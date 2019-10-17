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 Суспільство
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Все про:Верховний Суд (455) судова реформа (894) Данішевська (22)

 "Я не вважала б те, що відбувається, судовою реформою", - глава Верховного Суду Данішевська

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська не вважає те, що відбувається, судовою реформою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Судова влада зазвичай не бере участі в політичних суперечках. І це треба було вже щось таке зробити, щоб і ВСУ, і мені як голові довелося висловитися достатньо чітко і жорстко. Я не вважала би те, що відбувається, судовою реформою. Тому що судовій реформі має передувати як мінімум аналіз того, що вже зроблено, які проблеми існують, побачити декілька альтернатив вирішення цих проблем, а потім у співпраці з судовою гілкою влади знайти найкращі шляхи, щоб подолати виклики, які існують, і покращити судочинство, а не навпаки – створити умови для того, щоб судова система не змогла надати суспільству очікувані послуги", - сказала вона.

Данішевська зазначила, що руйнація судових органів зазвичай призводить до паузи: "Попередня реформа теж розпочиналася з перезавантаження судових органів. Вища кваліфікаційна комісія при цьому не працювала 9 місяців. Вища рада правосуддя не працювала рік. За цей час практично нічого не відбувалося у судовій системі. Так само суди втратили майже третину суддівського корпусу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський знайшов час для Тома Круза, а для мене - ні. Можливо, посилають якісь сигнали, - Данішевська

За її словами, зараз у судах не вистачає 2000 суддів, близько 15 судів закриті взагалі, більшість судів мають наповнення на третину – повинно бути 70 суддів, а працює 20: "Отже, судова система і сьогодні ще хворіє на нестачу кадрів. А руйнація органів і зменшення суддівського корпусу призведе до того, що люди ще довше чекатимуть судових рішень".

"Без жодних претензій руйнується ВСУ. Зменшується кількість суддів вдвічі. Це при тому, що на розгляді у ВСУ перебуває величезна кількість справ. Ті, які ми отримали від своїх попередників, від тих, хто раніше розглядав касаційні скарги, а також до нас щодня надходить 360 звернень. ВСУ отримав за неповні 2 роки до свого провадження близько 230 000 справ. 155 000 ми вже розглянули. І мали надію, що ми ці залишки подолаємо за найближчий рік. Адже до ВСУ надійшло поповнення. Лише в травні місяці ВСУ поповнився суддями у кількості 75 осіб", - повідомила Данішевська.

"Те, що відбувається з судовою системою, з судами, такий шалений тиск, який чиниться на суд, не дає мені можливості прогнозувати, що буде далі. Вплив йде не лише через закон. Залякування суддів, залякування Вищої ради правосуддя перезавантаженням може призвести до будь-яких результатів", - додала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154293
 
   
 Топ коментарі
 
Яке *пазеленеть * ? ..За сраку свою преживає "Я не считала бы то, что происходит, судебной реформой", - глава Верховного Суда Данишевская - Цензор.НЕТ 3332
..Здається там наполовину скорочення .
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Мнение индейки - Я несчитают что Рождество хорошй праздник.
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"Я не считала бы то, что происходит, судебной реформой", - глава Верховного Суда Данишевская
главное в этом деле вовремя позеленеть)))
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А пізно, поїзд то пішов. Інща справа, наскільки пьяний машиніст.
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Яке *пазеленеть * ? ..За сраку свою преживає "Я не считала бы то, что происходит, судебной реформой", - глава Верховного Суда Данишевская - Цензор.НЕТ 3332
..Здається там наполовину скорочення .
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думаєте що скоротити то значить реформувати?
реформа це удосконалення в якісному напрямку роботи а не в кількісному(
тут звичайна підміна понять
одним словом - популізм
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думаєте що скоротити то значить реформувати?
реформа це удосконалення в якісному напрямку роботи а не в кількісному(
тут звичайна підміна понять
одним словом - популізм
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ви можете згадати коли всу зробила щось корисне? і скіьки коштів вони отримують з бюджету?
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Завдання суду робити законно, а не корисно. Це завдання ВР приймати такі закони, щоб дотримання їх приносило користь суспільству.
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у нас 28 років,як мінімум немає судів будь-яке рішення можна купити.
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Тролль, не виляй хвостом, и не переводи на другую тему. Тебе же,тупому, сказали- "каждый день в ВСУ поступает 360 дел". Так вот твои "молодые вожди"придумали простую вещь:
1. Сокатить судей с 200 до 100.
2. Поздписать закон,ограничивающий граждан отстаивать свои права в верховном суде.
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а какая разница, ни 100 ни 200 не разберутся

