 Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 30 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 23 обстріли:

- сім разів біля Водяного на Приазов'ї - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1 і БМП-2, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- тричі неподалік Авдіївки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- двічі в районі Пісків - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- двічі біля Лебединського - з мінометів калібру 82 і 120 мм та гранатометів;

- двічі поблизу Мар'їнки - зі станкових протитанкових гранатометів, РПГ і стрілецької зброї;

- біля Пищевика - з ручних протитанкових гранатометів;

- двічі неподалік Чермалика - з великокаліберних кулеметів;

- двічі біля Талаківки - зі стрілецької зброї;

- у районі Новомихайлівки - з підствольних гранатометів;

- поблизу Тарамчука - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів:

- тричі неподалік Луганського - з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;

- біля Зайцевого - зі станкових протитанкових гранатометів, мінометів калібру 82 мм і зенітної установки ЗУ-23-2;

- поблизу Золотого, Новозванівки та Катеринівки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"За минулу добу внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один - зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.



