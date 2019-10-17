EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 За кордоном
  8107  76
Матеріали за темою:
Все про:Сирія (1362) США (5664) Туреччина (941) Ердоган (273) Трамп (2152)

 "Не будьте дурнем!" - Трамп написав лист президенту Туреччини Ердогану

Дональд Трамп порадив своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану сісти за стіл переговорів з військовим керівництвом сирійських курдів і не вдавати із себе "крутого хлопця".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в офіційному листі президента США, текст якого наводить The New York Times.

"Домовмося про гарну угоду! Ви не хочете нести відповідальність за масові вбивства тисяч людей, а я не хочу відповідати за знищення турецької економіки - але я піду на це", - написав глава Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган анонсував візит до Путіна з приводу ситуації в Сирії

Він нагадав, як США вже вводили санкції проти Анкари у 2018 році - після арешту в Туреччині пастора Брансона.

"Я доклав багато зусиль, аби розв'язати деякі ваші проблеми. Не підведіть світ. Можна багато зробити. Генерал Мазлюм (командувач курдських Сил демократичної Сирії. - Ред.) готовий вести переговори з вами, і він готовий піти на поступки, на які вони ніколи б не пішли раніше", - зауважив Трамп.

Президент США також порадив турецькому колезі ввійти в історію в позитивному ключі, а не на боці зла. "Не будьте крутим хлопцем, не будьте дурнем!" - написав Трамп, додавши, що зателефонує Ердоганові пізніше.

Раніше Дональд Трамп заявив, що не давав "зелене світло" Туреччині на військову операцію в Північній Сирії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154292
 
   
 Топ коментарі
 
І тим не меньш пан Трамп прийняв рішення вивести американці війська на день народження путєна - 7 Жовтня. І путєн отримав від виходу американців найбільшу користь.
 показати весь коментар
 
Трамп Эрдогану: «Не будьте дураком... Это исключительно моя прерогатива».
 показати весь коментар
 
Пуйло виграло вчисту Сірійсько- турецький гамбіт? Трамп облажався по чорному і показав схильність до зради найвідданіших союзників. Настали темні часи. І по справжньому союзниками України є ЗСУ і патріоти.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Эрдогану осталось высечь плётками Чёрное море.

"Не будьте дураком!" - Трамп написал письмо президенту Турции Эрдогану - Цензор.НЕТ 7879
 показати весь коментар
 
 
Пуйло виграло вчисту Сірійсько- турецький гамбіт? Трамп облажався по чорному і показав схильність до зради найвідданіших союзників. Настали темні часи. І по справжньому союзниками України є ЗСУ і патріоти.
 показати весь коментар
 
 
А курди, РПК - хто? Коммі. Їх совок створив(РПК). Сцоюзнички, ага. Найвідданіші "Не будьте дурнем!" - Трамп написав лист президенту Туреччини Ердогану - Цензор.НЕТ 7381
 показати весь коментар
 
 
А тепер правонаступниця совка Росія їх і мочить. "Не будьте дурнем!" - Трамп написав лист президенту Туреччини Ердогану - Цензор.НЕТ 3383
 показати весь коментар
 
Це як сісти за стіл перемовин з лугандоном.
 показати весь коментар
 
 
Єрдоган бьется за свою власть , как и все авторитарньіе лидерьі. Интересьі Турции при єтом для него вторичньі. К сожалению.
 показати весь коментар
 
Глибоко помиляєтесь.
Цією операцією Ердоган вирішує мінімум три проблеми:

1. Будує буферну зону, аби на дати терористам можливість атакувати на території Турції.
2. Отримує можливість повернути 3 600 000 біженців з таборів.
3. Повертає армії авторитет, котрий він принизив під час придушення заколоту два роки тому.
І все це дійсно піднімає його авторитет в країні.
 показати весь коментар
 
Какие террористьі? У курдов бьіло кого атаковать в Сирии. Теперь , да , могут и на Турцию переключиться , в ответ. А обьективно , происходящее на руку Асаду и Кремлю. Во всяком случае , в Кремле так считают.
 показати весь коментар
 
