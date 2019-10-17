 Британія та ЄС не встигли домовитися про умови "Брекзиту"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.
Джерело в британському уряді повідомило, що "сьогодні до кінця дня угоди не буде". При цьому сторони продовжують переговори щодо технічних деталей.
"З витоків інформації протягом дня складалося враження, що багато чого зі спірних питань, включно з митним режимом на кордоні Північної Ірландії та Ірландської Республіки (залишається в складі ЄС), їм вдалося погодити", - йдеться в повідомленні.
Глава делегації ЄС Мішель Барньє, якого ввечері впіймали в кулуарах журналісти, кинув лише: "Ми працюємо, ми працюємо" - і попрямував до своєї машини.
Угоду передбачалося затвердити на саміті ЄС 17-18 жовтня.
Ирландцы и шотландцы очень терпеливые народы. Они свой самогон по десять лет держат в бочках, ни разу не отпив.
Телевизор может целому народу внушить что хозяева захотят. И люди проголосуют так как скажет телевизор. Если не верите - подумайте: как Америка на два срока избрала Обаму.
Но Обама не называл свою страну порноактрисой, и не пытался отобрать у неё государственную собственность в пользу беглого олигарха.
Начиная со своего острова (!), на котором практически нет полезных ископаемых, вы создали одну из величайших империй мира.
Бегите.
Из ЕС.
Ну не може бути стійким та монолітним любе, абсолютно любе об'єднання, у якому більше 5-7 учасників