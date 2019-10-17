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Все про:посол (562) судова реформа (894)

 Посли країн Заходу та ЄБРР звернулися до української влади з проханням переглянути окремі положення судової реформи, - заява

Посли Канади, Великої Британії, Німеччини та Євросоюзу і директор ЄБРР у Східній Європі звернулися до спікера Дмитра Разумкова, прем'єра Олексія Гончарука та глави Офісу Президента Андрія Богдана з проханням переглянути окремі положення законопроєкту про реформу судової системи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Судово-юридична газета" із посиланням на заяву послів 15 жовтня.

У листі зазначається: "Як партнери, які підтримують демократичні реформи в Україні, ми схвалюємо і підтримуємо високий рівень амбіцій, який демонструє новий уряд України.

Ми поділяємо Вашу думку, що судова реформа лежить в основі успішної трансформації України і що незалежна, підзвітна, професійна та ефективна судова влада має першорядне значення.

У цьому контексті ми вітаємо Ваш намір продовжити судову реформу, у тому числі шляхом активізації органів судової влади, а також дисциплінарної та етичної складової судової влади, як це передбачено законопроєктом №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про судову реформу (оновлено)

Ми також схвалюємо, що проєкт закону передбачає залучення міжнародних експертів до процесів відбору та етичного нагляду, спираючись на позитивний досвід відбору суддів до Вищого антикорупційного суду.

Ми розуміємо, що цей проєкт закону є одним із кроків більш тривалої судової реформи, і він є сильною, політичною, вкрай важливою задачею для стрімкої реформи.

Ми також визнаємо, що проєкт закону був удосконалений під час підготовки до другого читання.

Тим не менш, ми все ще турбуємося з приводу відповідності деяких елементів законопроєкту щодо незалежності суддів.

Аналогічні занепокоєння нещодавно висловив також Генеральний секретар Ради Європи.

Короткий перелік наших основних питань, що викликають занепокоєння, є в Додатку.

Ми хотіли б зустрітися з Вами, щоб з’ясувати, чому деякі з наших питань щодо цього законопроєкту можуть мати великі ризики для реформи, яку запропонував уряд.

Ми також хотіли б обговорити можливі альтернативні рішення, які б підтримували темп реформи, який визначив уряд, уникаючи деяких ускладнень, викладених у Додатку.

Ми також рекомендуємо вам співпрацювати з Венеціанською комісією для повного забезпечення відповідності закону нашим загальним цінностям.

Ми готові продовжувати забезпечувати допомогу для подальшого впровадження судової реформи в Україні".

Також читайте: У Верховному Суді запровадять фільтри, які не дозволятимуть накопичувати велику кількість справ, - Венедіктова

Також видання опублікувало Додаток:

"Головні нагальні питання, підготовлені ЄС, USAID, експертами з Канади

  1. Запланований повторний відбір суддів Верховного Суду та скорочення його кількості без чіткої процедури та в незрозумілий термін.

Потенційні проблеми, пов’язані з доброчесністю та професіоналізмом кожного судді ВС, можуть бути вирішені у відповідності до поставлених цілей, що відповідають основному принципу здійснення суддею повноважень.

Хоча це незалежне право кожної держави — змінювати кількість суддів, але такі рішення мають відповідати принципу забезпечення незалежного виконання суддею його повноважень. Будь-якому скороченню суддів Верховного Суду має передувати перегляд норм юрисдикції суду та укомплектування належним штатом судів нижчих інстанцій для забезпечення доступу до правосуддя та стабільності судової системи.

2. Передбачуване підпорядкування нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів нереформованій Вищій раді правосуддя.

Надання ВРП повноважень затверджувати правила та методологію, що стосується судового відбору, перешкоджає ВККС ефективно виконувати свої функції. Таке підпорядкування має відбутися лише після реформування ВРП.