 
Дійсно, які терористи?!
Тобто те, що пів світу приперлось в Сирію нищити "Ісламську державу" вас зовсім не бентежить?
 показати весь коментар
 
Курдьі с какого боку к "халифату"? Они с исламистами воевали.
 показати весь коментар
 
І тим не меньш пан Трамп прийняв рішення вивести американці війська на день народження путєна - 7 Жовтня. І путєн отримав від виходу американців найбільшу користь.
 показати весь коментар
 
 
та да, мог бы сначала переговоры замутить
 показати весь коментар
 
Так воно й було. Американці контролювали досить велику територію. Зрозуміло що вони там тимчасово. І те що хочеться звідти вибратись теж природньо. По логіці треба було передати контроль союзнику по НАТО Турції (хотіли буферну зону з курдськими терористами і заселити туди сирійських біженців, яких у Турції 3млн). Але Трамп своїм дебільним/злочинним наказом по суті передав контроль кацапам
 показати весь коментар
 
 
В будь якому разі вбивство сирійських курдів на совісті Трампа. Не можна так зраджувати колишніх товарішів по зброї.
 показати весь коментар
 
Конгрес США сегодня принял резолюцию об отмене приказа Трампа о выводе войск США из Сирии.
Уже известна дата 25 декабря объявления импичмента Трампа.
Пусть пишет "умные" письма, делает звонки... Назвать дураком президента другой страны может очень не умный человек. На что он рассчитывает при этом?
 показати весь коментар
 
Трамп Эрдогану: «Не будьте дураком... Это исключительно моя прерогатива».
 показати весь коментар
 
 
А своей маленькой пипиской ( со слов проституток) пригрозил Эрдогану? Нет? Зря..... он бы точно испугался "Не будьте дураком!" - Трамп написал письмо президенту Турции Эрдогану - Цензор.НЕТ 3253 Да уж 21 век время не Великий политических мужей а время ************ . Увы и ах
 показати весь коментар
 
 
Да не столько грозил он, как предлагал поговорить. Не напрягайтесь так уж сильно....почитайте оригинал письма Трампа
 показати весь коментар
 
 
Может 21 век - время другого электората, который не в состоянии оценить политических мужей?
 показати весь коментар
 
Да уж! Великим был Пётр Аликсеич. Великим расхитителем бюджета и томосоносцем.
 показати весь коментар
 
 
Вам подарить очки или провести лекцию на тему летоисчесления? Лишь бы что ляпнуть?
 показати весь коментар
 
А можно и очки и лекцию? От таких подарков не откажусь. Заранее благодарен. А Пётр Аликсеич - он вне времени. Он велик и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Да восславится имя его в веках!
 показати весь коментар
 
 
Вам виднее . Я не голосую ибо до сих пор руки не могу отмыть ( даже святой водой) от того что голосовала за Кучму. Возможно в Украине все было бы иначе, стань в начале 90 х президентом Черновол, но у истории нет сослогательного наклонения .
 показати весь коментар
 
О, пардон, мадам! Я на вашем месте не сокрушался бы так. Как раз по той причине, что вы упомянули. Конечно всё было бы иначе. Осмелюсь предположить, что национал-демократы привели бы к тому, что происходит сейчас намного быстрее и эффективнее. А теперь вы не голосуете, но сетуете. Я сторонник Юлии Тимошенко. Но поскольку у нас демократия - я признаю выбор большинства. Хотя, очевидно, это был протестный выбор. Народ не мог уже вынести величие Петра Аликсеича...
 показати весь коментар
 
Та да. Пётр же Ляксеич вцепился во власть, как вошь в кожуха.
 показати весь коментар
 
Эрдоган как раз действует полностью в интересах Турции.
 показати весь коментар
 
 
думаю союз с курдами Турции не повредит,
зачем союз «курдов» с кремлядями ?
а так бы стал ....
 показати весь коментар
 
Та не будет там союза с кремлем... Эрдоган вертится, как уж на сковородке да и все. Кацапы и АЭС там строят за 5 лярдов и оружие и торговля, и туризм, и газ... Он делает то, что выгодно его стране.
 показати весь коментар
 
