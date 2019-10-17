 Вибухів на Донбасі за добу 15 жовтня стало менше, - звіт ОБСЄ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в опублікованому в середу звіті СММ ОБСЄ.
"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, зокрема, менше вибухів (206), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (325 вибухів)", - йдеться у звіті.
Зазначається, що більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь та південно-південний схід від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька), на північ, північно-північний схід та північний схід від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), а також на південний схід від н. п. Березове (підконтрольний урядові, 31 км на південний захід від Донецька).
"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, при цьому зафіксувавши менше вибухів (1), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (6 вибухів)", - повідомили в місії.
Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід та східно-північний схід від н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та на північний схід від н. п. Первомайськ (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська).
https://censor.net.ua/news/3154289/vzryvov_na_donbasse_za_sutki_15_oktyabrya_stalo_menshe_otchet_obse
По словам Моро, публикация на сайте "Миротворец" такой информации, как, например, домашний адрес, подвергает людей опасности нападения. В качестве примера он привел убийство Романа Джумаева 16 сентября в Мариуполе. Напомним, Джумаев воевал на стороне сепаратистов "ДНР", откровенно рассказывал об этом в интервью и был внесет в базу сайта "Миротворец".
Как отмечает Моро, убийство произошло из-за того, контакты этого человека были опубликованы на сайте.
"Расследование этого дела было открыто, но никакого прогресса до сих пор нет. К сожалению, контактные данные многих журналистов все еще остаются на этом сайте, что подвергает их опасности. Так что мы вновь призываем членов парламента инициировать закрытие этого сайта и довести это расследование до завершения", - сказал замглавы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
И никогда им не станет. Потому что ни 1 страна никогда за это не проголосует, и ни за что этого не допустит.
Потому что все БОЯТСЯ- ведь назад уже не вернёшь! Когда создадут мировое государство и дадут ему все права и позволят ему завести войска- всё будет прекрасно- и с лучшими целями.
А когда они ПОЛУЧАТ эту власть и эти войска- они это уже назад НЕ ОТДАДУТ. А они пустят это в ход.
И тогда уже от них не спрячешься НИГДЕ- разве что на Марсе. Сейчас можно из России убежать в Израиль, из Украины в Польшу. А от мирового правительства бежать станет НЕКУДА. И спрятаться от них станет НЕГДЕ. И жаловаться на них останется лишь им самим.
-Мойше, ты о чём задумался?
-Я думаю- а что, если бы все реки слились в одну реку...
-И шо?
-И все деревья бы срослись в одно дерево...
-И шо?
-И все люди бы срослись в одного человека...
-И шо?
-А потом бы этот человек срубил это дерево, и оно упало бы в эту реку...
-И шо?
-Какой бы получился ПЛЮХ!
Я пыталась вникнуть. Честно.
"Когда создадут мировое государство.... позволят ему завести войска"-зачем войска в мировом государстве,против кого ,против марсиан?
Только не злись ,дорогой,по моему тебе пора лечь спать.
А теперь представьте себе- что все страны мира объединили свои войска в одну сверх-гигантскую армию- и передали её ООН, вместе с неограниченным правом их использовать.
Теперь возьмите для примера свою тяжбу с *********** за Крым- кому он принадлежит формально, и кто в нём раньше поселился.
А теперь представьте- что всем командует ООН. И она решила- что будет лучше- если в Крыму будут жить китайцы. И она заселяет Крым китайцами- а в поддержку своего решения присылает свои войска- которыми она по закону имеет право пользоваться. И куды тогда?
Закончилось все очень грандиозной войной и массированным вторжением России.
В Багдаде всё спокойно, спокойно, спокойно, ... (с)