3. Повноваження комісій

Вимоги щодо створення конкурсної комісії з відбору членів ВККС та Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП, включаючи умови участі та залучення міжнародних експертів, повинні бути переглянуті для забезпечення їх ефективності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам просто необхідно змінити суддів, інакше в нас вироків нормальних не буде, - Зеленський про судову реформу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154288
 
   
 Топ коментарі
 
Ты прав. Весь Мир - враги Моники. А руководит всеми этими врагами великий и ужасный вселенский злодей Пэдра. Послы Канады, Германии, Великобритании, ЕС и ЕБРР обратились к украинской власти с просьбой пересмотреть отдельные положения судебной реформы, – заявление - Цензор.НЕТ 2159
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Він сам нехай вирішує, що йому робити. Мене цікавить доля України, яка при відсутності незалежного суду стане тоталітарною країною з усіма негативними наслідками.
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Угу. За Всемирный Потоп слышали? Пэдра учинил, шоб наполнить котлован, который древние укры под Черное Море выкопали. Послы Канады, Германии, Великобритании, ЕС и ЕБРР обратились к украинской власти с просьбой пересмотреть отдельные положения судебной реформы, – заявление - Цензор.НЕТ 8811
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Нам все до сраки, що вони всі понімають. у нас кожен рогуль знає як треба реформувати суди. Ми ж мудрі дохрена.
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Цікаво, чи кожен рогуль, який знає, як реформувати суди, зрозуміє натяк, який зробили міжнародні партнери - "ваша реформа судочинства просто чудова, але ну її нафіґ". Головні дві фішки нової начебто реформи - зменшення кількості суддів ( щоб було менше затрат на контроль за ними) і методи їх затвердження зарубіжними партнерами прийняті у штики.
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- Ах, как вы добры и умны!
- Неискренне говорите, а жаль.(с)
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ну хоча б взяти положення, що судді до яких були зауваження ради доброчесності, повторно мають пройти переатестацію, ну це вже зрозуміло, що вони її не пройдуть, це ж фактично пряма вказівка за рахунок кого скоротити хоч частину. Та й чекати вони не будуть, зараз підуть у відставку із купою доплат виплат і таке інше, ну це вже внутрішня проблема яка нікого на Заході не гребе.
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Да ну! Тут такой контекст. На украденные у народа Украины деньги насировы и свыни мальдивские именно в этих странах покупают разные недвижимые ништяки и там деньги хранят. Поэтому и естественно что эти послы в интересах своих стран и против судебной реформы Зеленского. Все логично и понятно. И именно поэтому надо просто проигнорировать эту попытку вмешательства в наши дела.
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Ты прав. Весь Мир - враги Моники. А руководит всеми этими врагами великий и ужасный вселенский злодей Пэдра. Послы Канады, Германии, Великобритании, ЕС и ЕБРР обратились к украинской власти с просьбой пересмотреть отдельные положения судебной реформы, – заявление - Цензор.НЕТ 2159
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Угу. За Всемирный Потоп слышали? Пэдра учинил, шоб наполнить котлован, который древние укры под Черное Море выкопали.
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а кацапи не вірять, коли я їм кажу, що з тої землі, що відкидали поки Чорне море копали Кримський півострів вийшов.
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Звичайно, що ігнорування цього звернення буде мати для України катастрофічні наслідки.
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Зачем ему в Лондон? Ты за Бермудский треугольник слышал? Пэдра его создал, шоб там от Моники и Баканова прятаться.
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Він сам нехай вирішує, що йому робити. Мене цікавить доля України, яка при відсутності незалежного суду стане тоталітарною країною з усіма негативними наслідками.
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Виходить зараз в Україні є незалежний суд і ми вільна країна ? Нарід України так не вважає, і саме тому поклав на Зеленського обов'язок реформувати суди.
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Питання не в тому що зараз є, а як реформують суди. Раджу вам ще раз прочитати статтю.
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Ось як...нема питань що зараз є...Раджу і вам прочитати текст і зрозуміти, що ніякі посли ніяких країн не мають права вказувати України як і що нам робити зі своїми судами. Це не їх питання.
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А ніхто нічого не вказує. Раджу ще раз прочитати їхнє звернення. Також вам треба розуміти, що є зобов'язання України щодо судочинства. Тому звернення правомірне.
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Правомірне звернення... Але яка мета ціх звернень? Перетворити українські суди на ...справедливі. Як італійський суд наприклад. Такі суди будуть давати 24роки тюрми всім захисникам України. Це і є ваш ідеал.
Італійський посол це звернення підписав і радіє .....
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ну, от що можна, для прикладу, заперечити ось цьому зебілу? Як?
Хоча, по-простому можна: за його галіматью просто послати на... спам.
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а ничего противопоставлять не надо. Он сам понимает абсурдность своих высказываний, вся суть которых сводится к "не учите нас жить, но помогайте материально"... с моей т.з., страны с устоявшейся демократией все же имеют право советовать шутоголовому юноше-лицедею, еще недавно стучавшему хером по роялю...
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те що вони роблять, це точно не робить суди незалежними
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А Зе в этом специалист все это знают.
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Алло, алло?
Джем какие вести?
Давно я дома не была
Пятнадцать дней, как я в отъезде
Ну как идут у нас дела?
...
Узнал ваш муж, прекрасная маркиза
Что разорил себя и вас
Не вынес он, подобного сюрприза
И застрелился в тот же час