 
Какой у Турции может быть "союз с курдами"?
О чем Вы вообще, что Вы несете?
 показати весь коментар
 
 
союз турок и курдов невозможен. у турок разве что с арабами союз возможен. там же религия правит, а курды не религиозны
 показати весь коментар
 
 
Два престарєлих ідіота с манией величия. Шо один, гипертрофированный нарцисс, шо второй, мечтатель о великой османской империи. Да и вообще, что-то много вокруг больных на голову "напалеонов" развелось - руський мир, османский, угорский,да и речь посполита кое кого волнует... Пипец. Что-то да будет..
 показати весь коментар
 
 
А почему американцы вывели свои войска с двух баз, турок испугались?
 показати весь коментар
 
 
А сколько стоит война?
Ну, приблизительно?
Вот, например, РФ, воюет с Украиной на Донбассе.
Так во сколько ей обходится ЛДНР в месяц/в сутки, сколько денег уходит на одну особь ЛДНР и что РФ имеет за такие "эффективные" вложения, помимо санкций и возможного банкротства Газпрома?

Также подумайте, почему ваххабиты так хорошо жили (не имея армии, способной отразить нападение на страну), что рассуждали на полном серьезе, а не заставить ли им саудовских баб валенки перчатки носить помимо паранджи, а то нескрепно?
И сколько саудовцы будут платить сейчас и кому.

Вы не торопитесь, вы подумайте.
 показати весь коментар
 
 
средства экономит. экономику США пытается спасти
 показати весь коментар
 
"Спасибо" Президенту Обаме за наше счастливое детство Сирию.
 показати весь коментар
 
 
Эрдоган такой же кровавый диктатор как *****. Так и нужно было написть Трампу.
 показати весь коментар
 
 
Эрдоган не забудет пастора Гюлена.
Мне очень жаль, действительно жаль, но это так.
Спасибо Президенту Обаме за наше счастливое детство.
 показати весь коментар
 
 
Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИД Мевлютом Чавушоглу.

«Я не буду с ним (Пенсом) разговаривать. Они будут вести переговоры со своими визави. Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим» - сказал Эрдоган.

Вице-президент США Майкл Пенс отправится с рабочим визитом в Анкару, несмотря на отказ Эрдогана встречаться с ним. Об этом сообщило в среду Agence France Presse со ссылкой на пресс-секретаря Пенса.

«Вице-президент сегодня отправляется в Турцию» - сообщила пресс-секретарь Пенса Кейти Уолдман в ответ на просьбу сообщить, не изменился ли график вице-президента в связи с заявлением Эрдогана.
 показати весь коментар
 
если пройти по ссылочке, то можно почитать все письмо...
А там не столько оскорбления Эрдогана, сколько уговоры на замирение с генералом сирийских курдов. Трамп хочет выступить посредником в переговорах.
============
I am confidentially enclosing a copy of his(генерала Мазлюма) letter to me, just received.
============
Этой фразы нет в тексте новости, но она ключевая, БЛИН! Гоняемся за жаренными фразами, а суть этого письма теряется.
 показати весь коментар
 
 
Ага... "Не будьте дурнем!" - Трамп написав лист президенту Туреччини Ердогану - Цензор.НЕТ 6017 Курды уничтожили турецкий танк в Сирии...
 показати весь коментар
 
 
Я не посмотрел. Вроде похож на совковый- круглый. А что- разве Турция потеряла в Сирии хоть 1 танк? Они до сих пор говорили о потерях 3 человека- и первого убил снайпер. Этот клип из российской газеты- а как это проверить?
 показати весь коментар
 
Не знаю, где Вы там увидели российскую газету. "YPG Press Office" - чисто курдское СМИ. Насчёт потерь Турции - честно, не знаю.
 показати весь коментар
 
Вы хотя бы через переводчика почитали бы кто кого подбил, а то из перамоги зрада получилась. хотя, может Вы специально.
 показати весь коментар
 
