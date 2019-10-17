 Британія та ЄС не встигли домовитися про умови "Брекзиту"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Джерело в британському уряді повідомило, що "сьогодні до кінця дня угоди не буде". При цьому сторони продовжують переговори щодо технічних деталей.

"З витоків інформації протягом дня складалося враження, що багато чого зі спірних питань, включно з митним режимом на кордоні Північної Ірландії та Ірландської Республіки (залишається в складі ЄС), їм вдалося погодити", - йдеться в повідомленні.

Глава делегації ЄС Мішель Барньє, якого ввечері впіймали в кулуарах журналісти, кинув лише: "Ми працюємо, ми працюємо" - і попрямував до своєї машини.

Угоду передбачалося затвердити на саміті ЄС 17-18 жовтня.

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