Упавши мёртвым у печи он опрокинул две свечи
Попали свечи на ковёр и запылал он как костёр
Погода ветреной была ваш замок выгорел дотла
Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил
Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла

А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
🤔
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Западные союзники могут для Украины создать план Маршала, чтобы помочь Украине защищаться от Империи зла, которая грозит не только Украине, а и всему человечеству! И поднять экономику до уровня Запада, чтобы вместе развиваться ради нашего общего блага!
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Невже Західні союзники зможуть нагодувати ненажерливого Коломийського? Не вірю🤔
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Для цього треба мати демократичну владу і незалежний суд.
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Ты очень зачотный тролль тут. Жаль что чересчур прямолинеен. Легко палишься.
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На жаль, навіть на цій гілці - не один, і не два зебіла серуть. Їх вистачає, дефіциту не спостерігається...
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Послы Канады, Великобритании, Германии и Евросоюза и директор **** в Восточной Европе обратились к спикеру Дмитрию Разумкову, премьеру Алексею Гончаруку и главе Офиса президента Андрею Богдану с просьбой пересмотреть отдельные положения законопроекта о реформе судебной системы.Источник: https://censor.net.ua/n3154288

Что интересно - к Богдану, не к Зеленскому (!!!)
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А чим закінчаться перемовини української делегації з МВФ у США, якщо таке невдоволення судовою реформою?
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Сложно предполагать без детального понимания всех нюансов. Но одно могу сказать точно - включаешь новости, по всем каналам Украина в связи с новым расследованием Конгресса.
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Зрозуміло, але навіть розслідування Конгресу вже досить для відмови МВФ щодо кредитів🤔
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Ну так. Не хотелось бы такого результата, конечно.
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там не лише до Богдана... І не лише до Гончарука з Разумковим. Там ще Генпрокурора підвісили, інших зебільних керівників ВР: Стефанчука, Венекдітову, Монастирського. Скріни оригіналу листа - тут: https://sud.ua/ru/news/publication/152611-do-dmitra-razumkova-zvernulisya-posli-kanadi-britaniyi-frn-yes-z-privodu-sudovoyi-reformi-dokument
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Я чего то не пойму...Какое дело им до наших судов??
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Звернень щодо німецької судової реформи не було.
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ТУРБОРЕАКЦИЯ на турбоЗЕбилов, которые принимают законы ПОРТНОВА не включая мозги ( у кого-то же они там есть?)
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Нет, ребята-демократы. Вам бы пора давно усвоить что нынешняя команда не может отличаться от её духовного Отца.
Беня - профессиональный бандит и рейдер. Точно такие же и его ученики. Поскольку они все юрызды, для них жизненно важно иметь полностью подконтрольную судебную систему, чтобы они могли любое своё действие законодательно подкрепить. Плевать они хотели на все советы иностранных доброхотов. Будет надо - установят диктатуру похлеще Пол-Потовской. Всё что их пока сдерживает - отсутствие адекватного силового противовеса армии и мобрезерву. Но если они свою охранку сделают не слабее армии - вы увидите посреди Европы такую "народную республику", какой не видели со времён СССР.
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До речі, вимоги і претензії послів (жодного сумніву, що й урядів їх країн) та міжнародних інституцій в особах МВФ, СБ, ЄС та **** (шкода, що нема постійного посла США - він би також підписав цей документ) зводяться до наступних (цитати):
1."законопроект має великі ризики для реформ в Україні";
2."вам потрібно співпрацювати з Венеціанською комісією для повного забезпечення відповідності законів і цього законопроекту, зокрема, на предмет відповідності нашим загальним демократичним цінностям; і цей законопроект до його остаточного прийняття має бути розглянутий і затверджений (або відхилений) Венеціанської комісією";
3."повторний відбір суддів Верховного Суду та скорочення його кількості без чіткої процедури та в незрозумілий термін є неприпустимим";
4."підпорядкування нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів нереформованій Вищій раді правосуддя є неприпустим; це окремі ланки суддівського самоврядування"
5."повинні бути переглянуті вимоги законопроекту щодо створення конкурсної комісії з відбору членів ВККС та Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП, включаючи умови участі в них експертів з числа громадських організацій з залученням міжнародних експертів".