кто то когда то внес системные косяки, вот их надо найти и исправить

+ усатый говорил у каждого косяка есть хфамилия, тоже исправить
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Вот это правильно, все выступление пронизано обеспокоенностью быть отлдвинутой от корыта - какая социальная несправедливость!
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Узеленські рехворматори розвалюють все в турборежимі.
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Да здравствует наш суд самый "гуманный" суд в мире. Так было в кинокомедии??? Как в воду глядели
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Вот что бывет ,когда Шариков у власти слюнявит карандаш и садиться писать законы.
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Народ требует ОСО (Особое Совещание) и царицу доказательств.
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народ таблицу умножения не всю знает
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с одной стороны царица доказательств с мусором и большими кулаками
с другой благообразные, алчные, крючкотворы судьи сознательно ныряющие в процессуальные дебри
шо для простого нариду лучше?
шоб у первых и вторых были остатки совести и порядочности
натомисть голый, холодный цинизм
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Да из темы Ильича каждая прачка может руководить страной в очередной раз вышла полная фигня . Но надо заменить тот факт что дураков которые верят в ДИЧЬ за сто лет прогресса так и не стало меньше. Спасибо вам за ЗЕ мои умалишеные сограждане 🙋🙋🙋
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прачки легко заменят судей Украины, они - судьи Украины -шлак
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Та вас гадин расстрелять мало, сепары на воле, патриоты в застенках.
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вот вот. как раз ты и предлагаешь заменить право революционной целесообразностью.
уже было. результат - голодомор. может ты именно этого и хочешь????
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Мнение индейки - Я несчитают что Рождество хорошй праздник.
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Ясное дело, что это не реформа - реформой у вас называется поднятие вам з/п до сотен тыщ грн/месяц. А ныне такого не предвидится - значит не реформа!
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Ти все сам чудово розумієш, просто дурня клеїш. Ти вже давно в душі зрозумів, що тебе, і мільйони інших обдурили євреї, просто поки ти не наважуєшся це визнати в голос, духу не вистачає.
Євреї брехали, брехали і брехали, паралельно звинувачуючи у брехні, зрадники волали про зраду, корупціонери типу Лєщенкыв та Шабуніних роздували антикорупційну істерію, а по ТБ нагнітали негатив: катастрофи, аварії, убивства, всьопрапала, поки люди не очманіли.
Врешті вони добилися свого. Тепер при владі євреї.

