можуть ні в Ьарселону заїхати ні з неї, до аеропорта 10 км пішки топай
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У меня много друзей в Испании, так вот многие из них с позитивом говорят о Франко... Не знаю, это их дело. Там своя история и свои проблемы.
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Учитесь наши благодетели, как подавлять сепаров. Правильно сделали бы, и Крым и Донбасс не были бы в окупации.
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т.е. в Крыму были сепары, и никаких русских войск? Гражданская война?
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В далёком 2014 году Порошенко мог сделать точно также.
Не смог или не захотел ???
Думаю следователи разберутся в чем причина бездеятельности.
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Пока у нас суды все под порохом проплаченные, никто ни в чем разбиратся не будет.
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а ким був Порошенко в лютому? коли кацапи на Крим поперлись? про мусарів і українську армію в 2014-му навіть питати не стану.....
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так виноватых нет все херои🤣🤣приказ хоть был защищать територию страны или нет?
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Как только стал президентом, мог бы послать спецназ, отряды партизанов.
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ти мабуть зовсім тупий чи троль, якщо не пам'ятаеш що тоді було в Країні і які вже!!!!!!! сили діяли як у Криму так і на Донбасі!!!!
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Отряды башибузуков и моджахедов!!! Шуравиииии...
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а в нас бл*ть в травні 14-го було підготовленого спецназу і отрядов партізанов хоч греблю гати... МВС Іспанії направило сотні спецпризначенців у Каталонію - Цензор.НЕТ 443
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Вы все идиоты, кто со мной не согласен.
Когда шел захват госучреждений на Донбассе решил бы все маленький отряд спецназа вырезав тихо нахрен всех "освободителей" под командованием Гиркина.
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Испанцы умные и смелые!
Если бы Овощ был умнее и не зассал, проблемы Крыма и ОРДЛО не существовало бы.
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овощ був бздливим,тупим,жадним і промоскаленим даунбасітом.
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Иногда кажется, что от Янека в расписанном сценарии ничего не зависело!
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Четвёртые за четыре года выборы! Вдумайтесь - вот вам настоящая демократия! Вот так надо проводить выборы и менять депутатов как перчатки, если они не защищают интересы народа! Смотрел я испанские телеканалы - у испанцев такие же х уйлованы, как и у нас - есть свой барыга и своя григян - всё один в один. Но у нас ещё есть возможность объявить импичмент. И это всё надо делать пакетом. Сегодня зеленский не справляется со своими обязанностями и его уже надо отправлять в отставку. Но второй вопрос - а не появится ещё один зеленский. Не проще избрать политически подкованного пролетария типа меня, чтобы он судил всех буржуев, которые мучали украинский народ 28 лет?
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досить нам пролетаріїв!! треба хунту, Піночета Українського!!!!
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Це називається бардак,а не демократія.
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Тут двоякая ситуация:

С одной стороны Каталуния имеет право на самоопределение, есть своя история, язык и культура. Также как и в стране басков.

С другой стороны каталанские политики довели до точки кипения тему независимости, я думаю что для того чтобы зайти в аналы истории. Картину про "рай а независимости от Испании" знатно нарисовали. Но я думаю что Испания должна была нормально обрисовать "последствия", так как Европа не признает Каталунью как независимое государство. Это означает отток туристов, таможенный режим, пошлины ( то есть цены на Валенсианские апельсины будут на 10-20% дороже, так же как и на все продукты из Европы ). Так же и продукты из Каталунии буду ДОРОЖЕ для европейцев и это означает не конкуренто способны. Грубо говоря экономикв просядет очень сильно и этого каталанцы не учитывают.
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