Я трошки перефразував вимоги, переклав їх з дипломатичної мови на звичайну - але все зрозуміло. Щоправда, мій переклад недосконалий, бо відсутнє "мать-мать-мать"; але тут прошу пардону. А кого зацікавлять оригінали - то жміть сюди: https://sud.ua/ru/news/publication/152611-do-dmitra-razumkova-zvernulisya-posli-kanadi-britaniyi-frn-yes-z-privodu-sudovoyi-reformi-dokument
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Вплив Андрія Портнова на правову систему в Україні свідчить про примітивний реванш сил Віктора Януковича і його партнерів. Таку думку в ток-шоу "Ситуація" висловив політолог Володимир Цибулько.
"Ще не було в історії України такого, щоб людина поза системою так могла впливати на правову систему, як це робить Портнов. Тобто очевидно, що це елемент "гри в чотири руки: ось ми кооптовали певну групу людей в прокуратуру і держоргани, а це ніби вільний агент, який це все розігрує". А за цим всім приховується не встановлення істини, а примітивний реванш сил Януковича і партнерів. І на жаль поки що держава нічого не може протиставити цьому", - сказав Цибулько.
https://prm.ua/vpliv-portnova-na-pravovu-sistemu-********-svidchit-pro-primitivniy-revansh-sil-yanukovicha-tsibulko/
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Не може чі не хоче??? Это же возмущало меня и в Пете - дефицит политической воли. Вся вертикаль власти замыкалась на нем. Он мог буквально отремонтировать/прооперировать/вылечить страну...но предпочел ющенковский вариант внутри, и безупречную международую деятельность...
Клоун нынешний не показал себя ни в том, ни в другом, переложив свои функции на иртуального узеленского во главе с богдасиком, разумковым, портновым и прочей нечистью...вовчик так и не понял, что президент не должен хером рояли околачивать...
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А про КСУ, который нужно ликвидировать, ни слова. Только Венецианская комиссия сможет определить соответствие европейским.закона поданного, принятого в ВР. .
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Следователи раскололи Пашинского и тот начал давать бесценные показания на Порошенко и других членов организованного преступного сообщества.
Пашинскому предоставили все доказательства того, что члены группировки его слили специально. В частности предложение о сливе Пашинского поступало от жены экс-генерального прокурора Ирины Луценко.
После этого Пашинский начал сотрудничать со следствием по вопросам связанным исключительно с Петром Порошенко, Юрием Луценко, Розенблатом, Кононенко, Грановским, Ириной Луценко, Мариной Порошенко, семьей Свинарчуков.
Пашинский рассказывает такие подробности, что у следователей волосы дыбом встают.
Об этом сообщает издание Время со ссылкой на собственный источник.
В частности Пашинский уверяет, что многие схемы придумывала лично жена Петра Порошенко Марина Порошенко и если следователи хотят выйти на Петра Порошенко, нужно копать под Марину Порошенко и ее ближайших родственников.
Также Пашинский обвинял членов преступной банды Петра Порошенко в том, что они прикрывались патриотизмом и делали очень страшные дела связанные с армией.
В армию поставлялось только то, на чем можно было заработать. БТры поставлялись потому, что их реконструировали на заводе Богдан (ред. принадлежит Свинарчуку и Порошенко). Катера поставлялись потому, что они делались на заводе Порошенко Кузница на Рыбальском. Поставкой еды они занимались исключительно потому, что еду в армию поставляли фирмы с орбиты Рошен. Форму на сотен тысяч солдат шил завод связанный с родственниками Марины Порошенко. Они зарабатывали на всем и речь идет о миллиардах долларов. Все продавалось в армию гораздо дороже себестоимости. Дешевле было закупать в США чем на заводах Порошенко. Олигарх продавал армии все в 3-4 раза дороже себестоимости.