Питання лиш у тому, щому євреї змогли зманіпулювати народом? На яких струнах вони зіграли? На які точки натисли?
Мені здається, що одна з них заздрість, а інша жадібність.
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Мне кажется даже если новая власть снизит стоимость комуналки в 3 раза, посадит Коломойского, Ахметова и Пинчука, закончит войну и повесит Путина прямо на Майдане, порохоботы всё равно будут кричать - это показуха, от снижения комуналки всем стало хуже, Ахметов с Пинчуком - патриоты, а Путин историческая личность и так поступать нельзя
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так пока новая власть делает совсем противоположное
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Сокращает в 2 раза количество судей-дармоедов, например
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нехватка кадров ?
набрать бомжей с улицы, они тоже разберутся, кто больше откашлял,
и никакой волокиты не будет,
жировать за счёт нищих сограждан устраивая дефицит и саботаж
бомжи смогут и без обучения,
и в граждан стрелять после попоек, и срока отвешивать,
за плохое исполнение роли мишени бомжи смогут,
а главное, если наладить паразитов в мантиях по
умному, то можно их и на простую пенсию отправить,
нехрен жировать за счёт нищих сограждан и заявлять
«нетукадров»
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Правильно,а также в больницы и поликлинники,наберем бомжей ,пусть лечат и оперируют нас и наших детей.
И нечего тут делать вид что надо образование,вон дурак безграмотный 42 миллонной страной управляет
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? по сути уже, или врач на эту зарплату не бомж ?
или в вашей Украине бесплатная медицина ?
не думаю, что без бабла вы пролечитесь
будучи простым гражданином
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На счет зарплаты к зеле ,я вам ничего не обещала, ответила вашими словами "набрать на улице бомжей без обучения".Мне видиться что в своем коменте именно вы проблевались, ничего конструктивного , суды должны работать проффесионально, дело не в количестве судей,может и не хватает кадров ,а в ответственности и нарушении букв закона ,сознательно, с целью наживы.
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любой гражданин будет судить профессиональнее, чем эти бандиты в мантиях,
всех судей надо уволить
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Нет. Как и любой не может оперировать проффесиональнее врача,к этому и написала вам.А за нарушения букв закона и обогащение за неправомерные решения нужно привлекать к ответственности,а не разгонять.
И потом ,нет никакой гарантии что человек с улицы не захочет виллу или шикарную машину,за нужное криминалу решение.
Именно безответственность рождает вседозволенность.
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захочет, по этому все должны иметь право быть судьями,
только тотальная зачистка и лишение привелегий
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что со стрельбой по гражданам, ордена будут ?
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Спроси у граждан которые стреляли.Странные вы ,зелюки,уже кричали что даже прачка может управлять страной ,уже получили что имеете, но жизнь вас не учит. Согласна ,ответственность должна быть за неправомерные решения и за коррупцию в судах,но видать наше общество еще не доросло до осознания ответственности за свои решения ,отсюда, например и ваши предложения взять человека с улицы ,не знающего законы вершить правосудие.,потом вы же его будете судить за то, что он вынес неправильное решение.Дело в том ,что вы видите в судье не законность и компетентность в своей работе,а палача с обухом, сталинизм во всей свое красе.
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кроме того, я писал «считать деньгии стрелять в граждан по пьяни»
с чем вы можете поспорить,
на кой эта блевотина про больницы ?
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Попробуй не истерить и не биться как в припадке
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а тебя никто и не уполномочивал считать
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суды Украины это специальный инструмент для осуществления и развития торговли законом
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«не участвуют в политических спорах»
....
брехня в стиле «Рошен»
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Наши судьи, особенно Верховный, Аппеляционный и Окружной возомнили себя богами решающих субьы людей по своему неизвеном для всех критерию. Нужно их разогнать и набрать выпусников юрфака. Хуже чем есть не будет.
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Все без исключения будут "отрабатывать" деньги потраченные на обучение в юрфаках, причем немалые так, что о честных,не коррумпированных судьях можно только помечтать.
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и так деалть каждый год полсе острела провинившихся.
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Поверьте, хуже, чем есть, всегда может быть . . .
Спросите крымчан, донеччан, луганчан - они тоже думали, что айда в россию, хуже, чем есть в Украине, бцть не может. Теперь поняли на своей шкуре, что может. Только поздно пить Боржоми, когда почки отвалились.
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наши суды сегдня, это те же суды что у крымчан и дончан.
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шо те, шоте сажают Украинцев и служат бандитам
, ах, да, в Украине они с ними сотрудничают,
у нас демократия
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Если руководствоваться принципом "хуже чем есть не будет"(с), то обычно, я так думаю, и в общемто мы все видим это, получается все хуже и хуже.
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а там разве не детки из судейских и прокурорских, да и бандитских семей???
))))))) быстро только кошки родятся ))))))
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закопошилась, "судья", завыла. "суды" в нынешнем виде, все эти высшие, конституционные, окружные и пещерские - политический инструмент в чистом виде. и вас, шакалов, лучше пусть не будет вообще, чем будете такие, как сейчас.
кривосудие в чистом виде.
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"хуже чем есть не будет"(с), "лучше пусть не будет вообще"(с), "так не достанься же ты никому"(с) - фигня на постном масле.
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твое "авторитетное" мнение для меня очень важно. продолжай.
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Самое бы время вмешаться Конституционному Суду и такой закон (о сокращении судей Верховного Суда) признать неконституционным. При желании это можно вывести из общих принципов (право человека на справедливый суд в РАЗУМНЫЕ сроки и т.п.).