 
Читаю мемуары иранской принцессы (без шуток, настоящей принцессы), которая во время 2-й мировой войны пересекла Тихий Океан, чтобы иметь возможность окончить университет в США.
Еще раз: речь идет об иранской принцессе, то есть слово "голод" к ней не имеет никакого отношения, да и война в Иране была, прямо скажем, более чем ограниченная, сменили шаха из сержантов на его сына - да и всех дел.
И пишет принцесса, что поразило ее в США, что едят пол-яблока, а половину выбрасывают.
Купят блузку, месяц поносят - и выбрасывают, и обувь также.
А на ее вопрос, что надо бы отдать бедным, говорят ее соученицы, что не знают они никаких бедных, которым бы могли отдать (это Калифорния).
И это, минуточку. во время 2-й мировой войны, да. То есть вот кровь для фронта американцы сдают, blood drive, paper drive, и так далее, на военных заводах не только матери, но даже бабушки семейств гайки закручивают в самолеты для победы, а яблок (и бифштексов) и блузок с туфлями - завались.
Скажите, а зачем американцам нужно в очередной раз спасать от дикарей ту же Европу, например?
Оно им действительно надо?
 показати весь коментар
 
 
Потому что США - это и есть Европа, только на другом континенте. Основали штаты переселенцы из Европы и основной движущий человеческий потенциал, опять же оттуда.
 показати весь коментар
 
 
И еще потому, что Европа стратегически важна для США, как плацдарм для возможной атаки на орков, а так же буфер (ПВО). Да и просто союзников надо иметь по всему миру, тем более такого мощного и цивилизационно близького.
 показати весь коментар
 
Еще раз: спасибо Президенту Обаме за наше счастливое детство Сирию.
Почему бы нефте-газо-мафиям свои разборки самим не вести, сражаясь, скажем, на сковородках или там мясорубках?
Какое нам дело до их нефтяных разборок?
Пусть Леша Миллер с Хантером Байденом разбираются.
 показати весь коментар
 
 
Трам, вероятно, перед импичментом, хочет успеть хоть что-то сделать для *****...
 показати весь коментар
 
Рашка торжествует, ее мечта новая русско-турецкая война (под видом очередного "освобождения" неважно кого и от чего) и чтоб союзники по нато не вступились за турков! а ей нужен контроль за проливали и аль-софия!
 показати весь коментар
 
Ну кацапы могут Сирию и сакральной землей объявить. Там в Латакии есть кород Кассаб. "Не будьте дурнем!" - Трамп написав лист президенту Туреччини Ердогану - Цензор.НЕТ 8241
 показати весь коментар
 
 
Сирия - это плацдарм для завоевания "святой земли" (мечты всех самодержцев парашки построить третий храм и объявить себя "царем- мессией, вторым "пришествием христа". Причина в ИМПЕРСКИМ СОЗНАНИИ И ИМПЕРСКОЙ ПОЛИТИКИ по порабощению новых провинций для содержания метрополии (чиновничьего рая), а идеологическим столпом и имперским институтом (главными идеологами и наускивателями) является московский паханат попов (банда политических и кровавых преступников, интриганов и закулисных убийц)!
 показати весь коментар
 
 
Рыжий дурак справоцировал ситуацию, а теперь изображает из себя непоятно что..
 показати весь коментар
 
 
Та Єдік вже конкретно облизує ***** , Трамп просто ревнує )
 показати весь коментар
 
 
"...не будьте дураком!" - написал Трамп"
Источник: https://censor.net.ua/n3154292

И чего Трамп сюда Зеленского приплёл?...
 показати весь коментар
 
 
правильный вопрос звучит так: "чего я, ВКЛ_это_мы_01, дурак, сюда Зеленского приплел?"
 показати весь коментар
 
 
Порохобот, наверно потому, что дурак дурака видит издалека, а умный его выбирает в Моники.
 показати весь коментар
 
Запросив диктатора до розмови, обізвавши його невдячним телепнем і віслюком? З нього такий же "дипломат", як і з Вовіка з пристайкою.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору