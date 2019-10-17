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 Британія та ЄС не встигли домовитися про умови "Брекзиту"

В останній день перед вирішальним самітом Євросоюзу делегації Британії та ЄС не встигли погодити проєкт угоди про "Брекзит". Тепер дата виходу Британії з Євросоюзу - 31 жовтня - за законом має бути знову перенесена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Джерело в британському уряді повідомило, що "сьогодні до кінця дня угоди не буде". При цьому сторони продовжують переговори щодо технічних деталей.

"З витоків інформації протягом дня складалося враження, що багато чого зі спірних питань, включно з митним режимом на кордоні Північної Ірландії та Ірландської Республіки (залишається в складі ЄС), їм вдалося погодити", - йдеться в повідомленні.

Глава делегації ЄС Мішель Барньє, якого ввечері впіймали в кулуарах журналісти, кинув лише: "Ми працюємо, ми працюємо" - і попрямував до своєї машини.

Угоду передбачалося затвердити на саміті ЄС 17-18 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія депортовуватиме громадян ЄС після Brexit, якщо вони вчасно не подадуть заяви, - глава МВС Льюїс

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154290
 
 
 Топ коментарі
 
Нічого, якось розрулять, ірландці та шотландці - дуже терплячі. Як в тому анекдоті:
Ирландцы и шотландцы очень терпеливые народы. Они свой самогон по десять лет держат в бочках, ни разу не отпив.
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Британія вже не знає як звільнитися від цієї пастки - Брекзіта🙄
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Дело в том что демократия не работает в странах где средний класс являет собой лишь очень тонкую прослойку населения. Основная часть населения - озлобленные нищеброды. Им телевизор показал сказку про Голобородьку. И они проголосовали за телекуклу.
Телевизор может целому народу внушить что хозяева захотят. И люди проголосуют так как скажет телевизор. Если не верите - подумайте: как Америка на два срока избрала Обаму.
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Британія вже не знає як звільнитися від цієї пастки - Брекзіта🙄
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Нічого, якось розрулять, ірландці та шотландці - дуже терплячі. Як в тому анекдоті:
Ирландцы и шотландцы очень терпеливые народы. Они свой самогон по десять лет держат в бочках, ни разу не отпив.
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Шотландці хочуть у наступному році референдум про відділеня від Великої Британії, який у разі Брекзіту може бути успішним.
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Британці теж говорили подібне, але настрої вийти з ЄС вони теж мають.
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В ЄС потрібно ввести 1. опцію тимчасове членство, щоб легко включати та виключати держави з союзу і 2. програму лояльності - накопичувальну знижку по внескам в бюджет ЄС. Британия и ЕС не успели договориться об условиях "Брексита" - Цензор.НЕТ 2489
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Займитесь лучше Зезедентом, который правдами и неправдами хочет всех обмануть и сдать Украину на расчленение путиноидам. А с Брэкситом британцы сами разберутся. У них нет ни ********* Зезедента, ни ещё более ******** Московии с востока, ни 44 депутатов в Верхоной Раде, открытых врагов Украины. И это никак не волнует ни народ, ни СБУ.
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Непонятно, чем люди думали, голосуя за "вот это" в воюющей против Московии стране https://www.youtube.com/watch?v=YCpeU6_2gAw&t=1s
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Дело в том что демократия не работает в странах где средний класс являет собой лишь очень тонкую прослойку населения. Основная часть населения - озлобленные нищеброды. Им телевизор показал сказку про Голобородьку. И они проголосовали за телекуклу.
Телевизор может целому народу внушить что хозяева захотят. И люди проголосуют так как скажет телевизор. Если не верите - подумайте: как Америка на два срока избрала Обаму.
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то есть, Америка страна нищебродов, управляемая телевизором?
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A разве Обама похож на Зеленского ? Правление Обамы было ознаменовано набором тяжёлых ошибок, как например попытка сместить Эрдогана в пользу Гюлена - за что Америка теперь расплачивается де-факто потерей союзника.
Но Обама не называл свою страну порноактрисой, и не пытался отобрать у неё государственную собственность в пользу беглого олигарха.
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Бегите британцы, бегите.
Начиная со своего острова (!), на котором практически нет полезных ископаемых, вы создали одну из величайших империй мира.
Бегите.
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А бежать куда? В Украину? Нет, уж лучше вы к нам.
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Имеется ввиду: бегите из Евроколхоза.
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Давно не писал. Но уже достали своим этим Брекситом. Это вам не Коноплянка и Кардашян. Это вааааааще........
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ЄС тріщить і це природньо
Ну не може бути стійким та монолітним любе, абсолютно любе об'єднання, у якому більше 5-7 учасників
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То есть шмеркель и ***** могут друг другу хоть минет с кунилингусом делать, а денег всё равно не будет. Британия и ЕС не успели договориться об условиях "Брексита" - Цензор.НЕТ 2216
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Украина будет достойным заменителем Британии!)))
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Ну ось. Я ж казав батраку сер гею що британцям вистачає забот з брексітом.
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