Эта звиздюлина немножко поставила бы на место "взбесившийся принтер". Озлобила бы, привлекла внимание и к КСУ, но немножко бы вернула с неба на землю.

Ибо ситуация ненормальная : в кассационных судах (ВСУ, ВССУ, ВХСУ, ВАСУ) до Порошенко работало около 400 судей. При реформе Порошенко их стало на бумаге 200, по факту сначала 120 (с декабря 2017), а потом 193 (с мая 2019). При этом дел меньше не стало, т.е. сроки рассмотрения тупо выросли. Сейчас их хотят сделать из 192 (одна недавно уволилась) всего 100. Дел снова меньше не планируется. Лёгкая математика говорит, что рост сроков рассмотрения ожидается опять в 2 раза. Лично у меня пребывание дела в кассации по 2-3 года это норма. Значит будет 4-5-6 лет. С учётом отвратительного качества работы апелляционных судов (Киев отменил в этом году каждое 4 решение по Днепру и Ужгороду, например) - это будет жесть . . .
И это при том, что работа как раз Верховного Суда за последнее время была налажена и, в целом, таки стала лучше. Вот апелляции - вот их кадровым наполнением и очищением от негатива как раз и стоило заняться. Вместо этого проблемный участок оставляют и даже по сути усиливают их влияние, а здоровый кусок системы ампутируют.

Я уже не говорю, что в верховных судьях возбуждают инстинкт самосохранения (начнут толкаться локтями по вопросу "оставьте именно меня"), что не лучшим образом отразится на работе учреждения.

Короче, дежа-вю - как Янукович гробил спецслужбы, так сейчас Зеля гробит Верховный Суд. Интересно зачем . . .
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Щоб зробити ручним.
Готують повернення Іцику Клопомойськму Приватбанку. ВСУ не має заважати цьому процесу. Так само, через ручні суди євреї збираються здійснити переділ всієї влсності на свою користь. ВСУ не повинен цьому заважати.
Готують політичні репресії проти незгодних з мудрим правлінням євреїв. ВСУ не повинен цьому заважати.
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Причем тут евреи? Подавляющее большинство евреев останутся с таким же голым задом, как и украинцы. Речь идет о мафии, захватившей страну, и не более.
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Не треба. От Зєєєля дозволить подвійне громадянство і Жителі Иорданської ДолинИ різко згадають, що вони виїхали з України, отримають пачпорт та візьмуть участь у приватизації української земельки.
Уже зараз всі на низькому старті, облизуються від перспектив, що відкриваються.
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а ты забыл кому негражданам зеля пенсии решил платить??? исключительно евреям
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Вы же сами пишите про отвратительное качество работы судов.
Если бы суды работали хорошо, то и не нужно было бы реформировать. Хотите работать - работайте. А тут жди решения годами и те, почти все через конверты, либо явно политические решения, как с Приватом, смотря кто у власти.
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За допомогою антикорупційної та антисуддівської істерії євреї прагнуть отрмати контоль на судами.
Слідкуйте за руками!
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Ти ще волитимеш "Путін ввєді!", аби лиш кацапи визволили тебе зпід євреїв.
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Він тобі вже ввів аж до мізків дістав.
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Ну что ,люди добрые ,почитайте коменты зебилов на этой ветке,вы еще сомневаетесь ,что зебил это диагноз? Мрак..." Весь мир насилья мы разрушим до основания а затем ,мы наш ,мы новый мир построим ,кто был ничем- тот станет всем"!!!!
Ура товагищи! Совковые пердуны рулят.!
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Эти судьи доиграются, что у нас будут суды Линча.
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срок, отвешенный ими трактористу в которого они стреляли
из незаконного макарова требует разогнать это кубло,
но они ещ и послов подкупили видимо, те за них письма пишут
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Коррупцию наши судов хорошо видно по их решениям. По одному и тому же делу ПрватБакнка решение Лондонского и нашего суда пртоивосоложные. Даже Порошно не хочет судиться в его отремонтировных судах, лезет за границу.
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За кордон полізла Портянка. Прокуратура Панами за 2 місяці розібралася з питанням, Порушену, за заявою Портянки, справу проти Пороха закрили і відкрили проти Портянки, за подання завідомо недостовірної заяви про злочин, що там прирівнюють до брехливого свідчення під присягою.
Наше НАБУ 4 місяці не може прийняти по цій справі рішення.
Воно не дивно. Богдан крутився навколо Азарова, отже рило у нього добре в пуху і Портянка має на нього компромат. А Богдан має дивні відносини з Зєєєлєй, отже через нього Портянка і Зєєєлєй крутити може.
От такий вибір зробив наш мудрий нарід.
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Да наш суд пока по Привату ничего еще не решил. Или у вас в Москве лучше осведомлены?
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Ваш это где, в Панаме? А Окружной в Украине давно принял решение в пользу Бени.
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Судя по комментам порохоботов, никто из них не был в суде, не получал решения суда в канцелярии .
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Хроника одного Президента ...

