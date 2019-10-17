EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  533  26
Все про:ОБСЄ (2281) Донбас (13343)

 Вибухів на Донбасі за добу 15 жовтня стало менше, - звіт ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у вівторок, 15 жовтня, 206 вибухів у Донецькій області та один - на Луганщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в опублікованому в середу звіті СММ ОБСЄ.

"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, зокрема, менше вибухів (206), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (325 вибухів)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь та південно-південний схід від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька), на північ, північно-північний схід та північний схід від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), а також на південний схід від н. п. Березове (підконтрольний урядові, 31 км на південний захід від Донецька).

"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, при цьому зафіксувавши менше вибухів (1), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (6 вибухів)", - повідомили в місії.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід та східно-північний схід від н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та на північний схід від н. п. Первомайськ (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обмежують роботу спостерігачів на Донбасі, забороняючи проїзд на блокпостах, - звіт СММ ОБСЄ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154289
 
 
 Топ коментарі
 
ОБСЕ це перевдягнені , сліпкуваті , глухуйоваті обдроченці динири ! Ще й рускоязичні !😈
 показати весь коментар
 
в тому, що росія веде війну на території України теж винуватий миротворець? Вже давно зрозуміло, що ООН треба перезапускати. Бо в них збочене бачення проблем і їх вирішення у світі. Коли порушуються права мої - мирної, законослухняної людини, то ООН те не бачить. А коли опублікували адресу терориста, оон ллє крокодилячі сльози з приводу його погибелі. Він сам застрелився, совість замучила.
 показати весь коментар
 
объявить амнистию, потом я приеду в Луганск и сепары начнут умирать, потому что я их всех знаю в моём районе. А таких как я тысячи. Амнистию будет давать Киев в котором не стреляли и не убивали, а не Луганск и Донецк. и мне похер на минские, московские, европейские, марсианские и другие договоренности. Взрывов на Донбассе за сутки 15 октября стало меньше, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6871
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ОБСЕ це перевдягнені , сліпкуваті , глухуйоваті обдроченці динири ! Ще й рускоязичні !😈
 показати весь коментар
 
 
Тепер треба провести вибори за п'ять хвилин і визнати сепарів та вбивць святими?
 показати весь коментар
 
 
Прекращение огня, затем отвод войск. Ну а дальше сам штудируй Минские соглашения
 показати весь коментар
 
Проросійські бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі протягом 16 жовтня. Зокрема, окупанти вели вогонь біля Золотого з напрямку Золотого-5, де мало б відбутися розведення військ, якщо б там не було обстрілів протягом 7 днів. Задля обстрілів російські окупаційні сили застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 міліметри, зенітну установку, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. При цьому жоден український військовий не загинув та не зазнав поранення, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. Читайте також: Чи вирішить розведення військ ситуацію на Донбасі: думка українців Де і з якої зброї проросійські бойовики вели обстріли на Донбасі: біля Лебединського з напрямку Ужівки та Саханки окупанти били з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та гранатометів різних систем; поблизу Водяного з напрямку Азова і Пікузів - з мінометів калібру 120 міліметрів, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; біля Авдіївки з напрямку Спартака та Мінерального - з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; у районі Пісків з напрямку Веселого - автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Новомихайлівки з напрямку Луганського - з підствольних гранатометів та іншої стрілецької зброї; біля Золотого з напрямку Золотого-5 - зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів; неподалік від Зайцевого з напрямку Зайцевого - з мінометів калібру 82 міліметри, зенітної установки ЗУ-23-2 та СПГ; біля Луганського з напрямку Логвиново - з мінометів калібру 82 міліметри; неподалік від Новозванівки з напрямку Калинового - з великокаліберних кулеметів. Читайте також: Відоме ім'я другого військового, якого на Донбасі застрелив снайпер окупантів Що відомо про розведення військ на Донбасі? У Тристоронній контактній групі в Мінську домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Розведення військ мало стартувати ще 7 жовтня за умови, що за 7 діб до цього в місцях розведення військ не було б жодного обстрілу. Проте окупанти не припиняють вогню. У разі, якщо розведення сил таки стартує, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами, заявив раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк.

https://censor.net.ua/news/3154289/vzryvov_na_donbasse_za_sutki_15_oktyabrya_stalo_menshe_otchet_obse
 показати весь коментар
 
объявить амнистию, потом я приеду в Луганск и сепары начнут умирать, потому что я их всех знаю в моём районе. А таких как я тысячи. Амнистию будет давать Киев в котором не стреляли и не убивали, а не Луганск и Донецк. и мне похер на минские, московские, европейские, марсианские и другие договоренности. Взрывов на Донбассе за сутки 15 октября стало меньше, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6871
 показати весь коментар
 
 
Представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине призвали Верховную Раду закрыть сайт "Миротворец". Об этом заявил заместитель председателя организации Бенджамин Моро, передают "Комментарии".
По словам Моро, публикация на сайте "Миротворец" такой информации, как, например, домашний адрес, подвергает людей опасности нападения. В качестве примера он привел убийство Романа Джумаева 16 сентября в Мариуполе. Напомним, Джумаев воевал на стороне сепаратистов "ДНР", откровенно рассказывал об этом в интервью и был внесет в базу сайта "Миротворец".
Как отмечает Моро, убийство произошло из-за того, контакты этого человека были опубликованы на сайте.
"Расследование этого дела было открыто, но никакого прогресса до сих пор нет. К сожалению, контактные данные многих журналистов все еще остаются на этом сайте, что подвергает их опасности. Так что мы вновь призываем членов парламента инициировать закрытие этого сайта и довести это расследование до завершения", - сказал замглавы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
 показати весь коментар
 
в тому, що росія веде війну на території України теж винуватий миротворець? Вже давно зрозуміло, що ООН треба перезапускати. Бо в них збочене бачення проблем і їх вирішення у світі. Коли порушуються права мої - мирної, законослухняної людини, то ООН те не бачить. А коли опублікували адресу терориста, оон ллє крокодилячі сльози з приводу його погибелі. Він сам застрелився, совість замучила.
 показати весь коментар
 
 
ООН- это не сверх-государство. Это всего лишь международная трибуна.

И никогда им не станет. Потому что ни 1 страна никогда за это не проголосует, и ни за что этого не допустит.

Потому что все БОЯТСЯ- ведь назад уже не вернёшь! Когда создадут мировое государство и дадут ему все права и позволят ему завести войска- всё будет прекрасно- и с лучшими целями.

А когда они ПОЛУЧАТ эту власть и эти войска- они это уже назад НЕ ОТДАДУТ. А они пустят это в ход.

И тогда уже от них не спрячешься НИГДЕ- разве что на Марсе. Сейчас можно из России убежать в Израиль, из Украины в Польшу. А от мирового правительства бежать станет НЕКУДА. И спрятаться от них станет НЕГДЕ. И жаловаться на них останется лишь им самим.

-Мойше, ты о чём задумался?
-Я думаю- а что, если бы все реки слились в одну реку...
-И шо?
-И все деревья бы срослись в одно дерево...
-И шо?
-И все люди бы срослись в одного человека...
-И шо?
-А потом бы этот человек срубил это дерево, и оно упало бы в эту реку...
-И шо?
-Какой бы получился ПЛЮХ!
 показати весь коментар
 
 
Переведи.
Я пыталась вникнуть. Честно.
"Когда создадут мировое государство.... позволят ему завести войска"-зачем войска в мировом государстве,против кого ,против марсиан?
Только не злись ,дорогой,по моему тебе пора лечь спать.
 показати весь коментар
 
 
Вы что- смеётесь что ли? У ООН войска есть и сейчас- но это всего лишь ДОБРОВОЛЬНЫЕ миротворцы. Вы сами знаете им цену. Они входт лишь тогда- когда ОБЕ стороны им это разрешили. И им запрещено иметь тяжёлое вооружение- а лишь личное оружие для защиты собственной шкуры. Это всего лишь полиция- для наблюдения чтобы не нарушали, и для соблюдения порядка.

А теперь представьте себе- что все страны мира объединили свои войска в одну сверх-гигантскую армию- и передали её ООН, вместе с неограниченным правом их использовать.

Теперь возьмите для примера свою тяжбу с *********** за Крым- кому он принадлежит формально, и кто в нём раньше поселился.

А теперь представьте- что всем командует ООН. И она решила- что будет лучше- если в Крыму будут жить китайцы. И она заселяет Крым китайцами- а в поддержку своего решения присылает свои войска- которыми она по закону имеет право пользоваться. И куды тогда?
 показати весь коментар
 
 
Сепарам - правозащитные организации, патриотам тюрьмы!
 показати весь коментар
 
Грузино-Абхазкий конфликт. На голосовании в ООН совместная резолюция США и Грузии «О статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии (Грузия) проваливается - Европа решила по-другому. Франк-Вальтер Штайнмайер предложил свой план мирного урегулирования 18 июля 2008 года. План Штайнмаера от 2008г: Сначала решение проблем с безопасностью на границе и возвращение беженцев и перемещенных лиц, затем экономическая реабилитация региона с помощью грузинских инвестиций, а уже потом решение политического статуса Абхазии в будущем.

Закончилось все очень грандиозной войной и массированным вторжением России.
 показати весь коментар
 
 
Штанмаер видимо опытный кризис менеджер. Без него раха ничего не решает.
 показати весь коментар
 
Сегодня уже новый гумконвой туда вышел. Когда придёт- ОБСЕ зафиксирует рост числа нарушений.
 показати весь коментар
 
17.10.19 07:15 Один украинский воин погиб, еще один был ранен на Донбассе. За сутки - 30 вражеских обстрелов, - штаб ОС- Взрывов на Донбассе за сутки 15 октября стало меньше, - отчет ОБСЕ -
 показати весь коментар
 
 
Жодних інших слів крім одного - ублюдки... Ці продажні тварі будуть ще і "вибори" на окупованих територіях адабрять
 показати весь коментар
 
 
Уже меньше? Значит надо не прое*ать включить обратный отсчёт на семь дней.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору