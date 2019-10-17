 "Не будьте дурнем!" - Трамп написав лист президенту Туреччини Ердогану

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в офіційному листі президента США, текст якого наводить The New York Times.
"Домовмося про гарну угоду! Ви не хочете нести відповідальність за масові вбивства тисяч людей, а я не хочу відповідати за знищення турецької економіки - але я піду на це", - написав глава Білого дому.
Він нагадав, як США вже вводили санкції проти Анкари у 2018 році - після арешту в Туреччині пастора Брансона.
"Я доклав багато зусиль, аби розв'язати деякі ваші проблеми. Не підведіть світ. Можна багато зробити. Генерал Мазлюм (командувач курдських Сил демократичної Сирії. - Ред.) готовий вести переговори з вами, і він готовий піти на поступки, на які вони ніколи б не пішли раніше", - зауважив Трамп.
Президент США також порадив турецькому колезі ввійти в історію в позитивному ключі, а не на боці зла. "Не будьте крутим хлопцем, не будьте дурнем!" - написав Трамп, додавши, що зателефонує Ердоганові пізніше.
Раніше Дональд Трамп заявив, що не давав "зелене світло" Туреччині на військову операцію в Північній Сирії.
Цією операцією Ердоган вирішує мінімум три проблеми:
1. Будує буферну зону, аби на дати терористам можливість атакувати на території Турції.
2. Отримує можливість повернути 3 600 000 біженців з таборів.
3. Повертає армії авторитет, котрий він принизив під час придушення заколоту два роки тому.
І все це дійсно піднімає його авторитет в країні.
Тобто те, що пів світу приперлось в Сирію нищити "Ісламську державу" вас зовсім не бентежить?
Уже известна дата 25 декабря объявления импичмента Трампа.
Пусть пишет "умные" письма, делает звонки... Назвать дураком президента другой страны может очень не умный человек. На что он рассчитывает при этом?
зачем союз «курдов» с кремлядями ?
а так бы стал ....
О чем Вы вообще, что Вы несете?
Ну, приблизительно?
Вот, например, РФ, воюет с Украиной на Донбассе.
Так во сколько ей обходится ЛДНР в месяц/в сутки, сколько денег уходит на одну особь ЛДНР и что РФ имеет за такие "эффективные" вложения, помимо санкций и возможного банкротства Газпрома?
Также подумайте, почему ваххабиты так хорошо жили (не имея армии, способной отразить нападение на страну), что рассуждали на полном серьезе, а не заставить ли им саудовских баб
валенкиперчатки носить помимо паранджи, а то нескрепно?
И сколько саудовцы будут платить сейчас и кому.
Вы не торопитесь, вы подумайте.
наше счастливое детствоСирию.
Мне очень жаль, действительно жаль, но это так.
Спасибо Президенту Обаме
за наше счастливое детство.
«Я не буду с ним (Пенсом) разговаривать. Они будут вести переговоры со своими визави. Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим» - сказал Эрдоган.
Вице-президент США Майкл Пенс отправится с рабочим визитом в Анкару, несмотря на отказ Эрдогана встречаться с ним. Об этом сообщило в среду Agence France Presse со ссылкой на пресс-секретаря Пенса.
«Вице-президент сегодня отправляется в Турцию» - сообщила пресс-секретарь Пенса Кейти Уолдман в ответ на просьбу сообщить, не изменился ли график вице-президента в связи с заявлением Эрдогана.
А там не столько оскорбления Эрдогана, сколько уговоры на замирение с генералом сирийских курдов. Трамп хочет выступить посредником в переговорах.
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I am confidentially enclosing a copy of his(генерала Мазлюма) letter to me, just received.
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Этой фразы нет в тексте новости, но она ключевая, БЛИН! Гоняемся за жаренными фразами, а суть этого письма теряется.
Еще раз: речь идет об иранской принцессе, то есть слово "голод" к ней не имеет никакого отношения, да и война в Иране была, прямо скажем, более чем ограниченная, сменили шаха
из сержантовна его сына - да и всех дел.
И пишет принцесса, что поразило ее в США, что едят пол-яблока, а половину выбрасывают.
Купят блузку, месяц поносят - и выбрасывают, и обувь также.
А на ее вопрос, что надо бы отдать бедным, говорят ее соученицы, что не знают они никаких бедных, которым бы могли отдать (это Калифорния).
И это, минуточку. во время 2-й мировой войны, да. То есть вот кровь для фронта американцы сдают, blood drive, paper drive, и так далее, на военных заводах не только матери, но даже бабушки семейств гайки закручивают в самолеты для победы, а яблок (и бифштексов) и блузок с туфлями - завались.
Скажите, а зачем американцам нужно в очередной раз спасать от дикарей ту же Европу, например?
Оно им действительно надо?
наше счастливое детствоСирию.
Почему бы нефте-газо-мафиям свои разборки самим не вести, сражаясь, скажем, на сковородках или там мясорубках?
Какое нам дело до их нефтяных разборок?
Пусть Леша Миллер с Хантером Байденом разбираются.
Источник: https://censor.net.ua/n3154292
И чего Трамп сюда Зеленского приплёл?...