17.10.2019 г.

Планируется закрытое заседание парламентской фракции "Слуги народа".

Около 6-00 Гончарук в здании Кабмина. Секретарь СНБО Данилов в здании КМ. Идет подготовка в внеочередному заседанию правительства.

Около 5 часов утра помещение Хозяйственного Суда Киева, где должно проходить заседание по поводу реприватизации "Приватбанка", после анонимного звонка о якобы имеющих место факта нахождения в суде посторонних лиц и выноса с со здания суда предметов и упаковок взято под охрану спецподразделениями СБУ, Недалеко от здания суда заблокирована легковая машина с людьми и идет проверка документов. Заблокирована так же патрульная машина полиции подъехавшая позже на место происшествия.
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Судебная реформа в моем понимании - это дать под зад всей судебной Системе в ее нынешнем состоянии и набрать новых судей, без опыта вашей лядской "работы"!
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Раз так сопротивляются - значит реально хорошая реформа, нужно брать
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Нас пугают что прийдут неопытные судьи. Так пусть луше не будет никакого опыта, чем то что сегодня у наших судей. Нормальный человек хорошо видит где добро, а где зло.
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Какой капец!!! В Украине каждый год ВУЗы выпускают 6000 юристов... Карл - ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ! И эти "судьи" хотят сказать, что у нас не хватает судей и надо возвращать старых???? Вот это реформа? Это форменный идиотизм в этой загнившей урне власти. Это просто насмешка над народом. Реформа это супер просто - взять и ВСЕХ заменить в первых инстанциях, а в апелляционную и кассационные ВРЕМЕННО пригласить судей из стран где действительно существует верховенство права, пока у этих судей (в составе коллегии) не пройдут соответствующую подготовку наши юристы с большим практическим опытом и соответствующими знаниями. Ну а потом, останется за ними только приглядывать соответствующему органу надзора. Который КАЖДЫЙ ГОД, на основании определенного количества отмененных высшими инстанциями решений судов первой инстанции, будет оценивать работу судьи и принимать соответствующее решение о его квалификации. И никаких ПОЖИЗНЕННЫХ судей быть не должно! В судейской среде должна быть серьезная конкуренция. Вот это и есть реформа.
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А яку зарплату тим суддям заплатимо?
Ви ж бризкаєте слиною, мовляв судді мають завелику зарплату, а на яку погодяться, скажімо, судді хоча б польські? А їм же ж треба буде ще й за відрядження платити по європейським розцінкам!
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очевидно, что кому-то выгодно, чтобы в судебной системе был раздрай как можно дольше..., особенно, это выгодно нынешней власти в виде господина коломойского, которого сильно пощипал заграничный суд, ну а со своим в доску каким-то там окружным, всегда можно договориться...
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Это вывгодно Порошенко, что бв избежать ответственности, почему не проводил реформы.
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Данишевская НЕ считает, что эта реформа не правильная - КТО БЫ сомневался, что она и ей подобные будут считать по другому, А их изнурительная "работа" ВСЯ на лицо, не одного посаженного коррупционера за пять лет правления Порошенком!? НО заработная плата ЗА месяц от 250000 - 350000 тыс. гр. в МЕСЯЦ, и такая же пенсия, А не лопнут ЛИ у вас ваши хари.
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