По словам Пашинского, у Луценко можно было купить любое уголовное дело, как на троещинском рынке. Пашинский уверяет, что Луценко продал большую часть дел Майдана связанные экс-регионалами.
По его словами на Майдане все было не так однозначно как многим кажется. Пашинский поведал, что на Майдане было более 20 точек влияния, которые воевали и конкурировали между собой. Многие регионалы имели свои сотни на Майдане и поэтому Майдан не был монолитным, он был очень расколот и последующий год борьбы за власть показал это. Всего через год лидеры Майдана начали уже в открытую воевать между собой.
Также Пашинский уверяет, что на Майдане стреляли все, поскольку после 18 числа управлять майданом было уже невозможно. Там уже в открытую воевали все против всех в том числе и против Беркута. Кто стрелял из снайперских винтовок он не знает и по всей видимости это правда. Пашинский уверяет, что в те страшные дни стрелять мог кто угодно, там уже речь шла за выживания каждого. Все уже было слишком запущено, чтобы контролировать.
Следователи по крупицам собирают все сведения и сводят их в единую схему.
Примечательно, что показания слитого ранее помощника Луценко Юрия Грымчака очень сходятся с показаниями Пашинского. Они оба называют одни и те же фамилии, которые пришли с Майдана и не поняли, что Майдан это не бизнес, что люди это не пешки и что война это не огромные перспективы.
А именно так и думали полностью отмороженные члены банды во главе с Порошенко.
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Пустопорожний трёп. Что конкретно предъявляется Порошенко, кроме ремонта военной техники ? И почему её нужно было ремонтировать где-то в другом месте ?

Нет у вас ничего на Пороха, и быть не может.
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aquarius580 . Нет у вас ничего на Пороха, и быть не может.

"Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" ©
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Meтоды всегда есть. Ты недолго продержишься и признаешь что шпионил на Габон, Гватемалу, Гондурас и Гваделупу, если тебе бейцы прижать.
Все эти показания данные на допросе при правлении режима клоунов, не стоят ломаного гроша.
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Жора, ты ничего не напутал, жора? Жора, цитирую тебя, как цитатник Мао: "Следователи раскололи Пашинского и тот начал давать бесценные показания на Порошенко и других членов организованного преступного сообщества.
Пашинскому предоставили все доказательства того, что члены группировки его слили специально..."
Жора, спешу напомнить, что пашинского арестовали совсем по другому делу, жора... жора, будь избирательнее в выборе изданий, на которые ссылаешься. Ты ж не клоун...ты ж не хочешь, чтобы над тобой смеялись...
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Капец приехали!
Послы обращаются к богдану об изменении законов?
Только в тексте ошибочка, не глава офиса, а «и.о. президента».
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Нормальненько так виходить. Європейці не розуміють, що в нас дві влади - державна, і влада мафії. І що влада мафії керує державною. Що демократія в Україні щоразу трансформується в принцип "собі все, ворогам - закон". Нехай спитають в американців, чому вони застосовують смертну кару. Чому дають захмарні терміни навіть за незначні (за європейськими мірками) злочини? Чому копи з найменшої нагоди застосовують зброю? Нехай європейські посли скажуть: "Американські принципи законопорядку неприйнятні". Нехай, в решті решт скажуть, чи США є демократичною країною.
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этом контексте мы приветствуем Ваше намерение продолжить судебную реформу, в том числе путем активизации органов судебной власти, а также дисциплинарной и этической составляющей судебной власти, как это предусмотрено законопроектом №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления ...
послы не в курсе, что судьи Украины имеют обыкновение нажираться водярой и
стрелять в граждан из незаконного боевого оружия ?
кто бы этих послов под дуло этих судей подставил ?
…а… у послов дипломатический иммунитет, им плевать ...
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Так не надо же быть обезьянами- и тупо следовить слишком общим словам!

