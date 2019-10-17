 "Я не вважала б те, що відбувається, судовою реформою", - глава Верховного Суду Данішевська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Судова влада зазвичай не бере участі в політичних суперечках. І це треба було вже щось таке зробити, щоб і ВСУ, і мені як голові довелося висловитися достатньо чітко і жорстко. Я не вважала би те, що відбувається, судовою реформою. Тому що судовій реформі має передувати як мінімум аналіз того, що вже зроблено, які проблеми існують, побачити декілька альтернатив вирішення цих проблем, а потім у співпраці з судовою гілкою влади знайти найкращі шляхи, щоб подолати виклики, які існують, і покращити судочинство, а не навпаки – створити умови для того, щоб судова система не змогла надати суспільству очікувані послуги", - сказала вона.
Данішевська зазначила, що руйнація судових органів зазвичай призводить до паузи: "Попередня реформа теж розпочиналася з перезавантаження судових органів. Вища кваліфікаційна комісія при цьому не працювала 9 місяців. Вища рада правосуддя не працювала рік. За цей час практично нічого не відбувалося у судовій системі. Так само суди втратили майже третину суддівського корпусу".
За її словами, зараз у судах не вистачає 2000 суддів, близько 15 судів закриті взагалі, більшість судів мають наповнення на третину – повинно бути 70 суддів, а працює 20: "Отже, судова система і сьогодні ще хворіє на нестачу кадрів. А руйнація органів і зменшення суддівського корпусу призведе до того, що люди ще довше чекатимуть судових рішень".
"Без жодних претензій руйнується ВСУ. Зменшується кількість суддів вдвічі. Це при тому, що на розгляді у ВСУ перебуває величезна кількість справ. Ті, які ми отримали від своїх попередників, від тих, хто раніше розглядав касаційні скарги, а також до нас щодня надходить 360 звернень. ВСУ отримав за неповні 2 роки до свого провадження близько 230 000 справ. 155 000 ми вже розглянули. І мали надію, що ми ці залишки подолаємо за найближчий рік. Адже до ВСУ надійшло поповнення. Лише в травні місяці ВСУ поповнився суддями у кількості 75 осіб", - повідомила Данішевська.
"Те, що відбувається з судовою системою, з судами, такий шалений тиск, який чиниться на суд, не дає мені можливості прогнозувати, що буде далі. Вплив йде не лише через закон. Залякування суддів, залякування Вищої ради правосуддя перезавантаженням може призвести до будь-яких результатів", - додала вона.
главное в этом деле вовремя позеленеть)))
..Здається там наполовину скорочення .
реформа це удосконалення в якісному напрямку роботи а не в кількісному(
тут звичайна підміна понять
одним словом - популізм
реформа це удосконалення в якісному напрямку роботи а не в кількісному(
тут звичайна підміна понять
одним словом - популізм
1. Сокатить судей с 200 до 100.
2. Поздписать закон,ограничивающий граждан отстаивать свои права в верховном суде.
кто то когда то внес системные косяки, вот их надо найти и исправить
+ усатый говорил у каждого косяка есть хфамилия, тоже исправить
с другой благообразные, алчные, крючкотворы судьи сознательно ныряющие в процессуальные дебри
шо для простого нариду лучше?
шоб у первых и вторых были остатки совести и порядочности
натомисть голый, холодный цинизм
уже было. результат - голодомор. может ты именно этого и хочешь????
Євреї брехали, брехали і брехали, паралельно звинувачуючи у брехні, зрадники волали про зраду, корупціонери типу Лєщенкыв та Шабуніних роздували антикорупційну істерію, а по ТБ нагнітали негатив: катастрофи, аварії, убивства, всьопрапала, поки люди не очманіли.
Врешті вони добилися свого. Тепер при владі євреї.
Питання лиш у тому, щому євреї змогли зманіпулювати народом? На яких струнах вони зіграли? На які точки натисли?
Мені здається, що одна з них заздрість, а інша жадібність.
набрать бомжей с улицы, они тоже разберутся, кто больше откашлял,
и никакой волокиты не будет,
жировать за счёт нищих сограждан устраивая дефицит и саботаж
бомжи смогут и без обучения,
и в граждан стрелять после попоек, и срока отвешивать,
за плохое исполнение роли мишени бомжи смогут,
а главное, если наладить паразитов в мантиях по
умному, то можно их и на простую пенсию отправить,
нехрен жировать за счёт нищих сограждан и заявлять
«нетукадров»
И нечего тут делать вид что надо образование,вон дурак безграмотный 42 миллонной страной управляет
или в вашей Украине бесплатная медицина ?
не думаю, что без бабла вы пролечитесь
будучи простым гражданином
всех судей надо уволить
И потом ,нет никакой гарантии что человек с улицы не захочет виллу или шикарную машину,за нужное криминалу решение.
Именно безответственность рождает вседозволенность.
только тотальная зачистка и лишение привелегий
с чем вы можете поспорить,
на кой эта блевотина про больницы ?
....
брехня в стиле «Рошен»
Спросите крымчан, донеччан, луганчан - они тоже думали, что айда в россию, хуже, чем есть в Украине, бцть не может. Теперь поняли на своей шкуре, что может. Только поздно пить Боржоми, когда почки отвалились.
, ах, да, в Украине они с ними сотрудничают,
у нас демократия
))))))) быстро только кошки родятся ))))))
кривосудие в чистом виде.
Эта звиздюлина немножко поставила бы на место "взбесившийся принтер". Озлобила бы, привлекла внимание и к КСУ, но немножко бы вернула с неба на землю.
Ибо ситуация ненормальная : в кассационных судах (ВСУ, ВССУ, ВХСУ, ВАСУ) до Порошенко работало около 400 судей. При реформе Порошенко их стало на бумаге 200, по факту сначала 120 (с декабря 2017), а потом 193 (с мая 2019). При этом дел меньше не стало, т.е. сроки рассмотрения тупо выросли. Сейчас их хотят сделать из 192 (одна недавно уволилась) всего 100. Дел снова меньше не планируется. Лёгкая математика говорит, что рост сроков рассмотрения ожидается опять в 2 раза. Лично у меня пребывание дела в кассации по 2-3 года это норма. Значит будет 4-5-6 лет. С учётом отвратительного качества работы апелляционных судов (Киев отменил в этом году каждое 4 решение по Днепру и Ужгороду, например) - это будет жесть . . .
И это при том, что работа как раз Верховного Суда за последнее время была налажена и, в целом, таки стала лучше. Вот апелляции - вот их кадровым наполнением и очищением от негатива как раз и стоило заняться. Вместо этого проблемный участок оставляют и даже по сути усиливают их влияние, а здоровый кусок системы ампутируют.
Я уже не говорю, что в верховных судьях возбуждают инстинкт самосохранения (начнут толкаться локтями по вопросу "оставьте именно меня"), что не лучшим образом отразится на работе учреждения.
Короче, дежа-вю - как Янукович гробил спецслужбы, так сейчас Зеля гробит Верховный Суд. Интересно зачем . . .
Готують повернення Іцику Клопомойськму Приватбанку. ВСУ не має заважати цьому процесу. Так само, через ручні суди євреї збираються здійснити переділ всієї влсності на свою користь. ВСУ не повинен цьому заважати.
Готують політичні репресії проти незгодних з мудрим правлінням євреїв. ВСУ не повинен цьому заважати.
Уже зараз всі на низькому старті, облизуються від перспектив, що відкриваються.
Если бы суды работали хорошо, то и не нужно было бы реформировать. Хотите работать - работайте. А тут жди решения годами и те, почти все через конверты, либо явно политические решения, как с Приватом, смотря кто у власти.
Слідкуйте за руками!
Ура товагищи! Совковые пердуны рулят.!
из незаконного макарова требует разогнать это кубло,
но они ещ и послов подкупили видимо, те за них письма пишут
Наше НАБУ 4 місяці не може прийняти по цій справі рішення.
Воно не дивно. Богдан крутився навколо Азарова, отже рило у нього добре в пуху і Портянка має на нього компромат. А Богдан має дивні відносини з Зєєєлєй, отже через нього Портянка і Зєєєлєй крутити може.
От такий вибір зробив наш мудрий нарід.
17.10.2019 г.
Планируется закрытое заседание парламентской фракции "Слуги народа".
Около 6-00 Гончарук в здании Кабмина. Секретарь СНБО Данилов в здании КМ. Идет подготовка в внеочередному заседанию правительства.
Около 5 часов утра помещение Хозяйственного Суда Киева, где должно проходить заседание по поводу реприватизации "Приватбанка", после анонимного звонка о якобы имеющих место факта нахождения в суде посторонних лиц и выноса с со здания суда предметов и упаковок взято под охрану спецподразделениями СБУ, Недалеко от здания суда заблокирована легковая машина с людьми и идет проверка документов. Заблокирована так же патрульная машина полиции подъехавшая позже на место происшествия.
Ви ж бризкаєте слиною, мовляв судді мають завелику зарплату, а на яку погодяться, скажімо, судді хоча б польські? А їм же ж треба буде ще й за відрядження платити по європейським розцінкам!