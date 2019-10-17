 У США заарештували ще одного ділового партнера Фрумана і Парнаса, пов'язаних з незаконним фінансуванням американських політиків

Діловий партнер вихідців з СРСР Ігоря Фрумана і Льва Парнаса, бізнесмен із Флориди Девід Корреа, був заарештований у зоні прильоту нью-йоркського аеропорту ім. Кеннеді. Підприємець прилетів до Нью-Йорка для того, щоб добровільно здатися владі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Минулого тижня американська федеральна влада висунула обвинувачення в порушенні законів про фінансування виборчих кампаній, фінансовому шахрайстві і незаконному лобіюванні інтересів іноземної держави в США групі вихідців із колишнього СРСР.

Як стверджує обвинувачення, підприємці зі штату Флорида Ігор Фруман і Лев Парнас, починаючи щонайменше з 2018 року, намагалися заручитися підтримкою впливових політиків з Республіканської партії для просування власних бізнес-інтересів. Загалом у різні організації та фонди, що підтримують президента Дональда Трампа, бізнесмени переказали майже 500 тис. доларів.

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Водночас, за твердженням громадських організацій у США, що займаються моніторингом подібних пожертвувань, таких коштів на рахунках компаній, що належать Фруману і Парнасу, не було. Слідство підозрює, що гроші, переказані у виборчі фонди Республіканської партії, були отримані підприємцями з іноземних джерел, що є прямим порушенням законодавства США.

Одним із бізнес-партнерів вихідців з СРСР був особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані, який отримав "за консультаційні послуги" від компаній, що належать Фруману і Парнасу, понад 1 млн доларів. Серед бізнес-проєктів групи - зміна керівництва української компанії "Нафтогаз", а також лобіювання відставки посла США в Україні Марі Йованович.

Американська влада вважає, що саме Фруман і Парнас виступили одними з організаторів телефонної розмови, яка стала скандальною, між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, що відбулася 25 липня цього року. Під час розмови президент США наполягав на тому, що влада в Києві має почати розслідування "корупційної діяльності" в Україні колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера.

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