1. Без иммунитета нельзя ни тем ни другим- они не смогут работать. Их моментально убьют.

2. Но никто не говорит- что они со своим иммунитетом должны превращаться в богов! Насрал- сперва расследуйте. Просто скажите- кто там виноват- без ничего. Потом- если виновен- снимите с работы хотя бы временно- и иммунитет уже не нужен. Потом накажите.

3. А по отбытии наказания- ЕСЛИ его опять наймут- то ему по работе опять дадут иммунитет.
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но они убивают и расследуют, дают жертвам срока, кого поддерживают послы ?
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А КОГО поддерживают послы? Можете мне объяснить внятно? Там как-то слишком сложно всё написано. Вот что я из этого смог выловить:

1. Они просят Украину привести своё судебное законодательство с Венской конвенцией. Это плохо? Порошенко вчера пугал- что украинцам после реформы придётся ездить за справедливостью в Еуропейский суд. Еуропейский суд децйствует в соответствии с Венской конвенцией. Если украинские суда тоже начнут работать в соответствии с Венской конвенцией- это плохо? И ЗАЧЕМ тогда украинцам придётся ездить за справедливостью в Еуропейский суд?

2. Я так понял- что послы просят Украину отменить позвоночное право. Чтобы судьи были независимы от других властей- и не выносили свои ршения по звонку "сверху". Это плохо?
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это хорошо, осталось судей найти ...
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В США судей выбирают из тех- кто уже имеет авторитет- и кого знают. Их во все вопросники суют- в президентских выборах целая куча была. Я задрался это обрабатывать! Они публикуют свою краткую позицию- и в брошюрках и на инете. Она у них осторожная- не то что у администрации- которые часто идут под каким-то флагом. А типа- "Я всегда старался уважать права на защиту", или: - "Я всегда старался не допустить ни за что чтобы хоть кто-то кто нарушил остался безнаказанным".

То есть- человека в принципе видно- чего он хочет. Ну и бывает ещё тут же и куча компромата на него: -"А вот он привлекался за взятку- и это было доказано!" Тогда опять надо проверять- не враньё ли это. И если враньё- то за, если нет- против.

Или допустим биография: Один кончал Гарвард с отличием по юридической специальности- а другой- действующий шериф- и хвалится- что у него низкая преступность. А 3-й- бывший вояка, ранен, и орден за храбрость. Который из них будет справедливее судить?
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короче, послы за бандитов, скоро рынок земли ...
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В тех странах из которых эти послы- рынок земли уже давным-давно есть- и всё прекрасно работает.
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Выборность судей - вот и вся реформа (должна быть, остальное все манипуляции и декорации)!
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А вот в США- несмотря на независимость судебной власти- Верховного судью почему-то снимает президент. Да и назначает тоже. Лично я этого не понимаю. Я думал что это лишь Клинтор хулиганит- но нет- Трамп делает то же самое!
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это потому-что по факту нигде нет настоящего института ГРАЖДАНСТВА (его коварно намеренно узурпаторы власти подменили ПОДДАНСТВОМ НЕДЕЕСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ - ТУПОГО БОЛЬШИНСТВА)
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Ну специальность властей и есть управлять людьми- так же как шофёра- управлять машиной. Американцы- свободный народ. Если бы было лучше так как сейчас- то так бы и в Конституции узаконили- хозяин барин. А тут вроде бы- говорят одно- а делают другое. Вы американец? Я бы лучше с Ак Мурзой поспорил- может- он знает.
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обязанность судей вершить ПРАВОСУДИЕ (а не управлять), а как это у них получается решать должны СВОБОДНЫЕ И ДЕЕСПОСОБНЫЕ ГРАЖДАНЕ, а не безответственные ПОДДАННЫЕ или того хуже РАБЫ!
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1. Правосудие- это тоже часть управления- под номером 3. Под номерами 1 и 2 идут законодательная власть- Конгресс- и действующая администрация- Белый дом.

2. При чём тут судьи вообще- они же и судят! Мой вопрос был- почему президент СНИМАЕТ Верховного судью- ведь это же тоже выборная должность- причём ПОЖИЗНЕННАЯ! В отличие от президента.
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настоящим НАРОДОМ никто не управляют (это он сам УПРАВЛЯЕТ, посредством институтов и магистратур, над которыми имеет ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ и возможность в ЛЮБОЙ МОМЕНТ выразить им свое НЕДОВЕРИЕ, а не только в при выборах которое не просто не голосование, а очень сложный и продуманный процесс, и проходят не реже чем РАЗ В ГОД, а не 4 и более лет - это все уже выдумки узурпаторов, чтоб не тратится на спектакль и фарс под названием "современные выборы" по манипуляцией и оболваниванию НАСЕЛЕНИЯ, а не НАРОДА)!
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Под видом красивых лозунгов "защиты прав и равноправия" творятся самые безобразные дела по узурпации власти и лишения дееспособных и свободных людей фактически политических прав (решать свою судьбу), путем манипулируя "голосами" невежественного и недееспособного, тупого БОЛЬШИНСТВА (БОЛЬШЕВИЗМ), у которого и не должно быть право голоса и многих других прав (права и обязанности - нераздельны, чем больше прав, тем больше обязанностей и ОТВЕТСТВЕННОСТИ) А какая может быть ОТВЕТСТВЕННОСТЬ у НЕДЕЕСПОСОБНЫХ И БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ, которые и своей жизни ничего решить не могут!? Нельзя давать ВСЕМ равные права (и равные обязанности), так же как и гражданство (достаточно для многих вида на жительство)!
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Нужно что бы пару раз эти полсы столкнулись с нашими судами, что бы понятли с чем мы имеем дело.
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Я подозреваю- что они давным-давно всё поняли. Зелёнкина для этого поставили.
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Судівська реформа від самого початку помилкова. Богдан намагається(чи робить вигляд, що намагається) напівзгнившу, напіврозвалену клуню перебудувати в ******** хмарочос. При тому цю клуню не знесши до підвалин. Як це можливо???
Українцям треба повністю нова суддівська система з зовсім новим суддівським корпусом. Треба залишити наші традиційні відмінності? Які питання?!! Усі часи в Україні існував інститут мирових суддів, яких обирала і знімала місцева громада. Хто, як не місцеві мешканці знають - які судді є хабарниками, а які судять чесно? Це наші підвалини. Вся суддівська халабуда, що сьогодні надбудована, має бути знесена і вивезена на смітник.
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А почему ВСЕХ указанных просителей не беспокоил вопрос, что За пять лет правления Порошенком не было посажено не одного коррупционера!?.
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Вы напрасно прячетесь за флагом Украины.
Граждане Украины знают что, согласно Конституции, Президент не имеет прав судебной власти.
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Не покидає враження, що влада робить все для того, щоб світ відвернувся від нас, і ми залишились сам на сам з мордором
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Яка нехрін судова реформа ВСУ?
УКРАЇНСЬКА ВЛАДА не може справитися із зграями собак на вулицях міст і сіл, і вони загризають людей!
То яка судова реформа, коли елементарного не здатні зробити!
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Это ж юрызды. Они не понимают и не знают ничего кроме написания безумных бумажек. Что такое "управлять государством" - для них пустой звук в тёмном лесу.
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